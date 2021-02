Samstag, 13. Februar 2021

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Bewegungsradius der Menschen im Land hat sich verkleinert

21:47 Uhr

Heidelberger Marktforscher belegen, dass sich der Radius der Menschen durch die Corona-Pandemie verkleinert hat. Ihre Untersuchungen zum Bewegungsverhalten beweisen, dass viele Baden-Württemberger derzeit eher zuhause bleiben, statt große Ausflüge im Land zu machen.

Landesregierung aktualisiert Corona-Verordnung

21:10 Uhr

Nach den neuen Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz hat Baden-Württembergs Landesregierung die Corona-Rechtsverordnung erneut aktualisiert. Darin ist auch der Übergang von Schulen und Kitas in den Wechselunterricht geregelt. Zudem gehen aus der Änderung weitere Details für die geplante Öffnung der Friseure am 1. März heraus.

Corona-Tests für Zuhause ab März?

20:06 Uhr

Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch könnte es in Deutschland ab dem kommenden Monat geben. Ein Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte hat der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt, dass es Anträge für eine Zulassung von bis zu 30 Produkten gebe. Innerhalb einer Viertelstunde bekomme man das Test-Ergebnis. Die ersten Sonderzulassungen könne die Behörde voraussichtlich Anfang März erteilen. Zuletzt hat es viel Kritik daran gegeben, dass Schnelltests noch nicht für jeden verfügbar sind.

Erleichterung für Pendler nach Österreich

19:15 Uhr

Ab Samstag gelten neue Einreisebestimmungen nach Österreich. Das hat die Vorarlberger Landesregierung mitgeteilt. Wegen der chaotischen Verhältnisse an der Grenze werden in Österreich ab jetzt auch negative Corona-Testergebnisse aus anderen Staaten in deutscher und englischer Sprache akzeptiert. Das solle vor allem die Situation für Grenzpendler erleichtern, heißt es in einer Pressemitteilung. Das negative Testergebnis dürfe nicht älter als sieben Tage sein.

17:35 Uhr

Baden-Württembergs Landesgesundheitsamt meldet heute (Stand: 16 Uhr) 779 weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (gesamt: 305.729). Am Samstag vor einer Woche waren es 1.117 Neuinfektionen. Außerdem sind demnach weitere 24 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (insgesamt: 7.714). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter und liegt jetzt mit 48,6 Fällen pro 100.000 Einwohner in einer Woche erstmals seit Langem wieder unter 50 (gestern: 51,2). Nur der Hohenlohekreis und der Kreis Schwäbisch Hall liegen aktuell über einem 100er-Inzidenzwert, acht Kreise unterschreiten den 35er-Wert. Am niedrigsten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell im Landkreis Emmendingen (22,2). Seit dem ersten Nachweis einer mutierten Virusvariante in Baden-Württemberg am 24. Dezember 2020 sind bis heute 1.748 Fälle aus 43 von 44 Stadt- und Landkreisen gemeldet worden (gestern: 1.576). Landesweit sind 280 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, 156 davon werden invasiv beatmet. Es sind 84,4 Prozent der betreibbaren Intensivbetten belegt, auch mit Patientinnen und Patienten anderer Krankheiten.

Universität Oxford testet Astrazeneca-Impfstoff an Kindern

15:58 Uhr

Forscher der Universität Oxford wollen untersuchen, ob der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca auch bei Kindern und Jugendlichen wirkt. Die Hochschule will das Mittel noch diesen Monat bei einer neuen klinischen Studie an 300 Freiwilligen zwischen 6 und 17 Jahren testen. Dabei erhalten bis zu 240 Probanden den Impfstoff, die restlichen hingegen ein Kontrollmittel. Der Impfstoff wurde von der Universität und Astrazeneca gemeinsam entwickelt. Er wurde in der EU zugelassen und wird auch in Deutschland eingesetzt

Virusvariante bei Kindern in Baden-Baden nachgewiesen

15:01 Uhr

In einem Baden-Badener Kinder- und Jugendheim sind mehrere Kinder und Erzieher an einer Corona-Virusvariante erkrankt. Um welche Variante es sich dabei handelt, ist zunächst noch unklar. Nach Aussage des Baden-Badener Bürgermeisters Roland Kaiser wisse man derzeit bei fünf Kindern und drei Erziehern von der Erkrankung. Bei allen Erkrankten seien bislang keine Symptome feststellbar gewesen. In dem Heim wurden mittlerweile 80 Kinder unter Quarantäne gestellt, die dort stationär untergebracht sind, hinzu kommen noch 60 teilstationäre Kinder, die außerhalb des Heims unter Quarantäne stehen. Eine Bestätigung der Fälle durch das Gesundheitsamt Rastatt steht bislang noch aus.

13:21 Uhr

An der Helios-Klinik in Rottweil hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Wie eine Kliniksprecherin mitteilte, ist die Klinik nun bis mindestens 21. Februar abgeschottet. Der Zutritt zum Krankenhaus ist für Externe nun nicht mehr erlaubt. Nur Eltern, die ihre kranken Kinder besuchen oder Menschen, die Sterbende begleiten, werden noch eingelassen. 55 Beschäftigte sowie einige Patientinnen und Patienten sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Notaufnahme und der Kreißsaal seien weiter geöffnet. Auch das Dialysezentrum und die eingemieteten Arztpraxen, die sich in der Klinik befinden, dürfen weiterhin öffnen.

13:11 Uhr

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr auch den Zoll bei seinen Kontrollen von Mindestlohn-Verstößen gebremst. 5.245 Mal rückte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 2020 in Baden-Württemberg in Betrieben an, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen. Das geht aus Zahlen des Bundesfinanzministeriums hervor, die der Bundestagsabgeordnete Bernd Riexinger (Linke) abgefragt hat. Das sind gut 2.200 Kontrollen weniger als im Vorjahr. Dabei wurden 483 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Mindestlohn- oder andere Gesetze eingeleitet. Im Jahr 2019 waren es den Zahlen zufolge 581. Im Verhältnis zur Zahl der Kontrollen wurden damit mehr Verstöße entdeckt.

Details für Teststrategie für Lehrer und Erzieher steht

12:19 Uhr

Das Land plant nach der Ankündigung, die Teststrategie für Lehrer und Erzieher nach den Faschingsferien in Baden-Württemberg auszuweiten, mit Kosten bis zu den Osterferien von rund 50 Millionen Euro. Wie jetzt bekannt wurde, soll der Antigen-Schnelltest freiwillig sein und in Arztpraxen oder Apotheken erfolgen. Zudem sollen Kommunen die Möglichkeit bekommen, mit Testkits aus der Notreserve des Landes eigene Testangebote für Schulen und Kitas einzurichten. Die erweiterte Teststrategie soll die angestrebte Öffnung von Schulen und Kitas flankieren. Baden-Württemberg will vom 22. Februar an zunächst Kitas und Grundschulen schrittweise öffnen.

Valentinstag als Hoffnungsschimmer für Branche

11:41 Uhr

Gärtnereien und Floristen haben während der Coronavirus-Pandemie große Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Jetzt ist der Valentinstag ein kleiner Lichtblick - wie ein Beispiel aus Willsbach (Kreis Heilbronn) zeigt.

Ärztekammer klagt über Zustände beim öffentlichen Gesundheitsdienst

11:27 Uhr

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, warnt vor psychischen Problemen infolge der Corona-Maßnahmen. Mittel- und langfristig könnten bisher nicht abschätzbare negative Auswirkungen zutage treten, sagte er im Bayerischen Rundfunk. Außerdem kritisierte er die Zustände in den "über Jahrzehnte hinweg kleingesparten" Gesundheitsämtern. Es brenne im öffentlichen Gesundheitsdienst, betonte Reinhardt. Die Probleme dort seien weit größer als in Krankenhäusern oder Arztpraxen. Damit sie ihre wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie wahrnehmen könnten, müsse ihre finanzielle und personelle Lage deutlich verbessert werden.

10:49 Uhr

In einem Werk des Reinigungs- und Gartengeräteherstellers Kärcher in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) haben sich mindestens 36 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Das Unternehmen hatte damit begonnen, die Mitarbeiter zu testen, nachdem im Laufe der Woche ein Aufkommen von Infektionen verzeichnet worden war. Darunter sei auch die zunächst in England aufgetretenen Variante gewesen, wie ein Sprecher am Vormittag bestätigte. 19 Kontaktpersonen (Stand Freitagmittag) stünden unter behördlicher Quarantäne, 251 weitere Mitarbeitende habe Kärcher in betriebliche Quarantäne geschickt. Das Werk hat insgesamt mehr als 900 Beschäftigte.

Besucheransturm im Schwarzwald

10:43 Uhr

Die Polizei hat am Vormittag erste Straßen im Schwarzwald gesperrt, da der Andrang von Ausflüglern zu groß wurde. In den vergangenen Wochen und Monaten war es an beliebten Ausflugszielen immer wieder zu großen Besucheranstürmen gekommen, auch wurden zahlreiche Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln registriert.

Textilverband erwartet nach Lockdown bis zu 90 Prozent Rabatt auf Kleidung



10:37 Uhr



Nach dem Lockdown erwarten Bekleidungsgeschäfte erhebliche Preisnachlässe auf viele Produkte. "Bei vielen Waren wird es 80 bis 90 Prozent Rabatt geben, damit die aufgestaute Ware noch verkauft werden kann", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands des Textileinzelhandels, Rolf Pangels, der "Rheinischen Post". Auch bei der Frühjahrsware sei mit starken Preisreduzierungen zu rechnen. Falls der Lockdown erneut verlängert werde, rechne er mit weiteren Schließungen. Aus Protest wolle der Verband dann unverkaufte Ware in Lastwagen packen und vor dem Kanzleramt ausschütten. "Protest können nicht nur die Milchbauern“, kündigte Pangels an.

Autokorso nervt Unbeteiligte

9:08 Uhr

In der Innenstadt von Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) haben sich gestern Abend 162 Fahrzeuge an einem Autokorso beteiligt. Laut Polizei machten die Teilnehmer mit Plakaten und Megafonen auf die Einschränkungen durch die Corona-Verordnung aufmerksam. Die von der Versammlungsbehörde erteilten Auflagen wurden eingehalten. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr. Einige von der Demo unabhängige Verkehrsteilnehmer seien deshalb mittlerweile genervt, so ein Polizeisprecher. So reagierten einige zum Teil verbal aggressiv sowie beleidigend gegenüber den eingesetzten Beamten.

Die Bedeutung der Inzidenz-Zahl

8:32 Uhr

Zahlen spielen im Kampf gegen das Coronavirus eine zentrale Rolle - vor allem die 50. So waren 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lange das erklärte Ziel der Regierung. Warum eigentlich? Und warum ändert sich das gerade.



Mehrere Proteste gegen Maßnahmen angekündigt

7:57 Uhr

Am Wochenende soll es mehrere Kundgebungen gegen die Corona-Beschränkungen geben. Eine größere Veranstaltung ist in der Region Karlsruhe geplant, wo bei einem Autokorso am morgigen Sonntag zwischen Rheinstetten und Karlsruhe mehr als 1.000 Teilnehmer erwartet werden.



Neue Allgemeinverfügung in Mannheim

7:40 Uhr

Die Stadt Mannheim hat eine neue Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht und zu Alkoholverbotszonen erlassen. Sie tritt heute in Kraft. Demnach müssen Menschen nun unter anderem auch auf Spielplätzen und in Warteschlangen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Außerdem sind Ausschank und Konsum von Alkohol in der Fußgängerzone, sowie rund um den Wasserturm und auf dem Alten Messplatz verboten. Die neue Allgemeinverfügung ist laut Stadt bis zum 12. März befristet.

Erneut Streit um Beschaffung von Schnelltests

7:32 Uhr

Die Tübinger Ärztin und Pandemiebeauftragte Lisa Federle erhebt neue Vorwürfe gegen die Landesregierung. Sie verzögere die Beschaffung von Corona-Schnelltests. Es geht dabei um 20 Millionen Schnelltests der neuesten Generation, die laut Federle dringend vom Land bestellt werden müssten, um Schulen, Kitas und andere gefährdete Berufsgruppen zu versorgen. Die Tests müssten kurzfristig bestellt werden, weil sie laut dem Hersteller sonst ins Ausland geliefert würden und es erst im April wieder genügend Nachschub gäbe. Die Landesregierung widerspricht. Sie wisse von Federles Vorstoß, habe aber kein Angebot des Herstellers erhalten. Auch die Kosten von 93 Millionen Euro müssten sorgfältig geprüft werden, heißt es aus dem Staatsministerium. Außerdem bestehe auch kein Mangel an Schnelltests. Laut Sozialministerium habe man knapp fünf Millionen Schnelltests auf Lager.

Werden Impfdrängler bald bestraft

7:27 Uhr

Obwohl sie noch gar nicht an der Reihe waren, haben sich in Deutschland bereits zahlreiche Menschen ihre Corona-Impfung abgeholt. Nun nimmt die Debatte über Sanktionen für solche Vordrängler an Fahrt auf.

Weiter rückläufige Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland

7:23 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut gesunken. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut (RKI) 8.354 neue Fälle binnen 24 Stunden und damit 1.506 weniger als am Vortag. Außerdem wurden 551 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, fünf weniger als tags zuvor. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - sank dem RKI zufolge auf 60,1, nachdem es am Vortag noch 62,2 waren.

Ostalbkreis will Corona-Testkapazitäten ausbauen

7:21 Uhr

Der Ostalbkreis will die Corona-Testkapazitäten nach den Faschingsferien ausbauen. Laut Landratsamt sollen die Schnelltests dem Personal in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen angeboten werden. Apotheker oder Ärzte, die solche Testungen durchführen wollen, sollen sich an den Landkreis wenden. Auch Bürger, die den Test selbst bezahlen wollen, sollen sich dann dort melden können. Nach den Ferien ist vom Land ein gestaffelter Schulstart und Vollbetrieb in den Kitas geplant.

Polizei erwartet Besucheransturm im Schwarzwald

7:17 Uhr

Die Polizei bereitet sich auf einen möglichen Besucheransturm im Nordschwarzwald am Wochenende vor. Mit Zuständen wie zum Jahreswechsel, als die Verantwortlichen zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln registrierten, rechnen die Beamten allerdings nicht.

Neue Impfstofflieferungen eingetroffen

7:11 Uhr

In Karlsruhe ist nach Angaben der Stadt eine neue Lieferung mit Impfstoffdosen gegen das Coronavirus eingetroffen. Daher können wie geplant heute und am kommenden Mittwoch jeweils zwischen 10 und 12 Uhr neue Termine für das Zentrale Impfzentrum in der Messe Karlsruhe und die Kreisimpfzentren online eingestellt werden.

Samstag, 13. Februar 2021