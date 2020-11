Seit Montag gelten in ganz Deutschland strengere Corona-Regeln. Im Vergleich zum ersten sogenannten Lockdown bieten die jetzigen Einschränkungen in Baden-Württemberg jedoch mehr Freiheiten. Ein Überblick.

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, ist am Montag eine verschärfte Verordnung in Baden-Württemberg in Kraft getreten. Durch sie ist etwa festgelegt, dass die gesamte Gastronomie im Land bis Ende November schließen muss. Auch Kultureinrichtungen wie Kinos und Theater bleiben geschlossen. Doch es gibt, im Vergleich zum ersten "Lockdown" im Land, auch Bereiche, in denen einiges weiterhin erlaubt ist.

Die Ausübung von Sport ist im November weiterhin erlaubt. Dabei ist die Nutzung von öffentlichen Sportplätzen weiterhin gestattet. Auf Sportplätzen ist das Training aber nur alleine, mit Angehörigen aus demselben Haushalt oder mit einer Person aus einem weiteren Haushalt gestattet. Für sportliche Aktivitäten wie Joggen, Fahrradfahren oder auch Wandern gelten laut dem baden-württembergischen Kultusministerium die Kontaktbeschränkungen für den öffentlichen Raum: Maximal zwei Haushalte und nicht mehr als zehn Personen sind hier erlaubt. Im November ist außerdem auch weiterhin der Rehasport und der Besuch von Schwangerschaftskursen erlaubt. Der Profi- und Spitzensport findet weiterhin statt, jedoch wieder ohne Zuschauer. Zudem dürfen Sportarten auf weitläufigen Anlagen wie zum Beispiel Golf, Reiten oder Tennis unter Einhaltung der Abstandsregeln stattfinden. Ebenfalls geöffnet bleiben: Sportboothäfen (auch etwa der Verleih von Kanus), Sportflugplätze und Hundeschulen. Spielplätze werden nicht wie im ersten "Lockdown" geschlossen, sie bleiben geöffnet. Jedoch weist die Landesregierung daraufhin, mögliche Kontakte zu vermeiden.

Sonnenstudios, Friseurbetriebe und Barbershops bleiben geöffnet. Weiter praktizieren dürfen auch Physio- und Ergotherapeuten oder Logopäden.

Restaurants, Gaststätten, Bars, Kneipen, Imbisse, Cafés und andere gastgewerbliche Einrichtungen sind seit dem 2. November geschlossen. Erlaubt sind den Betrieben jedoch weiterhin der Verkauf über die Theke für To-Go-Gerichte oder -Getränke, aber auch Abhol- und Lieferdienste. Der Einzelhandel sowie Betriebskantinen, Wochenmärkte oder auch Autokinos bleiben geöffnet.

Hotelreisen sind weiterhin nur für Geschäftsreisende erlaubt. Gäste, die ihren Urlaub im Hotel bereits vor dem 2. November 2020 angetreten haben, müssen jedoch nicht abreisen. Ihnen ist es erlaubt, ihren Urlaub anzutreten. Auch gestattet sind Fahrgemeinschaften zur Arbeit oder Schule. So dürfen zum Beispiel auch Kindergartengruppen einen Spaziergang durch den Wald machen oder Schulen und andere soziale Einrichtungen einen Ausflug planen.

Musikschulen und Kunstschulen dürfen unter Einhaltung der Hygieneregeln weiter Schüler unterrichten. Auch das Proben in Theatern, Opern, Konzerthäusern und ähnlichen Einrichtungen ist weiterhin erlaubt. Außerdem sind auch Religionsveranstaltungen und Beerdigungen unter Einhaltung der Mindestabstände gestattet.

Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe bleiben geöffnet. Auch Therapiegruppen dürfen laut aktueller Verordnung weiterhin zusammenkommen.

Die aktuellen Corona-Regelungen gelten bis einschließlich 30. November. Danach wollen Bund und Länder das Infektionsgeschehen erneut besprechen und gegebenenfalls neue Maßnahmen beschließen. Aktuell gelten folgende Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg: