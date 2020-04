Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) hat in einer Ansprache zur Corona-Krise am Donnerstag (9.4.) erneut an die Menschen im Land appelliert. Trotz Ostern müsse man Kontakte weiter vermeiden.

Dauer 5:04 min Kretschmann: Auch an Ostern Kontaktsperre einhalten Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) hat in einer Ansprache zur Corona-Krise am Donnerstag (9.4.) erneut an die Menschen im Land appelliert. Trotz Ostern müsse man Kontakte weiter vermeiden.

"Wir sind noch nicht über den Berg", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag (9.4.) in einer Rede an die Bürger des Landes. Bisher habe man zwar die Überlastung der Krankenhäuser verhindern können, aber man habe noch eine lange Strecke vor sich. Deshalb gilt laut Kretschmann auch über Ostern: "Jeder Kontakt, den wir vermeiden, hilft bei der Eindämmung der Epidemie."

Ostern kann wegen Corona nicht wie gewohnt gefeiert werden

Die Feierlichkeiten zur Osternacht in der Kirche, Besuche bei Verwandten und der Kurzurlaub übers Osterwochenende - all das sei laut Kretschmann wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Auch er selbst müsse auf den Besuch bei seinen Enkeln verzichten. Er appellierte an die Menschen in Baden-Württemberg, weiterhin so viele Kontakte wie möglich zu vermeiden.

Kretschmann lobt Bürger für Disziplin bei Corona-Maßnahmen

Die Maßnahmen, die bisher erlassen wurden, würden bereits ihre Wirkung zeigen, sagte Kretschmann bei seiner Ansprache. Das Virus verbreite sich deutlich langsamer als vor drei Wochen. "Das ist vor allem Ihr Verdienst", bedankte er sich bei den Baden-Württembergern. Dennoch würden derzeit noch zu viele Menschen erkranken.

Corona-Maßnahmen können höchstens schrittweise gelockert werden

Kretschmann vertröstet die Bürger im Land mit einer Entscheidung zum weiteren Umgang mit der Kontaktsperre. "Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen noch keinen seriösen Vorschlag für Lockerungen machen", sagte er in seiner Ansprache. Der Rückgang der Neuinfektionen sei noch nicht stabil genug. Darüber hinaus müsse man sich erst mit Bund, Ländern und der Wissenschaft abstimmen, bis wann die Voraussetzungen für die Lockerungen geschaffen werden können. Entscheidend sind hier größere Testkapazitäten und ausreichend Schutzkleidung. "Sicher ist aber schon jetzt: Die Lockerungen können nur schrittweise erfolgen." Am kommenden Mittwoch wird sich Kretschmann mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministern der anderen Bundesländer absprechen.