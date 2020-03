Am Morgen haben in Baden-Württemberg noch einmal Schulen und Kitas geöffnet, um laut Kultusministerin eine "geordnete Übergabe" zu schaffen. Im SWR sprach Eisenmann von einer "absoluten Notsituation".

Vor der mehrwöchigen Zwangspause durch das Coronavirus haben am Montag in Baden-Württemberg zum vorerst letzten Mal der Unterricht in den Schulen und die Betreuung in den Kindergärten begonnen. Es gehe um eine geordnete Übergabe, sagte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) im SWR-Interview. Anschließend heißt es: Schulen und Kitas dicht bis zum Ende der Osterferien.

FAQ zu den Schul- und Kitaschließungen in BW Welche Schulen und Kindertageseinrichtungen sind betroffen? Die Schließung betrifft alle Schulen und Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg unabhängig davon, ob es sich um solche in freier oder öffentlicher Trägerschaft handelt. Für welchen Zeitraum gelten die Schließungen? Die Schließungen gelten von Dienstag, 17. März 2020, bis Ende der Osterferien also einschließlich Sonntag, 19. April 2020. Warum werden Schulen und Kitas geschlossen? Die Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen dient einer Eindämmung des Coronavirus. Das Infektionsgeschehen soll dadurch verlangsamt werden. Ziel der Schließung ist es, Kontakte an den Einrichtungen, die zu Infektionen führen können, für insgesamt fünf Wochen zu unterbinden. Das diene insbesondere dem Schutz von Menschen, die besonders gefährdet sind. Was gilt für Sozialkontakte im außerschulischen Bereich? Alle Menschen in Baden-Württemberg sind aufgefordert, soziale Kontakte auch außerhalb der Schule auf ein Minimum zu reduzieren. "Hier sind wir auf ein besonnenes und solidarisches Miteinander angewiesen", heißt es beim Kultusministerium. Muss der entfallende Unterricht später nachgeholt werden? Nein. Wie passiert mit Klassenfahrten oder Schüleraustauschen? Von entsprechenden Reisen im In- und Ausland ist bis Ende des Schuljahres abzusehen, teilte das Kultusministerium mit. Die Stornokosten werden grundsätzlich vom Land übernommen. Von neuen Reisebuchungen für das laufende sowie für das kommende Schuljahr ist bis auf weiteres abzusehen. Finden Schüler- und Betriebspraktika statt? Nein, auch Schüler-, und Betriebspraktika entfallen in der Zeit der Schulschließung. Finden außerunterrichtliche Veranstaltungen statt? Solange die Schulen geschlossen sind, finden auch keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie beispielsweise der Boys' und Girls' Day statt. Bleiben die schulpsychologischen Beratungsstellen erreichbar? Während der landesweiten Schulschließung können die schulpsychologischen Beratungsstellen weiterhin per Telefon oder E-Mail kontaktiert werden.

Eisenmann: Hausaufgaben zur Not auch per Post

In Bezug auf die Schulschließungen sagte Eisenmann, die Lehrer sollten mit den Schülern noch einmal kurz kommunizieren können, wie sie die nächsten Wochen selbst arbeiten können, und was sinnvoll sei, an Hausaufgaben mitzugeben. Die Kultusministerin habe Vertrauen in die Lehrer. Sie setze darauf, dass sehr, sehr viele Schulen Übungen auch digital an die Schüler weitergeben. "Und wenn's irgendwie gar nicht funktioniert, dann greift man vielleicht auch auf die gute alte Post zurück", so Eisenmann.

Sie bat um Verständnis für die besondere Situation und zeigte sich "sehr dankbar, dass alle - die Schulleitungen, die Lehrkräfte, die Eltern, die Schüler - da zusammenstehen". In Baden-Württemberg besuchen derzeit rund 1,5 Millionen Schüler allgemeinbildende oder berufliche Schulen. Rund 444.000 Kinder wurden 2019 in Kindertageseinrichtungen betreut.

"Wir sind in einer absoluten Notsituation. Das gab es so noch gar nie. Und auf sowas kann man sich, glaube ich, auch nicht allumfassend vorbereiten. Deshalb wird jeder seinen Teil dazu beitragen müssen." Susanne Eisenmann (CDU), Kultusministerin Baden-Württemberg

"Verhindern, dass Kinder in ein Loch fallen"

Von den Schul- und Kita-Schließungen könnten bis zu 1,6 Millionen Familien und Alleinerziehende mit Kindern betroffen sein. Trotzdem verteidigte die Landesregierung die Schließung der Schulen und Kindertagesstätten als einzig richtige Maßnahme. Eisenmann sagte, sie sei sich bewusst, dass die Schulschließungen für Eltern und Kinder eine große Herausforderung seien. Dringend geboten sei es jetzt, "zu verhindern, dass Kinder dann in ein Loch fallen".

Notfallbetreuung nur, wenn beide Eltern in sensiblen Bereichen arbeiten

Für Kinder von 0 bis 14 Jahren, deren Eltern in besonders sensiblen Bereichen arbeiten, werde eine Notfallbetreuung eingerichtet. Es gehe ausschließlich um Betreuung, die je nach Alter entweder in der Kita oder in der Schule stattfinde. Allerdings nur, "wo übrigens beide Eltern in sogenannten systemimmanenten Bereichen arbeiten", betonte Eisenmann.

Betreuungbedarf für Notfälle noch unklar

Wie groß der Bedarf an Betreuung in Kitas oder Schulen sein werde, wisse man aber noch nicht, sagte Eisenmann. "Wir hatten jetzt auch nicht die Zeit, das detailliert statistisch zu erheben." Eisenmann wisse jedoch von der Stadt Stuttgart, dass diese warte, welche Kinder sich melden würden. Die Eltern müssten dann "auch vorlegen, warum sie beide diesen besonderen Betreuungsbedarf für ihr Kind geltend machen". Das müsse überprüfbar sein.

Notfallbetreuung auch für behinderte Kinder möglich

Auch für geistig und körperlich behinderte Kinder wird nach Angaben des Kultusministeriums eine Notfallbetreuung gewährleistet - unabhängig davon, ob die Eltern in systemkritischen Bereichen arbeiten oder nicht. Hiervon ausgenommen seien Sonderschüler mit den Förderschwerpunkten Lernen und Sprache. Die Schulleitungen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren organisierten das Angebot und stimmen sich mit Schulkindergärten und weiteren ab.