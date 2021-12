BW-Gesundheitsministerium schließt Besuchsverbote in Pflegeheimen nicht aus

Besonders Pflegeheime waren im vergangenen Winter von Corona betroffen. Auch jetzt zieht Baden-Württemberg "Sicherheitsbarrieren" um die Heime. Für große Unsicherheit sorgt die Omikron-Variante.

Mitten in der vierten Corona-Welle steigt auch die Zahl der Fälle in den Alten- und Pflegeheimen in Baden-Württemberg. Um die besonders vulnerablen Gruppen in den Heimen zu schützen, zieht das baden-württembergische Gesundheitsministerium immer strengere "Sicherheitsbarrieren" ein. Die verschärfte Testpflicht in der "Alarmstufe II", das Tragen von FFP2-Masken und auch die Impfpflicht für Beschäftigte sollen die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen vor Corona-Infektionen schützen. Vom 20. Dezember an gilt zudem eine PCR-Testpflicht für ungeimpfte Besucher.

Caritas: Die meisten Besucher sind geimpft oder geboostert

Beim Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der rund 80 katholische Anbieter von stationärer und ambulanter Hilfe vertritt, bedeutet die PCR-Testpflicht für den überwiegenden Teil der Besucherinnen und Besucher keine Veränderung. Diese seien geimpft oder geboostert, so eine Sprecherin des Verbands. Für die restlichen Besucherinnen und Besucher werde es hingegen schwer, sich einen PCR-Test zu verschaffen, da diese derzeit nicht in allen Landkreisen ausreichen verfügbar seien.

Pflegeheim: Neue Verordnung, mehr Personal

Problematisch allerdings sei, dass jede neue Corona-Verordnung auch weiteres Personal erfordere. Die Umsetzung der Regeln in den Pflegeheimen sei daher schwer zu leisten. "Das Personal ist aufgrund von Leistungsdichte und Krankheitsquoten am Limit. Bereits jetzt müsste zehn Prozent mehr Personal zur Verfügung gestellt werden, um die täglichen Anforderungen zu bewältigen", so die Caritas-Sprecherin. Unterstützung bei der Bundeswehr sei bereits beantragt worden. Allerdings seien die Hürden dafür deutlich höher als bei der zweiten Corona-Welle.

DRK begrüßt strengere Besuchsregeln

Der baden-württembergische Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) begrüßt die strengeren Regeln für Besucherinnen und Besucher in Heimen. Sie dienten der Sicherheit der Bewohner und Bewohnerinnen sowie des Personals - daher sei man dringend darauf angewiesen. Die Verhinderung von Ausbrüchen in den Einrichtungen habe höchste Priorität, teilte das DRK dem SWR mit.

Beim DRK geht man davon aus, dass die strengeren Regeln für die Mitarbeitenden in den Einrichtungen in der Praxis keine höhere Belastung bedeuten. Die Bezugspersonen der Bewohnerinnen und Bewohner seien zumeist geimpft und die Impfquote sehr hoch.

Meldepflicht für Impfquote in Heimen wird vorbereitet

Den Bewohnerinnen und Bewohnern der Pflegeheime werden laut Gesundheitsministerium zudem seit September Booster-Impfungen von niedergelassenen Ärzten und mobilen Impfteams verabreicht. Die überwiegende Mehrheit der Einrichtungen hätte keine Schwierigkeiten bei der Organisation der Auffrischimpfung berichtet, so das Gesundheitsministerium gegenüber dem SWR.

Wie hoch die Imfpquote bei den Booster-Impfungen in den Einrichtungen ist - dazu hat das Ministerium keine Zahlen. Die Rechtsgrundlage für eine entsprechende Meldepflicht der Pflegeheime werde derzeit noch vom Bund vorbereitet. Erst in Zukunft werde man daher diesbezüglich mehr sagen können.

Manche Bewohner lehnen die Booster-Impfung ab

Eine Abfrage der Heimaufsichtsbehörden in den Land- und Stadtkreisen habe indes gezeigt, dass die Quote für Booster-Impfungen von Pflegeheim zu Pflegeheim variiere. Die Gründe für niedrige Impfzahlen seien verschieden. In Einrichtungen, die im vergangenen Winter größere Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen hatten, könnten die damals infizierten Bewohnerinnen und Bewohner jetzt noch keine Auffrischimpfung bekommen. Zudem seien einige Bewohnerinnen und Bewohner, die die Erst- oder Zweitimpfung erhalten haben, in einem schlechten Gesundheitszustand, der eine Booster-Impfung ausschließe. Teilweise würden die Bewohnerinnen und Bewohner die Auffrischimpfung aber auch ablehnen.

Omikron-Variante: Besuchsverbote sind möglich

Das Land tue weiterhin alles, um die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen zu schützen, so das Gesundheitsministerium. Eine Übertragung des Virus lasse sich allerdings nie ausschließen. Daher sind Besuchsverbote wie im vergangenen Jahr für das Gesundheitsministerium durchaus denkbar.

"Besuchsverbote stehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht an, allerdings schließen wir angesichts der Omikron-Variante nichts aus. Die Lage kann sich jederzeit schnell verändern, sodass wir auch die Maßnahmen anpassen müssen."

Wie gut die Alten- und Pflegeheime im Hinblick auf die Omikron-Variante aufgestellt sind, lässt sich derzeit schwer einschätzen. "Wir wissen nicht, wie gut die Impfungen wirken", so eine Caritas-Sprecherin. Daher müssten die Einrichtungen mit einer extrem hohen Unsicherheit umgehen, ob Personal und Bewohnerinnen und Bewohner ausreichend geschützt seien.

DRK schließt Besuchsverbot nicht aus

Auch bei den stationären Einrichtungen des DRK besteht bezüglich der Omikron-Variante große Sorge - jedoch seien bisher keine Auswirkungen aufgrund der Omikron-Mutation in den Heimen zu beobachten, so ein Sprecher gegenüber dem SWR.

Das DRK hofft außerdem, dass es keine Besuchsverbote braucht, will diese aber auch nicht völlig ausschließen: "Alles, was die Ausbreitung von Infektionen bremst oder verhindert, ist besser als eine große Ansteckungswelle mit vielen Toten und einer weiteren Belastung des Gesundheitswesens", so ein Sprecher. Man hoffe, dass beides nicht eintrete, sich weitere Härten vermeiden lassen und zähle deshalb auf die Disziplin aller Menschen, die geltenden Regelungen einzuhalten.