Mittwoch, 11. November 2020

Das war der Mittwoch in Baden-Württemberg

Unverständnis bei Tennisspielern über Corona-Auflagen für Hallen

20:43 Uhr

Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg geht auch am Tennis nicht spurlos vorbei. Zwar darf in den Hallen weiterhin gespielt werden, die dafür erforderlichen Auflagen sorgen bei den Vereinen jedoch für Kopfschütteln: nur noch zwei Personen ist es gestattet, pro Sportstätte Tennis zu spielen.

Corona-Genesene schildern ihre Erfahrungen

20:18 Uhr

Wie verläuft eine Corona-Infektion? Mal hört man von schwer Erkrankten, mal von Menschen, die nur leichtes Fieber haben. Nicht jeder Verlauf der Krankheit ist gleich und das ist vielleicht gerade das, das Tückische. Zwei Genesene, bei denen der Verlauf der Corona-Erkrankung nicht unterschiedlicher sein könnte, schildern ihre Erfahrungen.

Eisenmann für früheren Start der Weihnachtsferien

19:04 Uhr

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat vorgeschlagen, die Weihnachtsferien in Baden-Württemberg vier Tage früher starten zu lassen, als geplant. Möglich sollen das bewegliche Ferientage machen. "Das ist sicher ein kluges Vorgehen, für das vieles spricht", sagte die Ministerin der "Südwest Presse". Die Entscheidung läge aber bei den Schulen vor Ort, so Eisenmann.

Lagerung des Impfstoffs bald in Tuttlinger Ultrakühlschränken?

18:45 Uhr

Noch gibt es keinen Corona-Impfstoff. Aber wenn es soweit ist, muss es genügend Möglichkeiten geben, diesen sicher und besonders kühl zu lagern. Nur so ist die Wirksamkeit der Impfstoffe garantiert. Dafür braucht man offenbar auch besonders leistungsfähige Kühlschränke - und einer der wenigen Hersteller solcher Ultratiefkühlschränke weltweit sitzt in Tuttlingen.

Film-Fans unterstützen Kino in Titisee-Neustadt

18:41 Uhr

Bis Ende November sind auch die Kinos im Land geschlossen. Trotzdem sind in einem kleinen Kino in Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) alle Vorstellungen ausverkauft, obwohl keine Filme laufen. Dahinter stecken ein findiger Kinobetreiber und eine Menge wahre Kino-Fans.

18:30 Uhr

Ein Gespräch von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) zur Zwangseinweisung von Quarantäne-Verweigerern hat zu keinem Ergebnis geführt. Nach dem Treffen am Mittwoch teilte Innenminister Strobl mit, dass der "Ball im Sozialministerium" liege. Aus Luchas Ministerium hieß es, man suche nach einer einvernehmlichen Lösung.

18:19 Uhr

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg ist um 2.944 weitere Fälle gestiegen. Das meldete das Landesgesundheitsamt (Stand 16 Uhr). Damit haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie nachweislich 107.646 Menschen in Baden-Württemberg infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 22 Fälle auf 2.188 an. Weitere 1.462 Menschen im Land gelten als genesen. Insgesamt steigt die Zahl der Genesenen damit auf 67.311 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 134,4 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Der Stadtkreis Pforzheim hat mit 242,1 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land, gefolgt vom Stadtkreis Heilbronn mit 236,2.

Gewerkschaft fordert Aussetzung von Studiengebühren

17:36 Uhr

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert zusammen mit anderen Organisationen eine sofortige Aussetzung der Studiengebühren für ausländische Studierende. Angesichts der Einschränkungen sei zu befürchten, dass die Studenten in finanzielle Engpässe geraten, teilte eine GEW-Sprecherin mit. Die Gewerkschaft appellierte an das Wirtschaftsministerium, die Betroffenen schnell zu entlasten. Ohne Nebenjob könnten sich viele kein Studium leisten.

BW-AfD hat Termin und Halle für Landesparteitag gefunden

17:30 Uhr

Die AfD will nach einigem Hin und Her einen Landesparteitag am 12. und 13. Dezember in der Messe Stuttgart abhalten. Es wird allerdings nicht um das Programm für die Landtagswahl im März gehen, sondern um die Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl im kommenden Herbst. Denn eine Kandidatenaufstellung sei nach jetziger Rechtslage nur im Rahmen einer Präsenzveranstaltung möglich, heißt es in einem Schreiben an die AfD-Mitglieder, das dem SWR vorliegt. Wenn die AfD es nicht schaffen würde, in Baden-Württemberg zur Bundestagswahl anzutreten, sei das "eine Katastrophe für die Gesamtpartei". Eigentlich wollte die AfD schon längst die beiden Parteitage abhalten. Es gab aber Probleme, eine Halle zu finden. Einerseits sei das der Fall wegen "zahlloser politisch motivierter Absagen", wie die AfD das nennt, aber auch wegen der Corona-Bedingungen.

Hallenbäder machen auch für Schulunterricht dicht

17:13 Uhr

Obwohl die landesweite Corona-Verordnung eine Öffnung für den Schwimmunterricht erlaubt, hat die Stadt Freiburg ihre Hallenbäder komplett geschlossen. "Das Schulschwimmen in Freiburg wird bis Ende November abgesagt", teilte ein Sprecher der Stadt mit. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Aus Sicht des Freiburger Schulamts ist das gegenwärtige Infektionsgeschehen hoch dynamisch. Busfahrten zum Schulschwimmen sowie das Umziehen sind nach Angaben der Stadt besonders exponierte Situationen, in denen Ansteckungen mit dem Coronavirus erfolgen können. Zuvor hatten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" berichtet. Seit dem 2. November müssen Schwimmbäder für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Schulschwimmen ist gestattet.

Böblingen und Calw fordern finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser

17:02 Uhr

Die Landräte von Böblingen und Calw haben sich in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gewandt und fordern zusätzliche finanzielle Unterstützung für die Krankenhäuser. Die sprunghaft angestiegenen Zahlen der Covid-19-Infektionen stellen die Betreiber vor eine große Herausforderung. Denn schon jetzt sollen Betten freigehalten werden für den Ernstfall. Das bedeutet für die Krankenhäuser große finanzielle Einbußen.

Studienlage: Sind Schulen potenzielle Hotspots?

16:38 Uhr

In Deutschland betonen die Kultusministerien immer wieder, Schulen seien keine Treiber der Pandemie. Doch jetzt schlagen Lehrer und Elternverbände Alarm. Wie ist die Studienlage?

16:34 Uhr

Der massenhafte Corona-Ausbruch unter Anhängern einer Freikirche in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) zieht immer weitere Kreise. Mittlerweile ließen sich mindestens 81 Infektionen auf zwei Gottesdienste Ende Oktober zurückführen, sagte eine Sprecherin des zuständigen Landratsamts. Vor etwa einer Woche lag die Zahl noch bei etwa 60. An den Gottesdiensten der Gemeinde namens "Crystal Forum" hatten rund 150 Personen teilgenommen. Das Landratsamt monierte danach, es sei schwierig, die Teilnehmer zu kontaktieren, da auf den vorgelegten Listen teils die Adressen fehlten oder falsche Namen und Telefonnummern angegeben worden seien. Ob Hygieneregeln missachtet worden seien, werde weiter geprüft, sagte die Sprecherin. Die Kirchengemeinde hatte geltend gemacht, dass ein umfangreiches Hygienekonzept für die Gottesdienste erstellt und auch eingehalten worden sei.

Sportunterricht: Letzte Möglichkeit für Teamsport

16:26 Uhr

Der Amateursport liegt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aktuell weitestgehend auf Eis. Die Schulen bieten aber noch Sportunterricht an. Doch wie sieht der aus?

16:20 Uhr

Der große Fasnachtsumzug der Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen 2021 ist - zunächst - abgesagt. Das bestätigte der Präsident der Karnevalskommission Mannheim, Thomas Dörner, dem SWR. Die Vorbereitungen im Hintergrund liefen aber teilweise weiter, sodass bei einer veränderten Corona-Lage doch noch ein Umzug möglich wäre. Der Umzug im Jahre 2022 solle aber auf jeden Fall wieder in Mannheim stattfinden, betonte Dörner. Rund 150.000 Menschen kommen jedes Jahr, um sich den Umzug anzusehen. Es gibt ihn seit mehr als 60 Jahren - in einem Jahr in Mannheim, im nächsten in Ludwigshafen.

Impfstoff-Deal zwischen EU und Biontech steht

15:36 Uhr

Der Liefervertrag zwischen der EU-Kommission und den Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer für einen Corona-Impfstoff ist perfekt. Das haben beide Seiten am Mittag bestätigt. Der Vertrag sieht vor, dass bis zu 300 Millionen Impfeinheiten an die EU-Länder geliefert werden. Das Serum bietet nach Angaben der Hersteller einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Lungenerkrankung, die durch das Virus ausgelöst wird. In der kommenden Woche soll in den USA die Zulassung beantragt werden. Der Vertrag mit Biontech und Pfizer ist bereits der vierte, den die EU-Kommission im Auftrag der Mitgliedsländer abgeschlossen hat. Auch mit den Firmen Johnson&Johnson, Sanofi-GSK und AstraZeneca gibt es feste Vereinbarungen über die Lieferung eines Corona-Impfstoffs.

15:18 Uhr

Der Bundesligaverein TSG 1899 Hoffenheim muss coronabedingt das gesamte Team unter Quarantäne stellen. Es hätten zwei Spieler und ein Mitglied des Trainer-Teams am Morgen einen positiven Befund erhalten, teilte der Verein mit. Ein weiterer Test zeige ein nicht eindeutiges Ergebnis und müsse wiederholt werden. Bereits am Dienstag hatte es zwei Corona-Fälle bei der TSG 1899 Hoffenheim gegeben. Die ersten Infektionen eines Spielers und eines Mitglieds des Betreuerteams waren vergangene Woche aufgetreten.

Filmfestival Mannheim-Heidelberg mit digitalem Programm

15:05 Uhr

Es war als Event vor Ort mit Online-Erweiterung geplant - jetzt verlagert sich das "Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg" coronabedingt gänzlich in den virtuellen Raum. Von morgen an werden an elf Tagen etwa 40 Filme auf einer Online-Plattform gezeigt. Das Filmfest unter seinem neuen Leiter Sascha Keilholz präsentiert viele Filme, die auf den großen internationalen Filmfestivals in Cannes, Venedig und Toronto ausgewählt wurden, erstmals in Deutschland.

Bundesregierung sieht Corona-Welle noch nicht gebrochen

14:32 Uhr

Fünf Tage vor neuen Beratungen von Bund und Ländern zu den Corona-Maßnahmen in Deutschland gibt die Bundesregierung keine Entwarnung. "Wir sehen jetzt eine positive Tendenz, aber ob das jetzt der Wellenbrecher war, wird sich noch zeigen müssen", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Die seit Anfang vergangener Woche geltenden Verbote etwa von Restaurantbesuchen und touristischen Übernachtungen haben aus Sicht der Regierung noch nicht zum erwünschten Rückgang der Infektionszahlen geführt. Am Montag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder erneut über die Corona-Lage beraten.

14:14 Uhr

Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamts Schwäbisch Hall bleiben Familien weiter Infektionsherde für das Coronavirus. Auch ohne Feiern halte sie die Ansteckungsgefahr dort für besonders hoch, so die Leiterin der Behörde, Pascale Welisch. Einer bringe es nach Hause und dann habe man einen Ausbruch innerhalb einer Familie. "Bis der erste erkannt ist, waren die anderen, die schon ansteckend sind, aber keine Symptome haben, trotzdem noch am Arbeitsplatz oder in der Schule. Und so kann das trotzdem weitergetragen werden, auch ohne Feierlichkeiten", so Welisch im SWR.

Landesgartenschau 2021 soll stattfinden

14:02 Uhr

Die Landesgartenschau in Überlingen (Bodenseekreis) soll im Frühjahr 2021 wie geplant stattfinden. Tulpen, Stiefmütterchen und andere Blumen sollen die fünf Ausstellungsbereiche von April an schmücken. Auch an einem Hygienekonzept wird gearbeitet. "Wir alle wissen nicht, wie sich die Situation im April darstellen wird, deshalb ist unser Konzept ein vorläufiges", erklärte Landesgartenschau-Geschäftsführer Roland Leitner. Eigentlich sollte die erste Landesgartenschau am Bodensee schon in diesem Jahr veranstaltet werden. Doch sie musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Studie zeigt Zustimmung zu Corona-Maßnahmen

13:31 Uhr

Laut einer Studie der Universität Freiburg ist die Zustimmung für die staatlich verordneten Corona-Beschränkungen in der Bundesrepublik hoch. Allerdings hält auch etwa ein Drittel der rund 7.900 Befragten die Maßnahmen der Regierung für übertrieben. Demnach wollen 30,5 Prozent über den Umgang mit Corona lieber selbst entscheiden. Das meinen vor allem Anhänger der FDP und der AfD sowie Nichtwähler. Der Studie der Uni Freiburg zufolge halten Anhänger der übrigen Parteien die Corona-Maßnahmen hingegen für notwendig. So sind die meisten beispielsweise gegen Fußball-Bundesligaspiele mit Fans und für Familienfeiern nur im engsten Kreis. Wichtig ist für die meisten auch, dass die Schulen geöffnet bleiben. Ein Viertel der Befragten sehe allerdings die Schließung von Bars und Kneipen kritisch, so das Freiburger Forschungsteam.

12:43 Uhr

Immer mehr Schüler und Lehrer in Deutschland infizieren sich mit dem Coronavirus, der Deutsche Lehrerverband spricht angesichts der Quarantäne-Maßnahmen von einem "Salami-Lockdown" an den Schulen. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hält dennoch weiter an den geltenden Regeln für den Schulunterricht fest. Nicht einmal ein Prozent der Klassen im Land sei derzeit von Quarantäne-Maßnahmen betroffen, so Eisenmann gegenüber dem SWR. "Ich will das nicht kleinreden [...] aber in der Gesamtrelation daraus dann, was jetzt ja manche tun, zu sagen, deshalb müsse man die Schulen wieder schließen, halte ich für völlig unangemessen." Sie könne keinen Grund für exorbitante Anwächse sehen und riet deshalb dazu, in der Diskussion Maß und Mitte nicht zu verlieren.

Gesundheitsämter: Keine Corona-Quarantänepflicht für ganze Schulklassen

12:39 Uhr

Die Gesundheitsämter im Land wollen einen Strategiewechsel bei der Quarantänepflicht an weiterführenden Schulen. Wenn Schüler sich mit Covid-19 infiziert haben, soll nicht mehr, wie bisher, die gesamte Klasse in Quarantäne müssen.

Warnung vor Vereinnahmung der Martinsumzüge durch Querdenker

12:21 Uhr

Die Deutsche Bischofskonferenz kritisiert Martinsumzüge im Umfeld der Querdenker-Bewegung. Dort werde "der Name des Heiligen missbraucht", erklärte der Vorsitzende der Publizistischen Kommission der Konferenz, der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst. In der Corona-Krise stehe der Gesundheitsschutz aller "über der Freiheit einzelner, die keine Rücksicht kennen". Entsprechende Umzüge sind etwa in Ravensburg und in Landkreisen um Stuttgart geplant. In Aufrufen ist beispielsweise von einem "Lichterzug für die Freiheit unserer Kinder" die Rede.

Gebhard Fürst äußerte sich via Twitter Bischof Gebhard Fürst, Twitter, 11.11.2020, 11:04 Uhr

12:11 Uhr

Die SPD-Landtagsfraktion hat der Landesregierung vorgeworfen, versprochene Finanzhilfen für Vereine und Ehrenamtliche zu langsam auszuzahlen. Der Landtag habe die Mittel bewilligt, damit sie schnell ankommen, sagte die Abgeordnete Sabine Wölfle in der heutigen Landtagsdebatte. "Hier haben Sie nach unserer Auffassung leider versagt." Damit sinke die Motivation der Ehrenamtlichen, gleichzeitig steige der Frust. Die Anträge seien oft zu kompliziert, monierte Wölfle. Die Betroffenen wüssten entweder gar nicht von den Hilfsprogrammen oder nicht, an wen sie sich wenden müssen. "Da ist offensichtlich ein großes Defizit in Ihrer Kommunikation."

Klinikum Heidenheim schränkt Besuche stark ein

11:37 Uhr

Patienten am Klinikum Heidenheim dürfen ab sofort nur noch in Ausnahmefällen besucht werden. Erlaubt sind unter anderem Besuche bei kranken Kindern oder sterbenden Patienten. Das Klinikum will mit den verschärften Regeln Patienten und Mitarbeitende vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen.

SSV Ulm plant Pokal-Kracher gegen Schalke 04

11:29 Uhr

Das Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal (22. oder 23. Dezember) zwischen dem SSV Ulm aus der Regionalliga und dem Bundesligisten Schalke 04 wird voraussichtlich in Gelsenkirchen stattfinden. Laut "Südwestpresse" haben die Ulmer einen Tausch ihres Heimrechts beantragt. Grund für den Antrag seien die wegen der Coronavirus-Pandemie fehlenden Zuschauer und die zu dieser Jahreszeit unvorhersehbaren Platzverhältnisse im Donaustadion, das nicht über eine Rasenheizung verfügt. Als Ausgleich hoffen die Ulmer auf ein heimisches Testspiel gegen Schalke, sobald wieder Fans zugelassen sind.

So gestalten Sportvereine das Training in Pandemiezeiten

11:23 Uhr

Immer mehr Sportvereine in Baden-Württemberg geraten wegen der Corona-Pandemie in existentielle Nöte. Die erneuten Beschränkungen lassen die Sorgen noch größer werden. Ein Hilfspaket vom Land soll Vereine unterstützen. Der Post Südstadt Karlsruhe, ein großer Sportverein mit 20 Abteilungen, eigenem Schwimmbad, Fitnessstudio und vielen Gesundheitskursen, hat früh einen Antrag gestellt.

Karliczek: Impfpflicht ist nicht vorgesehen

10:30 Uhr

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat angesichts der steigenden Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff klargestellt, dass es keine Impfpflicht geben soll. Eine solche Pflicht sei nicht vorgesehen, sagte Karliczek der "Augsburger Allgemeinen" vom Mittwoch. Mit Blick auf mögliche Bedenken in der Bevölkerung hob sie hervor, dass die kontinuierliche Information und Aufklärung der Bevölkerung zur Wirksamkeit der Impfung und ihrer Risiken wichtig sei. "Wenn positive Ergebnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen vorliegen, sollten diese auch bekannt gemacht werden", sagte Karliczek. Dies solle den Menschen dabei helfen, "eine selbstbestimmte Impfentscheidung zu treffen".

8:47 Uhr

Die Landräte der Kreise Böblingen und Calw, die den Klinikverbund

Südwest betreiben, fordern von der Bundesregierung finanzielle

Unterstützung für die kommunalen Krankenhäuser. Dazu haben sie einen offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geschrieben. Der Klinikverbund Südwest habe, wie bundesweit viele Kliniken, planbare Operationen heruntergefahren, um Plätze für Covid-19-Patienten freizuhalten. Das sei richtig und wichtig, führe aber erneut zu einem erheblichen Einnahmenverlust. Deshalb fordere man einen Rettungsschirm, einen finanziellen Ausgleich für die coronabedingten Ausfälle. Die Kliniken seien ein entscheidender Faktor im Kampf gegen die Pandemie, so die Landräte. Sie müssten Gewissheit haben, dass ihre Maßnahmen finanziell aufgefangen werden.

ZF schließt Werk nach 91 positiven Tests

8:19 Uhr

Der Friedrichshafener (Bodenseekreis) Autozulieferer ZF schließt sein Stoßdämpferwerk in Eitorf in Nordrhein-Westfalen vorübergehend wegen eines Corona-Ausbruchs. In dem Werk seien bisher 91 von knapp 700 Beschäftigten positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, sagte ein Unternehmenssprecher. Daher solle das Werk nun von Donnerstag bis Sonntag dichtgemacht werden. Wie es zu der Häufung an Corona-Fällen kam, sei unklar. Der Sprecher sagte, das Gesundheitsamt habe ZF bestätigt, dass keine Hygienemängel in dem Werk vorlägen.

Gerüchte über Mundschutzmasken halten sich hartnäckig

7:48 Uhr

Viele der Kritiker der Corona-Maßnahmen und Leugner der Pandemie verweigern Mundschutzmasken nicht nur, sie machen auch Politik damit. Hartnäckig halten sich Behauptungen, wonach Masken eine Gefahr für unsere Gesundheit seien und sogar Menschen daran gestorben wären. Besonders schwierig ist das, wenn sie Kinder für ihre Zwecke einspannen.

Gesetzentwurf für vereinfachte Briefwahl vorgelegt

7:42 Uhr

In die Diskussion um die Vereinfachung der Briefwahl in Baden-Württemberg kommt Bewegung. Die Grünen wollen, dass die Wähler die Briefwahlunterlagen bei der kommenden Landtagswahl im März 2021 gleich zusammen mit der Wahlbenachrichtigung erhalten. Die Fraktion hat einen Gesetzentwurf erarbeitet, der so ein Verfahren in Ausnahmefällen möglich machen würde - zum Beispiel bei Naturkatastrophen oder eben in einer Pandemie. Die SPD unterstützt die Grünen, die FDP will über den Gesetzentwurf zumindest nachdenken. Allerdings bräuchten die Grünen vor allem die Zustimmung des Koaltionspartners. Doch die CDU sieht bisher keinen Nachbesserungsbedarf. Das Verfahren, mit dem Bürger die Wahlunterlagen beantragen können, sei bereits jetzt so einfach wie möglich gestaltet. Grundsätzliche Bedenken gegen die Briefwahl hat die AfD. Briefwahl habe mit den Vorstellungen der AfD von einer freien und geheimen Wahl nichts gemein.

Überlebender fordert mehr Berichte über Genesene

7:31 Uhr

Der gebürtige Stuttgarter Joachim Huber, Leiter des Medien-Ressorts beim "Tagesspiegel", war einer der Ersten, die sich im März mit dem Coronavirus infiziert haben. Er hatte eine Lungenembolie, Nierenversagen, einen Herzinfarkt, lag im Koma - und er hat es überlebt. Warum er vor allem mehr Berichte über Genesene fordert, erklärt er im im SWR-Interview.

7:22 Uhr

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schüler in Deutschland ist laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung unter Berufung auf den Deutschen Lehrerverband deutlich gestiegen. Demnach befinden sich derzeit mehr als 300.000 Schüler in Corona-Quarantäne. Ende September waren es demnach noch rund 50.000. Die Zahl der Lehrer in Quarantäne liege aktuell bei bis zu 30.000. Die Folge seien immer mehr Schulschließungen, so Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger, der von einem "Salami-Lockdown" an Schulen sprach. In Baden-Württemberg waren laut dem Kultusministerium (Stand 10. November) an 309 Schulen insgesamt 374 Klassen/Gruppen aufgrund von Infektionsfällen oder aufgrund des Verdachts auf den Fall einer Infektion vorübergehend aus dem Präsenzbetrieb herausgenommen worden. Vier Schulen seien landesweit derzeitig vollständig geschlossen.

RKI meldet deutschlandweit über 18.000 Neuinfektionen

7:14 Uhr

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 18.487 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 3.155 Fälle mehr als am Dienstag. Im Vergleich zum Mittwoch vergangener Woche ist der Wert ebenfalls leicht höher. Der Höchststand war am Samstag mit 23.399 verzeichneten Neuinfektionen erreicht worden. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 705.687 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis heute um 261 auf insgesamt 11.767. Das RKI schätzt, dass rund 454.800 Menschen inzwischen genesen sind.

Fastnacht mit Corona: So bereiten sich die Narren vor

7:08 Uhr

Keine Narrenmärsche, keine großen Versammlungen, kein gemeinsames Essen: Corona macht auch vor dem 11.11. nicht Halt. Die Narren in Baden-Württemberg weichen auf Digital- und "To go"-Aktionen aus:

6:15 Uhr

Die Corona-Pandemie verschärft laut Diakonie Baden die Lage der wohnsitzlosen Menschen in Baden-Württemberg. Viele würden wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum zu Bußgeldern verdonnert, sagte Julia Schlembach vom Referat Wohnungslosenhilfe der Diakonie Baden in Karlsruhe. "Das sind zum Teil horrende Beträge, die von den Ordnungsbehörden besonders vehement eingetrieben werden." Sozialarbeiter Uwe Enderle von der Einrichtung "Tagestreff Tür" in Karlsruhe sprach von mehreren Tausend Euro, mit denen die Betroffenen jeweils in der Kreide stünden. Die Behörden seien in der Regel nicht bereit, auf diese Gelder zu verzichten. Das baden-württemebergische Sozialministerium appellierte in diesem Zusammenhang an die Ordnungsämter, mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl vorzugehen.

Mittwoch, 11. November 2020