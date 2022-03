Freitag, 4. Juni 2021

Corona-Abrechnungsbetrug: Festnahmen in Bochum

22:03 Uhr

Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Abrechnungsbetrug in Corona- Testzentren sind in Bochum zwei Verdächtige festgenommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sitzt einer von ihnen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs in Untersuchungshaft. Bei dem zweiten sei Untersuchungshaft beantragt. Nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" sind bei einem bundesweit tätigen Testzentrums-Betreiber aus Bochum in großem Stil Corona-Tests abgerechnet worden, die Bürger nie in Anspruch genommen haben.

Diese Corona-Regeln gelten künftig in Baden-Württemberg

21:36 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sinken immer weiter. Deshalb hat die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung verabschiedet. Die enthält die Öffnungsschritte bei einem Wert unter 50 und - neu - stabil unter 35.

Corona-Testpflicht bremst Gastronomie aus

21:28 Uhr

Nach knapp drei Wochen geöffneter Gastronomie kommen weniger Gäste als erhofft, so die Bilanz der Gaststättenverbände in Heilbronn-Franken. Das könnte daran liegen, dass Gäste oftmals nur mit einem Corona-Test Platz nehmen dürfen. Ein DEHOGA-Vorsitzender befürchtet, dass sich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie immer mehr Restaurants aus den Innenstädten zurückziehen.

Wann kommt der Curvac-Impfstoff?

20:57 Uhr

Der Tübinger Impfstoff-Hersteller Curevac hofft weiter, dass sein Corona-Impfstoff bis Ende Juni zugelassen wird. Allerdings tauchen in der letzten Phase der klinischen Erprobung Probleme auf, mit denen das Unternehmen nicht gerechnet hatte.

Lehrer beklagen zu viel Aufwand bei Testbescheinigungen

20:25 Uhr

Schülerinnen und Schülern künftig eine Bescheinigung für einen Corona-Test in der Schule auszustellen, ist aus Sicht der Bildungsgewerkschaft GEW nicht machbar. "Es ist eine Frechheit, dass den Schulen schon wieder eine zusätzliche Aufgabe aufgezwungen wird", sagte die Landesvorsitzende Monika Stein den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag). "Die Ressourcen dafür sind zurzeit nicht vorhanden." Die Formulare auszufüllen binde Zeit und Arbeitskraft, die eigentlich in den Unterricht gesteckt werden sollten. Außerdem hätten die Schulen bisher keine Informationen zu der neuen Regelung bekommen, die ab Montag gilt.

19:17 Uhr

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist weiter gesunken von 37 gestern auf 31,5 heute (Stand: 16 Uhr). Allerdings wird an Feiertagen meist weniger getestet. Heidelberg bleibt der Kreis mit der niedrigsten Inzidenz (9,9). Die höchste Corona-Inzidenz im Land hat der Landkreis Tuttlingen mit 70,3. Insgesamt liegen nur noch sieben Kreise in Baden-Württemberg über dem Wert von 50. Dem Landesgesundheitsamt wurden 259 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 317 Fälle weniger als gestern und 585 weniger als am Freitag vor einer Woche. Weitere sechs Menschen sind in Baden-Württemberg an oder mit Corona gestorben (Gesamt: 10.014).

18:27 Uhr

Ab Juli können Menschen nach Russland reisen und sich mit dem russischen Corona-Impfstoff Sputnik V impfen lassen. Präsident Putin kündigte an, dass Russland bereit sei, Ausländer zu impfen. Er habe die Regierung damit beauftragt, Zugang zu bezahlten Impfprogrammen für sie zu organisieren. Die Nachfrage aus dem Ausland sei hoch, so Putin weiter. Wieviel Sputnik V für Impf-Touristen kosten soll, muss noch von der Regierung festgelegt werden. Für Russen ist der einheimische Impfstoff kostenlos.

18:10 Uhr

Urlauber und Einheimische auf Mallorca haben in der Nacht zum Freitag gefeiert. Dort hatte die Justiz zuvor das vorzeitige Ende der nächtlichen Ausgangssperre angeordnet. Aufnahmen des TV-Senders IB3 zeigen an der Playa de Palma Trinkgelage und größere Menschenansammlungen. Hunderte Menschen versammelten sich am Balneario 6, dem bekannten Ballermann, aber auch in der britischen Urlauberhochburg Magaluf zu großen Partys. Wie die Fernsehbilder zeigen, wurden der Mindestabstand und die weiterhin geltende Maskenpflicht größtenteils nicht eingehalten. Die Polizei traf kurz nach Mitternacht ein, schritt aber kaum ein.

Dänemark: Keine Quarantänepflicht für Reisende aus Deutschland

17:30 Uhr

Reisende aus Deutschland müssen in Dänemark von Samstagnachmittag an nicht mehr in Quarantäne. Dies gilt auch für Dänen, die von einer Deutschlandreise zurückkehren, bestätigte Außenminister Jeppe Kofod. Ein negativer Corona-Test wird aber weiter verlangt. Die neue Regel tritt am Samstag um 16 Uhr in Kraft. Zuletzt mussten deutsche Dänemark-Urlauber entweder geimpft sein oder nach der Einreise in Quarantäne gehen.

17:08 Uhr

An weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg ist nach den Pfingstferien wieder Präsenzunterricht möglich, so das Kultusministerium. Dies gelte nach einer neuen Verordnung bei einer stabilen Inzidenz unter 50 Infektionen je 100.000 Einwohner und Woche. Darüber hinaus könne ab dem 21. Juni auch dann wieder Regelbetrieb herrschen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Kreis unter 100 liegt. Außerdem ist bei einer Inzidenz von unter 35 wieder Sportunterricht jeglicher Art zulässig.

Inzidenz unter 35: Lockerungen in Karlsruhe

16:07 Uhr

Im Land- und Stadtkreis Karlsruhe gelten ab Montag weitere Corona-Lockerungen. Unter anderem fällt die Testpflicht bei der Außengastronomie, bei Freibädern oder bei Open-Air-Veranstaltungen weg:

Lockerungen für den Sport in Baden-Württemberg

15:38 Uhr

Die Vereinssportlerinnen und Vereinssportler in Baden-Württemberg können sich ab Montag auf weitere Lockerungen freuen. Diese sind abhängig vom Infektionsgeschehen im jeweiligen Stadt- oder Landkreis. Einen Überblick gibt es hier:

15:05 Uhr

Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung ab Sonntag Italien und Tschechien sowie Teile Österreichs, der Schweiz, Kroatiens und Frankreichs von der Liste der Risikogebiete. Das teilte das Robert-Koch-Institut heute mit. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen des Coronavirus mehr beachten.

Sicherheitslücke bei Corona-Schnelltestanbieter in Oberschwaben

14:39 Uhr

Das Hackerkollektiv "Zerforschung" hat eine Sicherheitslücke in der Software eines Corona-Schnelltestanbieters in Oberschwaben entdeckt. Über den Vorfall hatte die "Schwäbische Zeitung berichtet. Durch die Sicherheitslücke hätten Unbefugte auf Testergebnisse und andere sensible Daten zugreifen können. Der betroffene Anbieter, die Gemeinsam Neue Wege GmbH mit Sitz in Ravensburg, teilte heute mit, man habe die Lücke nach einer Mitteilung des Landesbeauftragten für Datenschutz innerhalb von 24 Stunden geschlossen. Bislang gehe man basierend auf den Zugriffszahlen nicht von einem Datendiebstahl aus. Über den Vorfall hatte zuerst die "Schwäbische Zeitung" berichtet.

14:06 Uhr

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind 16,7 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Das sind 20,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. 45 Prozent haben mindestens eine Impfdosis erhalten. In Baden-Württemberg sind laut RKI (Stand 3. Juni) bis jetzt 19,5 Prozent der Bürgerinnen und Bürger durchgeimpft. 44 Prozent erhielten mindestens eine Impfdosis.

13:04 Uhr

Die Ständige Impfkommission (STIKO) wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keine allgemeine Corona-Impfempfehlung für Kinder aussprechen. Das sagte der Vorsitzende Thomas Mertens im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Für die Empfehlung einer Impfung bei allen gesunden Kindern reichten die Daten bei Weitem nicht aus, so der Ulmer Virologe Mertens. Nach der Prüfung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) vor einer Woche ist in der EU der Corona-Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen.

11:56 Uhr

Das Bundesgesundheitsministerium soll diese Woche rund 1,2 Millionen gelieferte Impfdosen nicht an Ärzte und Impfzentren weitergeleitet haben. Es handele sich um eine Lieferung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer, so ein Bericht des "Spiegel". Grund dafür sei, dass der Bedarf an Zweitimpfungen gedeckt bleiben müsse, so eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums. Der Hausärzteverband äußerte Unverständnis. Laut dem Bericht hätten niedergelassenen Ärzte in dieser Woche Impfstoff für mehr als 3,3 Millionen Spritzen bekommen sollen. Tatsächlich seien aber nur etwa 2,2 Millionen Portionen angekommen.

11:28 Uhr

Mit der neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg ist ab Montag das Singen bei religiösen Veranstaltungen und Beisetzungen wieder erlaubt. Das gilt sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien. Man müsse allerdings währenddessen eine Maske tragen, so das Kultusministerium am Donnerstagabend. Nur bei einer Inzidenz über 100 bleibt Singen in geschlossenen Räumen verboten. Davon war jedoch am Donnerstag in Baden-Württemberg kein Stadt- oder Landkreis mehr betroffen. Weiter hieß es, dass religiöse Veranstaltungen mit mehr als zehn Teilnehmenden nicht mehr vorab den Behörden gemeldet werden müssen. Auch die Voranmeldung der Besucher beim Veranstalter, etwa für Gottesdienste, entfällt.

10:35 Uhr

Die Handwerkskammer Ulm fordert Gruppen-Impftermine für kleine und mittlere Unternehmen. Grund ist die befürchtete Benachteiligung bei der Impfung für Handwerksbetriebe ohne eigenen Betriebsarzt. Die Kammer schlägt vor, die Kreisimpfzentren morgens zwischen 5 und 7 Uhr ausschließlich für das Handwerk zu öffnen, damit Belegschaften vor Arbeitsbeginn und gemeinsam geimpft werden können. Briefe mit einer entsprechenden Forderung gingen laut Handwerkskammer Ulm an die Landräte des Kammerbezirks sowie an den Ulmer Oberbürgermeister.

Wieder strengere Regeln im Hohenlohekreis

10:33 Uhr

Im Hohenlohekreis gelten seit heute wieder strengere Regeln. Die Lockerungen bei Inzidenzen von unter 50 treten außer Kraft, da die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis drei Tage in Folge über 50 lag. Damit gelten zum Beispiel wieder strengere Regeln im Einzelhandel. Einkaufen geht mit Termin oder mit einem negativen Corona-Test. Außerdem gilt in Kultur- und Freizeiteinrichtungen wieder eine Testpflicht.

Mehr Starts und Landungen am Flughafen Stuttgart

9:56 Uhr

Am Stuttgarter Flughafen werden am Freitag und am Wochenende viele Reiserückkehrer erwartet. Trotz niedriger Inzidenzzahlen gelten bei der Einreise bestimmte Regelungen:

Hier werden die Corona-Maßnahmen in BW gelockert

9:42 Uhr

Sinkende Inzidenzen machen immer mehr Lockerungen der Corona-Maßnahmen möglich. Wie ist der Stand in Ihrem Kreis? Einen Überblick gibt es hier:

9:15 Uhr

Von Jahresbeginn bis Mitte Mai sind in Deutschland einem Bericht zufolge mehrere hundert Millionen Euro in Zusammenhang mit Corona-Schnelltests abgerechnet worden. Rund 225 Millionen Euro entfielen auf Antigen-Schnelltests, weitere rund 338 Millionen Euro auf das Nehmen von Nasen- oder Rachenabstrichen, die für Schnell- und PCR-Tests nötig sind, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland berichteten. Sie beriefen sich auf Antworten des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD-Fraktion. Zu beachten sei, "dass zwischen Leistungserbringung und Abrechnung mehrere Monate liegen können, so dass die Daten nicht das aktuelle Leistungsgeschehen wiedergeben".

Polizei löst Menschenansammlungen in Tübingen auf

7:58 Uhr

In Tübingen hat es in der Nacht auf Donnerstag wieder große Menschenansammlungen gegeben. Sie wurden von der Polizei aufgelöst. Im Park des alten Botanischen Gartens hätten sich rund 600 Menschen zum Feiern getroffen, so die Reutlinger Polizei. Die Abstandsregeln seien dabei nicht eingehalten worden - außerdem habe es Ruhestörungen gegeben. Gegen 1 Uhr morgens forderte die Polizei die Menschen mit Lautsprechern zum Gehen auf. Ein Beamter sei mit einer Flasche beworfen, aber nicht verletzt worden. Insgesamt sei der Einsatz laut Polizei aber friedlich verlaufen. Auch auf dem Tübinger Holzmarkt kam es zu größeren Menschenmengen.

6:29 Uhr

Kinder und Jugendliche können sich auch gegen den Willen ihrer Eltern gegen das Coronavirus impfen lassen. "Wenn mir ein 14-Jähriger klar erklären kann, warum er geimpft werden will und das Thema auch versteht, dann ist eine Impfung ohne Einwilligung der Eltern möglich", sagte Jakob Maske, Bundespressesprecher vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine Empfehlung an Ärzte, Kinder und Jugendliche ohne Einwilligung der Eltern zu impfen, wollte Maske aber nicht aussprechen. Der goldene Weg sei, die Eltern mit ins Boot zu holen.

RKI registriert bundesweit 3.165 Corona-Neuinfektionen

5:46 Uhr

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet bundesweit 3.165 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 4.215 Fälle weniger als vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt von 34,1 am Vortag weiter auf 29,7. 86 weitere Menschen starben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf insgesamt 89.026.

5:17 Uhr

Die Corona-Infektionszahlen gehen in Baden-Württemberg zurück. Doch die Pandemie sei noch nicht vorbei, warnt die Landesregierung. Ein Überblick über die wichtigsten Regeln am verlängerten Wochenende:

Corona-Hilfen für Mittelalter-Baustelle

4:37 Uhr

Die Mittelalter-Baustelle "Campus Galli" erhält 425.000 Euro als Corona-Nothilfe vom Land. Wie das Wissenschaftsministerium heute mitteilte, soll mit dem Geld die Fortsetzung des Mammut-Projekts bei Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) gesichert werden. Nach einer ersten Zahlung im Dezember 2020 greift das Land dem coronabedingt in Finanznot geratenen Projekt demnach mit insgesamt 571.000 Euro unter die Arme. Das Freilichtmuseum sei "nicht nur eine touristisch relevante Einrichtung, sondern auch herausragend in seiner Bedeutung als Projekt der kulturellen Bildung", begründete Wissenschaftsministerin Bauer die Entscheidung. Seit 2013 bauen Handwerker und Ehrenamtliche auf dem "Campus Galli" mit den Mitteln des neunten Jahrhunderts eine Klosterstadt.

Freitag, 4. Juni 2021