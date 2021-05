Nach monatelanger Pause haben viele Menschen am Wochenende in den Städten und Regionen die Corona-Lockerungen genossen. In dieser Woche könnte noch die Landeshauptstadt folgen.

Ein bisschen Sonne und nach langer Corona-Pause auch mal ein Einkaufsbummel oder eine Pause im Café in der Stadt: in Heidelberg, Karlsruhe und anderen Regionen wurde zu Pfingsten die Corona-Notbremse gelockert. Dabei hielten sich die Menschen weitgehend an die Regeln. Allerdings lockte das eher kühle Wetter zum Beispiel am Bodensee am Wochenende nicht so viele Menschen nach draußen.

Ähnlich sah es auf der Schwäbischen Alb und im Nordschwarzwald aus, wo am Pfingstwochenende erstmals nach der Corona-Pause wieder populäre Ausflugsziele geöffnet hatten. Der Besucheransturm blieb aber auch hier aus. Es seien einige Höhlenbesucher gekommen, jedoch deutlich weniger als an früheren Pfingstwochenenden, sagten die Betreiber der Bären- und der Nebelhöhle in Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb. Ebenso war es im Wolf- und Bärenpark Bad Rippoldsau-Schapbach im Kreis Freudenstadt. Der Besucheransturm am Wochenende sei ausgeblieben, so Geschäftsführer Bernd Nonnenmacher. Er glaubt, die Testpflicht halte viele ab. Zahlreiche Camper - jedoch keinen Touristenansturm - meldete die Tourist-Info Baiersbronn. Der Grund könnte sein, dass noch nicht alle Gastronomiebetriebe wiedereröffnet hätten, hieß es.

Randale auf Heidelberger Neckarwiese

In Heidelberg wurden die Corona-Maßnahmen dagegen auch missachtet. Hunderte Menschen feierten dort am Wochenende, bis die Stimmung kippte und die Polizei einschritt. Junge Feiernde randalierten und bewarfen Beamte teilweise mit Flaschen. In der Neckarstadt wurden die schärferen Maßnahmen im Rahmen der Corona-Notbremse bereits am Donnerstag gelockert. Am Samstag zog es daher viele Menschen in die City, eine belebte Fußgängerzone und volle Terrassen waren die Folge. Um Heidelberg herum bildeten sich Staus.

Mehrere Kreise lockerten an Pfingstsonntag und -montag

Auch in Karlsruhe war der Andrang am Samstag groß, nachdem der Stadtkreis die Bundes-Notbremse lockern durfte. In der Fächerstadt öffneten auch die Freibäder. Viele weitere Kommunen und Kreise setzten ebenfalls erste Lockerungen um. So trat die Bundes-Notbremse am Pfingstsonntag etwa im Landkreis Calw, Stadtkreis Mannheim und im Neckar-Odenwald-Kreis außer Kraft. Am Pfingstmontag folgten der Kreis Ravensburg, Kreis Waldshut und der Alb-Donau-Kreis.

Einige andere Städte und Kreise wie Stuttgart müssen sich aber noch in Geduld üben, weil die Inzidenz noch nicht lange genug unterhalb der Markte von 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt. Die entsprechenden Öffnungsschritte sind in der Landeshauptstadt demnach frühestens am Donnerstag möglich, wie die Stadtverwaltung am Freitag klarstellte.

Wechselhaftes Wetter an Pfingsten dämpft Freude über Lockerungen

So richtig spielte das Wetter über Pfingsten allerdings noch nicht mit: Wo es zum Beispiel am Sonntag nicht regnete, war der Himmel zumindest wolkenverhangen, wie etwa über der Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist auf dem Berg Bussen im Kreis Biberach. Dort nutzten vereinzelt Menschen den Feiertag für einen Spaziergang. Wechselhaft blieb es auch am Pfingstmontag, wenngleich sich dann auch die Sonne stärker zeigte.