Dienstag, 15. Juni 2021

Das war der Dienstag in Baden-Württemberg

Corona-Gutscheinaktion endet erfolgreich

21:55 Uhr

Die Heddesheimer Corona-Gutscheinaktion "Weg aus der Krise gemeinsam gehen" ist mit einem positiven Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gemeinde Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) hatte die Aktion im März ins Leben gerufen, um örtliche Betriebe im Lockdown zu unterstützen. Insgesamt seien mehr als 3.000 Gutscheine mit einem Gesamtwert von gut 130.000 Euro von den Bürgerinnen und Bürgern erworben worden, heißt es. Diesen Betrag habe die Gemeinde aus eigenen Mitteln um weitere 26.000 Euro aufgestockt. Die Gutscheinkäufer hätten durch die Aktion unmittelbar zur Stärkung teilnehmenden und von Schließungen betroffenen Betriebe beigetragen, heißt es aus dem Rathaus weiter.

EU will besser auf Pandemien vorbereitet sein

20:05 Uhr

Europa will auf künftige Pandemien besser vorbereitet sein als auf die Corona-Pandemie. Die EU-Kommission hat am Abend entsprechende Vorschläge präsentiert. So soll es beispielsweise ab Ende des Jahres einen europäischen Chef-Epidemiologen geben. Zudem schlägt die Kommission jährliche Berichte über Pandemievorbereitungen und die Möglichkeit vor, einen EU-weiten Ausnahmezustand zu verhängen. Außerdem soll die Impfstoffproduktion innerhalb Europas ausgebaut werden. Kommende Woche wollen die EU-Staats- und Regierungschefs über die Vorschläge beraten.

Innenministerkonferenz berät über Pandemie- und Extremismusbekämpfung

19:40 Uhr

Auf der morgigen Innenministerkonferenz in Rust beraten Innenminister und -senatoren der Bundesländer mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) über aktuelle Fragestellungen der Innenpolitik. Besonders im Fokus soll das Vorgehen gegen Rechtsextremismus stehen. Bei der Vorlage des Verfassungsschutzberichts 2020 zeigte sich Seehofer besorgt darüber, wie Rechtsextreme über die Corona-Proteste Anschluss an das bürgerliche Spektrum gewannen. Die Innenminister beraten auf ihrer bis Freitag dauernden Tagung in Präsenz.

Andrang bei Impfnachweisen überlastet zeitweise Systeme

19:20 Uhr

Der große Andrang auf den neuen digitalen Corona-Impfnachweis hat bundesweit zu einzelnen technischen Verzögerungen geführt. Das System sei wegen des Ansturms zeitweise überlastet gewesen, teilte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage in Berlin mit. Insgesamt seien aber bis zum Nachmittag 6,6 Millionen Zertifikate von Impfzentren, mobilen Diensten, Arztpraxen und Apotheken ausgegeben worden.

Aerosol-Forscher plädiert für ein Ende der Maskenpflicht im Freien

18:50 Uhr

Ein Aerosol-Forscher sieht in der Maskenpflicht im Freien keinen Sinn mehr und plädiert hier für mehr Lockerungen. Für Innenräume sehen das manche Forscher strenger.

18:00 Uhr

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Baden-Württemberg aktuell 18,8 (vergangenen Dienstag: 27,0). Es wurden 278 Corona-Neuinfektionen gemeldet, damit hat sich die Zahl im Vergleich zur Vorwoche mehr als halbiert (Vorwoche: 671). Am stärksten betroffen ist der Landkreis Tuttlingen mit der Sieben-Tage-Inzidenz von 57,5. Am niedrigsten liegt die Inzidenz derzeit im Stadtkreis Karlsruhe mit 5,1. Es wurden 17 neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gemeldet (insgesamt 10.113).

17:40 Uhr

Baden-Württemberg erhält im Juni zusätzlichen Corona-Impfstoff vom Bund und verteilt diesen auf Kreise mit geringer Impfquote. Die rund 57.000 Dosen Astrazeneca sollen noch diese Woche verteilt werden, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart mitteilte. Da Hausärzte nach Pfingsten nicht die vollen Kontingente des Impfstoffs von Astrazeneca abgerufen haben, die dem Land zugestanden hätten, erhalte das Land nun eine Zusatzlieferung, hieß es.

Weitere Corona-Hilfen angekündigt

16:26 Uhr

Baden-Württemberg will von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen weiter unter die Arme greifen. Insbesondere an kleinere und mittelgroße Betriebe sollen weitere Gelder fließen, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in Stuttgart. Unter anderem wurden die Hilfen für Soloselbstständige aufgestockt und eine Prämie eingeführt, die Unternehmen helfen soll, Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen oder neu einzustellen.

Wettbewerbszentrale hat Testzentrum in BW im Visier

14:36 Uhr

Die Wettbewerbszentrale geht gegen ein Testzentrum in Baden-Württemberg vor. Dessen Betreiber soll bei Unternehmen Werbung für Corona-Tests auf Staatskosten gemacht haben. Vor dem Landgericht Mannheim sei eine einstweilige Verfügung gegen dieses Vorgehen erwirkt worden, teilten die Wettbewerbshüter heute mit. Den Angaben zufolge nahm der Betreiber des Testzentrums in einer E-Mail an Unternehmen Bezug auf das verpflichtende Angebot von zwei Tests pro Woche für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und bot an, diese Tests kostenlos durchzuführen. "Die Finanzierung erfolgt durch die Bundesregierung", hieß es in dem Schreiben. "Ein solches Angebot verzerrt den Wettbewerb in zweifacher Hinsicht: Zum einen erschließen sich Testzentren in unlauterer Weise neue Kundenkreise, zum anderen ersparen sich Arbeitgeber, die auf derartige Angebote eingehen, im Vergleich zu ihren Mitbewerbern erhebliche Kosten für Schnelltests", sagte Christiane Köber, Mitglied der Geschäftsführung der Wettbewerbszentrale.

14:31 Uhr

Im Mai sind deutschlandweit sechs Prozent mehr Menschen gestorben als im Schnitt der Vorjahre. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts starben vergangenen Monat 79.756 Menschen - 4.300 mehr als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020. In der 22. Kalenderwoche vom 31. Mai bis zum 6. Juni lagen die Zahlen ebenfalls sechs Prozent über dem Durchschnitt. Eine Woche zuvor hatte dieser Wert noch im Schnitt der Vorjahre gelegen. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle allerdings geht weiter zurück. Zwischen dem 17. und dem 23. Mai starben 796 Menschen - damit fiel die Zahl erstmals seit Ende Oktober wieder in den dreistelligen Bereich.

Große Nachfrage nach digitalem Impfnachweis in Remseck

14:28 Uhr

Apotheken in Baden-Württemberg können einen digitalen Nachweis für eine vollständige Corona-Impfung ausstellen. Bei einem Apotheker in Remseck (Kreis Ludwigsburg) war der Kundenansturm am ersten Tag groß:

Fußball-EM mit Publikum - eine gute Idee?

14:10 Uhr

Durch ganz Europa fliegende Fußballmannschaften, Spiele vor Zuschauerinnen und Zuschauern mitten in der Corona-Pandemie - mit ein bisschen mehr Vorsicht hätte die EM in Sachen Großveranstaltungen ein echtes Licht am Ende des Tunnels sein können, sagt SWR-Wissenschaftsredakteur Stefan Troendle. Jetzt kann man nur hoffen, dass dieses Licht nicht das der Pupillenreflexlampe des Arztes auf der Intensivstation ist. Ein Kommentar:

Mehr Psychotherapeuten behandeln per Videosprechstunde

13:22 Uhr

Der Anteil der Behandlung per Videosprechstunde ist bei Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Baden-Württemberg während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Manche Mitglieder hätten fast ausschließlich Videosprechstunden durchgeführt, sagte Rüdiger Nübling von der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg. Nach Angaben der Krankenkasse Barmer ist die Therapie per Telemedizin im vergangenen Jahr generell rasant gestiegen. Demnach hatten 2018 und 2019 insgesamt nur 18 Mediziner und Psychotherapeuten aus Baden-Württemberg eine Videosprechstunde mit der Krankenkasse abgerechnet. Im dritten Quartal 2020 seien es mehr als 1.000 gewesen.

12:20 Uhr

Baden-Württemberg will die Maskenpflicht an Schulen lockern. Sofern die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region stabil unter 35 liegt und es zwei Wochen an der Schule keinen Corona-Ausbruch gab, soll die Maskenpflicht "im Unterricht in allen Schulformen" wegfallen, allerdings nur bei weiter konsequenter Testung, kündigte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) an. Darauf habe er sich mit Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) geeinigt. Ab einer stabilen Inzidenz von unter 50 könne zudem die Maskenpflicht auf Schulhöfen wegfallen. Ende kommender Woche solle die Corona-Verordnung entsprechend geändert werden, so der Minister.

Zaberfelder gegen Schließung von Badesee

12:09 Uhr

Immer wieder wurden Badeseen während der Corona-Pandemie in Baden-Württemberg regelrecht überrannt. Wegen zu vieler Badegäste musste auch der Parkplatz am See Ehmetsklinge in Zaberfeld (Kreis Heilbronn) am Wochenende gesperrt werden. Jetzt berät die Gemeinde mit der Polizei über ein Konzept - eine Sperrung des Sees soll verhindert werden.

Digitale Impfnachweise knacken fünf Millionen-Marke in Deutschland

11:48 Uhr

Nach dem Start des digitalen Impfzertifikats wird nach den Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits heute die Marke von fünf Millionen Exemplaren geknackt. Diese Zahl nannte der CDU-Politiker am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen. Gerade zu Beginn der Reisezeit sei es für viele Bürgerinnen und Bürger wichtig, dass ein digitaler Impfpass, der in Deutschland, Spanien oder Finnland ausgestellt werde, in allen europäischen Ländern gültig sei, so Spahn.

Bund zahlt für Luftfilteranlagen an Schulen und Kitas

11:45 Uhr

Schulen und Kitas können nun beim Bund Fördermittel für den Einbau von festen Luftfilteranlagen beantragen. Seit Freitag können entsprechende Anträge gestellt werden, wie das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) mitteilte. Die Förderung ist allerdings begrenzt auf Räume und Einrichtungen für Kinder bis zwölf Jahren, da für diese Altersgruppe bisher kein Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen ist. Anträge können durch die Träger der Einrichtungen oder durch Schulen, Kitas und Horte selbst gestellt werden.

Länder wollen bei Großveranstaltungen einheitlich vorgehen

11:36 Uhr

Angesichts sinkender Corona-Inzidenzen streben die Bundesländer offenbar ein einheitliches Vorgehen bei Großveranstaltungen an. In der kommenden Woche solle es einen Vorschlag für eine gemeinsame Regelung geben, kündigte die niedersächsische Staatskanzlei in Hannover an. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich bereits in der vergangenen Woche für einheitliche Corona-Regeln bei Großveranstaltungen ausgesprochen. Oft gehe es um ähnliche Veranstaltungen im gleichen Format, etwa bei der Fußballbundesliga oder Konzerttourneen, erklärte der Ministerpräsident. Ursprünglich wollten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am vergangenen Donnerstag über einheitliche Regeln beraten, das Thema wurde jedoch vertagt. Kommunen in Baden-Württemberg hatten enttäuscht reagiert.

11:31 Uhr

Heute Abend startet die Deutsche Nationalmannschaft in die Fußball-Europameisterschaft. Wo dürfen Fans das Spiel gegen Frankreich anschauen? Zu Hause? Im Biergarten? Oder ist trotz Corona-Pandemie sogar Public Viewing möglich? Ein Überblick zu den Regeln:

10:55 Uhr

In Deutschland sind immer mehr Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 22,3 Millionen Menschen haben laut den heutigen Daten des Robert-Koch-Instituts den vollständigen Impfschutz. Das sind 26,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Knapp 40,5 Millionen Menschen und damit 48,7 Prozent haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Baden-Württemberg liegt bei den Erstimpfungen mit 47,8 Prozent knapp unter dem Bundesdurchschnitt. Bremen, das Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen liegen bereits über der 50-Prozent-Marke.

RKI startet Studie in Kupferzell

10:14 Uhr

Gestern liefen die Vorbereitungen, heute hat das Robert-Koch-Institut mit einer weiteren Corona-Studie in Kupferzell (Hohenlohekreis) begonnen. Laut Bürgermeister Christoph Spieles (CDU) lief bislang alles reibungslos. Das RKI will mit seiner neuen Studie vor allem die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion im ländlichen Gebiet erforschen. In Kupferzell hat das RKI bereits zwei Studien durchgeführt, um die Verbreitung und eine mögliche Immunisierung gegen das Coronavirus zu erforschen.

Tübingen schließt Teststationen

9:13 Uhr

Die Stadt Tübingen reduziert die Corona-Teststationen in der Innenstadt. Grund ist laut Stadt die deutlich gesunkene Nachfrage. Die Teststationen an der Neckarbrücke und an der Kelter hatten bereits ihren Betrieb eingestellt. Nun schließen auch die Teststellen am Europaplatz und vor dem Modehaus Zinser.

Forscher für Ende der Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Freien

8:35 Uhr

Eine Maskenpflicht im Freien ergibt aus Sicht des Aerosol-Forschers Gerhard Scheuch keinen Sinn mehr. Im SWR sagte Scheuch, im Freien gebe es so gut wie keine Ansteckungsgefahr. Public Viewing bei der Fußball-EM im Freien, im Biergarten hält er für ungefährlich. Veranstaltungen in Innenräumen machen dem Forscher dagegen mehr Sorgen. In Innenräumen würden sich die Aerosole anreichern und verteilen, die ausgeatmet werden, so Scheuch. Diese könnten so von anderen aufgenommen werden. Im Freien würden sich die Aerosole dagegen verteilen.

7:04 Uhr

Die Corona-Pandemie hat tiefe Spuren im baden-württembergischen Landeshaushalt hinterlassen. Nun muss die Regierung entscheiden, ob sie weitere Schulden aufnehmen will. Die Spitzen der Landesregierung treffen sich heute Abend in der Haushaltskommission, um über den geplanten Nachtragshaushalt beraten.

6:53 Uhr

In der Stadt Heilbronn gelten ab heute strengere Corona-Regeln. Zwar ist die Sieben-Tage-Inzidenz hier leicht gesunken, der Wert lag mit 64 dennoch über der entscheidenden Marke von 50. So gilt ab heute im Stadtkreis Heilbronn wieder die Öffnungsstufe 3. Im Einzelhandel ist nur noch Click & Meet erlaubt. Bei privaten Treffen und Veranstaltungen gilt: maximal fünf Personen aus zwei Haushalten; Kinder, Genesene und Geimpfte zählen nicht mit. Die Gastronomie bleibt weiter mit Einschränkungen geöffnet. Heilbronn hat weiterhin die höchste Inzidenz im Land.

Verdacht auf Delta-Variante in Kita in Waiblingen

6:42 Uhr

In einer städtischen Kindertageseinrichtung in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) besteht nach mehreren Corona-Infektionen der Verdacht, dass die hochansteckende Delta-Variante - ehemals bekannt als indische Variante - vorliegt. Das teilten der Rems-Murr-Kreis und die Stadt Waiblingen mit. Zwei Gruppen der betroffenen Kita sowie deren Betreuungskräfte sind aktuell in Quarantäne. Der Verdacht auf die Delta-Variante entstand beim Prüfen positiver Corona-Testergebnisse. Sollte er sich bestätigen, müsse davon ausgegangen werden, dass auch bei anderen positiven Schnelltest-Ergebnissen die Delta-Variante vorliegt, so die Stadt Waiblingen. In Baden-Württemberg wurden Ende April die ersten Fälle mit der Delta-Variante nachgewiesen.

Kassenärzte fordern mehr Impfstoff

6:35 Uhr

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert von Bund und Ländern ein schnelleres Impftempo und eine Rückkehr zu mehr Freiheiten. Er erwarte entsprechende klare Signale von der morgigen Gesundheitsministerkonferenz, sagte Gassen der Deutschen Presse-Agentur. "Es müssen mehr Impfstoffe in die Praxen", so Gassen. "Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte machen aus dem Impffortschritt erst einen Impfturbo". Er forderte auch, langfristig auf die Impfzentren zu verzichten. Gassen machte sich für eine sofortige Abkehr von der Maskenpflicht im Freien stark. "Die Gesundheitsminister müssten einen Weg aufweisen, wie die Bürgerinnen und Bürger ihre Freiheiten so schnell wie möglich vollumfänglich wiedererhalten werden", sagte der KBV-Chef.

Prognose: Mäßiges Infektionsgeschehen im Sommer erwartet

6:17 Uhr

Das Forschungszentrum Jülich erwartet für die kommenden Sommermonate eine entspannte Corona-Lage. "Wir rechnen nach den aktuellen Daten ähnlich wie im letzten Jahr mit einem mäßigen Infektionsgeschehen", sagte Jan Fuhrmann, der mögliche Pandemieverläufe berechnet. Einerseits seien die mittlerweile vorherrschenden Virusvarianten ansteckender als im vergangenen Sommer, andererseits sei ein zunehmender Anteil potenziell infizierbarer Personen durch Impfung geschützt. Für den Herbst sind laut Fuhrmann noch keine seriösen Prognosen möglich.

Studierende erhalten 166 Millionen Euro Corona-Nothilfe

5:45 Uhr

Die Studierenden in Deutschland haben in den vergangenen zwölf Monaten rund 166 Millionen Euro Corona-Nothilfen vom Bund bekommen. Nach Angaben des Deutschen Studentenwerks haben die Betroffenen durchschnittlich knapp 450 Euro im Monat bekommen. Da die Leistung für jeden Monat neu beantragt werden muss, lässt sich aus den Zahlen aber nicht schließen, wieviele Studentinnen und Studenten sie in Anspruch genommen haben. Die Unterstützung ist für Betroffene gedacht, die während ihres Studiums zum Beispiel durch einen wegbrechenden Nebenjob in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Per Kontoauszug muss man nachweisen, dass eine pandemiebedingte Notlage besteht.

Strobl will "Querdenker" weiter scharf beobachten

5:33 Uhr

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will die sogenannten Querdenker weiter scharf beobachten. "Wir haben die klare Erkenntnis, dass im Zuge des Protestgeschehens in der Corona-Pandemie Verschwörungsideologien Aufwind erhalten und sich sehr stark verbreitet haben", sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz der Deutschen Presse-Agentur. Es sei offenkundig, dass Reichsbürger, Selbstverwalter, Verschwörungstheoretiker, Q(A)non-Anhänger und Rechtsextreme versuchten, die Demonstrationen gegen die Corona-Politik zu unterwandern, zu instrumentalisieren und Anhänger zu gewinnen, so Strobl. Morgen treffen sich die Innenminister von Bund und Ländern in Rust (Ortenaukreis), um unter anderem über dieses Thema zu beraten.

5:20 Uhr

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnt davor, die Maskenpflicht in den Schulen zu früh abzuschaffen. "Viele Klassenräume lassen sich nicht richtig lüften. Zudem gibt es bei der Bereitstellung und Einrichtung von Lüftungsanlagen noch erheblichen Nachholbedarf", sagte GEW-Bundeschefin Maike Finnern dem Redaktions-Netzwerk Deutschland. Viele Lehrkräfte seien zudem noch nicht vollständig geimpft. Sie forderte die Länder auf, die Sommermonate für einen besseren Hygieneschutz für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zu nutzen.

5:14 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt sie heute bei 15,5, gestern war es 16,6. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist weiter rückläufig. Das RKI meldet 652 neue Fälle - halb so viele wie am Dienstag vor einer Woche.

Ärzte für Lockerung der Maskenpflicht

3:00 Uhr

Die Intensivmediziner in Deutschland sprechen sich dafür aus, die Maskenpflicht zu lockern. Im Freien könnte angesichts der sinkenden Coronazahlen vollständig darauf verzichtet werden, sagte der Chef der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". In Innenräumen sollte die Maske aber weiter getragen werden. Die Entscheidung darüber liegt bei den Ländern.

Dienstag, 15. Juni 2021