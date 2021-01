Sonntag, 17. Januar 2021

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Uni Tübingen: Neuer Therapieansatz für Corona-Erkrankte?

20:45 Uhr

An der Universität Tübingen haben Wissenschaftler möglicherweise einen neuen Therapieansatz gegen das Coronavirus entdeckt. Daraus könnte ein Medikament für Corona-Erkrankte folgen.

Mannheim impft zweite Dosis gegen das Coronavirus

20:20 Uhr

In Mannheim haben heute nach Angabe der Stadt die ersten Senioren in Pflegeheimen die zweite Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das sei ein gutes Zeichen und ein wichtiger Schritt in der Bekämpfung der Pandemie, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Er hoffe, dass sich das Tempo durch ausreichende Lieferung von Impfstoff erhöhen könne.

19:04 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung hat die Corona-Verordnung mit neuen Regelungen etwa zur Einreise-Quarantäne aktualisiert und am Abend veröffentlicht. Damit setzt das Land die beschlossene Regelungen des Bundes um. Von morgen (18. Januar) an gelten demnach strengere Maßnahmen bei der Einreise nach Deutschland beziehungsweise Baden-Württemberg. Für Einreisen aus Risikogebieten werde künftig neben der bestehenden zehntägigen Quarantäne-Pflicht zusätzlich eine Testpflicht eingeführt. Baden-Württemberg hatte die Zwei-Test-Strategie bereits zum 11. Januar 2021 im Land umgesetzt, so die Landesregierung in einer Mitteilung. Außerdem gelte eine bundesweite digitale Meldeverpflichtung für einreisende Personen aus Risikogebieten.

Unterschieden werden laut Bundesregierung künftig drei Arten von Risikogebieten im Ausland:

Einreise aus Risikogebiet

Einreise aus Hochinzidenzgebiet

Einreise aus Virusvarianten-Gebiet

Nähere Informationen dazu auf der Seite des Robert-Koch-Institus.

17:59 Uhr

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus heute (Stand: 16 Uhr) um weitere 972 Fälle (seit Ausbruch der Pandemie gesamt: 274.806) gestiegen. Laut Landesgesundheitsamt wurden den Behörden zudem 22 weitere Todesfälle (insgesamt: 6.110) in Verbindung mit Covid-19 gemeldet. Im Vergleich zu den Vortagen sank die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern auf jetzt 118,6. Am vergangenen Sonntag lag dieser Wert noch bei 142,4. Zwei Regionen und damit eine mehr als am Vortag lagen jedoch über der kritischen 200er-Marke - neben dem Stadtkreis Heilbronn (219,6) überschritt heute auch der Kreis Ravensburg (201,8) den Wert.

Bundesgesundheitsministerium lehnt Vorteile für Geimpfte ab

16:02 Uhr

Das Bundesgesundheitsministerium will geimpften Menschen keine Ausnahmen von Corona-Beschränkungen ermöglichen und lehnt damit einen Vorstoß von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ab. Eingriffe in Freiheitsrechte müssten immer gut begründet sein, sagte ein Sprecher. Aber solange nicht klar sei, ob ein Geimpfter das Virus übertragen könne, gebe es auch keine Ausnahmen. Auch der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, lehnt Privilegien für geimpfte Menschen ab. Maas befeuere eine Gespenster-Diskussion, sagte er. Solche Beiträge fügten der Impfkampagne schweren Schaden zu. Zusammenhalten sei jetzt wichtiger als polarisieren. Maas hatte gefordert, geimpften Menschen früher als anderen den Besuch von Kinos oder Restaurants zu erlauben.

Altmaier will Corona-Hilfen vereinfachen

15:10 Uhr

Unternehmen sollen einfacher an Corona-Hilfen kommen - das plant Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Er reagiert damit auf die Kritik, dass das Geld zu langsam ankomme. Nach Informationen des ARD- Hauptstadtstudios sollen die Verfahren verschlankt und vereinfacht werden. Vorgesehen ist, dass für den Erhalt der Überbrückungshilfe nur noch ein Kriterium gelten soll. Es soll nicht mehr unterschieden werden zwischen den "von Schließung bedrohten" und sonstigen Unternehmen. Alleiniges Kriterium soll sein, dass die Betriebe wegen der Corona-Pandemie im betreffenden Monat einen Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent erlitten haben. Außerdem sollen Betriebe, die wegen der Schließung auf ihren Waren sitzen geblieben sind, diese abschreiben können. Das würde zum Beispiel auch für Modegeschäfte gelten, die ihre Winterware nicht verkaufen konnten und sie jetzt als erstattungsfähige Fixkosten abschreiben könnten. Damit die Hilfe schnell bei den Unternehmen wirken kann, sollen die Abschlagszahlungen erhöht werden, auf maximal 150.000 Euro.

13:31 Uhr

Für uneinsichtige Quarantäne-Verweigerer werden in Baden-Württemberg derzeit Plätze in zwei Kliniken geschaffen. Diese Plätze würden dauerhaft durch einen Wachdienst kontrolliert, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums. "Details und Namen können wir erst nach dem finalen Vertragsabschluss nennen, der für kommende Woche geplant ist. Eine der beiden Kliniken soll im württembergischen und eine im badischen Landesteil liegen." Zuerst hatte die "Welt am Sonntag" berichtet. Auf ein solches Verfahren hatten sich Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) schon Anfang Dezember geeinigt.

Deutsche Bahn: Weniger Verspätungen 2020

12:59 Uhr

Die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn kamen nach Angaben des Konzerns im vergangenen Jahr so selten zu spät wie seit 15 Jahren nicht mehr. Auch wegen der verringerten Kapazitäten in der Corona-Krise seien 81,8 Prozent aller ICE- und IC/EC-Züge pünktlich gewesen, teilte die Bahn mit. Das sei eine Steigerung von 5,9 Prozentpunkten gegenüber 2019. Im Regionalverkehr sei mit einer Pünktlichkeit der Züge von 95,6 Prozent sogar das beste Ergebnis seit Bestehen der Deutschen Bahn erreicht worden. Die Verbesserungen seien etwa zur Hälfte auf Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen, weil sich wegen weniger Fahrgästen die Haltezeiten an den Bahnhöfen verringerten und weil das Streckennetz durch weniger Personen- und Güterzüge belastet worden sei. Maßgeblich positiven Einfluss auf die Pünktlichkeit habe zudem die zunehmend höhere Zugverfügbarkeit, so die Bahn.

Handball-WM: Deutschland gegen Kap Verde wegen Corona abgesagt

11:51 Uhr

Nachdem Kap Verde nach zwei weiteren positiven Coronatests nicht mehr rechtzeitig genügend nachweislich negativ getestete Spieler vorweisen kann, ist das WM-Spiel gegen Deutschland nun definitiv abgesagt.

10:54 Uhr

Die Polizei hat in Stuttgart in der Nacht zum Sonntag zwei Versammlungen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung aufgelöst. Wie die Behörde mitteilte, hatten sich im Stadtteil Bad Cannstatt fünf Personen in einer vermeintlich geschlossenen Shisha-Bar getroffen. Unter ihnen war auch der Gastwirt. Anwohner hatten die Polizei wegen Ruhestörung gerufen, die Bar wurde von der Polizei geschlossen.

In Stuttgart-Degerloch hatte sich zudem eine größere Personengruppe in einer Tiefgarage versammelt. Die Polizisten trafen dort auf 35 Personen, von denen keine eine Mund-Nasen-Bedeckung trug und die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände nicht eingehalten wurden. Bei der Kontrolle entwickelte sich laut Polizei eine zunehmend aggressive Stimmung innerhalb der Gruppe. Einzelne Personen leisteten Widerstand, beleidigten die Beamten und verletzten einen Polizisten leicht. Die Polizei sprach Platzverweise aus und zeigte alle 35 Menschen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung an.

RKI meldet 13.882 Neuinfektionen in Deutschland

10:06 Uhr

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) knapp 14.000 Corona-Neuinfektionen und 445 weitere Todesopfer gemeldet. Wie das RKI mitteilte, stieg die Zahl der Infektionen binnen 24 Stunden um 13.882 auf 2.033.518 Fälle. Die Zahl der Corona-Toten stieg auf insgesamt nun 46.419 Fälle. Am Wochenende fallen die Zahlen in der Regeln niedriger aus, da nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen an das RKI melden und auch weniger Tests vorgenommen und ausgewertet werden.

Österreichs Regierung verlängert harten Lockdown

9:14 Uhr

In Österreich soll nach Medienberichten der Lockdown um zwei Wochen bis Anfang Februar verlängert werden. Das werde die Regierung in Wien heute verkünden, hieß es. Handel und Gastronomie sollen geschlossen bleiben. Die Schulen sollen anders als geplant weiterhin nur Distanzunterricht anbieten. Experten haben davor gewarnt, die Regeln zu lockern, weil eine der wohl ansteckenderen Virus-Varianten auch in Österreich nachgewiesen wurde.

Heimattage Baden-Württemberg starten digital

7:28 Uhr

Die Heimatttage Baden-Württemberg finden dieses Jahr in Radolfzell (Kreis Konstanz) statt. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Empfang heute digital vorab aufgezeichnet. Auch die geplanten Veranstaltungen werden je nach Corona-Lage angepasst werden müssen, sagte Oberbürgermeister Martin Staab (parteilos). Nach mehr als 40 Jahren veranstaltet erstmals wieder eine Stadt am Bodensee das Landesfest.

7:23 Uhr

Die Deutsche Bahn prüft einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge die Einführung einer FFP2-Maskenpflicht in ihren Regional- und Fernzügen. Demnach seien bis April bereits vorsorglich zehn Millionen Masken bei Herstellern bestellt worden, wie die Zeitung unter Berufung auf einen internen Bericht der Bahn schreibt. Bislang gilt in den Zügen der Deutschen Bahn nur die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Außenminister: Geimpfte in Restaurants und Kinos lassen

7:21 Uhr

Als erster Bundesminister hat sich Außenamtschef Heiko Maas (SPD) für eine Lockerung der Corona-Einschränkungen für Menschen mit einer Impfung gegen das Virus ausgesprochen. "Geimpfte sollten wieder ihre Grundrechte ausüben dürfen", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Als Beispiele nannte er den Zugang zu Restaurants oder Kinos. Maas bezeichnete die bislang geführte Debatte als "irreführend", da es nicht um Privilegien für Geimpfte gehe, sondern um die Ausübung von Grundrechten. Diese habe der Staat mit den Corona-Regeln massiv eingeschränkt.

Sonntag, 17. Januar 2021