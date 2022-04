Samstag, 9. April 2022

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

17:23 Uhr

Der Bund hatte laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" zum Stichtag 4. April insgesamt 77 Millionen Dosen Corona-Impfstoff auf Lager. Die "WamS" bezieht sich auf eine Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag. Demnach nahm die Zahl der Impfdosen im zentralen Lager des Bundes seit dem 21. März, als dort 70 Millionen Dosen eingelagert waren, noch einmal um zehn Prozent zu. Allein bis Ende Juni werden allerdings mindestens elf Millionen Dosen davon ihr Verfallsdatum erreichen, im dritten Quartal weitere 57 Millionen. Das Impftempo in Deutschland war zuletzt stark gesunken, auf 237.000 Impfungen in der vergangenen Woche. Bei diesem Tempo würden laut "WamS" rechnerisch bis Ende September nur etwa sechs Millionen Impfdosen benötigt.



Osterfestspiele in Baden-Baden beginnen

14:35 Uhr

Mit Tschaikowskys Oper "Pique Dame" beginnen nach zwei Jahren Corona-Pause die Osterfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden. Bis zu 19.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Mit Opernabenden, Sinfoniekonzerten und erstmals einer Festspiellounge im Kurhaus soll das Festspielleben in Baden-Baden wieder Fahrt aufnehmen. Die Osterfestspiele dauern bis zum 18. April. Der Neustart im Festspielhaus beginnt mit einer russischen Oper auf Russisch gesungen. Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa sagte dem SWR, Tschaikowskis Musik sei ein Weltkulturerbe, das uns allen gehöre und gerade deshalb sei die Freiheit, diese Musik zu hören, die Freiheit der Demokratie. Die Berliner Philharmoniker spielen erstmals unter dem aus Russland stammenden österreichischen Chefdirigent Kirill Petrenko in Baden-Baden.

Lufthansa: Flugausfälle wegen Personalmangel drohen

13:59 Uhr

Lufthansa-Chef Carsten Spohr warnt wegen des Personalmangels an den Flughäfen vor weiteren Flug-Ausfällen im Frühjahr und im Sommer. Schon an diesem Wochenende, an dem in vielen Bundesländern die Osterferien starten, werde die Lufthansa eine dreistellige Zahl von Flügen annullieren müssen, sagte Spohr in einem Interview mit der Zeitung "Schweiz am Wochenende". Auf die Frage, ob auch im Frühling und Sommer Flug-Streichungen drohten, antwortete er: "Leider ja, ich mache mir deswegen große Sorgen." An den Flughäfen fehlt Personal, weil in der Corona-Krise Stellen abgebaut wurden.

Söder positiv auf Corona getestet

13:52 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte er selbst auf Twitter mit. Eine für die kommenden Tage geplante Reise in die Golf-Region musste er deshalb kurzfristig absagen. "Jetzt hat es mich nach zwei Jahren doch noch erwischt", schrieb Söder. Im Vorfeld seiner Reise sei am Samstag ein PCR-Test positiv gewesen. "Obwohl ich die ganze Woche täglich zweimal Schnelltests gemacht hatte - immer negativ. Den letzten sogar noch heute Morgen."

Frühlingsfest ohne Corona-Beschränkungen in Karlsruhe beginnt

11:06 Uhr

Auf dem Karlsruher Messplatz wird am Nachmittag das Frühlingsfest eröffnet. Für die Besucher gibt es erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie keine Zugangsbeschränkungen. Riesenrad, Autoscooter, Geisterbahn, Karussells und Imbissbuden - insgesamt warten 48 Stände auf dem Messplatz auf Besucher. Nach zweijähriger Durststrecke sind die Schausteller froh, dass das erste Volksfest des Jahres in Karlsruhe wieder unter normalen Bedingungen stattfinden kann. Das Frühlingsfest, das vom Landesverband der Schausteller organisiert wird, ist bis auf Karfreitag täglich geöffnet. Am Gründonnerstag findet der traditionelle Familientag statt, an dem es für die Besucher zahlreiche Vergünstigungen gibt. Das Frühlingsfest endet am Ostermontag.

Reisebüros in der Region Tübingen verzeichnen mehr Buchungen

10:58 Uhr

Ägypten, Spanien und die Kanaren - das sind die beliebtesten Reiseziele in den Osterferien. Die Reisebüros aus der Region Tübingen verzeichnen wieder mehr Buchungen als vor ein bis zwei Jahren, hieß es auf SWR-Nachfrage. Wegen Corona buchten die Meisten aber eher kurzfristig oder mit Flex-Option. Die Pandemie schrecke nur noch die Wenigsten von einem Urlaub ab, stattdessen halte der Krieg in der Ukraine die Buchungszahlen mancher Reisebüros niedrig, so die Auskunft. In einer Sache sind sich aber alle Reisebüros einig: Nach zwei Jahren Pandemie gibt es eine allgemeine Reiselust, die viele wieder in die weite Welt hinauslockt.

Bundesfamilienministerin Spiegel rät zu Corona-Test vor Osterfest

6:06 Uhr

Mit Blick auf das anstehende Osterfest hat Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) dazu aufgerufen, sich wegen der Corona-Pandemie weiter vorsichtig zu verhalten. "Ich rate dazu, dass sich alle vorher mit einem Schnelltest testen", sagte die Politikerin den Zeitungen der "FUNKE Mediengruppe" (Samstag). "Wir haben jeden Tag 300 Corona-Tote. Das ist eine Zahl, die mich sehr besorgt. Daher sollten wir weiter Maske tragen in allen Situationen, in denen wir sie bisher getragen haben", sagte Spiegel. Das sei auch eine Frage der Solidarität gegenüber der älteren Generation und den Jüngsten. Die Familienministerin kritisierte außerdem die Ablehnung der allgemeinen Impfpflicht im Bundestag. "Ich habe mich für die Impfpflicht ab 18 eingesetzt, und ich bedauere, dass es nicht dazu gekommen ist." Sie appelliere nun an alle, die noch ungeimpft seien, sich freiwillig impfen zu lassen. Wenn es nicht gelinge, die Impfquote deutlich zu erhöhen, steuere man im Herbst höchstwahrscheinlich auf eine sehr schwierige Situation zu.

Bundesweite Inzidenz sinkt auf rund 1.140

3:53 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.141,8. Am Vortag hatte er 1.181,2 betragen, vor einer Woche lag er noch bei 1.531,5. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Samstag bei 150.675 - nach 175.263 am Vortag und 196.456 Neuinfektionen vor einer Woche.

1:12 Uhr

In sechs von zehn Krankenhäusern in Deutschland müssen nach Angaben des Verbands leitender Krankenhausärzte (VLK) wegen der Corona-Pandemie noch immer Operationen verschoben werden. "In 60 Prozent der Häuser müssen planbare Eingriffe verschoben werden, in sechs von zehn Kliniken werden die Pflegepersonaluntergrenzen unterschritten", sagte der Präsident des Verbandes leitender Krankenhausärzte (VLK), Michael Weber, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). In drei von zehn Kliniken müssten Patienten in andere Kliniken verlegt werden, und das auch aus großen Kliniken.

Samstag, 9. April 2022