Sonntag, 3. April 2022

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Shoppen ohne Masken - so lief es am ersten Tag in Ulm

19:03 Uhr

Seit heute ist es soweit: In den meisten Innenräumen muss man keine Maske mehr zum Schutz gegen das Coronavirus tragen. In Ulm gab es beim verkaufsoffenen Sonntag die Gelegenheit, ohne Maske einzukaufen. Aber viele konnten sich von der Maske wohl doch nicht so schnell trennen.

18:57 Uhr

Nach dem Wegfall der Maskenpflicht in den Schulen befürchten Lehrerverbände ab der kommenden Woche Konflikte. "In der Tat droht jetzt die Gefahr, dass einerseits Kinder, die Maske tragen, von Mitschülern als Weicheier und überängstlich gehänselt werden oder auch umgekehrt Druck auf Nicht-Maskenträger ausgeübt wird", sagte Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach sich für eine Selbstverpflichtung von Lehrkräften und Schülern aus, in jeder Klasse bis einschließlich der Woche nach den Osterferien weiter Masken im Unterricht und auf dem Schulgelände zu tragen. Auch in Baden-Württemberg sieht man den Wegfall der Maskenpflicht mit Sorge: Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Monika Stein, rechnet mit einer weiteren Zunahme der Unterrichtsausfälle an Schulen.

Freizeitpark Tripsdrill startet in neue Saison - ohne Corona-Maßnahmen

18:05 Uhr

Schnee von gestern ist die Maskenpflicht und 3G im Freizeitpark Tripsdrill bei Cleebronn (Kreis Heilbronn). Wegen des Neuschnees wurde die Eröffnung auf den heutigen Sonntag verlegt. Immerhin spielte das Wetter einigermaßen mit - und auch der Wegfall der Corona-Beschränkungen gab einigen Anlass zur Freude.

16:31 Uhr

In den Schulen in Baden-Württemberg sollen nach den Osterferien auch die regelmäßigen Corona-Tests wegfallen. Die Bildungsgewerkschaft GEW ist skeptisch und rechnet mit hohem Unterrichtsausfall nach Ostern. "Derzeit erkranken täglich Hunderte Lehrkräfte und der Personalmangel ist auch ohne Ausfälle hoch. Durch den Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen wird das noch zunehmen", sagte GEW-Landeschefin Monika Stein. Aus dem "Team Vorsicht" sei die Regierung um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im "Team lass laufen" angekommen, kritisierte SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei.

Erster Freiburg-Marathon nach zwei Jahren Pause

16:14 Uhr

Nach zweijähriger Pause ist am Sonntag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt der Freiburg-Marathon mit 13.000 Läuferinnen und Läufern gestartet. Grund für die Pause war die Corona-Pandemie, die es unmöglich machte, eine solch große Sportveranstaltung zu organisieren.

Scholz und Lauterbach wollen Impfpflicht - Keine Mehrheit in Sicht

16:08 Uhr

Wenige Tage vor der entscheidenden Abstimmung im Bundestag haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) erneut für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Nach Angaben aus Koalitionskreisen ist aber weiter keine Mehrheit für einen der Anträge für die Abstimmung am Donnerstag in Sicht. Zuletzt hatten Befürworter einer Impfpflicht ab 18 Jahren angedeutet, sie könnten auch für eine Impfpflicht erst ab 50 Jahren stimmen. Scholz warb bei einem SPD-Wahlkampfauftritt in Nordrhein-Westfalen erneut für eine "Impfnachweis-Pflicht für alle". Lauterbach sagte im Deutschlandfunk: "Ich hoffe nach wie vor, dass das gelingt." Es werde bis zur letzten Minute um eine Mehrheit gerungen werden. Zur Debatte stehen eine Ablehnung der Impfpflicht, eine Impfpflicht ab 18 Jahren, eine ab 50 Jahren und das Unions-Konzept einer abgestuften Impfpflicht, die erst ab einer schwierigen Pandemie-Entwicklung gelten soll. SPD, Grüne und FDP haben ihren Abgeordneten freigestellt, für welchen Antrag sie stimmen wollen.



Richterbund: Mehr Online-Gerichtsverhandlungen

15:44 Uhr

Immer mehr Gerichtsverhandlungen in Deutschland werden per Videokonferenz geführt. Im vergangenen Jahr habe es bereits mehr als 50.000 digitale Verhandlungen gegeben, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf den Deutschen Richterbund. Dabei handele es sich überwiegend um Zivilverfahren. Einer Richterbund-Umfrage zufolge bei den 24 Oberlandesgerichten in Deutschland zum Einsatz von Videotechnik in ihren Bezirken zeichne sich im laufenden Jahr eine weitere Steigerung bei den Online-Verhandlungen ab, hieß es. "Die technische Ausstattung der Gerichte hat sich während der Corona-Pandemie signifikant verbessert", sagte der Bundesgeschäftsführer des Richterbunds, Sven Rebehn, den Funke-Zeitungen.

Finanzminister Bayaz positiv getestet

13:13 Uhr

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das gab der Politiker bei Twitter bekannt. "Mir geht's gut, dank Impfung habe ich einen milden Verlauf, auch wenn es mich für kurze Zeit echt umgehauen hat." Er habe sich zu Hause isoliert und werde die nächsten Tage von dort arbeiten. "Passt bitte auf euch auf und tragt weiterhin Maske!" Auch seine Partnerin, die bayerische Grünen-Fraktionschefin im Landtag, Katharina Schulze, und ihr gemeinsamer, knapp einjähriger Sohn, sind infiziert. Das Virus greift auch in der Landesregierung um sich. Zuvor hatten sich sich bereits Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) infiziert.

12:13 Uhr

In den Schulen in Baden-Württemberg sollen nach den Osterferien auch die regelmäßigen Corona-Tests wegfallen. Darauf haben sich die Spitzen von Grünen und CDU verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen in Stuttgart erfuhr. Ab dem 25. April könnten sich aber noch Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte mit Symptomen gratis testen lassen, hieß es. Vor kurzem waren die Tests schon von drei pro Schulwoche auf zwei reduziert worden. Zudem waren die sogenannten Wiedereintrittstestungen entfallen, also die Tests an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen nach einem Infektionsfall. Von diesem Montag an brauchen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte auch keine Maske mehr tragen - zum ersten Mal seit einigen Monaten.

7:51 Uhr

Ab heute gibt es - bis auf einige Ausnahmen - in Baden-Württemberg keine Zugangsbeschränkungen und Maskenpflicht mehr. Einige Corona-Regeln bleiben dennoch erhalten. Fragen und Antworten zu Quarantäne, Schulen und Co.

Umfrage: Großteil der Menschen will weiterhin Maske tragen

5:01 Uhr

Ein Großteil der in Deutschland lebenden Menschen will laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA nach Ende der Maskenpflicht beim Einkaufen weiterhin Maske tragen. 63 Prozent der Befragten sprechen sich laut einem Vorabbericht der "Bild am Sonntag" für das Maskentragen aus. 29 Prozent geben an, dass sie dies nicht tun möchten. Acht Prozent der Umfrage-Teilnehmenden wollen sich nicht festlegen.

4:25 Uhr

Das Robert Koch-Institut meldet deutschlandweit 74.053 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 37.171 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 111.224 positive Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1457,9 von 1531,5 am Vortag. 42 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 130.029.

Deutscher Städtetag: Impfpflicht ab 18 darf nicht scheitern

2:29 Uhr

Der Deutsche Städtetag warnt vor einem Scheitern der allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus. "Wir riskieren im Herbst wieder viele schwere Krankheitsverläufe, falls die Impfpflicht nicht kommt", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Um die Impfquote deutlich zu erhöhen, sei eine Impfpflicht ab 18 Jahren eindeutig besser geeignet als eine ab 50 Jahren, betonte Dedy mit Blick auf mehrere Anträge für die anstehende Entscheidung des Bundestages.

Lindner: Impfungen und Corona-Tests weiterhin kostenlos

1:09 Uhr

Auch nach dem Auslaufen der meisten Corona-Schutzmaßnahmen soll es nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kostenlose Impfmöglichkeiten und Testangebote geben. "Die Pandemie ist nicht überwunden. Deshalb werde ich als Finanzminister dafür sorgen, dass es weiter kostenlose Tests und Impfangebote gibt", sagte Lindner der "Bild am Sonntag". "Empfindliche Freiheitseinschränkungen" im ganzen Land seien jedoch nicht mehr verhältnismäßig. Im Hinblick auf die Impfpflicht, über die der Bundestag in der kommenden Woche abstimmen will, sagte Lindner: "Die Argumente für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 sind eher schlechter geworden." Denn die Impfung verhindere nicht die Weitergabe der Krankheit. Sie schütze aber vor schweren Verläufen.

Sonntag, 3. April 2022