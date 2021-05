"Ab in die Ferien" hieß es am Freitag für die Schüler in Baden-Württemberg. Können nach Pfingsten bald alle zur Schule gehen? Die neue Kultusministerin will vorsichtig bleiben.

Trotz der sinkenden Inzidenzen und immer mehr Lockerungen bleiben die weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg auch nach Pfingsten im Wechselunterricht. "Ein bisschen sind wir schon noch im Team Vorsicht", sagte Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Freitagabend im SWR. Wegen der ansteckenderen Mutanten müsse man in den Schulen zunächst beobachten, "ob sich da jetzt nochmal erhöhte Fallzahlen ergeben." Video herunterladen (7,8 MB | MP4) Planung für weitere Schulöffnungen laufe "auf Hochtouren" Allerdings wolle man sich dann mit der Entscheidungsfindung nicht allzu lange Zeit lassen - die Planung laufe "auf Hochtouren, dass wir auch wieder öffnen", so Schopper weiter. Für die neue Corona-Verordnung werde man die Situation im Auge behalten und danach entscheiden, wie man weiter öffnen könne. In dieser Woche hatte Schopper bereits in Aussicht gestellt, dass die weiterführenden Schulen im Land bei einer Corona-Inzidenz von über 50 bald wieder zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen übergehen können. "Die sinkenden Inzidenzen, weitgehend geimpfte Lehrerinnen und Lehrer und das Testkonzept bieten uns jetzt eine echte Chance, dass wir auch an den Schulen zu mehr Normalität kommen", hatte die neue Kultusministerin den "Stuttgarter Nachrichten" gesagt. Zum 11. Juni hin wolle man die Regeln für Schülerinnen und Schüler von Klasse fünf an anpassen - also bis zum Ablauf der ersten Schulwoche nach den Pfingstferien. GEW kritisiert Öffnung ab 50er-Inzidenz Die Gewerkschaft Bildung und Erziehung (GEW) Baden-Württemberg hat die in Aussicht gestellten Öffnungen bereits scharf kritisiert. "Eine Öffnung für Präsenzunterricht bei Inzidenzen über 50 ist fahrlässig", sagte GEW-Sprecher Matthias Scheider am Donnerstag. Die entsprechenden Hinweise der Gesundheitsexperten des Robert-Koch-Institutes seien ernst zunehmen. Video herunterladen (5,3 MB | MP4) Grundschulen bereits über 50er-Inzidenz im Präsenzunterricht Grundschulen, Grundschulförderklassen sowie die Grundstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und die Schulkindergärten können gemäß der aktuellen Landesverordnung bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 zum Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zurückkehren. Das Abstandsgebot gilt dann nicht mehr. Alle anderen Schularten bleiben jedoch auch bei diesen Werten beim Wechselunterricht. Bei Inzidenzen unter 50 dürften aber auch die weiterführenden Schulen wieder öffnen, so Schopper. Das regle die Landesverordnung, und auch, dass dann "dort der Schulbetrieb auch halbwegs wieder normal läuft - natürlich mit Maske und natürlich auch mit den zwei Testungen in der Woche", sagte Schopper im SWR. Sie verwies darauf, dass viele Lehrerinnen und Lehrer bereits geimpft seien und dadurch mehr Sicherheit gegeben sei. Schopper setzt auf Impfung der Kinder ab 12 Jahren Daneben setzt die Kultusministerin auf Impfungen für Kinder ab 12 Jahren. "Es ist ja nur Biontech zugelassen für Kinder ab zwölf - oder wird final zugelassen - und das ist natürlich ein Impfstoff, der insgesamt für die ganze Gruppe unter sechzig Jahren der präferierte Impfstoff ist." Deshalb müsse man zunächst schauen, dass genug Impfstoff verfügbar ist. "Aber ich bin festen Willens, dass wir wirklich bei den jungen Menschen nicht zuwarten und dass wir da insgesamt dahin kommen, dass wir ein Impfangebot haben, dass die Kinder ab zwölf und die Jugendlichen sich impfen lassen können, und wir sind da in der Erarbeitung der Konzepte", erklärte Schopper. Video herunterladen (5,3 MB | MP4)