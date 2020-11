Sonntag, 22. November 2020

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

21:23 Uhr

Die Corona-Beschränkungen sollen nach dem Willen der Bundesländer über den November hinaus verlängert und stellenweise sogar verschärft werden. An privaten Zusammenkünften sollen ab dem 1. Dezember dann maximal nur noch fünf Menschen aus zwei Haushalten teilnehmen können, heißt es in einer Beschlussvorlage der Bundesländer für die Beratungen am Mittwoch, die der Nachrichtenagentur AFP und dem "Spiegel" am Abend vorlagen. Ausnahmen solle es für die Weihnachtsfeiertage geben - dann sollen auch Angehörige von mehr als zwei Haushalten zusammenkommen können, heißt es in der Vorlage. Auch dabei soll eine Obergrenze von fünf oder zehn Personen gelten, einen genauen Wert gibt die Beschlussvorlage noch nicht vor. "Mit dieser Regelung soll Weihnachten auch in diesem besonderen Jahr als Fest im Kreise von Familie und Freunden, wenn auch im kleineren Rahmen, möglich sein", heißt es in dem Papier. Es werde allerdings empfohlen, "wo immer möglich, sich vor und nach den Feiertagen in eine möglichst mehrtägige häusliche Selbstquarantäne zu begeben".

Die Corona-Pandemie bringt den Hula-Hoop-Trend zurück

20:46 Uhr

Sportvereine und Fitnessstudios mussten während der Kontaktbeschränkungen im November erneut schließen. So kommt es, dass Fitness-Geräte für Zuhause einen großen Boom erleben. Neben Hanteln, Klimmzug-Stangen und Gymnastik-Bällen erlebt ein Sport- und Freizeit-Gerät derzeit geradezu ein Revival: der gute alte Hula-Hoop-Reifen. Ein Ulmer Sportgeschäft kann sich in diesen Tagen vor Anfragen kaum retten.

Christbaumverband hofft auf Verkaufsschub durch Corona

20:27 Uhr

Die Ernte-Zeit für Christbäume hat am Sonntag begonnen. Der Christbaumverband hofft, dass die Corona-Pandemie zu einem veritablen Verkaufstreiber wird. Die Logik des Wirtschaftsverbands: Da Weihnachten in diesem Jahr vielerorts deutlich kleiner gefeiert werden dürfte, kaufen mehr Haushalte einen echten Weihnachtsbaum, um es wenigstens so behaglich wie möglich zu machen.

18:48 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) haben die Bürger vor der am Mittwoch geplanten Runde mit den Ministerpräsidenten auf eine Verschärfung des bestehenden Teil-Lockdowns im Dezember eingestellt. Um wieder Zugriff auf die Pandemie und die Kontaktnachverfolgung zu bekommen, müsse man "sicherlich noch einiges tun. Aber was genau das ist, dem kann ich und will ich heute nicht vorgreifen", sagte Merkel am Abend. Die Kanzlerin versicherte: "Die Bürger sollen von Bund und Ländern eine geschlossene, gemeinsame Antwort bekommen. Darauf haben sie eigentlich ein Recht. Und daran arbeiten wir jetzt diesmal sehr intensiv." Schon beim jüngsten Treffen von Bund und Ländern Anfang der Woche hatte Merkel schärfere Maßnahmen gegen die Pandemie durchsetzen wollen, war aber am Widerstand der Länder gescheitert. "Tatsache ist, dass wir noch nicht soweit sind, wie wir gerne gekommen wären durch die Kontaktbeschränkungen", so Merkel. In vielen Bundesländern sei ein Plateau an Neuinfektionen erreicht worden, in einigen wenigen Ländern gingen die Zahlen auch deutlich nach unten, in anderen stiegen sie noch.

16:59 Uhr

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg liegt weiter im vierstelligen Bereich. Laut Landesgesundheitsamt (Stand: 16 Uhr) wurden 1.569 weitere Fälle seit dem Vortag gemeldet (gesamt: 133.573). Im Zusammenhang mit Covid-19 sind in Baden-Württemberg weitere acht Menschen gestorben (gesamt: 2.448). Nach wie vor überschreiten alle Stadt- und Landkreise die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen. Im Vergleich zum Vortag stieg speziell im Stadtkreis Heilbronn dieser Wert auf jetzt 260,7 stark an - nirgendwo im Land ist diese Kenngröße derzeit so hoch wie in der Stadt am Neckar. 407 Covid-19-Patienten sind laut Lagebericht in intensivmedizinischer Behandlung, mehr als jeder Zweite (237) von ihnen wird invasiv beatmet. Die Auslastung der Intensivbetten liege bei rund 77 Prozent.

Regierung plant weitere Hilfen für Luftfahrtbranche

16:43 Uhr

Die Bundesregierung will die Luftfahrtbranche noch einmal unterstützen. Demnach soll gemeinsam mit den Ländern und den Luftverkehrsverbänden eine Strategie entwickelt und mit anderen Staaten sogenannte "sichere Korridore" definiert werden. Dadurch sollen Langstreckenflüge wieder ermöglicht und die Einreisebeschränkungen aufgehoben werden. Auch sollen die Quarantäneregeln zugunsten von Testkonzepten ersetzt werden. Ein erstes Treffen, an dem neben dem Verkehrsministerium auch das Innen- und das Wirtschaftsressort sowie das Auswärtige Amt teilnehmen sollen, ist demnach für Anfang Dezember geplant. Kurzfristig plane der Bund Hilfen von einer Milliarde Euro.

Jeder fünfte Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten gibt falsche Daten an

15:59 Uhr

Jeder fünfte Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten gibt falsche Daten an. Wie der "Spiegel" unter Berufung auf eine interne Statistik der Bundespolizei berichtete, wurden seit der Einführung der Meldepflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten bei fast 20 Prozent aller Reisenden Ungereimtheiten festgestellt. Bei Stichproben auf den großen deutschen Flughäfen kontrollierte die Bundespolizei seit Anfang November demnach rund 15.150 Reisende. In fast 3.000 Fällen seien die eingetragenen Daten teilweise oder komplett falsch gewesen.

14:47 Uhr

Ein Autokorso mit Kritikern der Corona-Politik hat am Samstag in Heidelberg den Verkehr lahmgelegt. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hupte der überwiegende Teil der Teilnehmer des knapp 60 Fahrzeuge zählenden Korsos. Erst nach der zweiten Aufforderung, auf die Versammlungsteilnehmer einzuwirken, das Hupen zu unterlassen, kamen diese schließlich der Forderung nach. Gegen den Versammlungsleiter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, Verstöße gegen die Corona-Regeln gab es dagegen nicht. Die Fahrzeuge wurden vor Beginn der Versammlung überprüft.

Demonstration gegen Corona-Regeln in Stuttgart

14:18 Uhr

In Stuttgart haben zahlreiche Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. Bislang sei alles ruhig, sagte ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag in Stuttgart. Für die Kundgebung waren laut Innenministerium 500 Teilnehmer angemeldet - wie viele es zu Beginn waren, blieb zunächst unklar.

Weiße Flecken in der Luftrettung sollen geschlossen werden

14:01 Uhr

Die Luftrettung ist in der Corona-Krise unverzichtbarer denn je: Die Einsatzkräfte verlegen Covid-19-Intensivpatienten in Spezialkliniken und entlasten damit ihre Kollegen am Boden. Doch die Organisation der Luftrettung lässt aus Sicht des Instituts für Notfallmedizin zu wünschen übrig. "Es gibt weiße Flecken in der Versorgung - das ist nur Schulnote drei", so Institutschef Stephan Prückner. Sein Institut hat auf Grundlage einer vom Innenministerium in Auftrag gegebenen Defizitanalyse Vorschläge erarbeitet, damit Notfallpatienten in alle Regionen rasch und gut versorgt werden. Das Ministerium von Thomas Strobl (CDU) will die Empfehlungen umsetzen und hat dafür bereits grünes Licht von den Krankenkassen, den Kostenträgern im Rettungswesen, erhalten.

Spahn will Schnelltests an Schulen

13:08 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Corona-Schnelltests für Schüler einführen. Bei Auftreten eines Infektionsfalls solle die betroffene Klasse erst in die häusliche Isolation geschickt werden, sagte Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nach negativen Schnelltests am fünften Tag könnten die Schüler wieder in die Schule zurückkehren. Am Mittwoch wolle er beim Bund-Länder-Treffen besprechen, ob dieses Vorgehen umsetzbar sei. Ziel sei, pragmatische Lösungen zu finden und zu verhindern, dass ganze Schulen geschlossen werden müssen.

Lehrer bekommen Dienstlaptops

12:16 Uhr

Lehrer in Deutschland können bald mit neuen Dienstlaptops rechnen. Das hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) angekündigt. Die dafür vom Bund bereitgestellten 500 Millionen Euro könnten jetzt ausgezahlt werden. Inzwischen hätten alle Bundesländer eine dafür nötige Vereinbarung unterschrieben. Das komplizierte Verfahren hängt damit zusammen, dass die Bundesländer für ihre Schulen zuständig sind und der Bund weder mitreden noch Mittel zuschießen darf. Für den sogenannten Digitalpakt Schule gibt der Bund zusätzlich auch 500 Millionen Euro für Leihlaptops aus, die an bedürftige Schüler verteilt werden sollen.

Werden verschärfte Corona-Regeln verlängert?

11:53 Uhr

Die aktuellen Corona-Regeln gelten wohl auch noch einige Zeit im Dezember - und damit länger als geplant. Das hatten einige Politiker und Mediziner bereits in den vergangenen Tagen gefordert. Jetzt gehen auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) davon aus. Söder hat der "Bild am Sonntag" gesagt, dass die Regeln eventuell sogar schärfer werden müssten, damit ein schönes Weihnachten möglich sei. Am Mittwoch wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Bundesländer entscheiden, wie es weitergeht.

9:30 Uhr

Wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln hat die Polizei in Zell unter Aichelberg (Kreis Göppingen) in der Nacht eine Party mit etwa 30 Gästen aufgelöst. Sie hätten in einem Gewerbebetrieb mit lauter Musik gefeiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen hatten zuvor die Feier gemeldet. Die zwei Organisatoren seien stark angetrunken gewesen und hätten aggressiv auf Anweisungen reagiert, hieß es. Um eine Eskalation zu verhindern, forderten zwei Polizisten Verstärkung an. In der Zwischenzeit konnten die Feiernden durch einen Hinterausgang flüchten. Auf die beiden Organisatoren kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Bundesweit mehr als 15.000 Neuinfektionen

7:53 Uhr

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages liegt in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 15.741. Das sind rund 1.200 weniger als vor einer Woche. An Sonn- und Montagen sind die Zahlen generell vergleichsweise gering, weil laut RKI am Wochenende weniger getestet wird. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 138 auf 14.022.

Arzneimittel gegen Covid-19 zugelassen

7:35 Uhr

Die US-Arzneimittelbehörde hat dem Biotech-Unternehmen "Regeneron" die Notfallzulassung für ihr Corona-Antikörper-Medikament erteilt. US-Präsident Donald Trump (Republikaner) hatte das Mittel bereits während seiner Covid-19-Erkrankung vor einigen Wochen erhalten. Es soll vor allem bei Patienten mit leichten und mittelschweren Symptomen eingesetzt werden, wenn das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf hoch ist.

Sonntag, 22. November 2020