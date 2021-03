Dienstag, 23. März 2021

Das war der Dienstag in Baden-Württemberg

Nicht alle Airlines wollen Urlauber testen

21:45 Uhr

Entgegen dem Bund-Länder-Beschluss wollen nicht alle Fluggesellschaften ihre Passagiere beim Rückflug nach Deutschland auf Corona testen. Laut "Tagesspiegel" will die britische Airline EasyJet zum Beispiel die Tests den Passagieren selbst überlassen. Zur Begründung heißt es, Tests seien organisatorisch und medizinisch nicht machbar. Die Sprecher von Lufthansa, Eurowings, TUI-fly und Condor haben gesagt, dass sie sich abstimmen und gemeinsam Testeinrichtungen aufbauen wollen. Die Bundesregierung hatte sich mit den Länder-Chefs darauf verständigt, dass alle Urlauber vor ihrem Rückflug einen Test machen müssen.

19:55 Uhr

Die Coronavirus-Varianten breiten sich in Baden-Württemberg rasant aus. Entfielen in der letzten Januarwoche nur rund sieben Prozent aller positiven Tests auf die ansteckenderen Varianten, waren es vergangene Woche schon 82 Prozent. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom heutigen Dienstag hervor. Anfang März war der Prozentsatz bereits über 50 Prozent gestiegen. Seit dem ersten Nachweis einer Virusvariante in Baden-Württemberg am 24. Dezember 2020 sind bis heute insgesamt 20.451 Fälle aus allen 44 Stadt- und Landkreisen gemeldet worden.

Psychologin: "Menschen brauchen Ziele und keine Bremse"

19:30 Uhr

Der nächste Lockdown - bis Mitte April. Aber: Was macht das mit uns? Was macht das mit unserer Psyche? Welche Möglichkeiten gibt es, Ostern doch irgendwie würdig und harmonisch zu feiern? Eine Psychologin aus Heidelberg versucht Antworten zu geben:

Bundesinnenministerium arbeitet an Umsetzung der Beschlüsse

19:16 Uhr

Das Bundesinnenministerium arbeitet derzeit an der Umsetzung der neuen Corona-Beschlüsse. Unklar sind unter anderem noch einige Details der Feiertagsregelung für den geplanten Oster-Lockdown. Bund und Länder wollen Gründonnerstag und Karsamstag grundsätzlich wie einen Sonntag behandeln. Arbeitnehmer sollen frei haben oder die üblichen Aufschläge bezahlt bekommen. Geschäfte bleiben geschlossen - mit einer Ausnahme: Lebensmittelläden dürfen an dem Samstag vor Ostern öffnen. Die geplanten Einschränkungen an Gründonnerstag und Karsamstag sollen über das Infektionsschutzgesetz geregelt werden, wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute sagte.

Hotels und Gastronomie: Auch über Ostern keine Öffnungsperspektive

19:08 Uhr

Für Gaststätten und Hotels gibt es weiterhin keine Öffnungsperspektive. An einem der Osterfeiertage in ein Ausflugslokal einkehren? Daraus wird nichts, was die Wirte und Hoteliers am meisten ärgert - so auch in einer Jahrzehnte alten Traditionsgaststätte in Freiburg:

18:51 Uhr

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Baden-Württemberg laut Landesgesundheitsamt heute (Stand: 16 Uhr) um weitere 1.985 Fälle (gesamt: 346.765) gestiegen. Im Vergleich zum Dienstag der vergangenen Woche ist der Wert fast identisch. 18 weitere Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (gesamt für Baden-Württemberg: 8.568). 280 an Covid-19 erkrankte Personen werden zurzeit auf Intensivstationen behandelt. Die Zahl der Intensivpatienten stieg damit um rund 10 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wird aktuell mit 101,9 (Vortag: 103,0, vergangenen Dienstag 79,8) angegeben. Im Vergleich zu gestern auffällig: Nachdem zuletzt nur noch der Kreis Rottweil unter der 50er-Marke lag, ist mittlerweile keiner der 44 Stadt- und Landkreise mehr unter einem Inzidenzwert von 50; mit den Kreisen Schwäbisch Hall (353,2) und dem Hohenlohekreis (213,9) befinden sich dagegen zwei Regionen sogar über der Marke von 200.

Landtag befasst sich mit Bund-Länder-Beschlüssen

18:19 Uhr

Baden-Württembergs Landtag befasst sich morgen in einer Sondersitzung mit den am Montag gefassten Beschlüssen der Ministerpräsidenten und -präsidentinnen zur Corona-Bekämpfung. In der Plenarsitzung erhoffen sich die Abgeordneten weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen des Bund-Länder-Gipfels. Heute hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dargelegt, dass es keinen Spielraum für weitere Öffnungsschritte gebe. Über die erweiterten Ostertage vom 1. bis zum 5. April solle das öffentliche Leben mit einem scharfen Lockdown stillgelegt werden. Möglicherweise gebe es morgen schon weitere Erkenntnisse zur Umsetzung, hat Kretschmann in Aussicht gestellt.

Altmeier kündigt weitere Hilfe für Unternehmen an

18:09 Uhr

Die Bundesregierung hat die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern gegen Kritik verteidigt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach von einem beispiellosen Kraftakt über alle Parteien und Fraktionen hinweg. Altmaier kündigte weitere finanzielle Unterstützung für Unternehmen an. Er wolle sich dazu mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und den Bundesländern abstimmen, sagte Altmaier. Details zu den geplanten Finanzhilfen nannte er nicht. Er betonte aber, dass es vor allem um die Unternehmen gehe, die schon besonders lange geschlossen seien. Der Einzelhandelsverband hatte kritisiert, Bund und Länder agierten nur noch im Tunnelmodus. Der Bundesverband der deutschen Industrie warnte vor langanhaltenden und irreparablen Schäden.

So vermeiden Sie lange Schlangen beim Ostereinkauf

17:35 Uhr

Vor Ostern Lebensmittel einkaufen wird in diesem Jahr wohl kein Spaß: Es droht wohl eine Einkaufsschlacht, wenn man nur am Mittwoch vor Ostern und am Ostersamstag einkaufen kann. Tipps und Tricks, wie Sie dem Ansturm entkommen können.

Tagesticket für die Corona-Modellstadt ab morgen digital

17:18 Uhr

Die Corona-Modellstadt Tübingen wird ab morgen digital: Gäste können die Ergebnisse ihrer Schnelltests dann mit dem Smartphone abrufen, so die Stadt. Immer wieder gab es zuletzt lange Schlangen an den Tübinger Teststationen, denn wer ins Theater oder Straßencafé will, muss sich in der Modellstadt schnelltesten lassen. Nur wenn der Test negativ ist, wird ein Tagesticket auf Papier ausgestellt. Das dauert seine Zeit, mit der neuen Technik soll es aber schneller gehen. Denn Getestete bekommen ein Armband mit einem QR-Code. Smartphones können diesen auslesen und zeigen dann an, ob man shoppen und ins Straßencafé darf. Auch Veranstalter und Handel sollen die Tagestickets mit Smartphones überprüfen. Papiertickets sollen künftig zur Ausnahme werden.

16:47 Uhr

Baden-Württemberg soll bis Ende April knapp zwei Millionen Dosen Impfstoff erhalten. Das teilte das Sozialministerium mit und berief sich auf vorläufige Lieferzahlen des Bundesgesundheitsministeriums. Demnach sollen von Ende dieser beziehungsweise Anfang nächster Woche bis Anfang Mai 1.234.350 Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer, 303.600 Dosen des Herstellers Moderna und 391.200 Dosen des Herstellers Astrazeneca geliefert werden. Es könne aber jederzeit zu kurzfristigen Änderungen der prognostizierten Liefermengen kommen, so das Ministerium. Mehr als eine Million Menschen im Land haben inzwischen eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten.

Unbeantwortete Corona-Fragen: Handwerkstag zeigt sich fassungslos

16:39 Uhr

Der Baden-Württembergische Handwerkstag zeigt sich erschüttert, dass die Umsetzung der neuesten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern in Baden-Württemberg weiter teils unklar ist. "Dass die Landesregierung heute nicht in der Lage ist zu erklären, was die Beschlüsse konkret für das Land und seine Unternehmen bedeuten, macht uns fassungslos", teilte Handwerkstagspräsident Rainer Reichhold heute mit. Als Beispiel nannte er den zum Ruhetag erklärten 1. April. "Hier wird ein Arbeitstag kurzerhand zum Feiertag erklärt, ohne zu sagen, wie das Ganze umgesetzt werden soll." Und weiter: "Umgehend für Klarheit sorgen, handeln statt nur verordnen - dazu mehr impfen und schnell mehr testen: Das sind die Hausaufgaben, die die öffentliche Hand jetzt endlich erledigen muss."

Kommentar: Wieso sich die Geschenke vor der Wahl "jetzt bitter rächen"

16:11 Uhr

Baden-Württemberg befindet sich in der dritten Welle, die Inzidenzen und Infektionszahlen rund um das Coronavirus steigen. Dabei sei das alles abzusehen gewesen. So kurz vor der Landtagswahl wurden die falschen Signale gesetzt, so Edda Markeli aus der SWR Redaktion Landespolitik.

Sonderimpfaktion im Kreis Göppingen geplant

15:14 Uhr

Bis zu 3.000 impfberechtigte Patienten im Kreis Göppingen sollen ihre Impfung in Hausarztpraxen bekommen. Dazu soll der Astrazeneca-Impfstoff genutzt werden, der während des bundesweiten Impfstopps vor gut einer Woche übriggeblieben ist. Das Landessozialministerium hat der Aktion zugestimmt, sie ist auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgestimmt. Die Terminvergabe wurde laut Landratsamt direkt von den Arztpraxen vorgenommen.

SC Freiburg: Nils Petersen hat Corona

15:09 Uhr

Angreifer Nils Petersen vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ist bei der Überprüfung eines nicht eindeutigen Ergebnisses positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verein mitteilte, befindet sich der 32-Jährige bis einschließlich 30. März in Isolation. Alle weiteren Tests im Profikader seien negativ ausgefallen.

14:48 Uhr

Der Bürgermeister von Steinen (Kreis Lörrach), Gunther Braun (parteilos), hat sich Ende Dezember gegen das Coronavirus impfen lassen, obwohl er damals noch gar nicht an der Reihe gewesen wäre. Braun begründet dies damit, dass nach einem Impftermin im Seniorenzentrum Steinen noch Impfdosen übrig geblieben waren und er sich wegen seiner vielen Kontakte als potentiellen "Gefährder" eingestuft hatte. Braun nennt es inzwischen einen Fehler, dass er sich impfen ließ, ohne an der Reihe zu gewesen sein. Rückblickend hätte er jedem anderen den Vortritt lassen sollen, zumal in seiner Gemeinde noch immer nicht alle 80-Jährigen geimpft seien. Einen Grund für einen Rücktritt sieht er nicht.

Tübingen: OB Palmer entschuldigt sich für Schnelltest-Fehler

14:31 Uhr

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat sich bei den Betroffenen für falsche Ergebnisse bei Corona-Schnelltests entschuldigt. Rund 40 Personen hatten ein falsches positives Ergebnis bekommen, weil die Tests nicht korrekt gehandhabt wurden, hieß es in einer Mitteilung. Seit rund einer Woche läuft in Tübingen das Modellprojekt "Öffnen mit Sicherheit", bei dem Besucher an Teststationen einen Schnelltest machen können, um zum Beispiel einkaufen oder etwas trinken gehen zu können.

Evangelische Kirche in Württemberg will Ostergottesdienste

14:14 Uhr

Die evangelische Kirche in Württemberg will an Präsenzgottesdiensten zu Ostern festhalten. Die Bitte von Bund und Ländern, darauf zu verzichten, "hat uns sehr erstaunt", teilte ein Sprecher der württembergischen Landeskirche am Dienstag in Stuttgart mit. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen wir keine Notwendigkeit, unsere strengen, bewährten und nachhaltigen Regelungen für Präsenzgottesdienste zu ändern." Karfreitag und Ostern seien die wichtigsten Feste der Christenheit. Die Kirchengemeinden berücksichtigten die regionalen Corona-Werte und verzichteten auf Präsenzgottesdienste ab einer Inzidenz von 300. Auch das katholische Erzbistum Freiburg reagierte überrascht. Man warte nun auf die Umsetzung des Beschlusses für Baden-Württemberg.

Ärzte-Vorsitzende: "Oster-Lockdown reicht nicht"

13:29 Uhr

Die Vorsitzende der "Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst," Ute Teichert, hat die Ergebnisse der Beratungen von Bund und Ländern im SWR scharf kritisiert. Teichert sagte, sie erwarte in den kommenden eineinhalb Wochen bis Ostern einen weiteren Anstieg der Inzidenzen. "Ob es dann reicht, für ein paar Tage einen Komplett-Lockdown zu machen, das wage ich zu bezweifeln". Der beschlossene Lockdown von Gründonnerstag bis Ostermontag werde nicht ausreichen, um die Zahl der Neuinfektionen zu senken.

13:07 Uhr

Mit Sorge beobachtet die Landesregierung die Flüge nach Mallorca. "Damit bin ich total unzufrieden", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). "Die bringen uns wirklich in schwere Argumentationsprobleme. Da hätte ich mir die Kreativität der Bundesregierung gewünscht, dass wir das verhindern." Das mit Mallorca entspreche dem europäischen Rechtsstaat: Man könne keine Einschränkungen für Reisen in Gebiete mit niedrigerer Inzidenz machen, und das sei Mallorca im Moment. "Das ist richterlich unterlegt", so Kretschmann. Die Spanier selber dürften nicht nach Mallorca. Er könne das nicht erklären. "Das müssen die übernehmen, die dafür zuständig sind. Das bin ich nicht. Ich kann keine Flüge außer Kraft setzen", ergänzte Kretschmann.

12:45 Uhr

Laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist noch offen, ob es an Ostern ein Gottesdienst-Verbot geben wird, oder ob es bei einer Empfehlung bleibt, auf Ostergottesdienste zu verzichten. "Das Bundesinnenministerium wird mit Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften sprechen, wenn sie bundesweit organisiert sind", so Kretschmann. Danach werde das Land Baden-Württemberg mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften reden. "Ich kann es noch nicht sagen", sagte Kretschmann. Sein Ziel sei es, dass Präsenzveranstaltungen wenn, dann nur "in sehr begrenztem Rahmen" erlaubt sein sollten. Er gehe aber davon aus, dass man sich mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften einige.

Lucha: Ab Freitag wieder Impftermine

12:32 Uhr

Am Freitag können Menschen in Baden-Württemberg wieder Covid-19-Impftermine vereinbaren. Wie Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) sagte, habe man die Warteliste abgearbeitet, die durch die Pause der Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff entstanden war. Ab Mitte des nächsten Quartals rechne das Land mit deutlich mehr Impfstoff-Lieferungen, Lucha sprach von 1,92 Millionen Impfdosen. 3.600 Arztpraxen in Baden-Württemberg stünden für Imfpungen zur Verfügung, so der Sozialminister.

12:20 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schließt nicht aus, dass die "Notbremse" für das ganze Land eingesetzt werden muss. "Es gibt keinen Spielraum für weitere Öffnungsschritte", sagte er bei einer Pressekonferenz der Landesregierung. "Deswegen haben wir beschlossen, dass die Notbremse in Städten und Kreisen mit einer Inzidenz über 100 in Kraft tritt. Wir müssen aber überlegen, ob es da bei einer Regionalisierung bleibt oder ob die Notbremse landesweit eingesetzt werden muss." Es sei eine der schwierigsten Phasen der Pandemie. Bei der "Notbremse" gelten wieder die scharfen Lockdown-Regeln von vor dem 8. März.

Lucha: Keine bevorzugte Impfung im Hotspot-Kreis Schwäbisch Hall

10:51 Uhr

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat einer prioritären Impfung von Bürgern im Landkreis Schwäbisch Hall eine Absage erteilt. Der Kreis hat mit 333,9 nach wie vor die höchste Inzidenz im Land. Der Landrat des Kreises Schwäbisch Hall und die Oberbürgermeister aus Crailsheim und Schwäbisch Hall hatten in einem Schreiben an den Minister eine sogenannte "Riegelimpfung" gefordert, um aus dem Hotspot eine dynamische Ausbreitung des Virus zu verhindern. In einem Antwortschreiben, das dem SWR vorliegt, verweist der Minister auf den weiterhin sehr knappen Impfstoff. Die Sieben-Tage-Inzidenz steige derzeit im gesamten Land kontinuierlich. Eine Umverteilung der zugesagten Impfstoff-Kontingente sei aktuell nicht vorgesehen. Für eine kurzfristige Senkung der Inzidenzzahlen sei eine Impfung zudem nicht das adäquate Mittel, so der Sozialminister. Der Landkreis müsse deshalb die bekannten Maßnahmen ergreifen, um die Zahlen zu senken.

10:20 Uhr

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes, Dirk Dunkelberg, hat mit Unverständnis auf den von Bund und Ländern beschlossenen Oster-Lockdown reagiert. "Wut, Ärger, Verzweiflung - damit kann man es eigentlich umschreiben", sagte er im SWR. "Die Stimmungslage in der Branche ist mittlerweile dramatisch geworden. Wir sind bereits zweimal für eine Öffnungsstrategie vertagt worden. Wir haben noch immer keinen Plan seitens der Politik vorliegen." Konkret bemängelte er, dass die Bund-Länder-Runde Möglichkeiten wie den kontaktarmen Urlaub in Ferienwohnungen und Wohnmobilen völlig außer Acht gelassen habe, obwohl die Branche Konzepte mit Test-Strategien und digitaler Kontakt-Nachverfolgung vorgelegt habe.

10:01 Uhr

Das baden-württembergische Kultusministerium veröffentlicht seit dieser Woche Zahlen zur Corona-Lage an den Schulen des Landes. Mit dem Start der Aktion am Montag (Stand 11 Uhr) waren demnach 765 Schulen teilweise von Infektionsfällen betroffen; an 119 Schulen musste in 177 Klassen deshalb vorübergehend der Präsenzunterricht entfallen. Zusätzlich sind fünf Schulen vollständig geschlossen, das entspricht circa 0,11 Prozent aller Schulen. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt rund 67.500 Klassen und etwa 4.500 Schulen. Seit längerem steigen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist zuletzt auf mehr als 100 angestiegen.

Auch Villingen-Schwenningen will Modellstadt werden

9:32 Uhr

Der Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, Jürgen Roth (CDU), will, dass seine Stadt die zweite Modellstadt in Baden-Württemberg wird. Wie in Tübingen sollen Geschäfte, Theater und Restaurants unter Vorlage eines negativen Corona-Schnelltests öffnen. Einem Schreiben des Oberbürgermeisters an die Landesregierung zufolge soll das Projekt vom Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar Kreises und dem Schwarzwald-Baar-Klinikum begleitet werden. Die Luca-App soll verpflichtend zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt werden.

RKI: 7.485 Neuinfektionen in Deutschland

7:25 Uhr

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 7.485 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 250 neue Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das Institut binnen eines Tages 5.480 Neuinfektionen und 238 neue Todesfälle verzeichnet. Der Inzidenzwert ist demnach weiter gestiegen: Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Morgen bundesweit bei 108,1 - und damit etwas höher als am Vortag (107,3).

Lockdown über Ostern schärfer als je zuvor

6:53 Uhr

Nach der Bund-Länder-Konferenz soll der Lockdown verlängert werden - und über Ostern schärfer als je zuvor. Welche Auswirkungen die Beschlüsse konkret für Baden-Württemberg haben, will Ministerpräsident Kretschmann heute Mittag bekannt geben.

Dienstag, 23. März 2021