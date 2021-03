Freitag, 5. März 2021

Das war der Freitag in Baden-Württemberg

20:44 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung stellt den Unternehmen in den Grenzregionen zusätzliche 300.000 Corona-Schnelltests aus dem Landesbestand kostenlos zur Verfügung. Das Staatsministerium begründete den Schritt damit, dass auch die an Baden-Württemberg grenzende französische Nachbarregion Grand Est als Virusvarianten- oder Hochinzidenzgebiet eingestuft werden könnte, ebenso die Schweiz. Am Mittwoch hatten Bund und Länder beschlossen, dass Mitarbeiter in Unternehmen regelmäßig getestet werden sollen, einschließlich der Berufspendler. Allerdings werde der Bund den Unternehmen wohl erst im April die dafür notwendigen Tests zur Verfügung stellen, so das Staatsministerium. Diese Zeit wolle man mit der Initiative überbrücken.

Impfzentren erweitern Öffnungszeiten

20:12 Uhr

Der Impfstoff von Astrazeneca ist mittlerweile auch für Menschen über 65 zugelassen. Für viele ist das eine gute Nachricht, da es viele Bestände im Land gibt. Nun erweitern die Impfzentren die Öffnungszeiten.

19:31 Uhr

Wenn die Fünft- und Sechstklässler übernächsten Montag wieder in die Schule zurückkehren, sollen sie im Unterricht die Corona-Abstandsregeln einhalten. Darüber hat Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Schulen im Land informiert. Doch wie die Schulen das bewerkstelligen sollen, darüber steht nichts in dem Brief - das sorgt für Kritik. Die Opposition aus SPD und FDP warf der Ministerin vor, die Schulen allein zu lassen. "Ob überall ausreichend große Räume zur Verfügung stehen, ist sehr zweifelhaft", sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke der Deutschen Presse-Agentur. Offensichtlich seien die Konsequenzen der vollständigen Rückkehr nicht bedacht worden. Ex-Kultusminister und SPD-Chef Andreas Stoch hielt Eisenmann und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor, niemand wisse, wie das organisiert werden solle. Unklar sei etwa, wie die Aufsichtspflicht gewährleistet werden soll, wenn Lehrerinnen oder Lehrer in zwei Räumen gleichzeitig unterrichten.

18:52 Uhr

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist heute (Stand 16 Uhr) weiter gestiegen und liegt jetzt bei 57,3 Fällen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (gestern: 56,3). Weiterhin liegen aktuell nur die Landkreise Rottweil und Schwäbisch Hall über einem 100er-Inzidenzwert, fünf Kreise unterschreiten den 35er-Wert. Am niedrigsten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell im Stadtkreis Heilbronn (29,2). Der von den Behörden angegebene 7-Tages-R-Wert beträgt aktuell 1,12. Ein R-Wert von 1,12 bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 112 weitere Menschen anstecken. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

18:21 Uhr

Baden-Württembergs Landesgesundheitsamt hat heute (Stand: 16 Uhr) 1.070 weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (gesamt: 322.236) gemeldet. Im Vergleich zum Freitag vor einer Woche ist die Zahl der Neuinfektionen leicht gestiegen (123 mehr als vor einer Woche). Außerdem wurden heute weitere 35 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet (insgesamt: 8.249). Seit dem ersten Nachweis einer mutierten Virusvariante in Baden-Württemberg am 24. Dezember 2020 sind bis heute 6.664 Fälle aus allen 44 Stadt- und Landkreisen gemeldet worden (638 mehr als gestern). Landesweit sind 239 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, 129 davon werden invasiv beatmet. Es sind 85,2 Prozent der betreibbaren Intensivbetten belegt, auch mit Patientinnen und Patienten anderer Krankheiten.

Betriebsärzte könnten Millionen Menschen impfen

17:50 Uhr

Betriebsärzte könnten innerhalb eines Monats mindestens fünf Millionen Menschen gegen Corona impfen. Das sagte die Vizepräsidentin des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte, Anette Wahl-Wachendorf, dem MDR. Man sei startbereit, auch wenn der logistische Aufwand höher sei als bei anderen Impfungen, sagte sie mit Blick auf die notwendige Kühlung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer.

Landkreise befürchten Einkaufstourismus

17:11 Uhr

Die inzidenzbezogenen Öffnungspläne für den Einzelhandel im Land sorgen für Kritik. In Baden-Baden befürchtet man beispielsweise einen Einkaufstourismus aus dem gesamten Umland.

Tübingen weitet Vergabe kostenfreier Schnelltests aus

17:10 Uhr

Ab Montag können in Tübingen auch Betreiber von Kosmetikstudios, Massageeinrichtungen und Fahrschulen für ihre Belegschaft sowie für ihre Kunden kostenfreie Schnelltests erhalten. Diese könnten ohne medizinisches Fachpersonal verwendet werden, sagte Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) am Freitag. Mit den kostenfreien Schnelltests unterstütze man die Betriebe, die solche Tests benötigten, damit sie schnell wieder aufmachen und ihre gewohnten Dienstleistungen anbieten könnten.

CSU-Politiker Nüßlein will nicht mehr kandidieren

17:09 Uhr

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein zieht nach den Korruptionsvorwürfen Konsequenzen. Sein Anwalt erklärte, Nüßlein werde sein derzeit ruhendes Amt als stellvertretender Fraktionschef niederlegen und bei der Bundestagswahl im September nicht mehr kandidieren. Die Vorwürfe gegen sich wegen Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken wies er erneut zurück.

16:47 Uhr

Baden-Württemberg erhält noch im März rund 52.000 zusätzliche Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffes. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) erklärte, damit könne man nun einem Großteil der derzeit rund 76.600 über 80-Jährigen auf der Warteliste schneller ein Impfangebot machen. Dennoch sei weiterhin Geduld gefragt. Zuletzt hatte es eine lebhafte Diskussion über die Impfreihenfolge gegeben. Dass Lehrkräfte und Erzieher und Erzieherinnen in Baden-Württemberg vorgezogen werden, sorgte für Kritik unter anderem der ständigen Impfkommission. Lucha wies zudem darauf hin, dass in Kürze die einmillionste Impfung in Baden-Württemberg erwartet werde.

FDP will flächendeckende Öffnung des Handels

16:32 Uhr

Im Landtag hat FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vorgeworfen, die Lockerungen im Einzelhandel nicht aus Überzeugung sondern auf Druck der Bevölkerung zuzulassen. Die AfD kritisierte die Verwirrung und forderte erneut die Aufhebung des Lockdowns.

Thalia-Chef entschuldigt sich nach Wahlkampf-Drohung

15:22 Uhr

Der Chef der größten deutschen Buchhandelskette Thalia, Michael Busch, hat sich für einen Aufruf zu einer Wahlkampfkampagne gegen Coronaschließungen entschuldigt. Das ZDF hatte den Mitschnitt einer internen Videokonferenz für Thalia-Mitarbeiter gezeigt. Darin ist Busch mit den Worten zu hören, vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gehe es darum, "der Politik klar zu machen: Wenn ihr nicht für die Öffnung entscheidet, dann werden wir euch nicht wählen. "Bei den Wahlen gehe es um Macht, "und Politiker haben vor nichts mehr Angst als Macht zu verlieren." Daraufhin gab es im Internet scharfe Kritik. Laut dem Unternehmen hat sich Busch bei den Politikern, mit denen er in Kontakt stehe, persönlich entschuldigt.

Stadt Neckarsulm startet Corona-Testoffensive

14:28 Uhr

Die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat eine eigene Corona-Testoffensive gestartet. Ziel ist, regelmäßig Tests für die Bevölkerung anzubieten und zu einem normalen Leben zurückzukehren.

Luca-App zur Kontakterfassung wird in Freiburg getestet

14:20 Uhr

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll die neue Luca-App zur Kontakterfassung in der Region Freiburg getestet werden. Die Anwendung für Mobiltelefone soll etwa Restaurants, Cafés und Organisatoren von Veranstaltungen dabei unterstützen, die Kontaktdaten ihrer Besucher zu sammeln, wie das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald am Freitag mitteilte. Im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus könnten über die App die Kontaktinformationen der gleichzeitig anwesenden anderen Gäste sicher ans zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet werden, hieß es. Bisher müssen Kontakte manuell erfasst werden.

Mannheimer Abgeordneter soll an Schutzmasken verdient haben

14:05 Uhr

Nach Recherchen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" soll der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel bei der Vermittlung von Schutzmasken Provisionen verlangt haben. Es ist die Rede von 250.000 Euro. Löbel bot demnach Unternehmen aus dem Gesundheitssektor an, ihnen gegen Provision Corona-Schutzmasken einer baden-württembergischen Firma zu vermitteln.

13:40 Uhr

Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise erwägt Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim eine Gehaltsreduzierung für die Spieler. Es sei "zwangsläufig eine konkrete Überlegung, den Gehaltsetat des Lizenzspielerkaders nach unten zu justieren, wenn die Zeiten so sind, wie sie eben sind", sagte TSG-Profichef Alexander Rosen in einem Interview der "Heilbronner Stimme".

13:40 Uhr

In 40 Arztpraxen in Baden-Württemberg sollen die Abläufe von Corona-Impfungen getestet werden. Laut Kassenärztlicher Vereinigung werden ab kommendem Montag über 80-Jährige angeschrieben und ihnen Impftermine in den Praxen angeboten werden. Auch pflegebedürftige über 80-Jährige, die zu Hause wohnen, würden berücksichtigt, sagte KV-Sprecher Kai Sonntag. Bei ihnen würden Hausbesuche für die Impfungen vereinbart. Geimpft werde nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Bei dem Pilotprojekt sollen die Lieferketten sowie die Dokumentation und die Weitergabe von Informationen an das Robert Koch-Institut geprobt werden.

Aktuelle Inzidenz-Lage in den Landkreisen

13:25 Uhr

Den aktuellen Corona-Zahlen des baden-württembergischen Landesgesundheitsamts zufolge (Stand 4.3., 16 Uhr) überschreiten derzeit weiterhin nur die Landkreise Rottweil und Schwäbisch Hall die 100er-Marke bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Sieben Landkreise unterschreiten die 35er-Marke. Mit insgesamt 26 Kreisen im Land liegen die meisten zwischen einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 und 100:

13:12 Uhr

Familien, Geringverdiener und Unternehmen sollen zusätzliche Hilfen und steuerliche Entlastungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie bekommen. Der Bundesrat billigte zwei Gesetzespakete, die unter anderem einen Zuschuss von 150 Euro für Familien pro Kind sowie für Bezieher von Grundsicherung vorsehen. Damit sollen pandemiebedingte Härten abgefedert werden. Das Dritte Corona-Steuerhilfepaket und das Sozialschutz-Paket-III waren vorher bereits im Bundestag beschlossen worden.

Deutliches Auftragsplus für Maschinenbau im Januar

12:48 Uhr

Der Maschinenbau in Baden-Württemberg hat auch zum Jahresauftakt einen kräftigen Schub bei den Aufträgen verzeichnet. Im Januar 2021 gab es 15 Prozent mehr Aufträge als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Die Entwicklung war aber ausschließlich von der Nachfrage aus dem Ausland getrieben: Hier stieg die Zahl der Aufträge um 24 Prozent. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es im weiteren Verlauf des Jahres auch immer wieder zu Rückschritten kommen kann, so lange uns die Pandemie begleitet", sagte VDMA-Landeschef Dietrich Birk.

Spahn: Schnelltests sind mehr als genug da

12:38 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist zuversichtlich, dass die Bundesländer das Schnelltest-Angebot ab kommender Woche umsetzen. Es werde wohl nicht überall gleich an diesem Montag getestet werden, aber viele Bundesländer hätten angekündigt, loslegen zu wollen. Es seien mehr als genug Schnelltests vorhanden, das hätten die Hersteller versichert, sagte Spahn in Berlin. Ab kommendem Montag hat jeder Mensch in Deutschland Anspruch auf einen wöchentlichen kostenlosen Corona-Schnelltest.

12:28 Uhr

Der Handelsverband Baden-Württemberg fordert eine landesweite Öffnung des Einzelhandels. Die Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann sagte im SWR4, die jüngste Entscheidung, den Einzelhandel im Land abhängig vom Inzidenzwert in den jeweiligen Landkreisen zu öffnen, sei eine gute Nachricht. Aber alle, die nicht öffnen dürften, seien unglücklich. Es werde mehr getestet und mehr geimpft und es gebe auch mehr Kapazitäten in den Krankenhäusern. Deshalb müsse es eine landesweite Öffnung ohne wenn und aber geben, so Hagmann.

3-Zimmer-Küche-Homeoffice: Corona verändert den Immobilienmarkt

11:48 Uhr

Die Corona-Krise hat dem Thema Homeoffice in Deutschland einen gehörigen Schub nach vorne verpasst: Plötzlich arbeiten viele Menschen wie selbstverständlich von zu Hause aus - dabei sind ihre Wohnungen oft gar nicht dafür ausgelegt. Diese Entwicklung macht sich bereits auf dem Immobilienmarkt bemerkbar, zeigt das Beispiel Ulm:

11:35 Uhr

Sicherheitsexperten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) warnen vor betrügerischen Internetangeboten für Corona-Schnelltests. In sogenannten Fake-Shops gebe es typischerweise besonders günstige Angebote zu sehr begehrten Produkten, teilte das Institut mit. Wer im Netz bestelle, sollte den anbietenden Shop genau unter die Lupe nehmen: Verdächtig sei es, wenn ein Anbieter keine weiteren ähnlichen Produkte habe und sich der Corona-Test völlig vom übrigen Sortiment abhebe. Misstrauen wecken sollte demnach auch, wenn als Zahlungsmittel ausschließlich Vorauskasse oder die Kreditkarte möglich seien. Wenn der Test nur halb so teuer sei wie bei allen anderen Anbietern oder die Kontaktdaten nicht stimmten, sollte man besser auf den Einkauf verzichten, so die KIT-Experten.

11:08 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die stärkere Lockerung des Corona-Lockdowns für Stadt- und Landkreise mit niedrigen Infektionszahlen verteidigt. "Wir wollen auf die Vernunft der Menschen setzen", sagte Kretschmann bei einer Sondersitzung des Landtags. Er räumte ein, dass es ein gewisses Risiko sei, die Öffnung der Geschäfte an die Inzidenz-Zahlen der Kreise zu knüpfen. Er hoffe, dass es von Montag an nicht zu einem großen Einkaufstourismus komme. In diesem Fall müsste man "sehr schnell die Notbremse ziehen", sagte Kretschmann. Die Verantwortung gibt die Landesregierung an die Landkreise weiter.

Burgfestspiele Jagsthausen bekommen Geld aus dem Corona-Nothilfefonds

10:55 Uhr

Die Burgfestspiele Jagsthausen (Kreis Heilbronn) mussten im vergangenen Jahr - wie so viele Events - wegen der Folgen der Corona-Pandemie ausfallen. Auch 2021 steht noch nicht fest, ob sie stattfinden können. Nun hilft das Land den angeschlagenen Festspielen mit bis zu 622.000 Euro. Das Geld kommt aus dem Corona-Nothilfefonds für Kunst- und Kultureinrichtungen, wie das zuständige Ministerium mitteilte. Die Festspiele in der Götzenburg seien ein wichtiger Teil der Theaterfestspiellandschaft in Baden-Württemberg, heißt es. Das Corona-Hilfsprogramm für Kunst und Kultur umfasst insgesamt Förderungen im Umfang von 32,5 Millionen Euro.

Urteil: Trotz Krebs keine sofortige Corona-Impfung

10:43 Uhr

Das Bundesverfassungsgericht hat den Eilantrag eines älteren krebskranken Mannes aus Bayern abgewiesen, der vor seiner Chemotherapie sofort gegen das Coronavirus geimpft werden wollte. Der Mann, der eigentlich erst in der zweiten Impfgruppe an der Reihe ist, habe "nicht hinreichend nachvollziehbar vorgetragen", warum ihm durch das Abwarten ein schwerer Nachteil entstehe, heißt es zur Begründung. Der Mann hatte sich zuvor schon vergeblich an die bayerischen Verwaltungsgerichte gewandt.

Globale Geschäfte: Deutsche Firmen im Stimmungstief

10:30 Uhr

Bei den deutschen Firmen, die international Geschäfte machen, ist die Stimmung dank Corona so schlecht wie noch nie - das zeigt eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Nur 17 Prozent der befragten Firmen erwarten demnach in den kommenden zwölf Monaten bessere Geschäfte als im Krisenjahr 2020. Dagegen rechnen 27 Prozent mit einer Verschlechterung. Damit bewerten die Firmen die Perspektiven auf den Weltmärkten so schlecht wie nie zuvor seit Beginn der Befragung im Jahr 2012.

9:57 Uhr

In Mannheim müssen die Menschen ab sofort an noch mehr Orten einen Mund-Nasen-Schutz tragen: Als Konsequenz aus dem aktuellen Inzidenzwert von über 90 weitet die Stadt die Maskenpflicht aus. Ganz anders die Lage im Rhein-Neckar-Kreis: Dort entfällt wegen der gesunkenen Inzidenz nun die nächtliche Ausgangssperre.

Neue Corona-Regeln zu verwirrend?

9:45 Uhr

Sehnsüchtig haben viele auf die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde in Sachen Corona-Lockerungen gewartet. Doch was dabei herausgekommen ist, macht einen etwas ratlos, findet Katja Schiementz. Ein Kommentar:

Lockdown: Deutsche verbrauchen weniger Strom

9:05 Uhr

In der Corona-Krise ist der Strombedarf in Deutschland spürbar zurückgegangen: 2020 wurde 5,9 Prozent weniger Strom erzeugt als noch 2019, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das sei zumindest teilweise auf den niedrigeren Bedarf nach dem Lockdown im vergangenen Frühjahr zurückzuführen. Außerdem hat der Anteil der erneuerbaren Energien 2020 mit 47 Prozent einen neuen Höchststand erreicht - im Jahr 2019 lag er noch bei 42,3 Prozent. Die Windkraft hat die Kohle als wichtigsten Energieträger abgelöst.

8:53 Uhr

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), ist vorsichtig optimistisch, dass es in einigen Wochen auch Lockerungen für die Reisebranche geben kann. Er habe die Hoffnung, dass nach der nächsten Bund-Länder-Konferenz am 22. März auch Gastronomie und Hotels erste große Schritte gehen könnten, sagte Bareiß im ARD Morgenmagazin. Sicherheit gehe aber auch dieses Jahr noch vor. "Wir brauchen wirklich sichere Öffnungen", sagte Bareiß. Hoffnung gebe ihm die angekündigte Teststrategie: Die könnte möglicherweise die Grundlage für regionale Entscheidungen sein, sodass jemand mit einem aktuellen negativen Coronatest beispielsweise ins Restaurant oder Hotel gehen könnte, so Bareiß.

8:35 Uhr

Eigentlich wären die Abgeordneten anderthalb Wochen vor der Landtagswahl gar nicht mehr zusammengekommen - aber Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will sie über die neuesten Corona-Beschlüsse informieren. Bei einigen Themen könnte es hitzige Debatten geben:

Corona hemmt Erfindergeist

8:04 Uhr

Die Corona-Pandemie hemmt den Erfindergeist in den Unternehmen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat einen deutlichen Rückgang der Patentanmeldungen von fast acht Prozent im vergangenen Jahr verzeichnet. Insgesamt wurden demnach 62.105 Erfindungen zum Patent angemeldet, 5.327 weniger als 2019. Ähnliche Rückgänge gab es nach Angaben der Münchner Bundesbehörde in anderen Patentämtern großer Industriestaaten wie Japan und den USA.

Heilbronn mit landesweit niedrigster Inzidenz

7:46 Uhr

Die Stadt Heilbronn hat bei den Corona-Neuinfektionen landesweit die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz. Laut Landesgesundheitsamt ist der Wert auf 30 gesunken. Im Kreis Schwäbisch Hall ist die Inzidenz dagegen auf knapp 142 gestiegen, es ist der höchste Wert aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg.

7:32 Uhr

Obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Karlsruhe seit Beginn des Lockdowns nicht unter der 50er-Grenze war, endet die nächtliche Ausgangssperre am Sonntag und wird nicht verlängert. Laut Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) sei seit Wochen keine ansteigende Tendenz zu beobachten. Deshalb werde man die Ausgangsbeschränkungen nicht über den 7. März hinaus verlängern, heißt es in einer Mitteilung.

Regionalliga Südwest fordert Finanzhilfen von Kretschmann

6:52 Uhr

Der Fußball-Regionalligist Bahlinger SC hat in einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) finanzielle Unterstützung gefordert. Profivereine der 1., 2. und 3. Liga könnten Gelder aus TV-Übertragungsrechten und Hilfsprogrammen generieren. Vereine der 4. Liga fielen aus den Förderungen heraus und gingen leer aus. Der Brief im Namen aller Vereine in der Regionalliga Südwest aus Baden-Württemberg soll auf die prekäre Lage aufmerksam machen.

Bundesweit 10.580 Neuinfektionen gemeldet - Sieben-Tage-Inzidenz steigt

6:41 Uhr

Das Robert-Koch-Institut meldet 10.580 neue Positiv-Tests. Bundesweit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 65,4 (Vortag: 64,7). Den neuen Angaben zufolge starben 264 weitere Menschen. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 71.504. Insgesamt wurden in mehr als 2,48 Millionen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Was Helfer in Impfzentren verdienen

6:07 Uhr

Ärztinnen und Ärzte erhalten für ihre Arbeit in den Impfzentren in Baden-Württemberg 130 Euro brutto pro Stunde. Diesen Betrag habe die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg als Anreiz für die Testungen in Abstrichstellen und Fieberambulanzen ausgelobt, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums mit. "An diesen Zahlen haben wir uns auch in den Impfzentren orientiert." Für medizinische Fachangestellte würden bis zu 50 Euro pro Stunde übernommen, alle anderen Mitarbeiter - etwa in der Verwaltung - erhielten bis zu 27,60 Euro Stundenlohn. "Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die einzelnen Personen auch nur einen Tag oder tageweise im Impfzentrum beschäftigt sein können, etwa am Wochenende, andere arbeiten dort mehrere Wochen", erläuterte der Ministeriumssprecher.

Freitag, 5. März 2021