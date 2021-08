per Mail teilen

Bei den Corona-Schnelltestzentren ging in der Vergangenheit längst nicht immer alles mit rechten Dingen zu. In Baden-Württemberg hat eine Prüfgesellschaft die florierende Testbranche kontrolliert - mit Erfolg.

Die Prüfgesellschaft Dekra ist bei ihrer Suche nach schwarzen Schafen unter den Anbietern von Corona-Schnelltests in Baden-Württemberg fündig geworden. Bei Kontrollen von 82 Schnellteststellen im Land seien vor allem Mängel bei der Datenverarbeitung aufgedeckt worden, das geht aus einem Bericht vor, der dem SWR vorliegt.

Demnach seien unter anderem die Aufbewahrungsfristen der Daten zur Überprüfung der Abrechnung nur von 74 der überprüften 82 Stellen eingehalten worden. Ein Beschwerdemanagement hätten nur 64 der 82 Testzentren implementiert, so das Gesundheitsministerium gegenüber der Zeitung. Größere Mängel sahen die Prüfer auch bei der Abfallentsorgung in den meisten Teststellen.

Betrügereien: Mehrere Coronavirus-Testzentren geschlossen

Das Gesundheitsministerium hatte im Juni die Dekra eingeschaltet, weil landes- aber auch bundesweit immer mehr Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb von Corona-Schnelltestzentren bekannt geworden waren. In diesem Zusammenhang waren auch vereinzelt Teststellen geschlossen worden. So wurde beispielsweise in Freiburg gegen einen Betreiber wegen Abrechnungsbetrug ermittelt. In Heilbronn standen ebenfalls Teststationen im Fokus der Behörden.

Die Kontrollen fänden stichprobenartig und unangekündigt statt und erstreckten sich "flächendeckend auf alle Stadt- und Landkreise", hatte es damals aus dem Ministerium geheißen.

Vor allem Datenschutzverstöße hatten für Schlagzeilen gesorgt. Der Landesbeauftragte für Datenschutz, Stefan Brink, hatte die Praktiken kritisiert. Beispielsweise würden Testergebnisse ohne Verschlüsselung per Mail verschickt oder die Verschlüsselung sei leicht zu erraten.

"Von vielen Testzentren wissen wir gar nicht, dass sie existieren", hatte Brink im SWR-Interview hinsichtlich möglichen Abrechnungsbetrügen in vielen Schnellteststationen gesagt. Brink zeigte sich damals von den aufgeflogenen Betrügereien wenig überrascht. Man habe fast davon ausgehen, dass so etwas passiert. "Diese Testzentren sind wie Pilze aus dem Boden geschossen", so seine damalige Bilanz.

So erkennen Sie eine seriöse Teststelle: Wie sehen die Räumlichkeiten aus? Wirken sie sauber?

Wie tritt das Personal auf: Ist es kompetent und freundlich? Kann es Fragen beantworten?

Und - ganz wichtig - welche Test-Kits werden in der Teststelle verwendet? Hier gibt es inzwischen nämlich ein breites Angebot an Corona-Schnelltests. Nicht alle gelten als zuverlässig. Mehr dazu in diesem Videobeitrag:

Der Verdacht auf Testbetrug in großem Stil war durch eine Veröffentlichung von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" Ende Mai aufgekommen. Die Menge der abgerechneten Tests an mehreren von den Reporterinnen und Reportern beobachteten Stellen überstieg demnach die Besucherzahlen an einzelnen Tagen deutlich.