Montag, 21. Juni 2021

Das war der Montag in Baden-Württemberg

00:01 Uhr

Die Inzidenzzahlen sinken, die Ungeduld nimmt zu: Immer mehr Menschen sehnen sich nach Kulturveranstaltungen und Partyleben. Wann können Clubs in Baden-Württemberg wieder öffnen?

Pforzheim: Niedrige Inzidenz ermöglicht weitere Lockerungen

20:25 Uhr

Ab dem 22. Juni werden in Pforzheim weitere Corona Maßnahmen gelockert. Der Grund: Die Stadt liegt seit fünf Tagen stabil unter einer Inzidenz von 35.

Laupheimer Pharmaunternehmen will Curevac-Impfstoff produzieren

20:20 Uhr

Das Pharmaunternehmen Rentschler in Laupheim (Kreis Biberach) will noch im Sommer mit der Produktion des Corona-Impfstoffs von Curevac beginnen. Das teilt das Unternehmen auf SWR-Anfrage mit.

20:06 Uhr

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Baden-Württemberg weiter aus. Fachleute schätzen sie als hochansteckend und gefährlich ein - doch was weiß man noch über die Virusvariante?

Mannheim setzt Stadtteil-Impfungen fort

19:59 Uhr

Die Stadt Mannheim setzt ihre Impfaktionen in den Stadtteilen fort. Seit Montag sind mobile Impfteams im Jungbusch und in der Neckarstadt-West im Einsatz. Das Impfangebot im Jungbusch richtet sich nach städtischen Angaben an alle über 18-Jährigen, die im Stadtteil ihren Hauptwohnsitz haben. Verimpft wird das Vakzin von Moderna. Die Impfaktion dauert bis zum 27. Juni. Im Stadtteil Neckarstadt werden diesmal nur Zweitimpfungen verabreicht, auch dort wird der Wirkstoff von Moderna verwendet. Wie die Stadt mitteilte, dürfen ausschließlich diejenigen Personen das Angebot nutzen, die bereits an der ersten Vor-Ort-Impfung im Mai teilgenommen hatten.

Delta-Variante: Kultusministerin schließt neue Maßnahmen nicht aus

19:40 Uhr

Fünfeinhalb Wochen noch bis zu den Sommerferien, die Maskenpflicht an Schulen ist größtenteils gefallen. Eigentlich wollen alle nur noch durchatmen. Doch wegen der Delta-Variante gibt es neue Warnungen.

Keine Masken im Klassenzimmer: "Schule mal wieder Versuchslabor"

19:38 Uhr

"Auch Politikern muss man Fehler zugestehen. Wenn sich die Fehler allerdings wiederholen, dann zeigt das, wie wenig lernfähig die Politik ist", kommentiert Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik:

18:52 Uhr

In Baden-Württemberg wurden dem Landesgesundheitsamt heute 64 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Im Vergleich zu Montag vor einer Woche ist die Zahl der Neuinfektionen damit deutlich gesunken (von 98 vor sieben Tagen). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Baden-Württemberg liegt aktuell bei 12,0. Heute vor einer Woche lag sie noch bei 22,2. Im Hohenlohekreis ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen am niedrigsten im Land, nämlich bei knapp 3 je 100.000 Einwohner. Seit gestern sind neun weitere Menschen an oder in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Knapp 5,6 Millionen Menschen in Baden-Württemberg haben bereits eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten.

Lockerere Corona-Regeln? Das Land informiert

17:59 Uhr

Baden-Württemberg will die Corona-Regeln in Regionen mit einer Inzidenz unter 10 deutlich lockern - aber was soll künftig alles erlaubt sein? Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat einen Entwurf für eine neue Corona-Verordnung vorgelegt, der derzeit abgestimmt wird. Lucha und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stehen morgen um 12 Uhr in Stuttgart Rede und Antwort zu ihren weiteren Plänen. Sorgen macht der Politik derzeit vor allem die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus. Bisher ist bekannt, dass es vier Stufen für Öffnungen geben soll. In Regionen, in denen weniger als 10 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche registriert werden, soll es viele Erleichterungen für den öffentlichen Raum, für öffentliche Veranstaltungen sowie für Gastronomie, Kultur, Sport und den Handel geben. Zudem will Kunst-Staatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) über die Vergabe der ersten Tranche der Projektstipendien für Künstlerinnen und Künstler berichten.

Ausschreitungen: Innenminister hält Verhalten für "puren Egoismus"

17:27 Uhr

Die sommerlichen Temperaturen zogen am Wochenende viele Menschen in Baden-Württemberg nach draußen. Doch nicht jeder verhielt sich friedlich. Innenminister Thomas Strobl (CDU) zieht nun Bilanz:

Jettingen: Unterricht ohne Maske dank Luftfiltern

16:41 Uhr

Luftfilter könnten ein effektives Mittel gegen die Ausbreitung von Viren sein. Das wird an der Gesamtschule in Jettingen (Kreis Böblingen) bei einem Pilotprojekt erprobt - ohne Maske.

Bordelle dürfen bei Inzidenz unter 35 öffnen

16:37 Uhr

Nach fast acht Monaten coronabedingter Zwangsschließung sind Bordelle in Baden-Württemberg seit heute unter bestimmten Bedingungen wieder geöffnet. Das Land hat ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) umgesetzt. Demnach dürfen Bordelle in Regionen mit einer Inzidenz unter 35 wieder öffnen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Aktuell trifft dies auf alle Kreise zu. Der Schwellenwert 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen entspricht auch den Regelungen in anderen Bundesländern wie etwa Nordrhein-Westfalen oder Sachsen.

Schlossgarten Schwetzingen öffnet wieder

15:47 Uhr

Mit Open-Air-Veranstaltungen will der Schwetzinger Schlossgarten (Rhein-Neckar-Kreis) nach langer Corona-Pause jetzt wieder mehr Besucherinnen und Besucher anlocken. Das Programm dazu wurde offiziell vorgestellt.

15:19 Uhr

Der Bund wird laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) allen Jugendlichen bis Ende August ein Impfangebot machen können. Dies gelte für Impfwillige, die älter als zwölf Jahre seien. Wobei die Entscheidung mit den Eltern und dem Arzt abzusprechen sei, sagte Spahn. Zudem sei er der Meinung, dass der Unterricht nach den Sommerferien weitgehend ohne Maskenpflicht oder Wechselunterricht beginnen könne. Doch müsse man mit Blick auf die Gefahr einer vierten Welle der Pandemie vorbereitet sein. Dazu gehöre, dass man den Jugendlichen zumindest ein Impfangebot unterbreite und auch reguläre Tests gemacht würden. Je nach regionalem Inzidenzgeschehen sollten in den Schulen zudem Masken "zumindest eine Option sein", fügte er hinzu.

"Tier-Tourismus" wird im Schwarzwald zum Problem

15:06 Uhr

Seit Corona herrscht auf vielen Bauernhöfen im Schwarzwald großer Andrang. Dort herrscht ein regelrechter Tier-Tourismus. Doch der Andrang hat auch eine Kehrseite: Müll und fremdes Futter werden zunehmend zum Problem:

14:47 Uhr

In Baden-Württemberg müssen Schüler und Lehrende ab sofort im Klassenzimmer unter bestimmten Voraussetzungen keine Maske mehr tragen. Dafür hagelt es nun starke Kritik.

14:34 Uhr

Der Stuttgarter Fernsehturm ist ab dem 1. Juli wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Das Wahrzeichen der Landeshauptstadt kann dann von Donnerstag bis Sonntag besichtigt werden. Das Panorama-Café habe ebenfalls wieder geöffnet, teilte der SWR mit. Besucherinnen und Besucher müssen sich aber weiterhin an Hygieneregeln halten: Es gibt unter anderem eine Begrenzung der Besucherzahl im Turmkorb und Abstandsmarkierungen.

Pforzheim an fünf Tagen in Folge unter 35

13:52 Uhr

Nachdem bereits am Sonntag umfangreiche Lockerungen in Pforzheim in Kraft getreten sind, folgt nun der nächste Öffnungsschritt. Heute liegt der Inzidenzwert in Pforzheim den fünften Tag in Folge unter dem Wert von 35. Damit können weitere Lockerungen in Kraft treten, unter anderem entfällt die Testpflicht für Außengastronomie und für Veranstaltungen und Angebote im Freien wie etwa Freibadbesuche oder Open-Air-Konzerte.

Mehr erlaubt im Heilbronner Stadtgebiet

13:46 Uhr

Die Stadt Heilbronn lockert heute die Corona-Regeln. Es gelten die Auflagen der Stufe unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Kundinnen und Kunden können einkaufen gehen, ohne einen Termin oder Test machen zu müssen. Private Treffen sind mit bis zu zehn Personen aus drei Haushalten möglich, hinzu kommen deren Kinder bis 13 Jahre sowie fünf weitere Kinder bis 13 Jahre aus fünf Haushalten. Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt. Weitere Änderungen für die Stadt Heilbronn:

Charité prüft Einsatz von Bandwurmmittel gegen Corona

13:39 Uhr

Die Berliner Charité prüft den Einsatz eines üblicherweise gegen Bandwürmer eingesetzten Mittels namens "Niclosamid" zur Behandlung von Corona-Infektionen. Forschende des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung an der Charité und der Universität Bonn analysierten den Angaben zufolge, wie das Virus den Stoffwechsel der Wirtszelle zu seinen Gunsten umprogrammiert. Im "Nature Communications" berichteten die Forschenden über vier Wirkstoffe, welche die Vermehrung des Virus in Zellen hemmen. Das Bandwurmmittel habe die Produktion infektiöser Covid-19-Partikel um mehr als 99 Prozent gesenkt und damit den größten antiviralen Effekt gezeigt.

Schulen auf alle Szenarien vorbereiten

13:25 Uhr

In Baden-Württemberg dürfen viele Schülerinnen und Schüler erstmals den Unterricht wieder ohne Maske besuchen. Die Sommerferien sollten aber dazu genutzt werden, sich auf verschiedene Szenarien einzustellen, sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger dem SWR. So müsse der Gesundheitsschutz an den Schulen weiter im Vordergrund stehen, um trotz einer möglichen vierten Welle so lange wie möglich im Präsenzunterricht bleiben zu können.

Freie Impftermine mit Astrazeneca in Ulm

13:13 Uhr

Das Impfzentrum Ulm bietet freie Termine für eine Impfung mit Astrazeneca an. Das Sozialministerium stelle kurzfristig zusätzliche Lieferungen des Impfstoffes zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung. Nach wie vor arbeite das Impfzentrum unterhalb der Belastungsgrenze. Grund sei der anhaltende Mangel an Impfstoffen. In der vergangenen Woche konnten rund 21.000 Corona-Schutzimpfungen in den UImer Messehallen durchgeführt werden.

13:08 Uhr

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat mit Blick auf Partys und Ausschreitungen am Wochenende davor gewarnt, die in der Pandemie gewonnenen Freiheiten wieder aufs Spiel zu setzen. "Ein Blick nach Lissabon zeigt uns leider deutlich, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist", sagte Strobl laut einer Mitteilung vom Montag. "Wir genießen mit gebotener Vorsicht die wieder möglichen Freiheiten. Manche übertreiben es leider. Das ist Egoismus pur." Wer zusätzlich noch auf Randale aus sei, werde konsequent zur Verantwortung gezogen. Am Wochenende war es unter anderem in Freiburg zu Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und der Polizei gekommen.

Badesee Ehmetsklinge bleibt geöffnet

12:56 Uhr

Nach dem Ansturm auf die Ehmetsklinge bei Zaberfeld (Kreis Heilbronn) am vergangenen Wochenende, mussten die Parkplätze am Samstag und Sonntag schon wieder - zumindest zeitweise - gesperrt werden. Der Badesee bleibt jedoch zunächst weiter geöffnet. Das ist das Ergebnis einer Absprache, so Zaberfelds Bürgermeisterin Diana Kunz (parteilos) am Montag.

Delta-Variante in Deutschland: Krankenhäuser gut gerüstet

12:43 Uhr

Die deutschen Kliniken sehen sich für eine mögliche vierte Welle durch die Delta-Variante gut gerüstet. Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sagte gegenüber NDR Info, viele Bedingungen seien jetzt besser als in den vergangenen Monaten. Man schaue gespannt auf den Herbst, aber sei zuversichtlich, dass eine neue Welle weniger stark ausfallen werde. Das liege vor allem am Fortschritt der Impfkampagne und an der verbesserten Versorgung der Krankenhäuser mit Schutzausrüstung. Angesichts der momentan deutlich sinkenden Corona-Zahlen begrüßte Gaß eingeleitete Lockerungen. Er mahnte jedoch zur Vorsicht. Man müsse behutsam vorgehen, um die erreichten Freiheiten nicht zu gefährden.

Empfehlung der Leopoldina: Schulen langfristig offen halten

12:41 Uhr

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, Deutschlands Schulen und Kindergärten in der Pandemie offen zu halten und so Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Dies sei die effektivste Art des Lernens, hieß es in einer Stellungnahme. Die Öffnungen sollten aber von "geeigneten Schutzmaßnahmen" begleitet werden. Darüber hinaus sprachen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dafür aus, den digitalen Ausbau an den Bildungseinrichtungen zu beschleunigen. Es gebe die klare Perspektive, dass der Schulbetrieb im neuen Schuljahr mit allen Aspekten wieder aufgenommen werden könne, hieß es zuletzt von der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK).

Proben für Bregenzer Festspiele beginnen

12:36 Uhr

Auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele beginnen heute die Proben für das Spiel auf dem See. Die Premiere der Wiederaufnahme von Verdis "Rigoletto" soll in gut vier Wochen stattfinden. Solisten, Chorsänger und Stuntleute seien in der vergangenen Woche bereits geschult worden, was Sicherheit und Corona-Regeln betrifft, hieß es seitens der Veranstalter.

Delta-Variante in Freiburger Kita nachgewiesen

11:25 Uhr

In einer Freiburger Kita sind zwei Kinder positiv auf die Delta-Variante des Coronavirus getestet worden. Wie das zuständige Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald mitteilt, befinden sich die Kinder derzeit in Quarantäne. Über weitere Ansteckungen ist nichts bekannt. Bereits Ende Mai hatte es im Landkreis und in der Stadt Freiburg insgesamt 55 Fälle der hochansteckenden Virusvariante gegeben.

Land fördert Jazz-Videos mit 50.000 Euro

11:05 Uhr

Das baden-württembergische Kunstministerium bietet Zuschüsse für hochwertige Videomitschnitte von Konzerten in Jazzclubs an. Für die Förderung sind insgesamt 50.000 Euro vorgesehen, teilte das Ministerium in Stuttgart mit. Damit solle einerseits die Digitalisierung im Live-Konzertbereich vorangetrieben werden, andererseits sollen über die Honorare Künstler der Jazzszene unterstützt werden, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne). Von dem Geld sollen nicht nur Musiker, sondern auch Bild- und Tontechniker profitieren, hieß es weiter. Betreut wird das Sonderprogramm vom Jazzverband Baden-Württemberg.

10:10 Uhr

Ab heute wird aufgrund der guten Inzidenzwerte die Maskenpflicht an den Schulen gelockert. Dieses Vorgehen der Landesregierung kritisiert allerdings der Vorsitzende des Landesverbands Bildung und Erziehung, Gerhard Brand. Zwar spreche er sich ausdrücklich dafür aus, im Freien auf ein Tragen der Maske zu verzichten. "Aber sobald man den Schulhof betritt, gilt ein konsequentes Masketragen, das ist unsere Forderung." Laut Gerhard Brand sichert das die bisher erreichten Erfolge bis zu den Sommerferien. Danach könne man weitersehen.

6:50 Uhr

Sozialverbände in Baden-Württemberg haben den Wegfall der Corona-Impfpriorisierung kritisiert. Da die Terminvergabe seit dem 7. Juni für alle geöffnet ist, sehen sie gefährdete Gruppen benachteiligt. Die Geschäftsführerin des Landesverbands für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung (LVKM), Jutta Pagel-Steidl, wies darauf hin, dass zahlreiche Menschen aus den Prioritätengruppen 1 und 2 bislang weder geimpft seien noch einen Termin hätten. Sie nehme außerdem wahr, dass die Nachfrage von gesunden Kindern und Jugendlichen sehr groß sei und befürchte, dass Menschen mit Behinderung und Vorerkrankung das Nachsehen haben könnten.

Das RKI meldet 346 Neuinfektionen - bundesweite Inzidenz sinkt weiter

4:50 Uhr

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 346 neue Positiv-Tests. Das sind 203 weniger als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 8,6 von 8,8 am Vortag. Zehn weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 90.395. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus. Die Montagswerte sind meist weniger aussagekräftig als die an anderen Wochentagen, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten an das RKI übermitteln und weniger getestet wird.

Montag, 21. Juni 2021