Freitag, 21. Mai 2021

21:45 Uhr

Wegen der Ausbreitung der zuerst in Indien entdeckten Corona-Variante wird Großbritannien von der Bundesregierung ab Sonntag als Virusvariantengebiet eingestuft. Das gab das Robert-Koch-Institut am Abend bekannt. Damit wird die Einreise aus Großbritannien nach Deutschland drastisch beschränkt. Nach Aufenthalt in Virusvariantengebieten muss bereits bei Einreise ein negativer Test vorliegen. Außerdem dauert die Quarantäne 14 Tage und kann nicht früher beendet werden. Auch geimpfte oder genesene Personen sind nach Aufenthalt in Virusvariantengebieten nicht von der Testpflicht vor Einreise und der 14-tägigen Quarantäne befreit.

So soll es an den Schulen in Baden-Württemberg weitergehen

21:08 Uhr

Trotz der sinkenden Inzidenzen und immer mehr Lockerungen bleiben die weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg auch nach Pfingsten im Wechselunterricht. Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will vorsichtig bleiben.

Anrufer geben sich als Klinikärzte aus

20:57 Uhr

Betrüger haben in Freiburg und Umgebung massenhaft bei Bürgern angerufen und sich als Klinikärzte ausgegeben, um Geld abzuzocken. Laut Polizei erzählten sie den Angerufenen, dass angeblich ein Verwandter schwer an Covid-19 erkrankt sei. Doch gebe es ein Medikament aus der Schweiz, das aber privat bezahlt werden müsse. Nachmittags fiel eine ältere Frau in Maulburg (Kreis Lörrach) auf den Trick rein: Sie gab einer Frau, die nach einer Verabredung bei ihr klingelte, Bargeld und Schmuck im Wert von rund 7.500 Euro.

Das sollten Urlauber in den Pfingstferien beachten

20:45 Uhr

Die Ausflugsmöglichkeiten über Pfingsten könnten ein Vorgeschmack auf den Sommer sein. Bestimmte Corona-Regeln müssen Urlauber aber weiterhin einhalten - ein Überblick.

Impfung bei Kinder mit erhöhtem Risiko?

20:26 Uhr

Corona-Infektionen mit schweren Verläufen sind bei Kindern und Jugendlichen sehr selten. Bei "kleinen Risikopatienten" empfehlen Ärzte allerdings durchaus eine Impfung, wenn diese bald möglich ist.

EMA: Keine zweite Dosis Astrazeneca nach Blutgerinnseln

19:35 Uhr

Menschen, die nach einer ersten Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca unter einem Blutgerinnsel und einem Mangel an Blutplättchen litten, dürfen der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zufolge keine zweite Dosis dieses Impfstoffs erhalten. Ärzte sollten zudem innerhalb von drei Wochen nach der Impfung nach Anzeichen von Blutgerinnsel suchen, wenn ein Mangel an Blutplättchen vorliegt und umgekehrt. Wegen eines erhöhten Thrombose-Risikos nach einer Astrazeneca-Impfung wird in vielen Ländern bereits für bestimmte Personengruppen eine Zweitimpfung mit anderen Impfstoffen empfohlen. In Deutschland gilt dies für Menschen unter 60 Jahren. Die EMA wies erneut darauf hin, dass die Thrombosefälle nach einer Astrazeneca-Impfung sehr selten seien.

Leinen los für die "Weiße Flotte"

19:20 Uhr

Die Bodensee-Fahrgastschiffe dürfen seit heute wieder grenzüberschreitend in den Häfen anlegen und in Deutschland, Österreich und der Schweiz Passagiere aufnehmen. Auf den Ausflugs- und Linienschiffen der sogenannten Weißen Flotte werden die üblichen Corona-Hygieneregeln international umgesetzt. Für alle Passagiere gilt Maskenpflicht, in Österreich und Bayern muss es sogar eine FFP2-Maske sein. Einen negativen Corona-Test braucht nur, wer die Bordgastronomie nutzen möchte. Im Schnitt hatten alle Dickschiff-Unternehmen im vergangenen Jahr gut 40 Prozent weniger Fahrgäste als im Jahr davor.

Kinderschutzbund Pforzheim macht auf Defizite aufmerksam

19:18 Uhr

Kinder und Jugendliche gehören zu den Verlieren der Corona-Krise, bemängelt der Pforzheimer Kinderschutzbund. Ihre Interessen wurden kaum berücksichtigt. Während Campingplätze, Freibäder und Biergärten wieder öffnen, gilt für die Kinder weiterhin: Homeschooling oder Wechselunterricht. Der Kinderschutzbund fordert nun, auch die Kinder zu Wort kommen zu lassen. Bisher sei die Sicherheit der älteren Bevölkerung sowie die Interessen der Wirtschaft wichtiger gewesen. Nun müsse man aber auch die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder bei Entscheidungen berücksichtigen, so der Wunsch des Ortsverbandes.

Spahn weist Kritik aus BW zurück

18:43 Uhr

Im Streit um die Verteilung des Corona-Impfstoffs hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Kritik seines baden-württembergischen Amtskollegen Manfred Lucha (Grüne) zurückgewiesen. Die Impfstoffe würden wie vereinbart auf die Länder aufgeteilt, so Spahn gegenüber "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung". Sein Ministerium habe die Lieferpläne nicht zu Lasten der Länder geändert. Wie viel davon wann an welches Impfzentrum gehe, entscheide allein Stuttgart, sagte Spahn. Nach seinen Informationen gebe es noch Impfstoff in Baden-Württemberg, der bislang nicht den Weg zu Patienten gefunden habe, etwa von Johnson & Johnson. Landesgesundheitsminister Lucha hatte kritisiert, die Impfstofflieferungen des Bundes hielten nicht so mit, "wie wir das brauchen". Spahn bemängelte im Gespräch mit den Stuttgarter Blättern zudem, dass Lucha unabgestimmt die Priorisierungen für Impfstoffe bei den Hausärzten ganz aufgehoben habe. Wer die Priorisierung vorzeitig aufhebe, müsse auch mit den Folgen umgehen.

Montgomery gegen Aufhebung von Patentschutz

18:30 Uhr

Der Präsident des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, hat sich gegen eine Aufhebung von Patenten auf Corona-Impfstoffe ausgesprochen. Eine Aufhebung des Patentschutzes nehme Pharmafirmen das Interesse, neue Wirkstoffe zu entwickeln, sagte Montgomery dem SWR. Denn die Forschung sei sehr komplex, teuer, aufwendig und langwierig. "Wichtiger ist die Verteilung des vorhandenen Impfstoffs zum Selbstkostenpreis", betonte Montgomery. Weltweit wird über die Möglichkeit einer Aufhebung des Patentschutzes sowie über mögliche Vor- und Nachteile diskutiert. Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac kritisiert diese Überlegungen.

18:05 Uhr

Das Landesgesundheitsamt hat am Freitag 1.246 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg gemeldet (Stand: 16 Uhr). Im Vergleich zu Freitag vor einer Woche (1.172) ist die Zahl der Neuinfektionen damit leicht gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg stagniert und liegt derzeit bei 80,6 (gestern 80,3, vor einer Woche 107,1). 515 mit Covid-19 infizierte Personen werden aktuell auf Intensivstationen behandelt - das sind neun weniger als Donnerstag. Die Behörden meldeten 17 neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19. Insgesamt sind derzeit 2.116 Intensivbetten von betreibbaren 2.398 Betten (88,2 Prozent) laut Landesgesundheitsamt belegt. 10 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen bei den Corona-Zahlen noch über der 100er Inzidenz, dem Richtwert für die bundesweite Notbremse. Am höchsten ist der Wert im Zollernalbkreis (177,4, gestern noch 163,2), am niedrigsten mit 26,4 im Landkreis Emmendingen.

16:51 Uhr

Das Gesundheitsministerium will zusammen mit den Kommunen verstärkt Menschen in sozialen Brennpunkten impfen. Insbesondere Menschen, die sich kleine Wohnungen teilten, nicht im Homeoffice arbeiten könnten oder in irgendeiner Form sozial benachteiligt sind, seien seltener geimpft als der Bevölkerungsdurchschnitt, so das Ministerium.

Impfmarathon in Holzgerlingen am Pfingstsamstag

16:39 Uhr

In Holzgerlingen (Kreis Böblingen) findet am Pfingstsamstag eine Massenimpfung statt. Insgesamt 5.000 Astrazeneca-Impfdosen sollen in der Stadthalle verimpft werden. Alle Termine sind bereits vergeben. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass der Impfmarathon bis in die frühen Morgenstunden des Pfingstsonntags dauern wird. Als Letzter in der Reihe will sich Bürgermeister Ioannis Delakos (parteilos) impfen lassen.

In diesen Regionen wird zu Pfingsten gelockert

16:27 Uhr

Wegen der sinkenden Sieben-Tage-Inzidenzen in vielen Regionen bieten sich wieder weitere Möglichkeiten. Ein Überblick über die Lockerungen in den Landkreisen zu Pfingsten.

15:59 Uhr

Nach der Corona-Verordnung dürfen Jugendherbergen in Städten und Kreisen für Touristen öffnen, wenn dort an fünf Tagen in Folge die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner unter dem Wert von 100 liegt. Das betrifft für das Pfingstwochenende unter anderem die Jugendherbergen in Baden-Württemberg. Der Landesverband verweist auf "wirkungsvolle Hygieneregeln", zum Beispiel Abstand halten beim Essen oder an der Rezeption. Unerlässlich sei ein aktueller negativer Corona-Test - außer für Geimpfte und Genesene.

Zusätzliche Impfdosen für den Zollernalbkreis

15:29 Uhr

Weil im Zollernalbkreis die Zahl der Neuinfektionen noch immer sehr hoch ist, hilft das Land nun mit zusätzlichen Impfdosen. Für ein Modellprojekt "Impfen für Mitarbeitende in produzierenden Betrieben" werde man kurzfristig 2.400 Impfdosen zur Verfügung stellen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Damit sollen in verschiedenen Betrieben jene Mitarbeiter geimpft werden, die vom bisherigen Angebot "offensichtlich nur schwer erreicht wurden". Aller Voraussicht nach soll die Aktion Ende nächster Woche starten.

Dettingen organisiert Impftermine bei Hausärzten

15:13 Uhr

Frust bei Impfwilligen und bei Hausärzten - die einen bekommen keinen Termin, die anderen kommen vor lauter Anrufen nicht mehr zu ihrer eigentlichen Arbeit. Dettingen im Kreis Reutlingen hat eine Lösung für dieses Dilemma gefunden: Über die Gemeindeverwaltung bekommen Impfwillige einen Termin bei einem Hausarzt. Wer sich impfen lassen will, meldet sich per Telefon oder Mail bei der Gemeinde und wird dann in eine Warteliste aufgenommen. Die Hausärzte melden vor dem Wochenende, wie viel Impfstoff ihnen zur Verfügung steht. Übers Wochenende rufen Mitarbeiter der Gemeinde die Patienten an und teilen ihnen ihren Impftermin mit.

Niedersachsen überdenkt Aufhebung der generellen Maskenpflicht

14:18 Uhr

Niedersachsen rudert nach breiter Kritik auch aus der Bundesregierung bei der kurzfristigen Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel bei niedrigen Inzidenzwerten aller Voraussicht nach zurück. "Die Landesregierung wird diesen Punkt nochmal sehr ernsthaft überdenken", sagte Niedersachsens Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittag. In Baden-Württemberg hat die Landesregierung entsprechenden Plänen bereits frühzeitig eine Absage erteilt.

Großes Interesse an Pfingsturlaub am Bodensee

14:04 Uhr

Pfingstfeiertage, Schulferien und die angekündigten Corona-Lockerungen sorgen dafür, dass viele Touristen in den kommenden Tagen an den Bodensee kommen wollen. Hotels, Ferienwohnungen aber auch Campingplätze sind stark nachgefragt. Es gebe großes Interesse, so eine Sprecherin der Gesellschaft Deutscher Bodenseetourismus in Friedrichshafen. Starken Andrang erwarten auch die Campingplätze. Die Anlage in Gohren/Kressbronn (Bodenseekreis) ist in den Pfingstferien nach Betreiberangaben ausgebucht.

13:52 Uhr

Die Polizei hat einen 31-Jährigen aus dem Landkreis Reutlingen festgenommen, der unter anderem Impfpässe mit gefälschten Eintragungen von Corona-Impfungen verkauft haben soll. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten unter anderem verschiedene gefälschte Impfpässe und mehrere Tausend, teilweise bereits bedruckte Klebeetiketten. Zudem stießen sie auf über 90 Gramm verkaufsfertig portioniertes Amphetamin, kleinere Mengen Heroin und Marihuana. Der 31-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Auch gegen seine 34 Jahre alte Lebensgefährtin wird ermittelt. Sie befindet sich auf freiem Fuß.

Falsche Atteste: 21.000 Euro Strafe für Arzt aus Offenburg

13:36 Uhr

Ein Zahnarzt aus Offenburg muss 21.250 Euro Strafe zahlen, weil er falsche Atteste im Zusammenhang mit der Maskenpflicht ausgestellt hat. Das hat die Staatsanwaltschaft Offenburg am Freitag mitgeteilt. Ein Richter habe den Strafbefehl erlassen; der sei bereits rechtskräftig. Laut Anklage ging es um "zahlreiche Fälle", in denen der Arzt falsche Atteste ausstellte. Die Bescheinigungen suggerierten, dass die Besitzer wegen eines medizinischen Grunds keine Maske tragen dürften. In die Strafe floss zusätzlich aber auch noch eine Beleidigung ein. Der Zahnarzt soll bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen im Dezember 2020 einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Offenburg verbal angegangen haben.

Seehofer weiter in häuslicher Isolation

13:24 Uhr

Nach seiner Infektion mit dem Coronavirus vor knapp zwei Wochen befindet sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch immer in häuslicher Isolation. Bis zur Genesung führe er die Amtsgeschäfte von zu Hause aus, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Genaueres zum Gesundheitszustand Seehofers ist nicht bekannt. Am 10. Mai war bekannt geworden, dass der 71-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Minister hatte schon Mitte April seine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Kurz nachdem nach der Diagnose hieß es, er zeige keine Krankheitssymptome.

EU will 100 Millionen Dosen Impfstoff spenden

13:18 Uhr

Die EU will bis Ende des Jahres mindestens 100 Millionen Corona-Impfdosen an das internationale Impfprogramm Covax sowie Entwicklungs- und Schwellenländern spenden. Das hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) am Freitag bei einem "Welt-Gesundheitsgipfel" in Rom angekündigt. Auf dem Gipfel wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer - darunter auch Microsoft-Mitgründer Bill Gates - Erfahrungen zur Covid-19-Pandemie austauschen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich am frühen Abend äußern. Zum Abschluss soll es eine "Erklärung von Rom" geben, ein Papier mit Grundsätzen zur Verhinderung künftiger Gesundheitskrisen.

13:04 Uhr

Fast elf Millionen Deutsche sind bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden gestern (Stand: Freitag 8 Uhr) 910.374 Menschen immunisiert, 465.678 davon bekamen ihre zweite Dosis. Damit lag der Anteil der Zweitimpfungen bei über der Hälfte. Damit sind laut den Angaben bisher 39,3 Prozent (32,7 Millionen) der Deutschen mindestens einmal und 13,1 Prozent (10,9 Millionen) vollständig geimpft. Die Impfquote der vollständig gegen das Virus geimpften Menschen ist in Baden-Württemberg mit 13,2 Prozent (rund 1,44 Millionen Menschen) dabei sogar leicht über dem Bundesschnitt. 38,5 Prozent und damit mehr als 4,2 Millionen Menschen aus Baden-Württemberg sind bislang mindestens ein Mal geimpft.

Gastgewerbe im Main-Tauber-Kreis ist optimistisch

13:01 Uhr

Nach einer Woche mit geöffnetem Gastgewerbe im Main-Tauber-Kreis, ziehen Betreiber ein erstes verhalten positives Fazit und hoffen auf viele Gäste am Pfingstwochenende.

Mehr Betrieb am Flughafen Stuttgart

12:55 Uhr

Auch wenn der Andrang deutlich geringer ist als gewöhnlich um diese Zeit: Am Flughafen Stuttgart hat die Reisewelle zu Beginn der Pfingstferien eingesetzt. Grundvoraussetzung für den Antritt einer Flugreise ist ein Corona-Test. "Ein PCR-Test oder Antigentest ist auch noch in einem der beiden Testzentren am Flughafen möglich", so Sprecher Johannes Schumm. Sowohl im Flughafen als auch in den Flugzeugen gelten die üblichen Regeln: Maske tragen und Abstand halten - soweit es geht. Ob ein PCR-Test, ein Antigentest oder beides notwendig ist, hängt vom Zielland ab.

Öffnen Kinos bald wieder?

12:36 Uhr

Die deutschen Kinos bereiten sich auf eine Wiedereröffnung vor. Zum 1. Juli soll es nach dem Willen mehrerer Verbände an vielen Orten wieder Filmvorführungen geben. Angesichts "des Impffortschritts und der sinkenden Infektionszahlen" stehe die gesamte Kinobranche bereit, heißt es in einer Erklärung unter anderem von HDF Kino und AG Kino. Bundesweit sind die Filmtheater wegen der Pandemie seit mehr als einem halben Jahr geschlossen. Die Verbände appellieren an die Bundesländer, eine Öffnung der Kinos zu diesem Datum "zu ermöglichen und zeitnah zu kommunizieren". Auch wenn mancherorts Kinos theoretisch öffnen könnten, lohnt sich das nach Einschätzung der Verbände mitunter nicht.

Studie: Pandemie belastet Schulkinder stark

12:27 Uhr

Weniger Treffen mit Freundinnen und Freunden, kein regulärer Schulunterricht: Die Corona-Pandemie belastet einer Studie zufolge viele Kinder und Jugendliche in Deutschland. Mehr als die Hälfte aller Mädchen und Jungen ist im vergangenen Jahr unglücklicher geworden, wie der nun veröffentliche "Präventionsradar 2021" der DAK ergab. Die Lebenszufriedenheit sei im Schnitt aller befragten Kinder um rund 20 Prozent im Vergleich zu der Situation vor der Corona-Krise gesunken.

Keine Aufhebung der Maskenpflicht beim Einkaufen

12:20 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung hält

nichts von einer Lockerung der Maskenpflicht zum aktuellen Zeitpunkt. "Die Maskenpflicht im Einzelhandel und in anderen kontaktreichen Kontexten ist und bleibt ein einfaches, aber sehr effektives Mittel, um Öffnungsschritte abzusichern", so eine Sprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt Grund zur Zuversicht, aber noch sind die Impfquoten zu gering und die Infektionszahlen zu hoch." Schrittweise, umsichtige Lockerungen seien richtig, aber die grundlegenden Schutzmaßnahmen blieben vorerst ein zentraler Bestandteil. In Niedersachsen wird derzeit eine Aufhebung der Maskenpflicht beim Einkauf in Gebieten mit niedriger Inzidenz debattiert.

Corona-Teststation im Heidelberger "Bienenstock"

12:08 Uhr

Im Heidelberger Eroscenter "Bienenstock" kann man sich per Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Das übernehmen die dort angestellten Frauen ehrenamtlich - abgekoppelt von der eigentlichen Arbeit.

Fahrräder sind Mangelware in der Region Bad Waldsee

11:34 Uhr

Fahrradhändlerinnen und -händler in der Region Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) müssen derzeit außergewöhnlich lange auf die Lieferungen von Rädern und Ersatzteilen warten. So was gab es noch nie, sagen die Chefs von Fahrrad-Fachgeschäften in Bad Waldsee, Bad Wurzach und Wangen im Allgäu. Grund sei die in der Corona-Pandemie weltweit gestiegene Nachfrage nach Rädern. Kunden müssten nehmen, was auf Lager sei oder monatelang warten.

Tübingen startet in die Freibadsaison

11:29 Uhr

Am Samstag öffnet das Tübinger Freibad. Die Freibadsaison wird wie auch im vergangenen Jahr vom Corona-Hygienekonzept bestimmt. Badegäste benötigen daher den Nachweis eines negativen Schnelltests, eines Impfschutzes oder die Dokumentation einer überstandenen Corona-Infektion. Auch in diesem Jahr ist die Zahl der Badegäste beschränkt. Das Tübinger Freibad öffnet in drei Zeitfenstern.

Lockerungen im Neckar-Odenwald-Kreis ab Pfingstsonntag

11:22 Uhr

Ab Pfingstsonntag tritt auch im Neckar-Odenwald-Kreis die sogenannte Bundes-Notbremse außer Kraft. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis habe seit fünf aufeinander folgenden Werktagen unter dem Wert von 100 gelegen. Damit werden auch im Neckar-Odenwald-Kreis die Corona-Regeln gelockert. Auch Mannheim lockert ab Sonntag die Regeln. In Heidelberg gibt es schon seit gestern weniger Einschränkungen.

Zahl der Coronavirus-Toten deutlich höher als angenommen

11:15 Uhr

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnte die Zahl der Toten in Verbindung mit dem Coronavirus weltweit etwa zwei bis dreimal höher sein als die bislang bestätigten rund 3,4 Millionen Sterbefälle. Einer vorsichtigen Schätzung zufolge könnten in der Pandemie mindestens sechs bis acht Millionen Menschen gestorben sein, so die Chefin der WHO-Datenanalyse, Samira Asma, bei einer virtuellen Pressekonferenz.

Erste kontaktlose Ampeln in Betrieb

10:56 Uhr

In Künzelsau (Hohenlohekreis) sind die ersten kontaktlosen Taster für Fußgängerampeln installiert worden. Damit gilt Künzelsau landesweit als Vorreiter dieses Projektes. Installiert wurden die neuen kontaktlosen Taster an zwei Kreuzungen im Bereich der B19. Diese sind mit einem Radar ausgestattet und erkennen, wenn sich jemand im näheren Umfeld der Ampel aufhält. Dann wird automatisch eine Grün-Phase angefordert und eingeleitet. Das habe vor allem in der Corona-Pandemie einige Vorteile, so die Verantwortlichen. Durch die berührungslose Bedienung könne eine Ausbreitung von Viren und Bakterien verhindert werden.

Jürgen Amann vom Straßenbauamt Künzelsau (Hohenlohekreis) demonstriert die Funktionsweise der kontaktlosen Taster für Fußgängerampeln. Pressestelle Landratsamt Hohenlohekreis

Spahn setzt auf Ärzte und Apotheken bei Digitalerfassung von Impfungen

10:52 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Ärzte und Apotheken trotz der Kritik von Verbandsvertretern bei der Nach-Digitalisierung von Impfdaten von Patientinnen und Patienten einbeziehen. Dabei geht es um die digitale Erfassung der Corona-Impfungen in einen digitalen Impf-Nachweis. Arztpraxen und Apotheken sollen dafür vergütet werden, so Spahn am Vormittag.

Marburger Bund warnt vor Lockerung der Maskenpflicht

10:48 Uhr

Eine voreilige Lockerung der Maskenpflicht gefährdet nach Ansicht des Ärzteverbandes Marburger Bund die Bewältigung der Corona-Pandemie. Der niedersächsische Landesverband warnte die Landesregierung in Hannover, entsprechende Pläne umzusetzen. Medienberichten zufolge erwägt die dortige Landesregierung, in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 ab kommendem Dienstag die Maskenpflicht im Einzelhandel aufzuheben. "Über so einen Schritt können wir nachdenken, wenn wir einen Anteil von etwa 80 Prozent vollständig Geimpfter in Niedersachsen erreicht haben, beziehungsweise zumindest alle Impfwilligen sich impfen lassen konnten", sagte der Vorsitzende des Marburger Bundes in Niedersachsen, Hans Martin Wollenberg.

Feldbergbahn startet

10:42 Uhr

Nach dem coronabedingten Ausfall der kompletten Wintersaison im Liftverbund startet die Feldbergbahn jetzt in die Sommersaison. Neben der Bahn wird auch der Feldbergturm mit seiner Aussichtsplattform seine Tore mit einem umfangreichen Schutz- und Hygienekonzept öffnen.

Freiburger Ärzte: Digitaler Impfpass ist gut - der Aufwand zu hoch

10:31 Uhr

Ab Ende Juni soll es einen europaweit gültigen digitalen Impfpass geben, der die doppelte Corona-Impfung fälschungssicher bescheinigt. Millionen Impfungen müssen vom gelben Impfpass digital umgetragen werden. Aufwand enorm, Reaktionen gemischt.

MVV startet Impfaktion

10:14 Uhr

Die Mannheimer MVV Energie AG bietet ihren Mitarbeitertenden ab heute Corona-Impfungen an. Zum Start des Modellprojekts wird auch Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) in der Konzernzentrale erwartet. Die MVV ist eines von zwölf Unternehmen, die das baden-württembergische Sozialministerium für das Modellprojekt ausgewählt hat - und das einzige in der Rhein-Neckar-Region. Seit dieser Woche stehen laut MVV die benötigten Impfdosen zur Verfügung. Demnach will der Betriebsarzt in den kommenden Tagen insgesamt 1.200 Beschäftigten gegen das Coronavirus impfen.

10:09 Uhr

Eine zu kurzfristige Öffnung der Gastronomie nach sieben Monaten Lockdown ist aus Sicht der Branche oft nicht umsetzbar. Zwar könne man schon davon ausgehen, dass die Gastronomie innerhalb von zehn Tagen und die Hotellerie binnen zwei Wochen wieder hochgefahren werden könnten, so der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Guido Zöllick, im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Aktuell agierten die Bundesländer jedoch deutlich kurzfristiger. Wenn teils nur wenige Tage blieben, sei das nicht machbar. "Denn den Betrieb wieder anzufahren, ist das eine. Aber die Gäste dafür zu gewinnen, ist das andere." Ob sich die Öffnung mit begrenzter Gästezahl und Schutzkonzepten lohne, müsse jeder Unternehmer für sich entscheiden, so Zöllick weiter.

10:03 Uhr

Die erste Woche ohne Impfpriorisierung bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Baden-Württemberg geht zu Ende. "Es war nicht schlimmer als sonst. Es war halt einfach schlimm", kommentiert Dr. Frank-Dieter Braun aus Biberach im SWR die Lage. Täglich hätten 50 Patienten angerufen, 100 bis 150 E-Mails seien eingegangen. Trotz aller Kritik hält Braun, der auch 2. Vorsitzender des Hausärzteverbands Baden-Württemberg ist, das Ende der Impfpriorisierung für richtig. "Die jungen Leute haben lange genug gewartet und Rücksicht genommen. Die wollen jetzt auch mal einen Sommer haben."

Wann werden Corona-Impfstoffe für Kinder zugelassen?

9:43 Uhr

Bisher gibt es nur einen Impfstoff, der für Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen ist: der Impfstoff von Biontech/Pfizer mit Namen Comirnaty. Alle anderen Corona-Impfstoffe sind erst ab 18 Jahren zugelassen. Die Biontech-Impfung kann vielleicht schon Ende Mai, spätestens Anfang Juni auch für Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren zugelassen werden. Das Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) läuft.

9:37 Uhr

Innerhalb eines Tages sind die Inzidenzwerte in 18 Landkreisen wieder leicht angestiegen. Betroffen sind von dieser Entwicklung die Landkreise Böblingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Calw, Göppingen, Heidenheim, Heilbronn, Konstanz, Ludwigsburg, Ortenaukreis, Rastatt, Rems-Murr-Kreis, Reutlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar, Heidelberg, Mannheim und Pforzheim. Dieser Trend lässt sich anhand der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz des RKI entnehmen.

Lockerungen in der Region Friedrichshafen

9:24 Uhr

Zum Pfingstwochenende hin werden in der Region Friedrichshafen in mehreren Landkreisen Lockerungen erwartet. Im Kreis Ravensburg könnte es am Montag so weit sein. Der Kreis Lindau liegt mittlerweile stabil unter einem Inzidenzwert von 50. Dort können die Bürger ab Samstag wieder ohne Anmeldung ins Restaurant gehen. Auch eine Testpflicht gibt es nicht mehr. Geschäfte haben wieder regulär geöffnet. Der Bodenseekreis liegt stabil unter der Inzidenz von 100. Dort dürfen ab Samstag auch die Restaurants und Kneipen wieder öffnen. Sport ist kontaktarm für bis zu 20 Menschen erlaubt. Auch Hotels dürfen wieder Gäste unterbringen.

Dieselben Regeln gelten ab Samstag auch im Kreis Sigmaringen. Im Kreis Biberach ist die Inzidenz unter 150 gesunken. Dort können Kunden ab sofort wieder mit Termin einkaufen.

In Stuttgart öffnen Einzelhandel und Kitas

9:11 Uhr

Seit heute kann der Einzelhandel in Stuttgart wieder "Click & Meet" anbieten. Wer einkaufen möchte, muss vorher nur einen Termin vereinbaren. Voraussetzung ist ein tagesaktueller negativer Corona-Test, eine vollständige Impfung oder die Genesung von einer Corona‐Infektion. Zudem muss eine Datenerhebung stattfinden, teilte die Stadt Stuttgart mit. Außerdem öffnen rund 600 Kindertagesstätten und die Angebote der Kindertagespflege werden komplett zur Verfügung gestellt.

Europa-Park öffnet seine Türen

8:56 Uhr

Nach Monaten des Lockdowns läuft die Freizeitpark-Saison in Baden-Württemberg zaghaft an. Seit dem Morgen empfängt der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) wieder Gäste. Laut dem Verband deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU) ist er nach dem Heidepark in Niedersachsen der zweite klassische Freizeitpark Deutschlands mit konkretem Öffnungstermin.

Bundestag lockert Maskenpflicht für Kinder und Jugendliche

7:44 Uhr

Der Bundestag hat eine Verpflichtung für FFP2-Masken für Kinder von 6 bis 16 Jahren aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen. Wenn der Bundesrat zustimmt, ist in Bussen und Bahnen, bei Friseurbesuchen oder medizinischen Terminen für Kinder künftig eine einfache OP-Maske ausreichend.

Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland bei 67

7:15 Uhr

Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut innerhalb eines Tages 8.769 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Deutschland gemeldet. Das sind gut 2.500 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 68 am Donnerstag auf 67,3 gesunken. In Baden-Württemberg liegt die landesweite Inzidenz bei 80. Bundesweit sind innerhalb eines Tages außerdem 226 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet worden.

Campingplätze zu Pfingsten ausgebucht

6:57 Uhr

Zu Pfingsten sind fast alle Campingplätze in Baden-Württemberg ausgebucht. Das hat der Verband der Campingunternehmen in Baden- Württemberg mitgeteilt. Seit den Lockerungen der Corona-Auflagen wollen deutlich mehr Menschen ihren Urlaub auf den 138 Plätzen des Verbands verbringen. "Es kommen unglaublich viele Buchungsanfragen rein", sagte Kurt Bonath, der Landesvorsitzende des Verbands der Campingunternehmer in Baden-Württemberg. Kurzentschlossenen rät er daher, die Campingplätze nicht spontan anzufahren.

5:45 Uhr

Die Hausarztpraxen in Deutschland haben bei der Verabreichung von Corona-Impfungen die Impfzentren überholt. In den Arztpraxen stünden derzeit pro Woche rund drei Millionen Impfdosen von Biontech und Astrazeneca zur Verfügung, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Impfzentren bekämen nur noch 2,25 Millionen Corona-Impfdosen. Ab Juni werde sich die Menge der Impfdosen, die an die Praxen geliefert werden, voraussichtlich noch steigern. Bereits Ende Mai sollen zudem 540.000 Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson an Betriebs- und Hausärzte gehen, hieß es.

Freitag, 21. Mai 2021