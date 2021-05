Samstag, 22. Mai 2021

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Vogtsbauernhof im Schwarzwald hat wieder geöffnet

22:24 Uhr

Pünktlich zum Beginn der Pfingstferien hat das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach (Ortenaukreis) wieder geöffnet. Normalerweise schauen sich dort mehr als 200.000 Besucher pro Jahr an, wie früher die Familien auf ihren Schwarzwald-Höfen gelebt haben.

Krank arbeiten gegangen: Wieder mehr Fälle im Main-Tauber-Kreis

22:09 Uhr

Im Main-Tauber-Kreis gibt es wieder mehr Corona-Fälle, Lockerungen müssen zurückgenommen werden. Der Landrat spricht vom "Fehlverhalten Einzelner": Die Behörden hätten festgestellt, dass Menschen trotz eindeutiger Symptome zur Arbeit gegangen seien.

Viele Baden-Württemberger genießen Lockerungen

20:43 Uhr

In vielen Städten und Regionen im Land haben die Menschen am Samstag die Lockerung der Corona-Notbremse genossen. In Heidelberg wurden die Corona-Maßnahmen bereits am Donnerstag gelockert. Am Samstag vor Pfingsten zog es daher viele Menschen in die Stadt, eine belebte Fußgängerzone und volle Terrassen waren die Folge. Auch in Karlsruhe war der Andrang groß. Nach fünf Tagen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 hat der Stadtkreis am Samstag die Bundes-Notbremse außer Kraft gesetzt, auch die Freibäder öffneten. Über Pfingsten können weitere Landkreise und Städte die Corona-Maßnahmen lockern, darunter beliebte Ausflugsgebiete am Bodensee, auf der Alb und im Schwarzwald.

17:19 Uhr

Das Landesgesundheitsamt hat heute 1.249 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg gemeldet (Stand: 16 Uhr). Im Vergleich zu Samstag vor einer Woche (1.400) ist die Zahl der Neuinfektionen damit erneut gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg stagniert und liegt derzeit bei 80,4 (gestern: 80,6, vergangenen Samstag: 102,3). 492 mit Covid-19 infizierte Personen werden aktuell auf Intensivstationen behandelt - das sind 23 weniger als am Freitag. Die Behörden meldeten 13 neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19. Neun der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen noch über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100, der Zollernalbkreis als einziger noch knapp über 165. Erst ab einer Inzidenz unter 165 ist in Schulen Wechselunterricht möglich.

Saisonstart für viele Freibäder

15:48 Uhr

In und um Karlsruhe haben seit heute viele Freibäder geöffnet. Im Alb-Donau-Kreis etwa ist es erst am Pfingstmontag so weit. Die Corona-Landesverordnung erlaubt dies, überall dort, wo die Bundes-Notbremse außer Kraft tritt. Allerdings unterscheiden sich die Hygienekonzepte zum Teil.

Bundesweit erstmals mehr Zweit- als Erstimpfungen

15:27 Uhr

In Deutschland hat es zum ersten Mal mehr Zweit- als Erstimpfungen gegen das Coronavirus gegeben. Das sei eine erwartete, aber neue Entwicklung in den vergangenen zwei Tagen gewesen, schreibt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf Twitter. Die zweite Impfung sei sehr wichtig für den vollen Schutz. In Deutschland sind laut Spahn mittlerweile insgesamt 33 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft. Das entspricht einem Anteil von 40 Prozent. Vollständig geimpft sind 11 Millionen Bürgerinnen und Bürger.

14:43 Uhr

Ab Mitternacht können Grenzpendler aus Frankreich wieder nach Deutschland einreisen, ohne sich vorher auf Corona testen zu lassen. Die Bundesregierung stufte Frankreich vom Hochinzidenzgebiet zurück zum einfachen Risikogebiet. Alle anderen Reisenden aus Frankreich müssen zwar nicht mehr in Quarantäne, brauchen aber einen negativen Corona-Test oder müssen vollständig geimpft oder genesen sein. Auch Kroatien wurde wieder zum einfachen Risikogebiet erklärt. Dagegen werden Einreisen aus Großbritannien drastisch eingeschränkt. Grund ist die dort grassierende, besonders ansteckende indische Virusmutante.

Lucha: Kein Zuständigkeiten-Pingpong beim Impfen

14:40 Uhr

Im Streit um den Mangel an Corona-Impfstoff hat der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) Aussagen von Bundesressortchef Jens Spahn (CDU) zurückgewiesen. "Selbstverständlich liegt in Baden-Württemberg kein Impfstoff rum, wie Jens Spahn andeutet", erklärte Lucha in Stuttgart.

Virtuelle Feierstunde zum Tag des Grundgesetzes

14:34 Uhr

Bundesverfassungsgerichtspräsident Stephan Harbarth (CDU) hat in einer Feierstunde das Grundgesetz gewürdigt. Coronabedingt konnte der Festakt nicht wie geplant im Kloster Bebenhausen (Kreis Tübingen) stattfinden. Die Herausforderungen der Corona-Pandemie wurden dabei selbst zum Thema.

Kinderschutzbund befürchtet Langzeitfolgen

11:33 Uhr

Der Kinderschutzbund fordert, bei Corona-Maßnahmen stärker auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einzugehen. Der Ortsverein Pforzheim/Enzkreis machte am Samstag auf drohende Defizite, etwa bei der Sprachentwicklung, aufmerksam. Kinder, die nur noch zuhause sitzen, fehle in Coronazeiten alles, was in ihrem Alter wichtig sei: Austoben, Sich-Ausprobieren, Austausch mit Gleichaltrigen, Ansprache durch Lehrkräfte. Das merke man den Kindern an. Gleichzeitig steige in den Familien der Stresspegel, Eltern seien überfordert, die Zahl der Fälle von Kindeswohlgefährdung steige, teilte der Kinderschutzbund in Pforzheim mit. Bei den Corona-Maßnahmen seien jetzt auch mal Kinder und Jugendlichen dran. Auch sie sollten von der Politik gehört werden - etwa was den Wunsch nach einer Impfung angeht, die ihnen wieder ein normales Alltags- und Schulleben ermöglichen würde.

6:37 Uhr

Sozialverbände bemängeln, dass Menschen mit Behinderung bei den Impfungen gegen das Coronavirus vergessen worden seien. Jutta Pagel-Steidl, Geschäftsführerin des Landesverbands für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung kritisiert, dass Menschen mit Behinderung im Gegensatz zu älteren Menschen erst zur zweiten Prio-Gruppe gehören. "Es gab einen Mangel an Aufklärung", so Pagel-Steidl. Sie bekomme sehr viele Anrufe von Angehörigen, die sich das nicht erklären können. Problematisch seien auch die Begrifflichkeiten der Priorisierung. So lasse sich nicht immer gleich klären, wer aufgrund welcher Behinderung impfberechtigt sei. Zudem kritisiert sie, dass die Impfungen durch mobile Impfteams in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung nur sehr zäh angelaufen seien. Auch Björn Vissering, Vorsitzender der Lebenshilfe Baden-Württemberg, sagt, darauf hätten die Einrichtungen lange gewartet. Der Aufwand, Impftermine und Fahrten für alle Bewohner zu organisieren, sei einfach nicht zu leisten gewesen.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 66,8

6:23 Uhr

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben knapp 7.100 Corona-Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Das sind etwa 800 neue Fälle weniger als am Samstag vor einer Woche. Zudem wurden innerhalb eines Tages 170 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken, auf jetzt 66,8.

Samstag, 22. Mai 2021