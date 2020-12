Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Chaos auf dem Feldberg bleibt an Weihnachten aus

21:51 Uhr

Auf Ausflugsziele wie die Schwarzwald-Hochstraße hat es heute einen Ansturm gegeben. Es kam zu Staus und überfüllten Parkplätzen. Am Feldberg blieb es jedoch weitgehend ruhig. Nur der Schlittenhang am Seebuck war sehr gefragt. Weil die Lifte wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht in Betrieb sind, mussten die Fahrer laufen.

Polizei kündigt weitere Kontrollen im Schwarzwald an

21:01 Uhr

Die Polizei hat an die Menschen appelliert, Ansammlungen an Ausflugszielen zu vermeiden. Schnee und Sonnenschein hatten an den Feiertagen für zahlreiche Besucher im Nordschwarzwald gesorgt - und auch für ein Verkehrschaos.

Über 120 Infizierte in Hüffenhardter Pflegeheim

19:08 Uhr

In einem Pflegezentrum in Hüffenhardt (Neckar-Odenwald-Kreis) gibt es immer mehr Corona-Infizierte. Mittlerweile seien 95 Bewohner und 30 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden, teilte eine Sprecherin der Neckar-Odenwälder Kreisverwaltung mit. In der Einrichtung mit insgesamt rund 130 Pflegeplätzen sind derzeit Soldaten der Bundeswehr und ehrenamtliche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz, um das Pflegepersonal zu unterstützen.

17:36 Uhr

Eine 101-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt ist als erster deutscher Mensch in Deutschland gegen das neue Coronavirus geimpft worden. Das bestätigte ein Pfleger. Der offizielle Impfstart in der EU war eigentlich für morgen geplant, aber auch in Ungarn ging es früher los und die Slowakei hat ebenfalls angekündigt, heute Abend die ersten Menschen zu impfen. Baden-Württemberg hält am morgigen Starttermin fest.

16:50 Uhr

Menschen, die sich gegen Corona impfen lassen, könnten wieder ganz normal am Leben teilhaben - ohne Mundschutz einkaufen, in den Urlaub fliegen oder ins Kino gehen. Aber ist es sinnvoll, dass Geimpfte Sonderrechte bekommen? Zwei SWR-Korrespondenten sind unterschiedlicher Meinung.

Impfdosen in anderen Bundesländern eingetroffen

16:40 Uhr

Die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs sind in den Bundesländern angekommen. Im Gegensatz zu ihnen wird der Impfstoff in Baden-Württemberg nicht über ein zentrales Lager verteilt, sondern direkt in die zehn großen Impfzentren geliefert. Deshalb ist nicht bekannt, ob der Impfstoff bereits eingetroffen ist. Ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums bestätigte lediglich, dass die Lieferungen auf dem Weg seien.

15:46 Uhr

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist heute in Baden-Württemberg (Stand: 14 Uhr) um weitere 1.585 Fälle (gesamt: 228.876) gestiegen. Vor einer Woche meldete das Landesgesundheitsamt noch 3.463 Neuinfektionen. Weitere 38 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (gesamt: 4.437). Derzeit werden 615 Erkrankte intensivmedizinisch behandelt - davon werden 337 invasiv beatmet. Insgesamt sind 2.023 der betreibbaren Intensivbetten belegt, das sind 84,5 Prozent (gestern: 84,3 Prozent). Die Sieben-Tage-Inzidenz für Baden-Württemberg liegt bei 160 (gestern: 175,2) pro 100.000 Einwohner. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50. Die höchsten Werte bei der Sieben-Tage-Inzidenz haben der Landkreis Rottweil mit 300,3 und der Stadtkreis Pforzheim mit 306,5. Die Zahl der gemeldeten Fälle liegt an Wochenenden und Feiertagen in der Regel niedriger.

12:52 Uhr

Zum Start der Impfungen gegen das Coronavirus hat die Opposition Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Versäumnisse vorgeworfen und mehr Klarheit für die Bürger gefordert. Während der in Deutschland hergestellte Impfstoff "längst Leben in den USA und Großbritannien rettet", müsse ganz Europa noch bis Sonntag warten, so der Vorsitzende der baden-württembergischen FDP Michael Theurer gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Damit habe Spahn nicht Wort gehalten. Zuerst sei im Ausland und "eben nicht in Deutschland geimpft" worden. Zudem herrsche Verunsicherung, wer bis wann geimpft werde.

Impfzentren laut Spahn startklar

11:41 Uhr

Deutschland ist laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gut auf die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes vorbereitet. "Die Impfzentren sind startklar, die Impfteams stehen", sagte der CDU-Politiker in Berlin. Gleichzeitig machte er klar, dass das Coronavirus mit dem Start der Impfaktion noch nicht besiegt ist. "Wir werden einen langen Atem brauchen, um diese Pandemie hinter uns zu lassen." Spahn stimmte die Bürger darauf ein, dass angesichts der Größe der Kampagne vielleicht nicht alles sofort ganz glatt laufen werde. "Es wird an der einen oder anderen Stelle auch mal ruckeln, das ist ganz normal."

11:35 Uhr

Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland sind am Morgen die ersten Impfstoffdosen nach Baden-Württemberg und in einzelne andere Bundesländer gebracht worden. "Er ist auf dem Weg in den Südwesten", sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums am Mittag. Details zum Zeitpunkt der Lieferung nannte er aber nicht. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern wird der Impfstoff in Baden-Württemberg nicht über ein zentrales Lager verteilt, sondern direkt in die zehn großen Impfzentren geliefert. Die ersten Spritzen sollen morgen gesetzt werden.

Städtetag dämpft Erwartungen an Impfstart

9:41 Uhr

Der Deutsche Städtetag hat vor zu hohen Erwartungen an den Impfstart an diesem Wochenende gewarnt. Mit dem Start der Impfungen sei ein Anfang gemacht, "aber der Spuk mit dem gefährlichen Coronavirus ist noch nicht vorbei", sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Infektionslage sei aktuell weiterhin besorgniserregend.

Verbraucherschützer gegen Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung

9:03 Uhr

Verbraucherschützer haben sich dagegen ausgesprochen, die gesenkte Mehrwertsteuer zu verlängern. Die Maßnahme zur Stützung der Konjunktur habe nicht gewirkt wie erhofft, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands Klaus Müller. Der Bund hatte beschlossen, den Mehrwertsteuersatz für ein halbes Jahr bis Ende Dezember von 19 auf 16 Prozent zu senken. Das sollte die Menschen motivieren, trotz Krise Geld für größere Anschaffungen auszugeben.

Verband will homosexuellen Eltern mehr Unterstützung bieten

7:22 Uhr

Corona erschwert zwar die Arbeit, doch der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Baden-Württemberg verstärkt sein Engagement für Regenbogenfamilien - also schwule Väter oder lesbische Mütter und ihre Kinder. Unter anderem wurden in einem Beratungszentrum neue Stellen geschaffen. Die Betreuung sei für den LSVD im Pandemiejahr schwer gewesen, so Vorstandsmitglied Kerstin Fritzsche. Viele hätten sich erstmal abgekapselt, um sich selbst zu organisieren und akute Probleme zu lösen. Auch ersetze der digitale nicht den direkten Kontakt.

7:03 Uhr

Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland kommt heute der Impfstoff in den einzelnen Bundesländern an. Der Bund lässt mehrere zehntausend Dosen der Firma Biontech an insgesamt 27 Standorte liefern. Von dort werden sie dann an Impfzentren und mobile Teams verteilt, die dann morgen die ersten Impfungen verabreichen sollen. Zuerst sollen Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bevölkerung bereits auf mögliche Anlaufschwierigkeiten eingestellt.

GEW drängt zu früher Entscheidung über Wiederaufnahme des Unterrichts

6:57 Uhr

Die Gewerkschaft Bildung und Erziehung (GEW) fordert eine schnelle Entscheidung darüber, wie es ab dem 10. Januar an den Schulen weitergeht. Schüler, Lehrer und Eltern bräuchten rechtzeitig Konzepte, um sich auf die Situation einstellen zu können, sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Es dürfe nicht mehr - wie in der Vergangenheit - am Freitag Ansagen geben, die dann ab dem darauffolgenden Montag gelten sollten. Tepe fordert außerdem eine Umstellung auf den Wechselunterricht. Am 5. Januar wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen beraten. In einem SWR-Interview Mitte Dezember hatte Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) betont, das Ziel Präsenzunterricht ab Mitte Januar anzustreben.

Weißer Ring sieht 2020 deutlich mehr Opfer häuslicher Gewalt

6:48 Uhr

Beim Weißen Ring haben sich in den ersten zehn Monaten dieses Jahres gut zehn Prozent mehr Opfer von häuslicher Gewalt, Sexualdelikten und Körperverletzung gemeldet als im Vorjahreszeitraum. Im Frühjahr seien die Zahlen verhalten gewesen, im Juni dann aber wieder deutlich angestiegen, sagte der Vorsitzende der Opferschutzorganisation Jörg Ziercke. Man müsse mit dem Schlimmsten rechnen - das zeigten die Zahlen bis Oktober. Der Lockdown führe zu zunehmender Gereiztheit, so Ziercke. Er rief dazu auf, mit offenen Augen auf sein Umfeld zu achten.

Mutation erstmals in Frankreich nachgewiesen

6:36 Uhr

Die in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Mutation ist erstmals auch in Frankreich nachgewiesen worden. Das Virus wurde bei einem zuvor aus dem Vereinigten Königreich eingereisten Franzosen festgestellt, wie das Gesundheitsministerium in Paris in der Nacht mitteilte. Die britische Regierung hatte am vergangenen Wochenende darüber berichtet, dass sich in Teilen Englands eine Variante von Sars-CoV-2 ausgebreitet habe, die deutlich ansteckender sein könnte als die bisherige Form. Dies hatte weltweit Besorgnis ausgelöst. An Heiligabend war ein erster Fall der Virus-Mutation in Baden-Württemberg entdeckt worden.

Fast 14.500 Neuinfektionen in Deutschland

6:29 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Deutschland weitere 14.455 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind deutlich weniger als vor einer Woche, als deutschlandweit noch 31.300 Neuinfektionen registriert wurden. Allerdings weist das Institut darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit weniger Tests und Laboruntersuchungen sowie weniger Übermittlungen von Testergebnissen durch die Gesundheitsämter zu rechnen sei. Weitere 240 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 170,7 von zuletzt 188,8. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

6:22 Uhr

Ungeachtet der Existenzsorgen vieler Menschen in der Corona-Krise hat sich der Trend zum Eigenheim in Deutschland noch einmal verstärkt. So konnten sich die Bausparkassen vor Anfragen nach Baufinanzierungen in diesem Jahr kaum noch retten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Gestützt von einer nochmals gewachsenen Nachfrage nach Wohneigentum und langfristig niedrigen Zinsen, melden sowohl der private als auch der öffentlich-rechtliche Sektor in diesem Bereich deutliche Zuwächse.

Samstag, 26. Dezember 2020