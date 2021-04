Dienstag, 13. April 2021

Das war der Dienstag in Baden-Württemberg

Dritte Corona Welle belastet Intensivstationen

21:58 Uhr

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Baden-Württemberg steigt. Im Gegensatz zum Herbst sind die Betroffen jetzt aber jünger und haben seltener Vorerkrankungen.

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen ab Freitag in Stuttgart

19:33 Uhr

Wegen weiterhin steigender Corona-Zahlen verhängt die Stadt Stuttgart ab Freitag, 0 Uhr, eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Die Menschen dürfen dann zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nur in begründeten Fällen das Haus verlassen. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) erklärte den Schritt damit, dass die "Notbremse", die am 31. März beschlossen wurde, nicht zur Eindämmung des Infektionsgeschehens geführt habe. Außerdem folge man mit der Maßnahme auch dem Beschluss der Bundesregierung, der bundesweit einheitliche Regeln vorsieht. Darunter auch eine Ausgangssperre für Städte oder Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen. In Stuttgart wird die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 nach Angaben der Stadt seit dem 26. März dauerhaft überschritten.

18:19 Uhr

In Baden-Württemberg ist die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern weiter angestiegen. Laut tagesaktuellen Daten des Landesgesundheitsamts (Stand 16 Uhr) beträgt der Wert derzeit 160,9 (Vortag: 143,7, Dienstag vor einer Woche: 100,7). 40 der 44 Stadt- und Landkreise überschreiten derzeit die 100er-Marke, für sieben Regionen wird der Wert mit mehr als 200 angegeben. Der Stadtkreis Heilbronn (304,9) und der Landkreis Schwäbisch Hall (282,6) haben weiterhin die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionen im Land hat im Vergleich zu gestern um 3.244 zugenommen (gesamt: 392.677). Am Dienstag vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen noch bei 828, gestern bei 1.125. 35 weitere Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (gesamt für Baden-Württemberg: 8.981). Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen vor einer Woche meist weniger Tests gemacht und gemeldet wurden.

18:05 Uhr

In Baden-Württemberg können ab Montag alle Menschen über 60 einen Termin für eine Impfung gegen Covid-19 vereinbaren. Es geht bei den Impfungen für über 60-Jährige vor allem um Impfungen mit Astrazeneca. Es sei aber nicht auszuschließen, dass im Einzelfall auch andere Impfstoffe wie Biontech oder Moderna verwendet würden. Eine Wahlmöglichkeit gebe es aber nicht, so ein Sprecher des Sozialministeriums gegenüber dem SWR.

Betrügerin nimmt Impfkandidatin aus

17:54 Uhr

Eine Telefonbetrügerin hat versucht, einer Seniorin aus Holzgerlingen (Kreis Böblingen) vor ihrer Impfung Geld abzunehmen. Laut Polizei gab sich die Täterin per Telefon als Mitarbeiterin des Gesundheitsamts aus und wollte mit der 75-jährigen Frau einen zweiten Impftermin ausmachen. Dabei täuschte die Anruferin vor, dass Gesundheitsamt und Geldinstitut kooperierten und erfragte die Kontodaten der Seniorin. Obwohl diese nach dem Gespräch misstrauisch wurde und ihr Geldinstitut sowie das Gesundheitsamt verständigte, konnten die Täter mutmaßlich vorher noch Geld abbuchen.

Prämie für Beschäftigte im Ortenau-Klinikum

17:48 Uhr

Die Beschäftigten des Ortenau-Klinikums bekommen 2,2 Millionen Euro Corona-Prämie ausgezahlt. Das hat das Klinikum mitgeteilt. Mit dem Geld soll die besondere Belastung bei der Versorgung von Corona-Patienten im zweiten Halbjahr 2020 anerkannt werden.

Freiwillige Tests in Kitas im Ostalbkreis

17:45 Uhr

Noch in dieser Woche beginnen in allen Kindertagesstätten im Ostalbkreis freiwillige Corona-Testungen für die Kinder. Der Ostalbkreis hat nach Angaben des Landratsamts 123.000 Schnelltests beschafft. Ziel sei, jede Woche ein bis zwei Corona-Schnelltests pro betreutes Kind durchzuführen. Dabei sollen vorrangig die Drei- bis Sechsjährigen getestet werden. Träger der Einrichtungen könnten das Angebot aber auch auf andere Altersgruppen ausweiten, heißt es. Die Stadt Schwäbisch Gmünd hatte zuvor in einem Modellprojekt rund 2.500 Kindergartenkinder regelmäßig getestet. Dabei seien bereits in der ersten Woche 15 Coronafälle festgestellt worden.

Zoodirektor fordert Öffnung der Tiergärten

17:42 Uhr

Der Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt setzt sich in einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für die Öffnung der Tiergärten ein - unabhängig von einer 100er-Inzidenz-Marke. Der zoologische Stadtgarten in Karlsruhe sei ein beliebtes Naherholungsziel. Man könne das in einem Rahmen anbieten, der auch jetzt in der dritten Welle der Pandemie als gefahrlos einzustufen sei. In anderen Städten wie Berlin oder Saarbrücken hätten die Zoos seit Ende des ersten Lockdowns geöffnet, ohne dass es dort Probleme mit Ansteckungen gegeben habe, so Reinschmidt.

17:36 Uhr

Der Rechtsextremist Attila Hildmann hat die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle beschimpft. In sozialen Netzwerken bezeichnete er sie als "jüdische Pharmahure", die mit "Judenratte Palmer" zusammenarbeitet. Federle bezeichnete die verbalen Attacken als geschmacklos. Angst habe sie zwar nicht. Federle sieht die Bedrohung durch die sozialen Medien in Pandemiezeiten aber zunehmend als Problem, so ihre Einschätzung im SWR.

Impftermine mit Astrazeneca oft ungenutzt

17:27 Uhr

Das Image des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca hat offenbar auch in Baden-Württemberg gelitten. Immer wieder bleiben Termine mit dem Vakzin ungenutzt.

Streit um gemeinsames Essen geimpfter Senioren beigelegt

17.22 Uhr

Der Streit um gemeinsames Essen geimpfter Senioren in Corona-Zeiten in Südbaden ist beigelegt: Voraussichtlich von diesem Mittwoch an dürfen geimpfte und genesene Bewohner des Seniorenzentrums Mühlehof in Steinen (Kreis Lörrach) wieder im Café zusammen speisen. Einen entsprechenden Vergleichsvorschlag des Verwaltungsgerichtshofes (VGH) mit bundesweiter Relevanz haben nach dessen Angaben vom Dienstag nun alle Beteiligten angenommen: das Gesundheitsministerium, das Landratsamt Lörrach und das Seniorenzentrum.

Kretschmann bremst Debatte um Öffnungsschritte

17:18 Uhr

Während bundesweit eine einheitliche «Corona-Notbremse» vorbereitet wird, plant Baden-Württemberg auch für die Zeit sinkender Infektionszahlen. Ein neues Arbeitspapier des Gesundheitsministeriums unter dem Titel "Eckpunkte für kontrollierte/sichere "Öffnungsschritte" sieht ein Szenario für Öffnungsschritte vor. Es muss nach Angaben des Ministeriums aber erst noch zwischen den Ressorts abgestimmt und auch im Kabinett beraten werden. Es handele sich lediglich um ein Arbeitspapier, betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung des Papiers, das nach Angaben des Ministeriums Ende März aufgesetzt wurde, sei "maximal unglücklich".

Heidelberg: Immer mehr Patienten auf der Intensivstation

17:07 Uhr

Die Zahl der Intensivpatienten nimmt in der Universitätsklinik in Heidelberg stetig zu. Der Anteil der Covid-19-Patienten ist laut Klinik höher als Ende vergangenen Jahres.

23 Corona-Fälle in Außenstellen des Wasser- und Schifffahrtsamts

16:53 Uhr

Im Wasser- und Schifffahrtsamt Neckar haben sich in den Außenstellen Neckarsteinach (Kreis Bergstraße) und Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) in den vergangenen zwei Wochen 23 Mitarbeiter mit Corona infiziert. Das hat der Amtsleiter dem SWR am Dienstag bestätigt. Die ersten drei Positiv-Fälle habe es dort eine Woche vor Ostern gegeben, daraufhin sei die komplette Belegschaft getestet worden. 17 der 23 Corona-Kranken seien vergleichsweise schwer an Covid19 erkrankt gewesen, ein Mitarbeiter sei zeitweise im Krankenhaus behandelt worden.

Kein neuer Impfstoff: Johnson & Johnson verschiebt Einführung in Europa

16:35 Uhr

Wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen verschiebt der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson die Auslieferung seines Corona-Impfstoffs in Europa. "Wir haben die Entscheidung getroffen, die Markteinführung unseres Impfstoffs in Europa aufzuschieben", erklärte der Konzern. Zuvor hatten die US-Gesundheitsbehörden eine Pause bei den Impfungen mit dem Johnson & Johnson-Vakzin empfohlen, nachdem vereinzelte Fälle von seltenen Blutgerinnseln gemeldet worden waren.

15:33 Uhr

Seit Kurzem gibt es die Impfung gegen Corona auch beim Hausarzt. Dr. Robin Maitra war mit seiner Praxis im Kreis Ludwigsburg Teil des Pilotprojekts für Impfungen gegen Corona beim Hausarzt. Im SWR1-Podcast erzählt er von seinen Erfahrungen:

Helibronner Gesundheitsamt stößt an seine Grenzen

15:22 Uhr

Heilbronn hat mit einem Wert von 287 momentan die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Das überlastet das städtische Gesundheitsamt. Inzwischen helfen 20 Bundeswehrsoldaten im Heilbronner Gesundheitsamt aus, vermeldet die Stadt. Fünf weitere städtische Mitarbeitende aus anderen Ämtern unterstützen bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung. Die Infektionslage in Heilbronn sei weiterhin diffus, die Infektionsketten entstünden vor allem durch private Kontakte, so der Leiter des Gesundheitsamt Peter Liebert. Da das Städtische Gesundheitsamt lediglich für 126.000 Einwohner zuständig ist, bewirken hohe Fallzahlen einen vergleichsweise stärkeren Anstieg der Inzidenzen als bei einem Kreis mit größerer Einwohnerzahl, heißt es weiter.

Bundes-Notbremse blockiert Sport

15:17 Uhr

Seit Monaten bremst der Lockdown Sportler im Hobby- und Leistungsbereich. Seit Anfang November darf nicht mehr gespielt, nicht einmal mehr trainiert werden. Anfang März hatten dann Bund und Länder Planungen für Öffnungsschritte vorgelegt, nach denen zunächst kontaktfreier Sport in Kleingruppen unter freiem Himmel wieder ermöglicht werden sollte. Die stark steigende Zahl der Neuinfektionen und die wachsende Verbreitung von ansteckenderen Virusvarianten machen da einen Strich durch die Rechnung. Die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes legt den Sport wieder lahm: Wenn in einem Kreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt, soll die Ausübung von Sport nur in Form von kontaktloser Ausübung von Individualsportarten erlaubt sein. Durch die vorgesehenen Ausgangsbeschränkungen von 21 bis 5 Uhr ist es in dieser Zeit auch verboten, alleine zu joggen.

15:07 Uhr

Die Linke im Bundestag hat angekündigt, die von der Bundesregierung geplante Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie abzulehnen. "Wir kritisieren insbesondere, dass die 100er-Inzidenz als entscheidender Punkt für uns nicht nachvollziehbar ist." sagte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch im Bundestag. Eine Inzidenz von 100 bedeutet, dass sich 100 von 100.000 Menschen binnen einer Woche neu infiziert haben. Es sei unerklärlich, weshalb es oft nur Verhaltensempfehlungen für Unternehmen gebe, während im privaten Bereich "härteste Sanktionen" greifen würden, sagte Bartsch. Auch die nun auf den Weg gebrachte Testpflicht für Unternehmen sei nicht wirkungsvoll genug, da die Unternehmen keine Nachweise dazu erbringen müssten, kritisierte der Linken-Fraktionschef.

14:31 Uhr

Ab kommender Woche öffnet das Land die Vergabe von Impfterminen für alle Menschen über 60 Jahre. Bislang waren diese nur bei bestimmten Vorerkrankungen oder aufgrund des Berufs impfberechtigt. laut Gesundheitsministerium Baden-Württembrerg könnten durch steigende Liefermengen viele Impfzentren in der nächsten Zeit Impfaktionstage mit dem Vakzin von Astrazeneca anbieten. Hier sollen zunächst die bisher Impfberechtigten über 60 Jahren geimpft werden. "Über 70-Jährige sollten bis Montag noch die Chance nutzen, um Termine zu vereinbaren“, erklärte der baden-württembergische Gesundheitsminister, Manfred Lucha (Grüne).

14:15 Uhr

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft in Baden-Württemberg hat die von der Bundesregierung beschlossene Testpflicht für Unternehmen scharf kritisiert. Im SWR sprach Verbandssprecher Ulrich Köppen von "Symbolpolitik". Er bezweifle, dass sich die deutschlandweit erforderlichen 50 Millionen Schnelltests pro Woche organisieren ließen, wenn das Gesetz kommende Woche in Kraft tritt. Zugleich kritisierte Köppen, dass sämtliche Coronatests zugelassen worden seien - auch solche mit einer niedrigeren Trefferquote. Der Sprecher der mittelständischen Wirtschaft in Baden-Württemberg verwies außerdem auf das Modellprojekt in Tübingen. Dort habe sich gezeigt, dass die Inzidenz letztlich auch dann steige, wenn viel getestet werde, so Köppen.

13:50 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die vom Bundeskabinett beschlossene Änderung des Infektionsschutzgesetzes begrüßt. "Ich finde das gut, es ist richtig", so Kretschmann in Stuttgart. Angesichts der steigenden Zahl der Neuinfektionen sagte der Grünen-Politiker, ihm "brenne der Kittel". Kretschmann geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Bundes-Notbremse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie am Montag in Kraft tritt. Für Baden-Württemberg erwartet er aber keine wesentlichen Änderungen. Allerdings müsse die Zahl der erlaubten Kontakte eingeschränkt werden, bei Friseur-Besuchen sei nun generell ein Coronatest vorgeschrieben und Baumärkte sollen wieder schließen, so Kretschmann. Zuvor hatte die Bundesregierung eine Bundes-Notbremse auf den Weg gebracht, die gelten soll, wenn in einem Stadt- oder Landkreis an drei Tagen hintereinander die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt.

13:07 Uhr

Nach den Debatten um Demonstrationen in Corona-Zeiten hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf Möglichkeiten des Protests im Internet verwiesen. Dort könne man kontaktlos demonstrieren, sagte er heute in Stuttgart. "Das Pendant zum Homeoffice ist eben, intelligent im Netz zu protestieren." Er verglich das Thema mit Fern- und Präsenzunterricht an Schulen: "Richtig protestieren ist natürlich schon charmanter, als wenn man das nur im Netz macht. Aber es ist halt Pandemie." Bei einer "Querdenker"-Demo am Karsamstag hatten sich Tausende Menschen ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz in Stuttgart versammelt. Das löste eine Diskussion um Verbote solcher Proteste aus. Die Stadt Stuttgart etwa untersagte daraufhin zwei weitere geplante Demos.

Zoll stoppt Einfuhr von mangelhaften Schutzmasken

12:12 Uhr

Beamte des Zollamts Albstadt (Zollernalbkreis) haben die Einfuhr von 966.000 FFP2-Masken und 864.000 Einweghandschuhen gestoppt. Die Ware sei in drei Transportern und einem Lastwagen aus der Türkei eingeführt worden, sagte ein Sprecher der Zollbehörde. Laut Prüfung war die Schutzausrüstung nicht verkehrsfähig und durfte nicht auf den Markt gebracht werden. Unter anderem seien die CE-Kennzeichen ungültig gewesen und Warnhinweise fehlten, hieß es. Auf den Verpackungen der Masken für Kinder stand demnach der Hinweis: "Nicht empfohlen für Kinder!". Die Ware wurde zurück in die Türkei ausgeführt.

Messebranche verzeichnet massive Umsatzeinbußen

11:53 Uhr

Die Veranstalter von Messen und Kongressen haben im Jahr 2020 deutlich weniger Umsatz gemacht. Die Einnahmen in der Branche seien gegenüber dem Vorjahr um 56 Prozent eingebrochen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Denn wegen der Corona-Pandemie wurden Messen und Kongresse abgesagt oder konnten nur digital stattfinden. Der Wirtschaftszweig umfasste nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2018 rund 7.100 Unternehmen. Sie erwirtschafteten demnach mit mehr als 48.000 Angestellten einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro.

11:21 Uhr

Baden-Württembergs Gesundheits- und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) plant eine stufenweise Lockerung von Corona-Beschränkungen. Das geht aus einem Arbeitspapier hervor, das dem SWR vorliegt. Unter anderem könnte - mit Terminvereinbarung - dann auch wieder ein Besuch im Biergarten möglich werden.

Intensivmediziner besorgt wegen schwerer Corona-Fälle

10:56 Uhr

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) geht davon aus, dass der bisherige Höchststand an Intensivpatientinnen und -patienten schneller erreicht wird als erwartet - und zwar noch in diesem Monat. Deutschlandweit kämen täglich voraussichtlich 50 bis 100 neue Corona-Patienten dazu, sagte der Präsident der Vereinigung, Gernot Marx, der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). Bis Ende April gebe es damit rund 6.000 Intensivpatienten in den Krankenhäusern. Die Situation sei sehr angespannt, so Marx. Inzwischen gebe es viele 40- bis 50-Jährige mit sehr schweren Corona-Verläufen auf den Intensivstationen der Kliniken. Die Mediziner fordern deshalb so schnell wie möglich einen strengen Lockdown.

10:22 Uhr

Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. Damit müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Geschäfte nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen.

Ulm: hunderte Impfdosen von Astrazeneca verfügbar

10:19 Uhr

Beim zentralen Impfzentrum in Ulm steht derzeit mehr Corona-Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung, als tatsächlich abgerufen wird. Am Montag habe es nur Anmeldungen für die Hälfte der 900 verfügbaren Termine gegeben, teilte das Deutsche Rote Kreuz Heidenheim-Ulm mit. Das Impfzentrum ruft Impfberechtigte ab 70 Jahren auf, kurzfristig Termine zu buchen. Aber auch Menschen im Alter von 60 bis 70 Jahren sollten sich melden, weil sie mit bestimmten Vorerkrankungen oder aus beruflichen Gründen eventuell ebenfalls mit dem Präparat von Astrazeneca geimpft werden könnten.

Mannheimer OB Kurz zufrieden mit Anti-Corona-Aktion

8:49 Uhr

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat eine positive Bilanz der Aktion "Zehn Tage für Mannheim" gezogen. Unter diesem Motto hatte die Stadt dazu aufgerufen, von Gründonnerstag bis zum Ende der Osterferien auf alle nicht unbedingt notwendigen Begegnungen zu verzichten und möglichst zu Hause zu bleiben. Außerdem wurde die Bevölkerung darum gebeten, sich zum Anfang und zum Ende der Aktion auf Corona testen zu lassen. Anlass für den Aufruf waren die hohen Inzidenzwerte im Stadtgebiet. Kurz sagte dem SWR, die Resonanz sei sehr gut gewesen. Unmittelbar vor den Ostertagen hätten sich in Mannheim täglich rund 1.000 Menschen auf Corona testen lassen. Dieser Wert habe sich mehr als verdoppelt. Ob sich die Aktion auch auf die Infektionsentwicklung ausgewirkt habe, werde sich aber erst in etwa zwei Wochen zeigen, so Kurz.

Genügend Helfer für Spargel- und Erdbeerernte in Baden

8:26 Uhr

Für die Spargel- und Erdbeerernte gibt es in Baden in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie genügend Saisonarbeitskräfte. Nach Angaben des Verbands der süddeutschen Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) werden insgesamt bis zu 5.000 Erntehelferinnen und -helfer erwartet. Viele von ihnen seien bereits angereist.

7:42 Uhr

Die Bundesregierung berät heute über bundesweit einheitliche Corona-

Regeln. Dazu wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerinnen und Minister das Infektionsschutzgesetz ändern. Es soll festgelegt werden, was geschieht, wenn in einem Landkreis an mehreren Tagen hintereinander die Inzidenz über 100 liegt. Derzeit kann das noch jedes Bundesland selbst entscheiden.

Islamischer Fastenmonat Ramadan beginnt

7:17 Uhr

Heute beginnt der islamische Fastenmonat Ramadan - auch für hunderttausende Muslime in Baden-Württemberg. Wegen der Corona-Pandemie gelten aber in diesem Jahr wieder strenge Hygieneregeln und Auflagen.

RKI registriert bundesweit 10.810 Neuinfektionen

6:59 Uhr

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10.810 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 294 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 6.885 Neuinfektionen und 90 neue Todesfälle verzeichnet. Nach wie vor könnten die Zahlen der Vorwoche wegen der Schulferien noch nicht vergleichbar mit früheren Werten sein. RKI-Präsident Lothar Wieler rechnete ab Mitte dieser Woche wieder mit verlässlicheren Daten zur Pandemie. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 140,9. Am Vortag gab das Institut die Sieben-Tage-Inzidenz mit 129,2 an. Vor einer Woche lag sie bei 123.

6:41 Uhr

Um Verdienstausfälle wegen einer Corona-Quarantäne auszugleichen, hat das Land Baden-Württemberg rund 24 Millionen Euro bewilligt. Laut Sozialministerium haben Arbeitgeber bis zur vergangenen Woche hierzu rund 98.600 Anträge gestellt - etwa ein Viertel davon wurden bis jetzt abgearbeitet. Zusätzlich zu den bereits bewilligten 24 Millionen Euro will das Ministerium noch etwa 3,8 Millionen als Ausfall-Entschädigung für Selbstständige oder für Eltern wegen Schul- oder Kitaschließungen auszahlen. Für solche Entschädigungszahlungen hatte die Landesregierung für das Jahr 2021 mehr als 238 Millionen Euro eingeplant. Der Arbeitgeberverband Unternehmer Baden-Württemberg vermutet, dass manche Unternehmen mit ihren Anträgen noch warten und auf ein einfacheres Verfahren hoffen.

Prozess gegen rechte Terrorgruppe "Gruppe S." unter Corona-Bedingungen

6:23 Uhr

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Stuttgart beginnt heute der Prozess gegen elf Mitglieder und einen Unterstützer der mutmaßlichen Terrorgruppe "Gruppe S." in Stuttgart-Stammheim. Die mutmaßliche Terrorzelle soll laut Bundesanwaltschaft Anschläge auf Moscheen und auf Politiker wie Robert Habeck und Anton Hofreiter (beide Grüne) geplant haben. Aufgrund der Pandemie ist das Prozessgebäude mit Corona-Schutzmaßnahmen besonders vorbereitet worden. Im Prozessgebäude wurden aufgrund der Pandemie Corona-Schutzmaßnahmen umgesetzt. Es gibt nun Trennwände zum Schutz vor Ansteckung und eine neue Bestuhlung im Saal. Die zwölf Angeklagten haben insgesamt knapp 30 Verteidiger an ihrer Seite und Wachpersonal.

Dienstag, 13. April 2021