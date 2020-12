Mittwoch, 2. Dezember 2020

Das war der Mittwoch in Baden-Württemberg

So funktioniert das Konzept der Impfzentren

20:29 Uhr

Das Sozialministerium hat seine Pläne zur Corona-Impfstrategie konkretisiert. In rund 50 Stationen im ganzen Land soll gegen das Coronavirus geimpft werden. Das Konzept der Impfzentren hat sich Professor Bernd Kühlmuß (DHBW Heidenheim) ausgedacht. Er war im Gespräch bei SWR Aktuell.

20:18 Uhr

Der Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen wird bis zum 10. Januar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch beschlossen, wie die CDU-Politikerin im Anschluss mitteilte. "Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist", sagte Merkel. Deutschland sei in der Corona-Pandemie noch "sehr weit entfernt" von Zielwerten. Man habe eine sehr hohe Zahl von Todesopfern zu beklagen. Dies zeige, welche Verantwortung Bund und Länder hätten. Erreicht werden solle ein Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, bekräftigte Merkel.

Diebe stehlen 45.000 Masken von Anhänger

18:50 Uhr

Diebe haben bei Konstanz 45.000 Mundschutzmasken von einem Fahrzeuganhänger gestohlen, während der Fahrer mit seinem Hund Gassi gehen war. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer den Anhänger am Mittwoch nahe eines Naturparks bei der Autobahn 81 bei Engen (Landkreis Konstanz) abgestellt, um seinen Hund auszuführen. Während er unterwegs war, klauten die Diebe die in 23 Kartons verpackten Masken.

Ab 15. Januar wird an diesen Standorten gegen Corona geimpft

18:07 Uhr

Das Sozialministerium hat seine Pläne zur Impfstrategie im Land konkretisiert. Demnach geht es bereits Mitte Januar mit den ersten Corona-Impfungen los. Nach den bereits bekannten zentralen Impfzentren in Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Heidelberg, zwei in Stuttgart, Rot am See, Tübingen und Ulm hat das Ministerium nun auch die Standorte für die Kreisimpfzentren festgelegt. Hier finden Sie die Übersicht:

Keine Corona-Lockerungen für jüdische und orthodoxe Feste im Land

18:03 Uhr

Während die Corona-Beschränkungen in Baden-Württemberg über Weihnachten gelockert werden, bleiben sie für jüdische und christlich-orthodoxe Feste unverändert in Kraft. Eine Ausnahme von den Corona-Regeln etwa für das jüdische Chanukkafest (10. bis 17. Dezember) oder das orthodoxe Weihnachtsfest (6. Januar) seien bislang nicht vorgesehen, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet in Stuttgart auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes.

17:53 Uhr

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist heute um 3.160 Infizierte (gesamt: 155.934) gestiegen. Am vorherigen Mittwoch waren es noch 2.837 neue Fälle gewesen. Laut Landesgesundheitsamt starben weitere 58 Menschen (gesamt: 2.882) im Zusammenhang mit Covid-19. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert - also die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen - liegt landesweit bei derzeit 133,9. Sechs Regionen weisen einen Wert über 200 aus: die Stadtkreise Mannheim und Heilbronn sowie die Kreise Tuttlingen, Lörrach, Pforzheim und Schwarzwald-Baar. Die Landesregierung plant derzeit für Regionen mit entsprechenden Inzidenzwerten Hotspot-Strategien zur Eindämmung des Coronavirus.

Tui-Konzern bekommt weitere Milliardenhilfe

16:54 Uhr

Der Tui-Konzern bekommt weitere Staatshilfen gegen einen möglichen finanziellen Absturz in der Corona-Krise. Wie der weltgrößte Reiseanbieter mitteilte, einigte sich Tui mit dem Bund sowie privaten Investoren und Banken auf ein Finanzierungspaket im Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro. Die Tourismusbranche ist neben Luftverkehr und Gastronomie besonders stark vom Nachfragerückgang in der Pandemie betroffen. Das Finanzierungspaket stärke die Position der Tui und stelle ihr ausreichende Liquiditätsreserven zur Verfügung, hieß es.

Biontech-Impfstoff: Lieferung in den kommenden Tagen nach Großbritannien

16:34 Uhr

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech rechnet damit, dass die ersten Dosen seines Corona-Impfstoffs in den kommenden Tagen in Großbritannien eintreffen werden. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat den Stoff heute weltweit als erstes Land offiziell zugelassen.

Frankreich führt stichprobenartige Grenzkontrollen ein

15:44 Uhr

Um den Skitourismus im Ausland zu unterbinden, will Frankreich seine Grenzen stichprobenartig kontrollieren. Das hat Premierminister Jean Castex einem französischen Fernsehsender gesagt. Zum einen solle so verhindert werden, dass Gäste aus dem Ausland zum Skifahren nach Frankreich kommen - zum anderen, dass Franzosen in andere Länder fahren. Wer aus der Schweiz oder Spanien zurückkehre, müsse in Quarantäne, hieß es weiter.

Scharfe Kritik wegen neuer Corona-Verordnung

14:18 Uhr

Die Opposition im Landtag hat die Landesregierung für ihre Corona-Politik scharf angegriffen. Sie wirft ihr Chaos, Zickzack-Kurs und schlechte Informationspolitik vor. Anlass war eine Debatte zur jüngsten Corona-Verordnung. Kritik gab es unter anderem am Hin und Her mit den Weihnachtsferien und daran, dass neue Regeln stets sehr kurzfristig veröffentlicht werden. Das ganze Land habe auf eine rechtsverbindliche Grundlage gewartet, den Bürgern habe man gerade mal zwölf Stunden Vorbereitungszeit gelassen. Schulleiter müssten sich aus der Presse Informieren, eine Hotspotstrategie gebe es nicht, kritisierte etwa die SPD. Die Corona-Verordnung sei an vielen Stellen widersprüchlich findet auch die FDP im Landtag.

Stadt Heidenheim sagt zentrales Feuerwerk ab

14:13 Uhr

Das geplante zentrale Silvesterfeuerwerk in Heidenheim ist abgesagt worden. Wegen der aktuell hohen Corona-Fallzahlen befürchtet die Stadt, dass die Coronaregeln kurz vor Silvester nochmal verschärft werden könnten. Die Feuerwerksbatterien, die dann schon am Schlossberg installiert wären, könnten nicht mehr gefahrlos abgebaut werden. Zudem prüft die Stadt Heidenheim derzeit auch die Ausweitung des allgemeinen Raketen- und Böllerverbots auf die gesamte Innenstadt.

Österreich macht Grenzen praktisch dicht

14:01 Uhr

Österreich verhängt für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten vom 7. Dezember bis zum 10. Januar eine zehntägige Quarantänepflicht. Ziel sei es, den Tourismus weitgehend einzudämmen, teilte die Regierung in Wien mit. Österreich setze auf ein konsequentes Grenzregime, damit das Virus nicht durch Rückkehrer oder Touristen ins Land getragen werde, sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Stuttgart unterstützt Clubs

13:31 Uhr

Betreiber von Clubs und Livemusik-Spielstätten in Stuttgart können finanzielle Hilfe von der Stadt beantragen. Für Locations mit einer Kapazität bis 1.000 Personen stehen insgesamt 300.000 Euro bereit. Clubs und Spielstätten mit einer Kapazität zwischen 1.000 und 2.500 Personen können zinsfreie Darlehen in Anspruch nehmen. Dies hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats beschlossen. Damit unterstützt die Landeshauptstadt die freie Club- und Livemusikszene zusätzlich zu den bereits ausgeschütteten Förderungen des Live Music Fonds Stuttgart, der sich an Veranstalter in popmusikalischen Bereichen richtet.

Corona-Ausbruch in Pflegeheim Bonndorf

13:02 Uhr

Die Stadtverwaltung Bonndorf (Landkreis Waldshut) und die Bewohner und Mitarbeiter des örtlichen Pflegeheims warten auf die Ergebnisse zahlreicher Corona-Tests. Gestern wurden 190 Bewohner und Mitarbeiter auf Anordnung des Gesundheitsamtes getestet. Bereits am Samstag wurden 40 Bewohner mit sogenannten Schnelltests getestet. Davon waren bereits sieben Bewohner-Tests positiv. Sie wohnen allesamt auf einem Stockwerk und wurden in ihren Zimmern isoliert, eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Angehörigen, die zum Großteil aus Bonndorf und den umliegenden Gemeinden stammen, wurden informiert. Ihnen wurde vom Besuch des Pflegeheims vorerst abgeraten.

Zwei Kliniken in Bad Rappenau unter Quarantäne gestellt

12:49 Uhr

In der Kurstadt Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) wurden zwei Kliniken unter Quarantäne gestellt. Offenbar sind bereits in der vergangenen Woche mehrere Patienten der Stimmheilklinik positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Klinikleitung informierte auch über fünf positive Tests in der Bad Rappenauer Salinenklinik. In beiden Kliniken sind alle Patienten, sowohl positiv als auch negativ getestete, sowie die Mitarbeiter der Klinik von der Quarantäne betroffen. Die Patienten dürfen die Zimmer nicht verlassen, Mahlzeiten müssen auf dem Zimmer eingenommen werden. Außerdem gibt es keine Therapien mehr. Zweimal täglich finden Kontrollen statt, bei denen auch Fieber gemessen wird. Das Kreisgesundheitsamt will so sicherstellen, dass es keine weiteren Ansteckungen gibt.

Sonderzüge zu Weihnachten auch auf BW-Streckenabschnitten

11:55 Uhr

Die Deutsche Bahn will zu Weihnachen doppelt so viele Extra-Züge einsetzen wie in den vergangenen Jahren. Um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten, sollen deutschlandweit rund 100 Sonderzüge zwischen dem 18. und 27. Dezember eingesetzt werden, teilte der Konzern mit. In Baden-Württemberg fahren die Sonderzüge auf den Strecken zwischen Basel via Karlsruhe und Mannheim nach Frankfurt sowie zwischen Mannheim über Stuttgart nach München.

13 infizierte Bewohner eines Seniorenheims gestorben

11:41 Uhr

In einem Seniorenheim in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) sind 13 Bewohner nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Rund 80 der rund 90 Bewohner des Einrichtung waren infiziert, teilte eine Sprecherin der Betreibergruppe Inter Pares mit. Die erste Infektion mit Sars-CoV-2 war Ende Oktober in dem Heim aufgetreten. Weil dort auch Menschen zur Kurzzeitpflege unterkommen, wechselt die Belegung ständig. Zuletzt hatten sich auch neun Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Das Gesundheitsamt plant morgen einen erneuten Reihentest.

Homeschooling verstärkt Cybermobbing

11:28 Uhr

Laut einer heute erschienenen Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing aus Karlsruhe hat das coronabedingte Homeschooling die Gefahr von Online-Mobbing verstärkt. Auch darüber hinaus sei die Zahl der Fälle gestiegen - im Vergleich zur vergangenen Studie von 2017 um 36 Prozent. In den typischen Pubertätsjahren sei jeder Vierte betroffen, besonders Mädchen haben unter Cybermobbing zu leiden.

Kommentar: Corona-Bonus bei Daimler: Absolute Fehlzündung!

11:10 Uhr

Der Stuttgarter Autobauer Daimler zahlt seinen gut 160.000 Mitarbeitern in Deutschland bis zu 1.000 Euro Corona-Bonus. SWR-Redakteur Michael Wegmer findet: Diese Prämien-Idee ist eine absolute Fehlzündung.

Verband der Intensivärzte warnt vor dritter Welle im Januar

10:48 Uhr

Der Verband der deutschen Intensivärzte hält die derzeitige Belastung der Krankenhäuser in der Corona-Pandemie für noch beherrschbar. Es sei eine "hohe Stabilisierungsphase auf deutschen Intensivstationen" zu beobachten, sagte der Präsident der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Uwe Janssens, im ZDF. Aufgrund des Teil-Lockdowns sei der Anstieg der Infektionszahlen gebremst worden. "Wir kommen auf ein Plateau", sagte Janssens. Kritisch sehe er die Lockerung der Corona-Beschränkungen über Weihnachten und Neujahr. Er habe Sorge, dass im Januar eine dritte Welle über die Intensivmedizin hereinbrechen könnte, sagte Janssen.

Frankreich will mit Grenzkontrollen Skiurlaube verhindern

10:45 Uhr

Frankreich will Fahrten in den Skiurlaub durch zufällige Grenzkontrollen verhindern. "Ziel ist es, französische Bürger daran zu hindern, sich zu infizieren. Das wird mit zufälligen Kontrollen an den Grenzen erreicht", sagte der französische Premierminister Jean Castex dem Sender "BFM TV". Zuvor hatte bereits Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen ähnlichen Plan angekündigt. Frankreichs Premier will die Skilifte in den Wintersportregionen geschlossen lassen. Während sich Deutschland und Italien für eine Öffnung der Skigebiete erst nach Neujahr stark machen, wollen Österreich und die Schweiz diese gar nicht schließen.

9:25 Uhr

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vorgeschlagen, Hotels und Gaststätten im Januar wieder zu öffnen. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der "Rheinischen Post", Restaurants und Hotels über das Jahresende hinaus geschlossen zu halten, werde für die Betriebe aus wirtschaftlichen Gründen nur schwer durchzuhalten sein. Landsberg schlägt eine vorsichtige Öffnung nach dem Vorbild der Schweiz vor. Dort gebe es eine Sperrstunde für Gaststätten ab 21 Uhr.

Immer mehr mobiles Arbeiten in Deutschland

9:13 Uhr

Jeder Dritte in Deutschland hat in diesem Jahr mobil oder von zu Hause aus gearbeitet - doppelt so viele wie 2019. Grund seien die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Das zeigt eine Studie der Initiative D21. Dabei geben die meisten der Befragten an, dass sie sich in Sachen Homeoffice von ihrem Arbeitgeber gut unterstützt fühlen. Laut Umfrage will jeder Dritte mit Bürojob gerne auch in Zukunft von zu Hause aus arbeiten.

Großbritannien lässt Biontech-Impfstoff zu

8:16 Uhr

Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat nach Angaben des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. Damit bekommen die Briten früher grünes Licht für einen Corona-Impfstoff als die EU und die USA.

Beschäftigte im Frauengefängnis Schwäbisch Gmünd infiziert

8:11 Uhr

Im Frauengefängnis Gotteszell in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) sind sechs Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die JVA-Leiterin dem SWR sagte, sind zusammen mit den Kontaktpersonen insgesamt zwölf Beschäftigte in Quarantäne. Die Arbeit in den Werkstätten wie Näherei und Schreinerei sei deshalb eingestellt worden. Unter den Gefangenen gibt es bislang keine positiven Fälle.

50 Menschen in Altenheim in Eschelbronn positiv getestet

8:06 Uhr

In einem Alten- und Pflegeheim in Eschelbronn (Rhein-Neckar-Kreis) haben sich 49 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, darunter elf Mitarbeiter. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Den Angaben zufolge steht der gesamte Wohnbereich unter Quarantäne, außerdem besteht ein Besuchsverbot.

Franziskanerinnen in Pflege-Konvent infiziert

7:50 Uhr

Im Franziskanerinnen-Kloster Reute bei Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) sind mittlerweile 38 Ordensschwestern und zehn Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen ist das Alten- und Pflegekonvent im Gut-Betha-Haus, in dem hochbetagte und teils demenzkranke Franziskanerinnen leben. Es steht seit zehn Tagen unter Quarantäne. Auch das Spital zum Heiligen Geist in Bad Waldsee meldet viele Infektionen: 28 Bewohner und 16 Mitarbeiter sind nach Angaben des Klosters erkrant. Ab Donnerstag sollen Bundeswehrsoldaten in beiden Häuser helfen.

Betrugsmasche im Schwarzwald

7:35 Uhr

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Landkreis Rottweil. Dabei geben sich die Betrüger am Telefon als Arzt des Schwarzwald-Baar-Klinikums oder der Helios-Klinik aus. Sie behaupten, ein Verwandter des Angerufenen habe sich lebensbedrohlich mit Corona infiziert. Es werde dringend Geld für Medikamente benötigt, die die Krankenkasse nicht bezahlen. Die Polizei warnt dringend vor solchen Anrufen. Zu keiner Zeit wenden sich Ärzte oder sonstige offizielle Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion an Angehörige, um Geld für eine Behandlung zu fordern. Sämtliche Behandlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden von den Krankenkassen bezahlt.

7:07 Uhr

In Baden-Württemberg gelten ab heute neue Corona-Quarantäne-Regeln. Demnach verkürzt sich die Quarantäne-Zeit für alle, die mit einer Corona-positiven Person Kontakt hatten:

6:53 Uhr

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 487 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Das ist ein neuer Rekord seit Beginn der Pandemie, wie aus den RKI-Zahlen von heute Morgen hervorgeht. Der bisherige Höchstwert war am Freitag mit 426 Todesfällen erreicht worden. Insgesamt wurden binnen 24 Stunden 17.270 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind rund 1.400 weniger als in der Vorwoche, in der am Mittwoch 18.633 neue Fälle hinzukamen.

Kommentar zum Ferienstreit: "Offenbar macht jeder, was er will"

6:47 Uhr

Nun soll es in Baden-Württemberg also doch keine früheren Weihnachtsferien geben. Das Corona-Management der Landesregierung ist derzeit chaotisch, wenig verlässlich und ziemlich peinlich, kommentiert SWR-Politikredakteur Knut Bauer:

Mittwoch, 2. Dezember 2020