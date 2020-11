Mittwoch, 4. November 2020

Das war der Mittwoch in Baden-Württemberg

Angst vor Corona-Mutation: Dänemark tötet alle Zuchtnerze

19:30 Uhr

Dänemark will alle Nerze auf Zuchtfarmen im Land töten. Grund ist die Angst vor einer auf den Menschen übertragbaren Mutation des Coronavirus. Bei zwölf Menschen sei bereits eine veränderte Virus-Form nachgewiesen worden. Es bestehe das Risiko, dass das mutierte Virus künftige Impfungen unwirksam machen könnte. Dänemark ist der weltweit größte Produzent von Nerzfellen. Auf Farmen leben dort rund 16 Millionen Tiere. In den Niederlanden waren schon im Juni nach Ausbrüchen von Corona alle Nerze getötet worden.

Handgeschriebene "Corona-Bibel" geht online

19:05 Uhr

900 Autoren aus aller Welt haben gemeinsam eine handgeschriebene Bibel-Ausgabe verfasst. Die Idee einer "Corona-Bibel" war im ersten Lockdown Anfang des Jahres war in St. Gallen (Schweiz) entstanden. Das fertige Werk, an dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter anderem aus Baden-Württemberg mitgewirkt haben, ist jetzt online abrufbar:

Freiburg verbietet Schwimmunterricht

18:55 Uhr

An allen Freiburger Schulen fällt bis vorerst Ende November der Schwimmunterricht aus. Die Stadt schließt wegen der steigenden Infektionszahlen alle Bäder. Gerade die Busfahrten zum Schulschwimmen oder das gemeinsame Umkleiden im Klassenverbund erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung, argumentiert die Stadt. Zudem bestünde die Gefahr, dass sich verschiedene Klassen in den Bädern begegneten. Die Schließung der Bäder und der Wegfall des Schwimmunterrichtes bis vorerst Ende November seien eine Vorsichtsmaßnahme. Schwimmvereine, Schulen und Eltern in Freiburg reagierten teilweise mit Unverständnis, da die aktuelle Corona-Verordnung des Landes das Schulschwimmen ausdrücklich erlaubt.

Corona sorgt für erhöhte Rückfallgefahr bei Suchtkranken

17:56 Uhr

Die Gefahr, dass Menschen mit Suchtproblemen wieder rückfällig werden, ist wegen der Corona-Pandemie offenbar gestiegen. Darauf hat der Leiter der Caritas-Suchthilfe für Ulm und den Alb-Donau-Kreis, Markus Piott-Grimm, anlässlich des heutigen bundesweiten Aktionstags zur Suchtberatung hingewiesen. Gründe seien unter anderem die soziale Isolation und dass sich im Teil-Lockdown keine Selbsthilfegruppen treffen könnten.

Pflegeheim testet in Eigeninitiative

17:42 Uhr

Weil klare gesetzliche Vorgaben fehlen, testet ein Seniorenheim in Baden-Baden nun in Eigeninitiative Besucher, Bewohner und Mitarbeiter auf das Coronavirus:

17:30 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg steigt weiter an. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes kamen am Mittwoch 2.840 gemeldete Fälle hinzu. So viele waren es noch nie an einem Tag. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 90.738 Menschen in Baden-Württemberg infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 16 Fälle auf 2.071. Weitere 1.132 Menschen im Land gelten demnach als genesen (gesamt: 58.960). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 121,4 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen (Dienstag: 118,15). Der bisherige Inzidenz-Höchstwert von mehr als 129 war am 1. November erreicht worden.

Gericht bestätigt Maskenpflicht in Stuttgarter Wahllokalen

16:58 Uhr

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat vor der Oberbürgermeisterwahl am 8. November einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht in Wahllokalen abgewiesen. Der Kläger hatte beanstandet, dass sein Wahlrecht durch die Vorschrift beeinflusst sei. Das Gericht wies das zurück. Ein ärztliches Attest belege eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Klägers und nehme ihn von der Maskenpflicht aus. Deswegen könne er unter Einhaltung des Mindestabstands auch im Lokal seine Stimme abgeben. Außerdem sei die Chancengleichheit durch die Möglichkeit auf Briefwahl für alle gewahrt.

Neue Ausnahmeregelung für Lkw-Fahrer an Raststätten

16:45 Uhr

Berufskraftfahrer dürfen künftig an Autobahnraststätten, an denen sie übernachten, ihre Mahlzeit auch innerhalb der Gaststätte zu sich nehmen. Das teilte die Landesregierung mit. Dabei müssten selbstverständlich die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Betreiber von Rasthöfen sollen demnach gewährleisten, dass ausschließlich Berufskraftfahrer in den Gaststätten essen.

16:25 Uhr

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim hat erneut einen Eilantrag zur Maskenpflicht im Schulunterricht abgelehnt. Wie schon am 22. Oktober habe das Gericht auch nun entschieden, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Unterrichtsräumen nicht zu beanstanden ist. Geklagt hatte eine Siebtklässlerin. In der Klage hieß es unter anderem, dass laut der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 Kinder generell nicht für Maßnahmen zuständig seien, die nicht nur sie, sondern auch andere vor der Infektion mit einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit schützten. Das Gericht wies jedoch darauf hin, dass die für Schulen geltenden Corona-Vorschriften den Schülern ermöglichten, in Pausen ungehindert Frischluft zu atmen. Sie seien nicht gezwungen, die Masken zwei oder gar mehr Stunden am Stück zu tragen.

Infektionen in Pflegeheimen im Raum Heidenheim

15:55 Uhr

Auch im Raum Heidenheim sind immer mehr Pflegeheime von Corona-Neuinfektionen betroffen. Im Wohnstift Hansegisreute der Evangelischen Heimstiftung wurden sechs Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Im Johanniter-Seniorenzentrum in Hermaringen haben sich zehn Bewohner und fünf Mitarbeiter angesteckt. Wegen der Quarantäne sind Kontakte mit Angehörigen derzeit nur telefonisch oder über Skype möglich.

Polizeifreiwillige sollen Gesundheitsämter unterstützen

15:33 Uhr

Neben Bundeswehrsoldaten könnten den baden-württembergischen Gesundheitsämtern bald auch Mitglieder des Freiwilligen Polizeidienstes zur Hilfe kommen. Das Innenministerium hatte vergangene Woche bei den Dienststellen angefragt, ob unter den Ehrenämtlern Interesse an einer Bürotätigkeit in den Gesundheitsämtern besteht. Bei 200 Mitgliedern sei das der Fall gewesen. Laut Innenministerium gibt es im Land insgesamt knapp 600 Polizeifreiwillige. Nun muss der Einsatz noch vom Corona-Lenkungskreis der Landesregierung beschlossen werden, hieß es aus dem Staatsministerium.

15:28 Uhr

In einem Pflegeheim in Stuttgart-Neugereut haben sich 18 Bewohner und 16 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Sieben der Bewohner des Hauses Sankt Monika werden aktuell im Krankenhaus behandelt, eine Bewohnerin ist an den Folgen ihrer Infektion gestorben. 25 Testergebnisse stehen aktuell noch aus. Die beiden betroffenen Stockwerke wurden unter Quarantäne gestellt. Besonders schwierig sei es für das Heim, dass rund 40 Mitarbeiter durch Erkrankung oder Quarantäne ausgefallen seien. Das Haus ist laut Caritas mit 226 Pflegeplätzen das größte Pflegeheim in Stuttgart.

15:10 Uhr

Aktuell sind laut dem sogenannten Intensivregister 272 Menschen in Baden-Württemberg wegen einer Covid-19-Erkrankung in Intensivbehandlung, 146 davon müssen beatmet werden (Stand Mittwochnachmittag). Die Zahl der Corona-Patienten ist damit weiter angestiegen. Vergangenen Mittwoch waren es 170 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen im Land, in der Woche davor 97. Von 3.010 verfügbaren Intensivbetten sind laut Intensivregister aktuell 736 frei. Die Notfallreserve der innerhalb von sieben Tagen verfügbaren Intensivbetten beträgt 1.667 Betten.

14:45 Uhr

Am Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim sind knapp 30 Verfahren gegen die Regelungen der jüngsten Corona-Verordnung des Landes eingegangen. Wie das Gericht mitteilte, wird es über erste Eilanträge voraussichtlich am Freitag entscheiden. Antragsteller sind unter anderem ein Berufsmusiker, ein Bordell und ein Hotelgast, außerdem Hotels, Spielhallen, Restaurants, Fitnessstudios, Kosmetikstudios, ein Tattoostudio, eine Tanzschule, eine Wettannahmestelle und Privatpersonen. Die vorhergehende Corona-Verordnung hatte aufsehenerregende Entscheidungen des VGH ausgelöst. So kippten die Richter Mitte Oktober das Beherbergungsverbot für Hotels und Pensionen.

Sozial- und Jugendhilfe unter Auflagen möglich

14:35 Uhr

Das Land Baden-Württemberg passt die Corona-Verordnung für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit an. Hintergrund ist der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 28. Oktober, wonach Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe auch während der Corona-Pandemie unter Auflagen geöffnet bleiben sollen. So gilt beispielsweise ab dem elften Lebensjahr eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, sofern der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die geänderte Fassung der Corona-Verordnung soll am 7. November in Kraft treten.

Neue Termine für Art und Learntec in Karlsruhe

14:25 Uhr

Die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH hat zwei im Februar geplante Veranstaltungen wegen Corona verschoben. Die Kunstmesse Art soll jetzt von 19. bis 24. Mai stattfinden, die digitale Bildungsmesse Learntec von 22. bis 24. Juni.

14:05 Uhr

Der baden-württembergische Landtag hat sich am Mittwoch in einer aktuellen Debatte erneut mit der Corona-Lage und den derzeit geltenden Einschränkungen befasst. Die SPD forderte mehr Personal für den öffentlichen Gesundheitsdienst und Perspektiven für die geschlossenen Bereiche. Die FDP forderte von der Landesregierung ein langfristiges Konzept, das ältere Menschen und besonders schützenswerte Gruppen berücksichtige.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-AfD-Politiker Räpple

13:45 Uhr

Nach einem Gewaltaufruf bei einer Corona-Demonstration in Mainz ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gegen den Abgeordneten des baden-württembergischen Landtages, Stefan Räpple. Der Politiker, der noch zur AfD-Fraktion gehört, steht im Verdacht, öffentlich zu einer Straftat aufgefordert zu haben. Die Immunität des Abgeordneten sei gestern aufgehoben worden, sagte Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer. Die Behörde aus Koblenz ist zuständig, weil eine extremistische Straftat im Raum steht. Räpple zeigte sich überrascht von dem Vorwurf. Räpple hatte Ende September auf einer Demonstration in Mainz zum gewaltsamen Umsturz der Regierung aufgerufen. Die baden-württembergische AfD-Fraktion hatte daraufhin angekündigt, ihn mit sofortiger Wirkung aus der Fraktion auszuschließen. Unklar bleibt, wieso der Abgeordnete auch vier Wochen später noch in der Fraktion als Mitglied gelistet ist. Die Fraktion wartet nach Angaben eines Sprechers auf eine schriftliche Erklärung Räpples, der zumindest nicht mehr Mitglied der Partei ist.

Karlsruher Gesundheitsamt am Rand der Belastbarkeit

13:32 Uhr

Trotz Unterstützung der Bundeswehr kann das Gesundheitsamt Karlsruhe nur noch bei etwa zwei von drei Corona-Infektionen die Quelle ausmachen. Laut Amtsleiter Peter Friebel kommen die Mitarbeiter an den Rand ihrer Belastbarkeit. Im größten Gesundheitsamt Baden-Württembergs, das für mehr als 750.000 Menschen zuständig ist, arbeiten aktuell gut 150 Mitarbeiter daran, Infektionsketten nachzuvollziehen. Die Bundeswehr stockt ihre Unterstützung für die Behörde bei der Nachverfolgung künftig auf 16 Soldaten auf.

Zahlreiche Anfragen in Wertheim wegen Camping

13:30 Uhr

Die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) meldet zahlreiche Nachfragen zur aktuellen Corona-Verordnung, darunter vermehrt Dauercamper. Weil das touristische Übernachten auf Campingplätzen per Landesverordnung grundsätzlich verboten ist, werde Dauercampen aber nur bei besonderen Härtefällen genehmigt, so die Stadt - zum Beispiel, wenn sonst Obdachlosigkeit drohe.

Tübinger über 65 bekommen gratis FFP2-Maske

13:20 Uhr

Die Universitätsstadt Tübingen stellt allen Bürgerinnen und Bürgern ab 65 Jahren eine kostenlose FFP2-Maske zur Verfügung. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Masken sollen in den nächsten Tagen per Post an die rund 15.000 Menschen verschickt werden, die Geburtsjahrgang 1955 oder älter sind. Der Ältestenrat hat für die Aktion 50.000 Euro bewilligt.

13:15 Uhr

Baden-Württemberg verlängert die Hilfe für notleidende Vereine in der Corona-Pandemie. Gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen können nun fünf weitere Monate lang Anträge auf finanzielle Unterstützung stellen, wie das Sozialministerium mitteilte. Beantragt werden kann über das Serviceportal des Landes eine jeweils einmalige Förderung von maximal 12.000 Euro pro Verein oder Organisation, die nicht zurückbezahlt werden muss. Ursprünglich sollten die Fördermittel nur bis Ende Oktober beantragt werden können. Das Hilfspaket richtet sich an Vereine und Organisationen im Zuständigkeitsbereich des Sozial- und Integrationsministeriums, die unverschuldet in Not geraten sind. Anträge stellen können etwa Nachbarschaftshilfen, Tafelvereine, Selbsthilfevereine, Mehrgenerationenhäuser, oder Vereine und freie Träger in der Kinder- und Jugendarbeit. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) erklärte dazu, die "wertvolle Arbeit von Vereinen und zivilgesellschaftlichen Organisationen" dürfe auch durch die zweite Welle nicht wegbrechen.

Sozialministerium: Kontakte für Nachverfolgung merken

12:15 Uhr

Das baden-württembergische Sozialministerium hat an die Menschen appelliert, sich ihre Kontakte zu merken, um diese bei einer Infektion mit dem Coronavirus besser nachverfolgen zu können. Ein Sprecher sagte in Stuttgart, sicherlich sei es sinnvoll, seine Kontakte im Gedächtnis zu behalten und diese bei einem positiven Testergebnis sofort zu informieren, um die Arbeit der Gesundheitsämter gegebenenfalls zu vereinfachen. "Allerdings sollten die Menschen in der derzeitigen Situation ohnehin Kontakte so weit wie möglich reduzieren, sodass hier überhaupt keine große Namensliste zusammenkommen sollte." Das Sozialministerium empfahl erneut die Nutzung der Corona-Warn-App.

RKI meldet bundesweit mehr als 17.000 Neuinfektionen

11:45 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt in Deutschland auf hohem Niveau. Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 17.214 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Die Zahl liegt aber unter den Spitzenwerten der vergangenen Woche. Am Samstag hatte das RKI den Rekordwert von 19.059 Neuinfektionen bekanntgegeben. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, sank laut RKI leicht auf knapp unter eins. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel knapp einen weiteren Menschen ansteckt.

Stuttgarter Einzelhändler verzeichnen weniger Umsatz

11:35 Uhr

Einzelhändler in der Region Stuttgart verzeichnen wegen des Teil-Lockdowns einen Umsatzrückgang. Viele Kunden wüssten nicht, dass im Gegensatz zu Restaurants der Einzelhandel weiter geöffnet ist, sagt Sabine Hagmann, die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg. Die Situation führe zu einem "erheblichen Frequenzrückgang", sagte sie dem SWR. Die Unsicherheiten bei den Menschen seien sehr groß. Im Einzelhandel habe sich bisher aber noch niemand nachweisbar angesteckt. Die Händler seien auf Einkäufe angewiesen, so Hagmann. "Wir halten sonst nicht durch."

Göppingen schafft Abhilfe gegen verschlossene Toiletten

11:25 Uhr

Zumindest bei einem dringenden Bedürfnis müssen Menschen in Göppingen im Teil-Lockdown nicht vor verschlossenen Türen stehen: Wie die Stadt mitteilte, hat sie in der Innenstadt zwei Toilettenwagen aufstellen lassen. Normalerweise können Göppinger Passanten im Rahmen der Aktion "Nette Toilette" Sanitäranlagen in Gaststätten und Läden nutzen. Wegen der Corona-Verordnungen ist das seit Montag nicht mehr möglich. Die Toilettenwagen sind wie die meisten Geschäfte montags bis samstags von 8:30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

11:20 Uhr

Die Fußball-Regionalliga Südwest hat sämtliche Spiele bis zum 30. November abgesetzt. Außerdem werde der Spielbetrieb ab dem 1. Dezember nur dann wieder aufgenommen, wenn in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland ab spätestens 17. November ein Mannschaftstraining unter Wettkampfbedingungen zulässig ist, teilte die Liga mit. In Baden-Württemberg und Hessen ist den Regionalliga-Teams gemäß der jeweiligen Corona-Verordnungen ihres Landes der Trainings- und Wettkampfbetrieb im November weiterhin gestattet. Im Saarland können die Clubs in begründeten Einzelfällen ausnahmsweise die Erlaubnis zum Betrieb und zur Nutzung von Sportstätten durch die zuständige Ortspolizeibehörde erhalten. In Rheinland-Pfalz hingegen ist der Trainings- und Wettkampfbetrieb im Amateur- und Freizeitsport in Mannschaftssportarten in diesem Monat untersagt. Nach dem von der Politik verhängten Teil-Lockdown hatte die Liga zunächst nur den für Dienstag und diesen Mittwoch geplanten 13. Spieltag abgesagt.

Handwerker in Südbaden befürchten erneute Grenzschließungen

11:05 Uhr

Das südbadische Handwerk fürchtet, dass im Zuge der steigenden Corona- Neuinfektionen die Grenzen zu den Nachbarländern wieder geschlossen werden könnten. In einem offenen Brief an die Parlamentarier aus dem Kammerbezirk Freiburg fordern die Handwerksorganisationen, dass sich eine Grenzschließung wie im März nicht wiederholen darf. Die Ängste in den Betrieben entlang der Rheinschiene seien groß, denn die Wirtschaftsräume seien über die Grenzen hinweg verflochten, so Handwerkskammerpräsident Johannes Ullrich und die Kreishandwerksmeister. Besonders Betriebe in Grenznähe hätten aufgrund der Schließung der Landesgrenzen massive Probleme bekommen und seien in Liquiditätsschwierigkeiten geraten. Die Auswirkungen davon spürten sie bis heute.

Verfassungsgericht: Bearbeitung von Eilanträgen gesichert

10:55 Uhr

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sieht die zügige Bearbeitung von Eilanträgen trotz der vielen Einschränkungen durch die Ausbreitung des Coronavirus und den Teil-Lockdown sichergestellt. Man sei weiterhin vollständig arbeitsfähig, teilte das höchste deutsche Gericht mit. Die Richterinnen und Richter könnten auch im Homeoffice arbeiten. Noch hat die Klagewelle wegen der seit Montag verschärften Corona-Beschränkungen das Gericht allerdings nicht erreicht. Aktuell gebe es einen Eilantrag gegen die bayerischen Bestimmungen, sagte ein Gerichtssprecher. Das Gericht arbeitet ab sofort wieder in zwei Schichten für den Fall, dass Mitarbeiter erkranken oder in Quarantäne müssen, hieß es. Auslandsreisen und der Empfang ausländischer Delegationen entfielen. Besuchergruppen dürfen schon seit März nicht mehr ins Haus.

10:40 Uhr

Zum ersten Mal in diesem Jahr haben die Maschinenbau-Unternehmen in Baden-Württemberg im September ein Plus beim Auftragseingang verbucht. Das Volumen der neu eingegangenen Aufträge lag um sieben Prozent über dem Vorjahresniveau. Sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland seien mehr Bestellungen eingegangen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau (VDMA) mit. "Der September sendet ein positives Signal", sagte VDMA-Geschäftsführer Dietrich Birk. Allerdings sei der September im Vorjahr ein schwacher Monat gewesen. Außerdem stehe die Belebung angesichts steigender Infektionszahlen im Herbst unter Vorbehalt, so Birk. Im dritten Quartal lag der Auftragseingang dank des Septembers nur um ein Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im Gesamtjahr bleibt aber ein deutlicher Rückstand. Von Januar bis Ende September liegt das Minus im Vergleich zu 2019 bei zwölf Prozent.

1. FC Heidenheim: keine rechtlichen Schritte gegen Labor

10:10 Uhr

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim wird nach der Verwirrung um mehrere positive Corona-Tests vor knapp zwei Wochen keine rechtlichen Schritte gegen das zuständige Labor einleiten. Der Vorfall sei in der Zwischenzeit von der Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb der Deutschen Fußball Liga (DFL) aufgearbeitet worden. "Das für die falschen Testergebnisse verantwortliche Labor hat der DFL gegenüber Fehler eingeräumt", sagte der Vorstandsvorsitzende des Clubs, Holger Sanwald. Man habe sich mit dem Labor auf einen verbesserten Prozess beim Ablauf der Testungen verständigt - ein Wechsel sei nicht möglich gewesen. Im Vorfeld des Heimspiels gegen den VfL Osnabrück (1:1) am 25. Oktober waren vier Spieler und ein Mitglied des Trainer- und Funktionsteams der Heidenheimer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei weitere Testreihen durch das Klinikum Heidenheim ergaben allesamt negative Tests. Letztlich konnten alle Profis in der Partie eingesetzt werden.

Zehn Infizierte in Pflegeheim im Kreis Reutlingen

9:55 Uhr

In einem Seniorenzentrum in Oferdingen (Kreis Reutlingen) sind neun Bewohner und ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Noch liegen allerdings nicht alle Testergebnisse vor. Wie das Landratsamt Reutlingen mitteilte, ist ein Heimbewohner gestorben.

9:15 Uhr

Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) möchte notfalls mit Geldstrafen gegen Maskenverweigerer im Landtag vorgehen. "Außerhalb des Saals kann ich ein Zwangsgeld von 250 Euro verhängen, in Wiederholungsfällen bis zu 800 Euro", sagte Aras der "Südwest Presse", der "Badischen Zeitung" und den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Mittwoch). Bei Verstößen innerhalb des Plenarsaals habe sie dagegen das Mittel der Ordnungsrufe bis hin zum Ausschluss von einer Sitzung. Die meisten Abgeordneten halten sich laut Aras aber an die seit rund zwei Wochen geltende Maskenpflicht im Landtag, sechs Abgeordnete seien davon befreit. Es gebe jedoch "einige wenige, die sich nicht gut an die Maskenpflicht halten." Namentlich nannte die Landtagspräsidentin die beiden ehemaligen AfD-Abgeordneten Wolfgang Gedeon und Heinrich Fiechtner. Diese würden im Landtag wiederholt mit Provokationen auffallen. Die fraktionslosen Politiker sollen zudem im Landtag Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt haben. Es könne strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn jemand ein Attest wissentlich unrichtig ausstellen würde und dieses Attest dann einer Behörde vorgelegt werde, sagte Aras. Zudem würden berufsrechtliche Konsequenzen drohen.

Mitternachtsmission Heilbronn sorgt sich um Prostituierte

7:35 Uhr

Wegen des Teil-Lockdowns ist Prostitution in Baden-Württemberg bis Ende November nicht erlaubt. Die Mitternachtsmission des Diakonischen Werks Heilbronn befürchtet, dass viele Prostituierte in Not geraten könnten.

Klinikum Karlsruhe verschiebt erste Operationen

7:25 Uhr

Das Städtische Klinikum Karlsruhe nimmt wegen Corona Einschränkungen in der medizinischen Versorgung vor. Erste Operationen wurden inzwischen verschoben.

Weniger Schulklassen wegen Corona nur digital unterrichtet

6:31 Uhr

Nach den Herbstferien ist die Zahl der wegen Corona-Infektionen nur digital unterrichteten Schulklassen in Baden-Württemberg deutlich zurückgegangen. 347 Klassen oder Gruppen an 250 Schulen waren aufgrund von Infektionsfällen oder wegen des Verdachts auf Ansteckung vorübergehend aus dem Präsenzbetrieb herausgenommen. Das Kultusministerium teilte unter Berufung auf die Regierungspräsidien weiter mit, dass vor den Herbstferien 1.022 Klassen an 473 Schulen ausschließlich virtuellen Unterricht erhielten. Somit ging die Zahl der betroffenen Klassen innerhalb einer guten Woche um rund zwei Drittel zurück. Derzeit sind an 35 der 250 Schulen mit Corona-(Verdachts)fällen lediglich einzelne Schüler in Quarantäne. Zwei Schulen sind vollständig geschlossen, das entspricht einem Anteil von 0,04 Prozent der etwa 4.500 Schulen mit ihren rund 67.500 Klassen im Land.

Mittwoch, 4. November 2020