Freitag, 21. Oktober 2022

Das war der Freitag in Baden-Württemberg

17:34 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt. Laut Landesgesundheitsamt (LGA) liegt sie bei 598,9 (Stand: 16 Uhr) in der Vorwoche lag sie noch bei 762,0. Dem LGA wurden seit gestern 9.272 Neuinfektionen gemeldet, vergangenen Freitag waren es noch 12.869. 16 weitere Personen starben am oder mit dem Coronavirus. Auf den Intensivstationen werden derzeit 175 Covid-19-Patientinnen und -patienten behandelt, laut DIVI-Intensivregister sind dadurch 8,7 Prozent der Intensivbetten belegt. Vor einer Woche waren es noch 159, gestern 168.

Mehrjährige Haftstrafen für Betrug mit Teststationen in Bayern

16:44 Uhr

In einem Prozess gegen betrügerische Betreiber von Corona-Teststationen in Bayern hat das Nürnberger Landgericht drei Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die beiden Betreiber sowie eine Mitarbeiterin erhielten Haftstrafen zwischen einem Jahr und vier Monaten sowie vier Jahren und zwei Monaten, wie eine Gerichtssprecherin erklärte. Die Haftstrafe für die Mitarbeiterin wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die Richter sprachen die beiden Betreiber den Angaben zufolge unter anderem in 20 Fällen des Subventionsbetrugs schuldig. Gegen die Angeklagten ordnete das Gericht an, insgesamt mehr als eine Million Euro an Wertersatz einzuziehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Anklage warf den Beschuldigten vor, bei der Abrechnung von Coronatests Fantasiezahlen angegeben und so hohe Gewinne erzielt zu haben.

Zahl ausländischer Studierender steigt trotz Corona

11:53 Uhr

Trotz der Corona-Pandemie haben die deutschen Hochschulen im internationalen Vergleich nicht an Attraktivität eingebüßt. Im Gegenteil: Im Wintersemester 2021/22 stieg die Zahl ausländischer Studentinnen und Studenten an den Hochschulen auf einen Rekordwert von rund 350.000, wie der Deutsche Akademische Austauschdienst sowie das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung am Freitag in Bonn mitteilten. Das stelle einen Zuwachs von acht Prozent gegenüber dem Jahr davor dar. Die Hochschulen in Deutschland seien damit trotz der Corona-Folgen international begehrt wie nie, hieß es.

Zahl von Kindern unter drei Jahren in Kitas steigt wieder

10:06 Uhr

Immer mehr Kinder unter drei Jahren werden in Kindertagesstätten betreut. Anfang März sei die Zahl der in Kitas betreuten unter Dreijährigen bundesweit im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 28.800 auf insgesamt 838.700 gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Das entspricht einem Plus von 3,6 Prozent. Die Betreuungsquote erhöhte sich bundesweit auf 35,5 Prozent (2021: 34,4 Prozent). "Damit setzte sich der im Jahr 2021 unterbrochene Trend steigender Betreuungsquoten wieder fort", hieß es. Dieser bislang einmalige Rückgang hing vermutlich mit der Corona-Pandemie zusammen, die zu einer geringeren Nachfrage nach Plätzen und zur Kündigung von Verträgen aufgrund einer Betreuung zu Hause geführt haben könnte, so die Statistiker. Die Betreuungsquoten sind im Osten (einschließlich Berlin) nach wie vor deutlich höher. Dort war mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren in einer Tagesbetreuung (53,3 Prozent), in Westdeutschland dagegen nur 31,8 Prozent. Bundesweit am niedrigsten war die Quote in Baden-Württemberg (29,9 Prozent) und Bremen (30,2).

8:39 Uhr

Die Kliniken in Südbaden haben wegen der Corona-Herbstwelle mit Personalengpässen zu kämpfen. Zusätzlich verschärft wird die Situation durch eine höhere Anzahl an Corona-Patientinnen und -Patienten. Deswegen könnten aktuell nicht alle planbaren Operationen durchgeführt werden, teilte das Ortenau-Klinikum auf SWR-Anfrage mit. Ähnliches melden die Uniklinik Freiburg und das Kreiskrankenhaus in Lörrach.

4:55 Uhr

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen um 92.293 auf über 35 Millionen. Das sind 21.905 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 114.198 verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 661,3 auf 644,5. Das RKI verzeichnet 178 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die bekannte Gesamtzahl steigt demnach auf 152.278.

Freitag, 21. Oktober 2022