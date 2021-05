per Mail teilen

Der Schutz vor Corona am Arbeitsplatz darf nicht nachlassen, dazu rufen Baden-Württembergs zuständige Ministerien auf. Bei Testangeboten sieht man noch Nachholbedarf.

Das Gesundheits- und das Wirtschaftsministerium haben vor allem kleinere Unternehmen aufgefordert, ihren Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu leisten. Auslöser für die größten Infektionsgeschehen sei der Arbeitsplatz, teilten Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Donnerstag in Stuttgart mit. Sie sprachen mit Vertretern des Mittelstands über Hygiene- und Testmaßnahmen sowie über die gesetzlichen Vorgaben.

Lucha sieht bei Testung noch Luft nach oben

Lucha verwies auf die Möglichkeiten des Testens und der Arbeit von zu Hause aus, um Infektionen zu vermeiden. "Wir stellen allerdings fest, dass es bei den Testungen bei Klein- und Handwerksbetrieben noch Luft nach oben gibt. Es darf nicht sein, dass das Testangebot umgangen wird." Hier hätten die Unternehmen eine Fürsorgepflicht und müssten ihren Teil zur Bekämpfung der Pandemie beitragen.

"Die meisten Ausbrüche sind auf Kontakte im privaten Bereich und am Arbeitsplatz zurückzuführen." Gottfried Roller, Leiter des Landesgesundheitsamtes

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut appellierte an die Betriebe: "Nehmen Sie den Infektionsschutz weiterhin ernst." Ziel müsse es sein, dass allerorts die innerbetrieblichen Maßnahmen zur Infektionsgefährdung vorbildlich umgesetzt und die Kontakte auf das notwendige Minimum reduziert werden, damit die Infektionszahlen nachhaltig auf niedrigem Niveau blieben.

Testpflicht für Mitarbeitende soll geprüft werden

Laut einer Mitteilung der Ministerien wolle man aus dem Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern des Mittelstands den Auftrag mitnehmen zu prüfen, ob - ähnlich wie in Bremen - neben der Angebots- auch eine Testpflicht für Mitarbeitende in Präsenz vorgesehen werden solle.

Der Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Martin Kunzmann, sagte, der Infektionsschutz werde vor allem in Betrieben ohne Betriebsrat schleifen gelassen. "Unser großer Kritikpunkt an die Adresse der Politik ist, dass die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes so gut wie nicht kontrolliert wird. Das wäre die Aufgabe der Gewerbeaufsicht."