Sonntag, 2. Mai 2021

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Polizei stoppt "gemeinsames Frühstück"

21:24 Uhr

Nach Verstößen gegen die Corona-Regeln ist eine Ansammlung in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) mit rund 150 Menschen aufgelöst worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Mindestabstände bei der Veranstaltung heute Nachmittag auf der Neckarwiese teils nicht eingehalten, zudem wurde musiziert. Den Angaben zufolge war in den sozialen Medien zuvor bundesweit zu einem "gemeinsamen Frühstück" aufgerufen worden.

Scholz: Erleichterungen für Geimpfte werden kommen

19:58 Uhr

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) geht davon aus, dass die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für vollständig Geimpfte schon bald gelockert werden. "Wir haben ganz bewusst in das Infektionsschutzgesetz diese Verordnungsermächtigung reingeschrieben, weil wir wussten und wollten, dass wir davon Gebrauch machen", sagte er in der ARD. Scholz hält es für realistisch, dass Bundestag und Bundesrat die Änderungen in der kommenden Woche billigen werden: "Wir haben den Ehrgeiz, es so gut gemacht zu haben, dass wir deren Zustimmung bekommen - und für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger wäre das auch richtig."

Corona-Warn-App soll bald auch Ergebnisse von Schnelltests anzeigen

19:49 Uhr

Die Corona-Warn-App wird in ihrer neuen Version auch die Ergebnisse von Schnelltests anzeigen. Das teilten die Entwickler mit. Zum Start der Schnelltestintegration beteiligen sich mehrere Partner, darunter das Bundeskanzleramt, das Bayerische Rote Kreuz, dm-drogerie markt, Doctorbox, EcoCare, die Healthcare Marke von Ecolog Deutschland GmbH (mit unter anderem Lidl), Huber Health Care, das Ministerium für Bildung und Kultur Saarland und testbuchen.de/No-Q. Ein negatives Testergebnis wird dann für 48 Stunden in der App angezeigt, ein positives Testergebnis solange bis der oder die Nutzer es teilen. So soll sichergestellt werden, dass Nutzer andere so schnell wie möglich warnen, um eine mögliche Infektionskette schnell zu unterbrechen.

Gastronomen schauen auf die Schweiz

18:52 Uhr

Trotz weiterhin hoher Infektionszahlen lockert die Schweiz die Corona-Beschränkungen. Restaurants und Bars dürfen ihre Gäste auf der Außenterrasse bewirten. Das weckt auch das Interesse der Wirte aus Baden-Württemberg.

17:25 Uhr

Das Landesgesundheitsamt meldet heute (Stand: 16 Uhr) 1.402 Neuinfektionen für Baden-Württemberg (insgesamt 450.646). Vor einer Woche waren es 1.782 Neuinfektionen, gestern 2.860. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen und liegt bei 184,6 (vor einer Woche 196,3, am Samstag 183,5). Die Daten aus dem Stadtkreis Baden-Baden fehlten am Sonntag. 13 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden gemeldet (insgesamt 9.390). 615 an Covid-19 erkrankte Personen werden zurzeit auf Intensivstationen behandelt, 376 davon invasiv beatmet. Der Schwarzwald-Baar-Kreis hat mit 279,1 die höchste Inzidenz im Land, gefolgt vom Kreis Heidenheim mit 278,4. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit 44,0, am zweitniedrigsten liegt sie im Stadtkreis Heidelberg mit 65,0. Der R-Wert im Land liegt am Sonntag bei 0,98 (Samstag 0,98). Ein R-Wert von 0,98 bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Am Wochenende sind die Zahlen oft niedriger, da weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten übermitteln.

Geplanter EU-Impfnachweis kann wohl leicht gefälscht werden

16:42 Uhr

Der geplante europäische Corona-Impfnachweis lässt sich offenbar leicht fälschen. Nach Planungen des Gesundheitsministeriums sollen die im gelben Impfpass eingetragenen Impfnachweise umstandslos in Arztpraxen, Impfzentren oder in Apotheken auf den neuen EU-Impfausweis übertragen werden können, wie die "Welt am Sonntag" berichtet. Da dieser Nachweis im gelben Impfpass leicht zu fälschen sei, sei auch das darauf aufbauende neue EU-Zertifikat entsprechend anfällig für Betrug. Das Bundesgesundheitsministerium räumte gegenüber der Zeitung die Sicherheitslücke ein. Bei der Prüfung der analogen Impfpässe sei "besondere Vorsicht geboten".

16:25 Uhr

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) befürchtet bei der Zahl der Intensivpatienten vorerst keinen exponentiellen Anstieg mehr. Die Krankenhäuser spüren angesichts der sinkenden Corona-Neuinfektionen "ganz überwiegend eine erste, leichte Entlastung", sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der "Bild"-Zeitung. Über etwa zwei Wochen habe man relativ konstante Zahlen. "Das gibt uns die

Zuversicht, dass wir auch beim Zuwachs der Intensivpatienten bis auf

weiteres keinen exponentiellen Anstieg befürchten müssen." Die Belastung für die Beschäftigten in den Kliniken bleibe aber groß, betonte Gaß.

11:21 Uhr

In Baden-Württemberg können ab morgen wieder mehr Studierende in Präsenz an den Hochschulen lernen. Die Landesregierung hat Ausnahmen in die Corona-Verordnung aufgenommen. Sie gelten für Studierende, die unmittelbar vor dem Abschluss stehen. Die geänderte Verordnung tritt ab morgen in Kraft. Bislang gab es lediglich Ausnahmen für Studierende im ersten Semester und für Lehrinhalte, die sich nicht ins Digitale übertragen lassen. Zudem wurden die Vorgaben für den Nachweis von Corona-Schnelltests angepasst. Die neue Verordnung sieht vor, dass auch Firmen, Dienstleister wie Friseure sowie Schulen und Kitas Nachweise über Schnelltests ausstellen dürfen - sofern der Test durch geschultes Personal vorgenommen wird.

Verstärkt in der Pandemie: Bürokratie bei Förderung von Menschen mit Handicap

7:36 Uhr

Wissenschaftler und Verbände beklagen überbordende Bürokratie bei der Förderung und Versorgung von Menschen mit Behinderung. Für betroffene Familien sei es enorm schwierig und viel zu kompliziert, an Hilfen zu kommen, sagte Thorsten Langer, der am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Uni-Klinik Freiburg eine Studie zu chronisch kranken Kindern in der Pandemie mitbetreut. "Die Familien bräuchten dringend Erleichterung und Navigationshilfe." Viele Menschen könnten sich da nicht durchkämpfen, wodurch ihre Kinder am Ende schlechter versorgt würden. Bundesweit sei über die Jahre der Dschungel der Bürokratie für von Behinderung Betroffene immer undurchdringlicher geworden - "das ist verheerend und ein Skandal", sagte auch Jutta Pagel-Steidl, Geschäftsführerin des Landesverbandes für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg. "Es behindert schnelle Hilfen und es diskriminiert die Betroffenen zusätzlich." In Zeiten von Corona gelte das umso mehr. Die Betroffenen würden von einem Kostenträger zum nächsten geschickt, müssten die immergleichen Anträge jedes Jahr aufs Neue stellen und gerieten dabei oftmals unter die Räder.

Animations- und Trickfilmbranche kommt gut durch Krise

6:27 Uhr

Wegen der Coronavirus-Pandemie wird das Internationale Trickfilmfestival (ITFS) in Stuttgart zwar auch in diesem Jahr nur online übertragen. Auf die Lage in der Branche hat das Virus aber nach Einschätzung des künstlerischen ITFS-Geschäftsführers Ulrich Wegenast keinen größeren Einfluss. "Unser Eindruck, der sich aus Gesprächen und Meetings in der Branche ergibt, ist der, dass der Großteil der Animations- und Gamesstudios in der Region und weltweit sehr gut ausgelastet zu sein scheint", sagte er vor dem Auftakt des Festivals. Einige Studios suchten sogar händeringend Mitarbeiter, Auftragsbücher seien sehr gut gefüllt. "Die Corona-Krise hat der Animations- und Gamesbranche im Gegensatz zu anderen Branchen nicht geschadet", sagte Wegenast, der für die ITFS-Veranstalterin Film- und Medienfestival gGmbH arbeitet. Sie sei technologisch und durch weltweit kooperierende Netzwerke bestens aufgestellt. Das Trickfilm-Festival sollte ursprünglich vom 4. bis zum 9. Mai live stattfinden. Nun wird es eine "digitale Version" der Veranstaltung im selben Zeitraum geben. Wettbewerbsbeiträge sollen unter anderem als Stream abrufbar sein. Auf den verschiedenen Plattformen stehen insgesamt mehr als 400 Filme auf dem Programm.

Sonntag, 2. Mai 2021