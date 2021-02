Sonntag, 21. Februar 2021

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Kinder kehren morgen in Kitas und Schulen zurück

21:29 Uhr

Ab morgen sollen Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg wieder öffnen. In den Kitas soll es einen "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" geben. Eine Maskenpflicht besteht wie auch bei Grundschulen nach der gegenwärtigen Rechtslage nicht. Mehr freiwillige Testmöglichkeiten sollen dafür sorgen, dass sich das Virus nicht ausbreitet. Für die Grundschüler ist Wechselunterricht geplant, ebenfalls für Abschlussklassen. Das heißt: Die Hälfte einer Klasse soll von zu Hause im Fernunterricht lernen, die andere Hälfte in der Schule. Danach wird gewechselt. Für alle anderen Schüler soll das "perspektivisch" auch wieder möglich sein - sofern es das Infektionsgeschehen erlaubt, heißt es vom Ministerium. Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt.

Spahn: Kein langfristiger Öffnungsplan

20:03 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält nach eigenen Worten einen längerfristigen Öffnungsplan derzeit für unmöglich. Er wisse zwar, alle wünschten sich einen Plan für drei oder sechs Monate, sagt er in der ARD. "Das geht halt gerade nicht. Wir dürfen keine falschen Versprechungen machen." Er wies daraufhin, dass ja schon demnächst Friseure wieder öffneten und ähnliches auch für Schulen gelte. "Wenn wir da trittsicher sind, dann können wir einen weiteren Schritt gehen." Er spricht sich zudem erneut dafür aus, Lehrer und Erzieher in der Impfreihenfolge vorzuziehen. Bund und Länder beraten darüber am Montag.

Rund 80 Fahrzeuge bei Querdenker-Autokorso

19:45 Uhr

An einem Autokorso der Querdenker-Bewegung durch Heilbronn haben am Sonntagnachmittag rund 80 Fahrzeuge teilgenommen. Angemeldet waren bei der Polizei 500 Fahrzeuge. Die Teilnehmer wollten mit der Fahrt durch Heilbronn auf ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung aufmerksam machen. An der Heilbronner Allee hatten sich rund 20 Gegendemonstranten versammelt. Sie warfen der Querdenker-Bewegung auf Transparenten Unsolidarität gegenüber schwächeren Bevölkerungsmitgliedern vor und sich außerdem nicht genug von Rechtsextremen in der Bewegung zu distanzieren. Der Autokorso war der dritte durch Heilbronn. Am Sonntag vor zwei Wochen hatten 350 Fahrzeuge teilgenommen, vergangenen Sonntag knapp über 100.

17:40 Uhr

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Sonntag um 303 Fälle (Stand: 16 Uhr) angestiegen. Am Sonntag vor einer Woche waren es noch 371 Neuinfektionen. Bislang sind 7.924 Patienten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, eine Person mehr als am Vortag. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist verglichen zu gestern leicht gesunken und liegt jetzt bei 44,0 pro 100.000 Einwohner in einer Woche (gestern: 44,3). Aktuell liegt kein Landkreis über der 100er-Marke. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl der erfassten Fälle mit SARS-CoV-2-Virusvarianten um 90 Fälle an. Der von den Behörden angegebene 7-Tages-R-Wert beträgt aktuell 1,06. Ein R-Wert von 1,06 bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Liegt er über 1, gewinnt das Infektionsgeschehen an Dynamik. Am Sonntag sind die Corona-Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Vier mobile Teststationen an Heilbronner Schulen

17:21 Uhr

16:31 Uhr

Im Zusammenhang mit steigenden Corona-Infektionszahlen sprechen nun auch Intensivmediziner von einer dritten Corona-Welle. Der Präsident der Deutschen Intensivmediziner, Gernot Marx, sagte der "Augsburger Allgemeinen", er sei trotzdem zuversichtlich, dass Deutschland die Corona-Pandemie in der zweiten Jahreshälfte unter Kontrolle bekommen könne. Dafür müssten sich aber so gut wie alle impfen lassen - auch mit Astrazeneca. Sonst würden in der Zwischenzeit wieder neue Mutanten entstehen. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte via Twitter davor, dass die dritte Welle bereits jetzt begonnen habe.

15:57 Uhr

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) will einem Bericht zufolge wegen eines Millionenschadens durch fehlerhafte Atemschutzmasken vor Gericht ziehen. Das meldet die "Stuttgarter Zeitung" (Montagsausgabe) unter Berufung auf einen Ministeriumssprecher. Durch die Lieferung von Masken, die nicht den Anforderungen genügten, sei dem Land wahrscheinlich ein Schaden "im niedrigen zweistelligen Millionenbereich" entstanden, hieß es. Einer der betroffenen Vertragspartner aus dem Ausland habe bereits mitgeteilt, dass die Ansprüche nicht anerkannt würden. Deswegen sei "eine gerichtliche Auseinandersetzung sehr wahrscheinlich".

Mobile Teststationen an vier Heilbronner Schulen

15:36 Uhr

Die Stadt Heilbronn richtet vier mobile Teststationen ein, an denen sich das Personal an Schulen und Kitas mit einem Corona-Schnelltest testen lassen kann. Die mobilen Teststationen befinden sich am Elly-Heuss-Knapp Schulzentrum in Böckingen, am Schulzentrum Sontheim Ost, am Robert-Mayer-Gymnasium in der Innenstadt und am technischen Schulzentrum in der Nordstadt. Die mobilen Tests sollen das Angebot des Landes ergänzen. Die Landesregierung hatte angekündigt, dass sich Schul- und Kitapersonal zweimal wöchentlich beim Arzt oder in der Apotheke testen lassen kann. Ab dem 23. Februar sind die vier Teststationen jeweils am Dienstag und am Freitag von 6:30 bis 7:30 Uhr in Betrieb.

Land erlässt Kosten für Schüler-Ticket

13:20 Uhr

Familien müssen im April nicht die Kosten für das Fahrkartenabo ihrer Kinder tragen. "Diese Maßnahme soll die Familien dafür entschädigen, dass im Januar und auch über weite Teile des Februars die Schulen geschlossen waren und nur die Abschlussklassen Präsenzunterricht hatten," sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Sonntag. Alle Schülerabos, die im März laufen, werden im April von der Zahlung freigestellt, heißt es vom Ministerium.

Erneuter Gehaltsverzicht beim VfB Stuttgart

12:45 Uhr

Spieler und Mitarbeiter des Fußballbundesligisten VfB Stuttgart verzichten aufgrund der finanziellen Einbußen durch die Corona-Krise erneut auf Teile ihres Gehalts. "Wir haben die Jungs gefragt sowie alle Mitarbeiter, weil wir nicht mehr mit kalkulierten Zuschauerzahlen rechnen können", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Schon zu Beginn der Corona-Pandemie hatten Profis und Klubführung ab Ende März 2020 auf teilweise bis zu rund 20 ihres Gehalts verzichtet.

12:22 Uhr

Auf einem Parkplatz in Weingarten (Kreis Ravensburg) haben sich am Samstagabend etwa 70 Menschen getroffen und so für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Die Gruppe, die mit mindestens 35 Autos angereist war, verstieß gegen die Corona-Verordnung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. So sei etwa der Mindestabstand nicht eingehalten worden. Als die Beamten die Menschen im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren aufforderten, den Parkplatz zu verlassen, weigerten diese sich zunächst. Insgesamt waren den Angaben zufolge 18 Polizisten im Einsatz. Wie viele Menschen angezeigt werden, war zunächst unklar.

Acht Menschen feiern in Gaststätte

9:25 Uhr

Polizisten haben in Rottenacker (Alb-Donau-Kreis) am Freitagabend eine Feier in einer Gaststätte aufgelöst. Neben dem Inhaber trafen die Beamten auf sieben weitere Menschen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, tranken die Anwesenden Bier und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Der Wirt hatte demnach behauptet, dass die Gaststätte renoviert werde. Es habe sich aber keiner der Gäste handwerklich betätigt. Ein Zeuge hatte das geöffnete Lokal gemeldet. Gegen den Wirt und seine Gäste wird nun wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung ermittelt.

Biontech-Impfstoff hochwirksam?

7:40 Uhr

Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und dessen US-Partner Pfizer ist laut neuen Daten aus Israel hochwirksam. Durch die beiden Dosen seien bei den Geimpften nach zwei Wochen fast 96 Prozent weniger Infektionen festgestellt worden als bei nicht geimpften Menschen. Das teilte das Gesundheitsministerium des Landes mit. Der Impfstoff schütze auch zu mehr als 99 Prozent vor einer schweren Erkrankung. In Israel ist inzwischen fast die Hälfte der gut neun Millionen Einwohner gegen das Coronavirus geimpft. "Diese Auswertungen sind von großer Bedeutung. Sie sind der erste klare Hinweis darauf, dass man sich nach der Impfung nicht ansteckt und auch nicht ansteckend ist", sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der "Bild am Sonntag" . Damit würde die Impfung eine Herdenimmunität tatsächlich ermöglichen - "und die Rückkehr zum normalen Leben möglich machen".

Apotheken erzielen keine Rekordumsätze wie von vielen erwartet

7:37 Uhr

Trotz der Corona-Pandemie, vieler Infektionen und eines Ansturms auf Masken sowie Desinfektionsmittel blicken die Apotheken in Baden-Württemberg nur auf ein durchwachsenes Geschäftsjahr zurück. Ersten Schätzungen zufolge werde der Branchenumsatz wahrscheinlich auf dem Niveau des Vorjahres liegen, sagte der Vize-Geschäftsführer und Sprecher des Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg, Frank Eickmann, der Deutschen Presse-Agentur. Finale Zahlen lägen im Frühjahr vor. Dass die Erlöse im Schnitt nicht gestiegen sind, hat laut Verband auch mit gestiegenen Schutzmaßnahmen der Bevölkerung vor viralen oder bakteriellen Erkrankungen zu tun. Die Corona-Pandemie habe viele Menschen sensibilisiert, Mund-Nasen-Masken zu tragen und sich häufiger die Hände zu waschen - somit sei abseits von Corona die Zahl immer wiederkehrender Infekte zurückgegangen.

Coronakrise setzt Spielbanken stark zu

6:52 Uhr

Die Corona-Pandemie hat die Spielbanken in Baden-Baden, Konstanz und Stuttgart ausgebremst. Der Bruttospielertrag ging 2020 um 36,6 Prozent auf knapp 68 Millionen Euro zurück, wie die landeseigene Gesellschaft in Stuttgart mitteilte. Die Spielbanken sind seit dem 30. Oktober wieder geschlossen, zuvor waren sie vom 13. März bis in den Mai vergangenen Jahres zu. Es bestehe die Gefahr, dass sich Gäste anderen Glücksspiel-Angeboten im Internet zuwendeten, sagte der Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Spielbanken, Otto Wulferding. Aufgrund der guten Nachfrage nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 sei man jedoch zuversichtlich, dass nach den Monaten der langen Schließung die Gäste rasch wieder zurückkehrten.

Sonntag, 21. Februar 2021