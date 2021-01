Dienstag, 19. Januar 2021

Das war der Dienstag in Baden-Württemberg

22:27 Uhr

Bund und Länder haben sich nach einer siebenstündigen Konferenz per Videoschalte auf eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis zum 14. Februar geeinigt. Zudem sollen eine erweiterte Maskenpflicht in ÖPNV und Supermärkten und strengere Homeoffice-Regeln gelten. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) äußerte sich nach der Konferenz und warb um Verständnis. Einen Überblick über die Beschlüsse finden Sie hier.

Kretschmann: Grundschulen und Kitas ab 1. Februar vorsichtig öffnen

22:07 Uhr

Nach mehr als siebenstündigen Beratungen haben Bundesregierung und die Ministerpräsidenten ihre Konferenz beendet. Dabei beschlossen sie unter anderem, dass Kitas und Schulen bis zum 14. Februar grundsätzlich geschlossen bleiben sollen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte in einem Statement nach dem Gipfel jedoch an, dass er für das Land anstrebe, Kitas und Grundschulen ab dem 1. Februar vorsichtig Schritt für Schritt zu öffnen, wenn die Infektionslage es zulasse. "Die Kleinsten leiden am meisten darunter, wenn sie nicht mit anderen Kindern in Kontakt kommen können", begründete Kretschmann diesen Schritt. Eine Entscheidung über die Öffnung werde die Landesregierung in der kommenden Woche treffen. Für weiterführende Schulen und Berufsschulen gelte das nicht.

Schulen und Kitas bleiben bis 14. Februar geschlossen

21:47 Uhr

Bund und Länder haben nach siebenstündigen Verhandlungen ihre Beratungen abgeschlossen und sich unter anderem darauf verständigt, dass Kitas und Schulen in Deutschland bis zum 14. Februar geschlossen bleiben. Es sei eine Verlängerung des Beschlusses vom 13. Dezember 2020 bis 14. Februar notwendig, sowie eine restriktive Umsetzung, verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Pressekonferenz. "Danach bleiben die Schulen grundsätzlich geschlossen bzw. die Präsenzpflicht ausgesetzt." In Kitas werde analog verfahren.

21:35 Uhr

Bei den Beratungen von Bund und Ländern hat es Streit darüber gegeben, wie bei einer Verlängerung des Lockdowns mit Schulen und Kitas umgegangen werden soll. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Dienstagabend von Teilnehmern der Beratungen. Man habe sich beim Schul-Thema verhakt und suche nach einem Kompromiss. Einige Länder wollten offensichtlich den härteren Kurs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht mitmachen. Wie die dpa weiter erfuhr, sprachen Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in kleiner Runde darüber, wie ein Kompromiss erzielt werden könnte. Laut "Bild"-Zeitung war auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) dabei. Ein Ende der Beratungen am Abend war zunächst nicht absehbar. Bund und Länder hatten sich darüber geeinigt, dass der bis Ende Januar befristete Lockdown bis Mitte Februar verlängert werden soll. Eine Einigung auf ein gesamtes Beschlusspapier gab es aber noch nicht.

Merkel sehr verärgert über Ministerpräsidenten

20:50 Uhr

In der Debatte mit den Ministerpräsidenten über eine weitere Schließung von Schulen hat sich Kanzlerin Angela Merkel nach Informationen von Reuters aus Verhandlungskreisen sehr verärgert gezeigt. Sie habe in der Schalte zwischenzeitlich sogar mit einer eigenen Protokollnotiz gedroht. Zwar sei man sich mittlerweile einig, dass die Schulen bis zum 14. Februar geschlossen bleiben, heißt es. Aber es gebe Differenzen, ob die Auslegung restriktiv genug sei. Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun haben mehrfach gewarnt, dass auch Schulen zur Ausbreitung von Infektionen beitrügen, was gerade angesichts der Mutationen gefährlich sei.

Beratungen von Bund und Ländern ziehen sich hin

19:44 Uhr

Seit dem Nachmittag beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über eine Verlängerung und mögliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Im Anschluss an die Konferenz will sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu den Beschlüssen äußern. Sein Statement wird wahrscheinlich gegen 20:30 Uhr erwartet und hier im Livestream übertragen. Zuvor war das Pressestatement für 19:00 Uhr angekündigt und von der Landesregierung aber verschoben worden, da sich die Beratungen hinzogen. Bekannt ist schon, dass Arbeitgeber vermehrt Homeoffice ermöglichen sollen und dass zukünftig im ÖPNV und in Geschäften medizinische Masken (OP- oder FFP2-Masken) getragen werden müssen.

Brandbrief aus Fellbach ans Wirtschaftsministerium

19:33 Uhr

Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull hat die schleppende Auszahlung der versprochenen Corona-Hilfen kritisiert. In einem Brief an das baden-württembergische Wirtschaftsministerium setzt sie sich für Einzelhändler und Wirte ein. Zull beklagt, dass bisher nur vereinzelt Abschlagszahlungen für die November- und Dezemberhilfe angekommen seinen. Andere Geschäftstreibende fielen durch das Raster der unzähligen Kriterien, die erfüllt werden müssten, so Zull weiter.

Amtsgericht Waldkirch verurteilt Corona-Betrüger

19:25 Uhr

Das Amtsgericht Waldkirch hat am Dienstag einen Corona-Betrüger zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Der 19-Jährige hatte sich als Inhaber eines Bauunternehmens ausgegeben und im Mai letzten Jahres Corona-Hilfen beantragt. Daraufhin bekam er 9.000 Euro auf sein privates Konto überwiesen. Weil er das Geld in bar abgehoben hatte, schöpften Bankangestellte Verdacht und riefen die Polizei. Diese stellte fest, dass er noch nie einen Auftrag als Bauunternehmer gehabt hatte, dass es keine Angestellten gab und er keine betrieblichen Unkosten begleichen musste.

Maskenpflicht wird wohl verschärft

18:47 Uhr

Bund und Länder haben sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf eine schärfere Maskenpflicht verständigt. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften sollen künftig medizinische Masken getragen werden müssen, also sogenannte OP-Masken oder etwa FFP2-Masken, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern der Beratungen erfuhr.

FDP kritisiert Expertenkreis

18:08 Uhr

FDP-Generalsekretär Volker Wissing wirft Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, sich in der Corona-Pandemie zu einseitig beraten zu lassen. Bei "Bild Live" sagte Wissing: "Der Expertenkreis ist von der Bundeskanzlerin selbst ausgewählt. Es gibt neben diesen Experten aber auch andere, die eine fachliche Expertise haben und ihre Meinung äußern. Es gibt keineswegs eine wissenschaftliche Einheit." Wissing ergänzte: "Ich bin dafür, dass wir Alternativen zu den jetzigen Strategien evaluieren." Bund und Länder sind sich einig, dass zur Eindämmung des Coronavirus der bis Ende Januar befristete Lockdown bis zum 14. Februar verlängert wird. Die heutigen Beratungen laufen noch.

17:45 Uhr

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus heute (Stand: 16 Uhr) um weitere 1.685 Fälle (seit Ausbruch der Pandemie gesamt: 277.099) gestiegen. Laut Landesgesundheitsamt wurden den Behörden zudem 105 weitere Todesfälle (insgesamt: 6.323) in Verbindung mit Covid-19 gemeldet. Im Vergleich zu den Vortagen sank die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern weiter auf jetzt 104,8 (gestern: 112,4). Am vergangenen Dienstag lag dieser Wert noch bei 129,7. Keine Region im Land lag über der kritischen 200er-Marke. Den höchsten Wert weist der Stadtkreis Heilbronn (190,4) auf. 508 Patienten sind zudem nach Daten des Divi-Intensivregisters in intensivmedizinischer Behandlung, wie das Amt weiter mitteilte. 299 von ihnen werden invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2.144 von 2.451 Intensivbetten (87,5 Prozent) belegt.

In Baden-Württemberg werden seit Ende Dezember in mehreren Landkreisen vereinzelt Infektionen mit den Virusvarianten B.1.1.7 und B1.351 nachgewiesen. Bislang besteht in allen Fällen ein direkter bzw. indirekter Zusammenhang mit Reisen aus dem Vereinigten Königreich oder Südafrika.

Stuttgarter Intensivpflegerin bekommt zweite Impfung

17:23 Uhr

Die Stuttgarter Intensiv-Krankenpflegerin Christine Helbig hat die zweite Corona-Schutzimpfung bekommen. Vor gut drei Wochen war sie zum ersten Mal geimpft worden - der erste Mensch in Baden-Württemberg mit einer Corona-Impfung. Die erste Impfung sei total unproblematisch verlaufen, berichtete sie dem SWR.

Stadtverwaltung Freiburg setzt Betreuungsgebühren aus

17:07 Uhr

Die Stadtverwaltung Freiburg will Eltern ungenutzte Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Schulen für Januar nicht in Rechnung stellen. Vorbehaltlich der Entscheidung des Gemeinderats sollen Eltern, die keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, für diesen Monat auch keine Beiträge zahlen müssen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Zahl der Kinder, die die Notbetreuung in den Kitas oder der Schulkindbetreuung nutzen, sei jedoch im Januar deutlich angestiegen. In den Kitas und der Tagespflege nutzen aktuell über 30 Prozent der Eltern das Angebot, in den Schulen rund 25 Prozent, hieß es in der Mitteilung.

Bund und Länder wohl einig über Verlängerung des Lockdowns

16:53 Uhr

Bund und Länder sind sich einig, dass zur Eindämmung des Coronavirus der bis Ende Januar befristete Lockdown bis zum 14. Februar verlängert wird. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag von Teilnehmern der Beratungen. Damit bleiben etwa die Gastronomie, Freizeiteinrichtungen sowie der Einzelhandel geschlossen. Ausnahmen gelten weiterhin zum Beispiel für Supermärkte. Eine Einigung auf ein gesamtes Beschlusspapier gab es jedoch zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Bundeswehrsoldaten sollen voraussichtlich bei Tests in Pflegeheimen helfen

16:39 Uhr

Bund und Länder wollen, dass "kurzfristig Bundeswehrsoldaten und im zweiten Schritt Freiwillige" bei umfangreichen Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen helfen, heißt es aus Teilnehmerkreisen der laufenden Beratungen. Die Bundesagentur für Arbeit werde die Vermittlung unterstützen. Damit solle sichergestellt werden, dass das Personal in den Heimen mehrmals pro Woche getestet werde - ebenso wie alle Besucher der Einrichtungen.

Frauengefängnis in Schwäbisch Gmünd unter Quarantäne

15:29 Uhr

Im Frauengefängnis Gotteszell in Schwäbisch Gmünd hat es offenbar mehrere Corona-Infektionen gegeben. Die Justizvollzugsanstalt steht deshalb unter Quarantäne. Das Gefängnis wurde "heruntergefahren", sagte Leiterin Sibylle von Schneider. Das heißt, der Arbeitsbetrieb wurde eingestellt, sämtliche Gefangene befinden sich in Quarantäne. Es gab zwar offenbar nur "ein paar Fälle", dennoch wurden alle Gefangenen getestet. Die Testergebnisse stehen noch aus. Aufgrund der Infektionsfälle wurde auch ein Prozess am Landgericht Ulm vorläufig abgesagt. Die Angeklagte sitzt derzeit in Gotteszell ein. Bei der Prozess-Verschiebung handelt es sich jedoch um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Anstaltsleiterin geht nicht davon aus, dass die Angeklagte selbst infiziert ist.

Daten zu sinkenden Infektionszahlen laut Experten unsicher

15:12 Uhr

Die Daten zu sinkenden Corona-Infektionszahlen in Baden-Württemberg sind nach Experteneinschätzung mit Vorsicht zu genießen. "Die Zahlen sind weiterhin mit Unsicherheiten belastet", erklärte Hartmut Hengel, Ärztlicher Direktor am Institut für Virologie der Uniklinik Freiburg. Die Dunkelziffer liege mutmaßlich höher. Seit mehreren Tagen meldet das Landesgesundheitsamt immer weiter sinkende Zahlen in Bezug auf die Neuinfektionen. Hintergrund für die Unsicherheiten mit diesen Daten sei die zunehmende Verwendung von Schnelltests, erklärte Hengel. "Positive Antigen-Schnelltest-Ergebnisse werden faktisch nicht an Gesundheitsämter und RKI gemeldet", erklärte der Virologe. Die offiziellen Fallzahlen basierten daher nur auf den PCR-Testungen. Hengel forderte daher, dass die Meldepflicht für Antigen-Schnelltests sofort umgesetzt werden sollte. Zwar sprächen die aktuellen Meldezahlen dafür, dass die im Dezember in Kraft gesetzten Eindämmungsmaßnahmen eine Wirkung entfalteten - "wenn auch nicht in dem erhofften Ausmaß", so Hengel. Ob sich die Entwicklung weiter wie gewünscht fortsetzt, könne aber nicht sicher bewertet werden - auch wegen der neuen Virusvarianten mit erhöhter Übertragbarkeit.

15:08 Uhr

Die Ministerpräsidenten der Länder beraten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Bereits vor dem Bund-Länder-Treffen, das gegen 14:15 Uhr online begann, zeichnete sich eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar ab. Über mögliche Verschärfungen etwa bei Ausgangsbeschränkungen herrschte zum Teil aber noch Uneinigkeit. Diskutiert wurden unter anderem eine schärfere Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie Geschäften. Dem Entwurf einer Beschlussvorlage zufolge, die am Dienstagmittag nach weiteren Vorberatungen vom Kanzleramt an Bundesländer verschickt wurde, sollen hier medizinische Masken verbindlich vorgeschrieben werden - also mindestens sogenannte OP-Masken. Eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken nach FFP2-Standard soll es demnach aber nicht geben. Daneben erwägen Bund und Länder, mehr Druck auf Arbeitgeber zu machen, um mehr Homeoffice zu ermöglichen.

14:52 Uhr

Die FDP im Landtag stellt sich hinter die Forderung von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), den Lockdown nicht weiter zu verschärfen. Die Fraktion kündigte heute an, bei einer Sondersitzung des Landtags einen entsprechenden Entschließungsantrag einbringen zu wollen. "Wir werden darin die Haltung von Kultusministerin Eisenmann unterstützen, keine weiteren Entscheidungen in Richtung zusätzlicher Verschärfungen der Corona-Maßnahmen und Einschränkungen für Bevölkerung und Wirtschaft mitzutragen und stellen dies zur Abstimmung", betonte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Eisenmann hatte zuvor vor weiteren Verschärfungen gewarnt. "Die Frage ist für mich tatsächlich: Wo will man weiter verschärfen?", hatte sie am Sonntagabend im "BILD"-Politiktalk "Die richtigen Fragen" bemerkt. "Man muss den Maßnahmen ja auch die Chance geben, zu wirken."

Vesperkirche "to go" in Ludwigsburg abgesagt

14:43 Uhr

Heute sollte die diesjährige Vesperkirche in Ludwigsburg starten. Coronabedingt ist aber nun auch die geplante "Vesperkirche to go" abgesagt worden. Bereits geleistete Spenden werden zu einem späteren Zeitpunkt an die Bedürftigen weitergegeben, teilt die Friedenskirche Ludwigsburg mit.

Technische Probleme in Kreisimpfzentren in BW

14:29 Uhr

Die angekündigte Terminvergabe für die Kreisimpfzentren im Land, die am kommenden Freitag mit dem Impfen beginnen sollen, lief heute schleppend an - oder fiel ganz flach. Für das Corona-Impfzentrum in Ehingen im Alb-Donau-Kreis werden zum Beispiel noch gar keine Termine vergeben. Das habe technische Gründe, da die Software des Landes noch für das Kreisimpfzentrum angepasst und installiert werden müsse. Auch andernorts gab es zum Auftakt der Arbeit der Kreisimpfzentren insbesondere technische Probleme - im Ostalbkreis etwa war es 45 Minuten nicht möglich, Impftermine über die zentrale Internetseite zu buchen. Im Kreis Lörrach waren die Server der Computer am Dienstagmorgen wegen der hohen Nachfrage überlastet gewesen - genau wie die Hotline. Neben funktionierenden Online-Buchungssystemen oder Personal ist aber vor allem der Impfstoff noch Mangelware.

Konstanzer Kliniken verärgert über ausbleibende Personal-Impfungen

14:21 Uhr

An den Kliniken im Kreis Konstanz wächst der Ärger über den fehlenden Impfstoff gegen das Coronavirus. Ziel müsse sein, das Klinikpersonal so schnell wie möglich zu impfen, so Vertreter des Gesundheitsverbundes im Landkreis Konstanz heute bei einer Pressekonferenz. Von den insgesamt 3.600 Beschäftigten in den Kliniken Konstanz und Singen habe etwa die Hälfte direkten Kontakt mit Covid-19-Patienten, sei also einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Die Kliniken bekommen aber bis auf Weiteres keinen Impfstoff vom Land, der verfügbare Impfstoff geht an die Impfzentren.

Verdi verteidigt Pflegekräfte bei Debatte um Impfbereitschaft

13:54 Uhr

Zuletzt gab es immer wieder Diskussionen um die Impfbereitschaft von Pflegekräften - die sei angeblich zu gering. Sogar eine Impfpflicht war zwischenzeitlich vorgeschlagen worden. Die Gewerkschaft Verdi springt jetzt den Pflegekräften in Baden-Württemberg, die Corona-Patienten betreuen, in der Debatte zur Seite. Die derzeitige Diskussion sei für Beschäftigte auf Covid-Stationen der "blanke Hohn" sagte Irene Göz, Verdi Landesfachbereichsleiterin Gesundheit und Soziales. Die allermeisten warteten sehnsüchtig auf ihren Impftermin, in vielen Kliniken im Land gebe aber es nur Wartelisten und keine Termine. "Und dass sie begleitend zu ihrer hochriskanten täglichen Arbeit nun auch noch pauschal als Impfmuffel dargestellt werden, stößt vielen bitter auf", kritisierte Gölz. Die Beschäftigten auf den Covid-Stationen müssten vielmehr mit oberster Priorität geimpft werden. Den Krankenhäusern müssten dazu auch die erforderlichen Impfdosen zur Verfügung gestellt werden, forderte Verdi Baden-Württemberg die Landesregierung zum Handeln auf. Außerdem müssten die Impfungen vor Ort am Arbeitsplatz und während der Arbeitszeit stattfinden.

13:30 Uhr

In Baden-Württemberg gibt es bei den Kreisimpfzentren offenbar schon jetzt kaum noch freie Termine, obwohl die Vergabe erst seit heute Morgen läuft. Das Sozialministerium verwies darauf, dass nur wenige Impfdosen verfügbar seien. Die gelieferten Mengen hätten sich nicht erhöht und müssten neben den zentralen Impfzentren nun auch an die Kreisimpfzentren verteilt werden, sagte ein Sprecher dem SWR. Ab Freitag soll dort geimpft werden. Berechtigt sind hauptsächlich Über-80-Jährige und Pflegekräfte.

Regionale Handwerksbetriebe sind in Schwierigkeiten

13:15 Uhr

Immer mehr regionale Handwerksbetriebe geraten durch die Corona-Pandemie in existentiell Schwierigkeiten, berichtet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Zusätzliche harte Lockdown-Maßnahmen könnten die Betriebe weiter unter Druck bringen. Klaus Hofmann, Präsident der Kammer, fordert, dass die angekündigten Hilfen nun bei den Betrieben ankommen müssen.

Würth-Gruppe verzeichnet 2020 Umsatzsteigerung

12:33 Uhr

Die Würth-Gruppe ist nach eigener Einschätzung gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen. Der Konzern mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um knapp ein Prozent auf 14,4 Milliarden Euro gesteigert. Besonders groß sei die Nachfrage in der Bauwirtschaft und im Elektro-Großhandel gewesen, teilte das Unternehmen für Montage- und Befestigungsmaterial mit. Trotz Corona hat Würth demnach einen Gewinn von 770 Millionen Euro gemacht - genauso viel wie im Vorjahr. Konzernchef Robert Friedmann führt das vor allem auf die Einsparungen bei den Reisekosten zurück. Würth beschäftigt weltweit über 79.000 Menschen.

So laufen die Corona-Impfungen in BW ab

11:48 Uhr

Neben den zehn Zentralen Impfzentren im Land, die bereits seit dem 27. Dezember mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen haben, gehen am kommenden Freitag auch die Kreisimpfzentren an den Start. Seit vergangener Woche gibt es außerdem neben dem Impfstoff des Pharmaunternehmens Biontech auch Impfdosen von Moderna. Impfberechtigt sind im Moment vorerst nur über 80-jährige Menschen und Pflegekräfte. Weitere Details und häufige Fragen klären wir in unserem FAQ-Artikel rund ums Impfen in Baden-Württemberg:

Corona kostet Allgäu Airport 60 Prozent Passagiere

11:12 Uhr

Die Corona-Pandemie hat 2020 die Bilanz des Allgäu Airports merklich getrübt. Laut Geschäftsleitung zählte der Memminger Regionalflughafen rund 690.000 Passagiere, weniger als halb so viele wie im Rekordjahr zuvor.

10:20 Uhr

Die Bundesregierung will sich in den heutigen Beratungen über die Corona-Maßnahmen für eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 15. Februar einsetzen. Das geht aus der Beschlussvorlage des Bundes hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Ebenso sollen die Regelungen für das Homeoffice verschärft werden. Laut Nachrichtenagentur AFP plant das Bundeswirtschaftsministerium eine Verordnung, die Arbeitnehmer verpflichtet, überall dort, "wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice" zu ermöglichen. Zukünftig sollen im Öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen medizinische Masken getragen werden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters genügen aber auch OP-Masken. Eine Pflicht für FFP2-Masken sei nicht vorgesehen. Schulen sollen demnach weiterhin geschlossen bleiben. Eine Arbeitsgruppe werde Konzepte für mögliche Lockerungen erstellen, wenn ein Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche erreicht wird.

Interessengemeinschaft will Clubkultur stärken

10:05 Uhr

Die in der Krise neu gegründete Interessengemeinschaft Clubkultur Baden-Württemberg will der Szene einen höheren Stellenwert in der Politik und der Öffentlichkeit verschaffen. "Viele Kommunen im Land haben schon vor Corona ein Clubsterben erlebt, das verschiedenste Gründe hatte: Verdrängungen zu Gunsten von Wohnbebauung, ein verändertes Ausgehverhalten oder Lärmkonflikte mit den Nachbarn", sagte Interessenvertreter Simon Waldenspuhl der Ulmer "Südwest Presse" (Dienstag). Die Pandemie komme jetzt hinzu und beschleunige das Clubsterben. Mehr als 90 Akteure aus 17 Städten hätten sich der Interessengemeinschaft mittlerweile angeschlossen.

Ausflügler schaden Auerwild im Hochschwarzwald

10:05 Uhr

Das Auerhuhn ist schon seit langem vom Aussterben bedroht. Und jetzt macht ihm auch noch Corona zu schaffen. Die Auswirkungen der Pandemie könnten dem Auerwild im Schwarzwald den Todesstoß versetzen.

Digitale Sprechstunde für Lehrkräfte und Eltern

9:55 Uhr

Der SWR und "Planet Schule" (SWR/WDR) helfen bei der Orientierung in Zeiten des Distanzunterrichts: Ab 20. Januar 2021 bieten sie eine wöchentliche "digitale Sprechstunde" an - immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr. Dieser Service richtet sich nicht nur an Lehrerinnen und Lehrer - auch Eltern sind willkommen. Per Videoschalte beantwortet die Redaktion Fragen zu "Planet Schule"-Inhalten und gibt Hilfestellungen für den Medieneinsatz. Angeboten wird der Service über das Webtool "Big Blue Button". Idealvoraussetzungen zur Nutzung sind der Browser "Google Chrome" und ein Headset sowie eine Webcam. Hier gehts zur digitalen Sprechstunde.

Wirtschaftsministerin warnt vor Homeoffice-Pflicht

9:45 Uhr

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hält eine Homeoffice-Pflicht für Unternehmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie für falsch. "Ich kann nur davor warnen, die ohnehin schon von der Krise massiv gebeutelten Unternehmen jetzt noch mit zusätzlichen Dokumentations- oder Begründungspflichten zu belasten", sagte sie. "Die Unternehmen können jetzt alles brauchen, aber auf keinen Fall mehr Bürokratie." Sie habe große Zweifel, dass eine Homeoffice-Pflicht notwendig sei, um das Infektionsgeschehen dauerhaft in den Griff zu bekommen.

Ministerien schicken Mitarbeiter ins Homeoffice

9:20 Uhr

Beim Thema Homeoffice versucht die Landesregierung mit gutem Beispiel voranzugehen. Im Finanzministerium sind nach einem Bericht des "Badischen Tagblatts" (Dienstag) 98 Prozent der Mitarbeiter so ausgestattet, dass sie zu Hause arbeiten können - Pförtner oder Fahrer ausgenommen. Im Sozialministerium sei der überwiegende Teil der Mitarbeiter im Homeoffice, und dessen Akzeptanz sei in den vergangenen Monaten "kontinuierlich gestiegen", zitierte die Zeitung einen Sprecher. Im Wissenschaftsministerium arbeite sogar die Hausspitze daheim am Computer. Im Ministerium für ländlichen Raum werben die Abteilungsleiter den Angaben nach permanent für den Dienst zu Hause.

Ärztegewerkschaft fordert Impfungen an Kliniken

9:15 Uhr

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Baden-Württemberg fordert strengere Vorgaben für den Zugang zu Krankenhäusern und Impfungen für die Mitarbeiter vor Ort. "Das Sozialministerium hat letzte Woche mitgeteilt, dass aufgrund der Knappheit des Impfstoffes eine Impfung des medizinischen Personals in den Klinken vorerst nicht möglich sei, sondern nur in den Impfzentren durchgeführt werden kann", so der 1. Landesvorsitzende Frank Reuther. "Bei allem Verständnis fragen wir uns schon, warum es in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen möglich ist, in den Kliniken zu impfen und warum das in Baden-Württemberg nicht klappt, zumal Baden-Württemberg bei der Impfquote im Ländervergleich immer noch Schlusslicht ist."

Caritas für kostenlose FFP2-Masken für Geringverdiener

9:10 Uhr

Der Deutsche Caritasverband in Freiburg spricht sich dafür aus, dass Personen mit geringem Einkommen sowie Hartz-IV-Empfänger kostenlos FFP2-Masken erhalten. "Die Einführung einer Pflicht in Bus und Bahn sowie im Supermarkt ist sicherlich sinnvoll. Aber Menschen im Hartz-IV-Bezug und mit geringem Einkommen, die sich die regelmäßige Anschaffung von FFP2-Masken nicht leisten können, müssen zur Arbeit fahren und einkaufen können", sagte Caritas-Präsident Peter Neher. Für eine kostenfreie Zuteilung der besonders gut filternden Mund-Nasen-Bedeckungen könnten die Krankenkassen und Sozialämter unbürokratisch Berechtigungsscheine ausstellen.

Verkäufer sollen keine FFP2-Masken tragen müssen

9:05 Uhr

Sollte wie in Bayern auch in anderen Bundesländern eine FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel kommen, darf sie aus Sicht des Handelsverbands Baden-Württemberg nicht für Verkäufer gelten. Das sagte Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann verschiedenen Medien (Dienstag). "Unabhängig von der Verfügbarkeit der nötigen Anzahl der FFP2-Masken für einen täglichen Wechsel und der entsprechenden Kosten ist die körperliche Belastung enorm, die durch ein achtstündiges Tragen entsteht", wird Hagmann zitiert.

Kretschmann wirbt erneut für Verschärfungen

9:00 Uhr

Unmittelbar vor den Bund-Länder-Gesprächen im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann schärfere Maßnahmen erneut befürwortet. Die bisherigen Maßnahmen wirkten, sagte der Grünen-Politiker im SWR2 Tagesgespräch. Aber "da der neue Virus sehr aggressiv ist, muss man über Verschärfungen nachdenken". Am wichtigsten sei mehr Homeoffice. Diese Maßnahme hätten Experten besonders betont, weil sich so auch die Kontakte im öffentlichen Nahverkehr stark reduzieren ließen.

8:25 Uhr

Bund und Länder beraten ab 14 Uhr, ob der bis Ende Januar geltende Lockdown verlängert und noch verschärft werden muss. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) setzt sich unter anderem dafür ein. Auf SWR.de/bw, in der SWR Aktuell App und unserem Facebook-Kanal von SWR Aktuell übertragen wir sein Statement live. Erwartet wird dies voraussichtlich gegen 18 Uhr. In der Vergangenheit hat sich dies aber auch verspätet.

Palmer: Corona für unter 60-Jährige gefährlich wie Autofahren

8:15 Uhr

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat sich für andere Regeln in der Pandemie ausgesprochen. Die Belegung der Intensivstationen mit Corona-Patienten sollte zum relevanten Faktor gemacht und die Infektionszahlen bei den Über-60-Jährigen als Frühindikator genutzt werden, um rechtzeitig gegenzusteuern, sagte Palmer der "Stuttgarter Zeitung" (Dienstag). "Nur der Gesundheitsnotstand ist als Argument stark genug für die vielen Freiheitsbeschränkungen. Rauchen, Trinken, Autofahren ist erlaubt, aber für Menschen unter 60 in etwa so gefährlich wie Covid-19." Folglich sprach sich Palmer für die Wiedereröffnung von Schulen und Kitas aus, "weil von dort so gut wie keine akute Belastung für die Intensivstationen droht".

6:22 Uhr

Ab heute Morgen 8 Uhr können sich Berechtigte nun auch bei den 50 Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg zur Corona-Impfung anmelden. Termine gibt es entweder über die zentrale Telefonnummer 116117 oder im Internet unter impfterminservice.de. Zum Start ab Freitag (22. Januar) wird es zunächst aber nur sehr wenige Termine geben, weil die Kreise zu Beginn je nur 1.000 Impfdosen bekommen. Nur das Kreisimpfzentrum in Singen hat aufgrund eines technischen Fehlers bereits am vergangenen Freitag (15. Januar) mit dem Impfen begonnen. Ursprünglich sollten zu diesem Termin alle Kreisimpfzentren starten, was mangels Impfstoff jedoch verschoben wurde.

Experten raten zu Verschärfung der Corona-Beschränkungen

6:19 Uhr

Die wissenschaftlichen Beraterinnen und Berater der Bundesregierung haben sich für eine Verschärfung der aktuellen Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios warnten sie Bund und Länder gestern Abend davor, den positiven Trend bei den Neuinfektionen zu überschätzen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten wollen heute bei einer Schalte Entscheidungen über neue Corona-Regeln treffen.

Dienstag, 19. Januar 2021