Pfingsten nur in den eigenen vier Wänden? Wegen der sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz in vielen Regionen bieten sich wieder weitere Möglichkeiten. Ein Überblick über die Lockerungen.

Mehrere Landkreise können über Pfingsten die Corona-Maßnahmen lockern - vielerorts tritt die Bundes-Notbremse außer Kraft:

Aufhebung der Bundes-Notbremse: Die erste Öffnungsstufe der Landesverordnung: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt (Bundes-Notbremse) und dies durch das örtliche Gesundheitsamt bekannt gegeben wird, gelten folgende Lockerungen: Anzahl der zeitgleich anwesenden Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder Kundinnen und Kunden ist auf eine Person je 20 angefangene Quadratmeter Veranstaltungs- beziehungsweise Verkaufsfläche begrenzt.

Besucherinnen und Besucher oder Kundinnen und Kunden müssen einen negativen Test vorlegen - Genesene und geimpfte Personen im Sinne der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung des Bundes sowie Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind von der Testpflicht befreit. Es gilt die Maskenpflicht.

Im Freien können Kulturveranstaltungen wie Theater-, Opern- und Konzertaufführungen sowie Filmvorführungen, mit bis zu 100 Besucherinnen und Besuchern stattfinden. Dabei ist das Abstandsgebot zu beachten.

Museen, Galerien, Gedenkstätten, Archive sowie Bibliotheken und Büchereien dürfen öffnen.

Botanische und zoologische Gärten dürfen öffnen.

Hotels, Gasthäuser, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen wieder touristische Gäste empfangen. Gäste ohne Genesenen- oder Impfnachweis müssen während des Aufenthalts alle drei Tage einen negativen Schnelltest vorlegen.

Die Gastronomie darf zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. In Innenräumen ist ein Gast je 2,5 angefangene Quadratmeter Gastraumfläche erlaubt. Im Außenbereich gilt keine Personenbegrenzung. Im Innen- und Außenbereich sind die Plätze so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist.

Der bisher geschlossene Einzelhandel darf im Rahmen der "Click and Meet"-Regelung öffnen. Dabei ist die Kundenzahl auf eine Kundin oder einen Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche zu begrenzen. Statt einer Kundin oder einem Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche sind auch jeweils zwei Kundinnen und Kunden ohne vorherige Terminbuchung zulässig, sofern diese einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport auf Sportanlagen und Sportstätten im Freien ist in Gruppen von bis zu 20 Personen erlaubt.

Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih und sonstige Freizeiteinrichtungen können im Freien von Gruppen bis 20 Personen genutzt werden.

Die Außenbereiche von Schwimm-, Thermal- und Spaßbädern und sonstigen Bädern sowie Badeseen mit kontrolliertem Zugang dürfen öffnen. Dies ist nur ein Auszug, alle Details finden Sie auf der Internetseite der Landesregierung.

Der Bodenseekreis liegt stabil unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Ab Samstag tritt dort deshalb die Bundes-Notbremse außer Kraft.

Ebenso tritt im Kreis Sigmaringen ab Samstag die erste Öffnungsstufe der Corona-Verordnung des Landes in Kraft. Das teilte die Verwaltung am Donnertag mit.

Mit Blick auf den Verlauf der Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Ravensburg könnte es dort am Pfingstmontag soweit sein, dass die Bundes-Notbremse außer Kraft tritt.

Im Kreis Biberach ist die Inzidenz am Donnerstag unter 100 gesunken. Dort können Kunden bereits seit Freitag (21.5.) wieder mit Termin einkaufen. Zudem können die Schulen dort wieder mit Wechselunterricht beginnen und die Kinderbetreuungseinrichtungen können den Regelbetrieb wieder aufnehmen.

Auch der Stadtkreis Karlsruhe lockert ab Samstag die Bundes-Notbremse. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) appellierte am Donnerstag trotzdem, die AHA-Regeln weiterhin einzuhalten und die Maskenpflicht ernst zu nehmen. Alle Karlsruher Freibäder öffnen am Samstag ebenfalls. Zwischen 9 Uhr und 20 Uhr kann man im Sonnenbad, im Turmbergbad, in Rüppurr und in Rappenwört wieder baden. Alle Badegäste, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen einen negativen Test vorliegen. Dazu gibt es aber vor allen Freibädern Teststationen.

Im Landkreis Karlsruhe sind ebenfalls ab Samstag wieder Öffnungen möglich. Neben der Gastronomie öffnen beispielsweise auch die Campingplätze ihre Pforten.

Wie in Karlsruhe tritt im Landkreis Rastatt ab Samstag die Bundes-Notbremse außer Kraft. Am Samstag (15. Mai) unterschritt die Inzidenz erstmals die 100er-Marke.

Im Landkreis Calw lässt die Sieben-Tage-Inzidenz Lockerungen ab Pfingstsonntag zu. Ebenso wie in den anderen Kreisen, die den Inzidenzwert von 100 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschreiten, gelten dann entsprechende Lockerungen.

Im benachbarten Enzkreis sowie im Stadtkreis Pforzheim gilt weiterhin die Notbremse. Der Enzkreis könnte, sollte die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin unter 100 bleiben, ab Samstag, 29. Mai, lockern. Pforzheim ist von Lockerungen noch weit entfernt, hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach wie vor über 100.

Seit Montag (17.5.) kann in Mannheim bereits der Einzelhandel öffnen - ab Sonntag fällt dann auch die Bundes-Notbremse. Wie die Stadt Mannheim am Freitag bekannt gab, ist der Corona-Inzidenzwert von 100 im Stadtgebiet an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt der Inzidenzwert ebenfalls seit fünf Tagen hintereinander stabil unter dem Schwellenwert von 100. Demnach gilt die Bundes-Notbremse ab Pfingstsonntag nicht mehr und es gibt weitere Öffnungsschritte, wie der Kreis am Freitag mitteilte.

Im Landkreis Waldshut machen die sinkenden Inzidenzzahlen nun zunächst erste kleine Lockerungen der Corona-Regeln möglich. Wer einen aktuellen Schnelltest hat oder vollständig geimpft ist, darf mit Termin wieder einkaufen. Gastronomie und Museen bleiben aber geschlossen. Das Ende der Bundes-Notbremse mit Öffnungen von Gaststätten, Hotels und Geschäften könnte am Pfingstmontag folgen.

Schon kurz vor dem Pfingstwochenende fiel die Bundes-Notbremse am Freitag im Kreis Freudenstadt. Ausflügler können beispielsweise wieder im Biergarten sitzen - etwa mit Blick auf das Neckartal bei Horb.

Weil auch der Landkreis Tübingen die 100er-Inzidenz bereits fünf Tage am Stück unterschritten hat, ist dort ab Samstag wieder einiges möglich - die Bundes-Notbremse tritt auch hier außer Kraft und die entsprechenden Maßnahmen werden gelockert. So öffnen beispielsweie der Hölderlinturm und die Kunsthalle wieder ihre Türen. In der Kunsthalle muss man kein Schnelltestergebnis mitbringen, man kann den Test auch dort machen. Allerdings muss man vorher ein Zeitfenster gebucht haben. Stocherkahnfahrten auf dem Tübinger Neckar sind über das Wochenende nur in Gruppen mit Personen eines Haushalts möglich. Der Verkehrsverein hofft, ab 29. Mai auch wieder öffentliche Fahrten anbieten zu können.

Auch im Kreis Reutlingen gilt ab Samstag die erste Öffnungsstufe der Landesverordnung. Auf der Alb öffnen beliebte Ausflugsziele wie Bären- oder Nebelhöhle. Allerdings kann es dort bei größerem Andrang zu langen Wartezeiten kommen. Ulrike Müller, Leiterin der Tourist-Info Sonnenbühl empfiehlt deshalb ausdrücklich, möglichst unter der Woche zu kommen. Auch hier gilt: Nachweis eines negativen Schnelltests ist Pflicht.

Die Stadt Ulm und der Alb-Donau-Kreis müssen in Hinblick auf die Corona-Regeln getrennte Wege gehen: Während man in Ulm noch auf Lockerungen warten muss, stehen im Alb-Donau-Kreis die Zeichen auf Öffnung. Seit vier Tagen liegt die Inzidenz im Alb-Donau-Kreis unter 100. Liegt der Wert auch am Samstag darunter, kann ab Montag vieles wieder öffnen, teilte das Landratsamt mit.

Im Stadtkreis Ulm geht es nicht so schnell: Geht die Entwicklung dort weiter, könnte die Inzidenz am Dienstag unter 150 fallen. Dadurch wäre ab Donnerstag "Click and Meet"-Terminshopping im Stadtkreis möglich.