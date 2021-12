Diskussion über Corona-Impfpflicht: BW-Minister frustriert über mangelnde Eigenverantwortung

per Mail teilen

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha hat am Donnerstagabend im SWR seine Corona-Politik verteidigt. Zur Impfpflicht sagte er: "Das ist wirklich die Lösung."

Es sei bitter, dass man nicht auf die Eigenverantwortung der Menschen setzen könne, rechtfertigte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) die Entscheidungen der Landesregierung in der Corona-Pandemie. "Ich bin schon ein bisschen frustriert, dass wir nur mit härteren Maßnahmen die notwendigen Schutzergebnisse erzielen", so Lucha in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg". Lucha sagte, er halte eine Impfpflicht für "das probateste Mittel".

Man habe bis zum 15. September jedem ein Impfangebot machen können, erneuerte Lucha seine Kritik an der Impfbereitschaft der Menschen. Letztlich sei das Impfangebot dann aber nicht ausreichend wahrgenommen worden: "Erst als wir mit 2G-Regeln, mit Beschränkungen - aber dann schon im Anstieg, weil wir ja eine Verordnung nicht aus der Luft greifen können - Maßnahmen gemacht haben, ist die Impfbereitschaft wieder größer geworden."

Die bisherige Impfquote - gerade auch in Pflegeberufen - sei nicht zufriedenstellend, daher werde nun die Impfpflicht kommen: "erst mal die berufsbezogene und dann später auch die allgemeine Impfpflicht". Der Gesundheitsminister schilderte in dem Interview zudem, wie er die Diskussion um eine Impfpflicht wahrgenommen habe, als diese Debatte im ersten Jahr der Pandemie aufkam: "Da war ein großer Aufschrei: Eigenverantwortung, Eigenverantwortung, Eigenverantwortung".

Der Gesundheitsminister übte auch Selbstkritik: "Ich hätte schon im letzten Jahr, als es klar war, wir bekommen Impfstoff, an der Impfpflicht-Debatte bleiben sollen", so Lucha: "Das ist wirklich die Lösung."

Minister verteidigt Corona-Strategie

Dass die Regierung nicht schon früher eingegriffen hat, liege auch daran, dass Gerichte immer wieder die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen einforderten: "In diesem Abwägungsprozess bewegt sich Politik. Das meint auch der Ministerpräsident mit 'auf Sicht' - anders geht es nicht", so Lucha.