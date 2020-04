Die Auswirkungen des Coronavirus werden immer deutlicher im Alltag der Baden-Württemberger spürbar. In unserem Live-Blog verpassen Sie nichts: Jederzeit die neuesten Entwicklungen für Baden-Württemberg.

Das war der Mittwoch in Baden-Württemberg:

Alles Wichtige vom Mittwoch im Corona-Ticker

21:25 Uhr

Die Polizei kontrolliert die Einhaltung der Corona-Maßnahmen in der Region Bodensee-Oberschwaben am Osterwochenende mit einem Zeppelin. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen schließt nach Ostern eines seiner Werke bis auf Weiteres komplett. Noch mehr Meldungen vom Tag gibt es im Corona-Ticker.

20:49 Uhr

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hält trotz harscher Kritik auch aus der eigenen Partei an seinem Vorschlag fest, die Corona-Risikogruppe kranker und älterer Menschen von anderen zu trennen. Im SWR sagte er, dass jüngere Menschen statistisch kaum von einem schweren Krankheitsverlauf betroffen seien. Deshalb könne man "sehr wohl darüber nachdenken, für Menschen bis 40 oder 50 die jetzt bestehenden Restriktionen schrittweise zu lockern". Man müsse einen "Schutzwall um die Alten und Kranken bauen, damit die Jungen wieder arbeiten können". Ein monatelanger Shutdown sei weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich durchzustehen, so Palmer.

Fachanwalt kritisiert Besuchsverbot in Gefängnissen

20:29 Uhr

Zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus können Inhaftierte nicht mehr von Angehörigen besucht werden. Allerdings gibt es mehr Zeit und Geld für Telefonate. Ein Fachanwalt äußert daran nun Kritik.

Osterfeiertag: Einzelhandel erwartet starken Ansturm

20:06 Uhr

Für den Ostereinkauf in diesem Jahr gelten besondere Regeln. Die meisten Baden-Württemberger haben sich aber schon an Abstandsregeln und lange Warteschlangen gewöhnt.

19:45 Uhr

Im Vergleich zum Vortag sind nachweislich 855 neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus aufgetreten. Das gab das baden-württembergische Gesundheitsministerium bekannt. 50 weitere Menschen sind in der Folge gestorben. Damit verzeichnet Baden-Württemberg aktuell insgesamt 21.490 Infizierte und 514 Tote. Ungefähr 12.267 Menschen seien bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen.

Die hohe Differenz der Zahl der Genesenen im Vergleich zum Vortag (2.685) erklärt sich nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums folgendermaßen: Das Landesgesundheitsamt veröffentlicht ab sofort den Schätzwert der SARS-CoV-2-Genesenen in Baden-Württemberg auf Grundlage eines am Mittwoch durch das Robert-Koch-Institut in Berlin angepassten Algorithmus. Hierbei werden Fälle ohne Angabe des Erkrankungsbeginns anhand des Meldedatum ebenfalls mit berücksichtigt. Diese Methodik führe zu einer deutlich besseren Abschätzung der tatsächlich Genesenen in Baden-Württemberg, so das Ministerium.

Notfallklinik auf Stuttgarter Messegelände auf der Zielgeraden

19:30 Uhr

Die Notfallklinik auf dem Stuttgarter Messegelände ist fast fertig. Das gab Planungskoordinator Christian Baron bekannt. "Wir wollen vorbereitet sein für den Fall, dass es so weit kommt und man Betten braucht". Die Notfallklinik sei für zwei Patientengruppen gedacht, so Baron. Einmal diejenigen, die nicht mehr zu Hause bleiben könnten und einmal die, deren Zustand sich schon verbessere. Jetzt fehle nur noch das Personal. "Wir brauchen für die Covid-19-Klinik insgesamt 100 bis 200 Mitarbeiter, am Anfang schätzungsweise 30 Arztstellen und 50 Pflegestellen", so der Koordinator. Vor allem im Pflegebereich würden Helfer fehlen. Baron appelliert daher: "Wer gerade in einer Auszeit oder in Rente ist, der darf sich gerne melden".

"Corona-Streife" der Polizei schließt unerlaubt geöffnetes Fitnessstudio in Wiesloch

19:15 Uhr

Eine "Corona-Streife" des Polizeireviers Wiesloch /Rhein-Neckar-Kreis) hat im Vorbeifahren bemerkt, dass in einem Fitnessstudio unerlaubt trainiert wurde. Laut einer Mitteilung des Polizeireviers, seien die Beamten durch genaues Hinsehen und -hören auf den Trainingsbetrieb aufmerksam geworden. Das Studio selbst war allerdings verschlossen. Der Angestellte, der den Polizisten schließlich öffnete, behauptete, dass lediglich Renovierungsarbeiten stattfinden würden. Tatsächlich wurden im Studio allerdings zehn Personen angetroffen - alle mit Sportkleidung und Sporttaschen. Der Angestellte begründete das damit, dass die Geräte nach der Reinigung auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden müssten. Diese Ausrede nützte ihm aber nichts - das Studio wurde angezeigt.

Bereits 1,4 Milliarden Euro an Corona-Soforthilfe bewilligt

18:30 Uhr

Zwei Wochen nach dem Start der Corona-Soforthilfen für kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige sind bereits rund 1,4 Milliarden Euro an Zuschüssen bewilligt. Bei der L-Bank, der Förderbank des Landes, seien inzwischen mehr als 169.000 Anträge angekommen. Fast 87 Prozent davon seien bereits freigegeben, so das Wirtschaftsministerium.

Blütenpracht auf der Insel Mainau - aber ohne Besucher

17:45 Uhr

Die Insel Mainau am Bodensee erblüht auch in diesem Frühjahr wieder in voller Pracht. Allerdings können sich daran momentan nur die Gärtner und die sonstigen Mitarbeiter der Insel erfreuen. Denn seit dem 20. März ist die Mainau für Besucher geschlossen.

17:10 Uhr

Ab Donnerstag können nun auch landwirtschaftliche Betriebe wegen der Corona-Krise Soforthilfe beantragen. Das hatte das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium bereits vergangene Woche angekündigt. Statt nur dem gewerblichen Teil der Landwirtschaft können künftig also alle landwirtschaftlichen Betriebe und die gesamte Wertschöpfungskette der Ernährung Soforthilfe beantragen, so Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU).

Polizei gibt Überblick über Straftaten mit Bezug zum Coronavirus

17:05 Uhr

Das Landeskriminalamt informiert die Bevölkerung über aktuelle Maschen von Kriminellen, die sich die Verunsicherung der Bevölkerung angesichts der neuen Regelungen aufgrund des Coronavirus zu Nutzen machen. Hier finden Sie einen schnellen Überblick über aktuelle Straftaten in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Warnung vor angeblichen Schutzmasken-Kontrolleuren

16:55 Uhr

Das Unternehmen Rhein-Neckar-Verkehr (RNV), das in den Großstädten Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen am Rhein den öffentlichen Nahverkehr betreibt, warnt aktuell vor angeblichen Schutzmasken-Kontrolleuren. Der Betreiber teilte mit, dass einigen Fahrgästen Personen aufgefallen seien, die sich als RNV-Fahrausweisprüfer ausgegeben hätten. Diese angeblichen Prüfer hätten Bußgelder von Fahrgästen ohne Mundschutz verlangt. Im öffentlichen Nahverkehr besteht derzeit aber keine Mundschutzpflicht. Das Unternehmen wies darauf hin, dass RNV-Prüfer immer in Dienstkleidung unterwegs seien und lediglich die Fahrscheine überprüfen würden.

Kretschmann: Osterhase darf auch in Corona-Zeiten arbeiten

15:38 Uhr

Befürchtungen von Kindern, dass der Osterhase wegen der Corona-Pandemie und den einhergehenden Kontaktbeschränkungen nicht arbeiten darf, hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ausgeräumt. "Der Osterhase darf nach draußen und Ostereier verstecken, Schokolade und kleine Geschenke verteilen", betonte Kretschmann. Allerdings könne es sein, dass der Osterhase nicht überall rechtzeitig zu Ostern sein könne, weil er sehr viel zu tun habe. Kretschmann äußerte sich überzeugt davon, dass sich der Osterhase trotz der aktuellen Situation alle Mühe geben werde, "dass Ostern ein schönes Fest wird", auch wenn die Menschen Ostern nicht so feiern könnten wie sonst und nicht alle Verwandten und Freunde treffen könnten.

Hermann appelliert: "Übernehmen Sie auch zu Ostern Verantwortung"

15:10 Uhr

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) appelliert an die Bürger, sich auch über die Osterfeiertage an Abstandsregeln und Ausgangsbeschränkungen zu halten. Statt größerer Ausflüge, etwa mit dem Motorrad oder dem Rad, solle man seinen Osterspaziergang auf unbelebte Orte wie den Wald verlegen. Statt großen Familienfeiern solle man mit Freunden und Verwandten lediglich telefonieren. "Wir müssen die älteren Menschen sowie die Bürgerinnen und Bürger mit Vorerkrankungen vorsorglich vor einer Ansteckung schützen und Zeit gewinnen für einen Impfstoff", so der Minister.

15:01 Uhr

Die Corona-Krise hat bei Daimler für einen massiven Rückgang der Verkaufszahlen gesorgt. Im ersten Quartal setzte der Stuttgart Autobauer weltweit rund 477.400 Autos der Kernmarke Mercedes-Benz ab, das waren knapp 15 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie Daimler berichtet. Im gleichen Maße gingen die Verkaufszahlen bei den Vans zurück. Der Absatz der Kleinwagenmarke Smart brach sogar um mehr als 78 Prozent ein, was Daimler zusätzlich auf die Umstellung auf ausschließlich batteriebetriebene Fahrzeuge und das Auslaufen der Vorgängermodelle zurückführte. Deutliche Rückgänge von mehr als 20 Prozent gab es im wichtigsten Markt für Mercedes-Benz in China, wo die Ausbreitung des Coronavirus früher begonnen hatte.

KVV verzeichnet deutlich weniger Fahrgästen

14:53 Uhr

Die Zahl der Fahrgäste des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) ist in den vergangenen Wochen drastisch gesunken. Durch die Einschränkungen in der Corona-Krise sind die Zahlen um rund 75 Prozent gesunken, Fahrpläne wurden vor zwei Wochen schrittweise ausgedünnt. Die Umsätze sind aber weniger deutlich zurückgegangen als die Fahrgastzahlen - um etwa 30 Prozent. Das liege daran, dass die meisten Kunden mit Abo- und Zeitkarten bislang treu bleiben und nicht gekündigt haben, so der KVV. Man setze auf die Kulanz der Kunden, habe allerdings auch Kündigungsfristen gelockert.

Evangelische Heimstiftung kritisiert Schutzmaßnahmen in ihren Pflegeheimen

14:29 Uhr

Seit Wochen fehle Schutzausrüstung und die Corona-Tests seien viel zu spät eingesetzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Heimstiftung. Mittlerweile hätten zwar einige Landkreise flächendeckende Tests für Bewohner und Mitarbeiter angekündigt, aber das "muss noch schneller passieren", fordert Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider, damit in allen Pflegeheimen die tatsächliche Lage erkannt und schnell reagiert werden könne. Schneider kritisiert außerdem, die Häuser hätten die Ausgangsbeschränkungen, die vom Land erlassen wurden, früher gebraucht. Er fordert, dass zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie, das ambulante Hausarztsystem in den Pflegeheimen aufgehoben werden müsse. Es könne nicht mehr jeder Bewohner seinen eigenen Hausarzt haben, stattdessen solle kurzfristig jedem Pflegeheim ein Arzt zugeordnet sein. Die Evangelische Heimstiftung ist das größtes Pflegeunternehmen in Baden-Württemberg und Träger von 145 Einrichtungen.

ZF schließt Werk in Friedrichshafen

13:49 Uhr

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen schließt nach Ostern eines seiner Werke bis auf Weiteres komplett. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher dem SWR. Hintergrund ist die Corona-Krise. Eingestellt wird die Produktion in der Woche nach Ostern im ZF-Werk 2 am Stammsitz des Unternehmens in Friedrichshafen. Dort werden unter anderem Getriebe für Nutzfahrzeuge montiert. Im Werk 1 werde teilweise weitergearbeitet, so der ZF-Sprecher. Deutschlandweit sind nach Angaben des Unternehmens nach Ostern dann rund 80 Prozent der 50.000 Beschäftigten von Kurzarbeit betroffen.

13:37 Uhr

Die Corona-Krise hat auch Einfluss auf die Finanzlage der Kirchen. Nach dem Bistum Mainz hat auch das Erzbistum Freiburg eine Haushaltssprerre verhängt. Nach Mitteilung des Erzbistums rechnet man mit weniger Kirchensteuern, da auch die Steuereinnahmen des Staates sinken werden. Bereits im März habe man alle Einrichtungen der Diözese angewiesen, bei Ausgaben zu überprüfen, ob sie für die Erfüllung der Kernaufgaben der Seelsorge und Sozialdienste erforderlich sind oder ob sie auf die Zeit nach der Krise verschoben werden können. Die Bauförderung und die Zuweisungen an die Kirchengemeinden seien davon nicht betroffen. Allerdings werden auch die Gemeinden gebeten, sparsam zu haushalten.

Autohäuser wollen möglichst schnell wieder Fahrzeuge verkaufen

13:25 Uhr

Das baden-württembergische Kraftfahrzeuggewerbe fordert eine rasche Öffnung der Autohäuser. Der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen sei wichtig, damit die Betriebe, die neben einer Werkstatt auch einen Handel betrieben, wieder auf wirtschaftlich sicheren Beinen stünden, teilte der Verband in Stuttgart mit. In Autohäusern und auf den Verkaufsflächen im Freien ausreichenden Corona-Abstand zu halten, sei ein lösbares Problem. Es könne auch Mundschutz bereitgestellt werden, wenn das die Wiedereröffnung beschleunige. In dem Verband sind mehr als 4.100 Unternehmen organisiert. Knapp die Hälfte davon hat neben der Werkstatt auch einen Handel. Laut der baden-württembergischen Corona-Verordnung müssen Autohäuser momentan geschlossen bleiben - Werkstätten dürfen aber weiterhin öffnen.

13:03 Uhr

Achtung, Corona-Kontrolle von ganz oben: Die Polizei in der Region Bodensee-Oberschwaben geht am Osterwochenende an Bord eines Zeppelins, um die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus zu überwachen. Der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer sagte, die Polizisten könnten aus der Höhe Menschengruppen viel besser erkennen als vom Streifenwagen aus. Zudem eigne sich der Zeppelin NT wegen seines leisen Flugs besonders für eine derartige Mission, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Deutsche Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen stellt das Luftschiff für den Einsatz zur Verfügung. Geplant sind mehrere Flüge von Karfreitag bis Ostermontag.

Corona-Update für den Südwesten:

12:00 Uhr

Profi-Fußballer dürfen in Kleingruppen wieder trainieren, Amateure aber nicht. Das ist eines unserer Themen in unserem Corona-Update, hier zum Nachschauen:

Dauer 7:13 min Profi-Fußballer dürfen auf den Platz - alle andere nicht Wir sind jetzt in der vierten Woche ohne Fitnessstudio, ohne Fußballspielen, Tennis oder Schwimmen. Nur die Profi-Fußballer dürfen seit dieser Woche wieder auf den Trainingsplatz.

9:19 Uhr

Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat den ersten von zwei Eilanträgen gegen die Corona-Verordnung abgelehnt. Das Verbot von Veranstaltungen in Kirchen und damit auch Gottesdiensten bleibt demnach bestehen. Online-Messen sind weiterhin erlaubt. Ein weiterer Antrag, der sich mit Fitness-Studios beschäftigt, ist noch offen.

8:24 Uhr

Städte und Landkreise in Baden-Württemberg bereiten sich mit Notfallkliniken auf steigende Corona-Fallzahlen vor. So werden Messehallen wie in Stuttgart, Friedrichshafen oder Sindelfingen (Kreis Böblingen) sowie Sporthallen wie beispielsweise in Aalen (Ostalbkreis) umfunktioniert. Auch Reha-Kliniken dürfen als Behelfskrankenhäuser ausgewiesen werden - alleine in Freiburg und im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald habe man bis zu sechs Reha-Kliniken dafür ausgemacht, so die Verantwortlichen. Entlastung bieten auch immer mehr geschlossene Krankenhäuser wie in Künzelsau (Hohenlohekreis) oder Weingarten (Kreis Ravensburg). Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) rechnet mit einem Höhepunkt der Corona-Krise an Ostern. Derzeit gebe es rund 800 freie Intensivbetten. "Die Osterbotschaft muss lauten: fürsorglicher Abstand", so Lucha.

FDP-Landeschef Theurer warnt vor autoritären Tendenzen

7:20 Uhr

Der Vorsitzende der baden-württembergischen FDP, Michael Theurer, hat vor autoritären Tendenzen in Deutschland durch die Corona-Krise gewarnt. "Es wäre fatal, die Logik der Krisenwirtschaft nach der Krise beizubehalten", schrieb der Bundestagsabgeordnete in einem Gastbeitrag für die Online-Ausgabe der "Rheinischen Post". Die Antwort auf die Vernichtung von Wohlstand durch den Shutdown müsse sein, wieder mehr auf jene Ordnung zu setzen, die am besten dafür geeignet sei, neuen Wohlstand zu schaffen, so Theurer: "Mehr Marktwirtschaft wagen!" Allerdings verteidigte der FDP-Politiker die temporäre Einschränkung der Grundrechte. Das verlange "zumindest aktuell der Schutz von Menschenwürde und körperlicher Unversehrtheit".

Streit um Mindestabstand eskaliert in Waiblingen

7:16 Uhr

In einem Supermarkt in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagabend ein Streit eskaliert, weil ein Mann an der Kasse den Mindestabstand nicht eingehalten hat. Der Mann reagierte aggressiv, als ihn der der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wiederholt aufforderte, mehr Abstand zu einer wartenden Kundin zu halten. Er soll auf den Mitarbeiter zugegangen sein und ihn aus kürzester Distanz angeschrien haben, so die Polizei. Der Security-Mitarbeiter sprühte mit Pfefferspray gegen den Mann. Die Folge: auch sieben umstehende Personen klagten über Hustenreiz und gerötete Augen. Der Mann selbst war nicht mehr im Supermarkt, als die Polizei eintraf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mittwoch, 8.4.2020