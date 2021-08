Samstag, 17. Oktober 2020

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

"Wir sind jetzt mitten in der Pandemie"

20:37 Uhr

Die landesweit steigenden Neuinfektionen führen zu neuen Maßnahmen gegen das Virus. SWR-Redakteur Pascal Kiss aus der Wissenschaftsredaktion spricht über die aktuelle Lage in Baden-Württemberg und welche Corona-Werte wichtig sind.

20:13 Uhr

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist in Corona-Quarantäne. Der Minister habe alle Termine für das Wochenende abgesagt, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Samstagabend mit. Ein Beamter aus seinem Personenschutzkommando habe zuvor ein positives Testergebnis erhalten. Strobl zeige keine Symptome. "Es geht ihm gut und er ist voll arbeitsfähig", erklärte der Sprecher. Das Ergebnis von Strobls Corona-Test stand zunächst noch aus.

20:00 Uhr

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist im Stadtkreis Heilbronn heute auf 82,9 gestiegen und liegt damit landesweit am höchsten. Gestern lag er bei 74,3. Der Wert für Stuttgart ist von 79,6 gestern heute auf 69,2 gesunken. Allerdings wurden heute laut Ministerium für Stuttgart wegen eines technischen Fehlers keine neuen Fälle gemeldet. Im Landkreis Esslingen ging der 7-Tage-Wert von 89,3 gestern auf 74,9 heute zurück. Über der kritischen Schwelle von 50 liegen heute auch der Alb-Donau-Kreis (63,9) die Landkreise Göppingen (50,7), Ludwigsburg (72,6), Reutlingen (51,2), Schwäbisch Hall (55,9), Tübingen (65,6) sowie der Schwarzwald-Baar-Kreis (58,8). Auch die Städte Mannheim (58,6) und Baden-Baden (54,4) überschreiten den Wert.

Rems-Murr-Kreis verschärft die Corona-Regeln

19:01 Uhr

Der Rems-Murr-Kreis ist mittlerweile Corona-Hotspot und erlässt daher mit Wirkung zum Sonntag weitere Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Auch Konfirmationsfeiern sind davon betroffen, betonte Landrat Richard Sigel. An privaten Feiern dürfen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum nur noch höchstens zehn Personen aus maximal zwei Haushalten teilnehmen. Diese Regelung gilt ab Sonntag 5 Uhr; bereits am Samstag begonnene Feiern müssen nicht abgebrochen werden. Maskenpflicht besteht künftig auch auf öffentlichen Plätzen, an denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wie beispielsweise auf Märkten oder in belebten Einkaufstraßen.

18:19 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Baden-Württemberg ist weiter gestiegen. Der Wert stieg laut Landesgesundheitsamt von 42,2 auf 42,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. Der Stadtkreis Heilbronn ist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 82,9 landesweit am stärksten betroffen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vortag um 725 (gesamt: 59.365) gestiegen. Wie aus den Zahlen des Landesgesundheitsamts hervorgeht, ist zudem ein weiterer Mensch in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Damit liegt die Zahl der Todesfälle bei 1.928. Als genesen gelten insgesamt 48.236 Menschen im Land, das sind 418 mehr als am Vortag. Allerdings fallen die Zahlen am Wochenende häufig niedriger aus als während der Woche, weil die Gesundheitsämter ihre Daten verzögert melden.

17:32 Uhr

Ab Montag gilt in ganz Baden-Württemberg eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Überall, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend.

"Sehr viel härtere" Maßnahmen möglich

15:45 Uhr

Die Details der ab Montag geltenden Maßnahmen werden laut Landesregierung noch erarbeitet. Ab Montag solle jeder genau wissen, was erlaubt ist und was nicht, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Sollten die ersten Maßnahmen in den nächsten sieben bis zehn Tagen keine Wirkung zeigen, sind drastische Einschränkungen nicht auszuschließen. "Wenn das nicht geht, dann werden wir zum Schluss sehr viel härtere Maßnahmen ergreifen müssen, die dann auch tiefer ins Arbeitsleben eingreifen", betonte Kretschmann.

Maskenpflicht wird verschärft

15:15 Uhr

Die soeben beschlossene dritte Pandemiestufe soll weitere Beschränkungen des Alltagslebens nach sich ziehen. Insbesondere die Maskenpflicht soll verschärft werden. Auch die Anzahl der Teilnehmer bei privaten und öffentlichen Feiern soll beschränkt werden. Weitere Maßnahmen sollen nun erarbeitet und bis Montag bekannt gegeben werden, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Er appelliert zudem an die Bevölkerung, trotzdem bereits dieses Wochenende Kontakte zu reduzieren.

Kretschmann: Pandemiestufe 3 gilt ab Montag

14:42 Uhr

In einem Statement hat heute Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angekündigt, dass ab Montag die Pandemiestufe 3 ausgerufen wird. Das habe das Kabinett heute entschieden.

Heilbronn: Kein Grippeimpfstoff mehr verfügbar

13:37 Uhr

Im Raum Heilbronn ist derzeit kein Grippe-Impfstoff mehr zu bekommen. Arztpraxen hatten teilweise das Doppelte der Vorjahresmenge bestellt und bereits jetzt alles verbraucht. Auch der Heilbronner Apotheker Dieter Harfensteller spürt eine steigende Nachfrage, kann aber im Augenblick nicht liefern, wie viele andere auch. Bei ihm klingelt ständig das Telefon, doch er kann die Nachfrage nach dem Grippe-Impfstoff nicht befriedigen und sieht die meisten seiner 20.000 Apothekerkollegen in der gleichen Lage.

12:02 Uhr

Der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer hat Bund und Ländern vorgeworfen, wertvolle Zeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie vergeudet zu haben. Die Verantwortlichen hätten seit April Zeit gehabt für einheitliche Regelungen, sagte Theurer bei einer Landesvertreterversammlung in Friedrichshafen (Bodenseekreis). "Wo ist das einheitliche Reiserückkehrer-Management, wo ist die ganzheitliche Teststrategie, wo sind die Push-Nachrichten, wo die Menschen nach Testergebnissen benachrichtigt werden?" Stattdessen kehre man immer noch zu den Instrumenten des 19. Jahrhunderts zurück wie Stift, Papier und Quarantäne. So eine Politik müsse gestoppt werden.

11:38 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Kampf gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus an die Disziplin der Bürger appelliert. "Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause." Merkel äußerte die Bitte, auf jede Reise zu verzichten, die nicht zwingend notwendig sei. "Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an Ihrem Wohnort", sagte Merkel in ihrem am Vormittag veröffentlichten Video-Podcast.

Gesundheitsämter an der Belastungsgrenze

10:59 Uhr

Die Gesundheitsämter in Karlsruhe, Calw und Pforzheim (Enzkreis) kommen an die Belastungsgrenze. Immer mehr Kontakte müssen nach einem Infektionsfall nachverfolgt werden.

Mitarbeiter am Diakoniepunkt positiv getestet

10:42 Uhr

Am Diakoniepunkt Konkordien in der Mannheimer Innenstadt sind zwei Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie die evangelische Kirche Mannheim und die Diakonie mitteilten, wurde die Einrichtung daraufhin vorübergehend geschlossen. Das Gesundheitsamt prüft derzeit, ob weitere Mitarbeiter infiziert sind. Seit Beginn der Corona-Pandemie versorgt der Diakoniepunkt bedürftige Menschen mit Essen und Lebensmittel-Tüten.

Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd soll stattfinden

10:29 Uhr

In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wird es nach derzeitigem Stand trotz der Corona-Pandemie einen Weihnachtsmarkt mit 35 Ständen geben. Laut Stadtverwaltung ist ein kleines weihnachtliches Dorf auf dem Markt- und dem Johannisplatz geplant. Vom 26. November bis zum 22. Dezember wird jedoch weder Essen noch Trinken angeboten. Eine Eisbahn ist dagegen wie gewohnt im Programm.

9:37 Uhr

Angesichts der stark steigenden Zahlen an neuen Corona-Infektionen versucht die Bundesregierung zusätzliche Helfer zu rekrutieren, um die Kommunen bei der Nachverfolgung von Infektionsketten zu unterstützen. "Der Bedarf ist enorm, es wird eine fünfstellige Zahl von Helfern benötigt", sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) der "Rheinischen Post". Neben dem Bundeswehrkontingent von bis zu 15.000 Soldaten schaue man auch, "ob wir weitere Personalreserven in der Bundesregierung und nachgeordneten Behörden mobilisieren können".

Rufe nach mehr Reiseerleichterungen für internationale Paare

8:19 Uhr

Grüne und Linke im Bundestag fordern von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) weitere Einreiseerleichterungen für unverheiratete Paare in der Corona-Krise. Die für den Wahlreis Heidelberg im Bundestag vertrene Grünen-Politikerin Franziska Brantner warf Seehofer vor, er erschwere "mit seinen bürokratischen Hürden unnötig das Wiedersehen Tausender unverheirateter Paare". Das Bundesinnenministerium wies die Kritik zurück.

Wie neue Risikogebiete den Urlaub gefährden

7:59 Uhr

Die Herbstferien in Baden-Württemberg stehen kurz bevor und viele fragen sich: Was tun, wenn Heimatort oder Reiseziel zum Corona-Risikogebiet werden? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Politiker fordern vorgezogene Zahlungen von Weihnachtsgeld

7:48 Uhr

Zur Stärkung des Einzelhandels und Entzerrung der Weihnachtseinkäufe fordern mehrere Politiker, Weihnachtsgeld-Zahlungen vorzuziehen. Unter anderem äußerte sich der Vorsitzende der baden-württembergischen FDP, Michael Theurer. "Bevor das Ganze bei anonymen Online-Riesen landet, wäre es großartig wenn die Unternehmen, die trotz Corona noch Weihnachtsgeld zahlen können, dessen Auszahlung vorziehen", so Theurer in der "Bild"-Zeitung (Samstagausgabe).

Hoffenheim-Star Andrej Kramaric positiv getestet?

7:11 Uhr

Im Kader des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim gibt es zwei Corona-Fälle. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, handelt es sich bei einem der Spieler um den Top-Torjäger der Kraichgauer, Andrej Kramaric.

Allgäu Airport mit nur halb so vielen Fluggästen

7:07 Uhr

Der Allgäu Airport Memmingen rechnet in diesem Jahr mit rund 800.000 Fluggästen. Das ist corona-bedingt mehr als 50 Prozent weniger als im Vorjahr (mit 1,7 Millionen Passagieren). Gemessen an allen Verkehrsflughäfen bundesweit sei dies nach Dortmund dennoch der geringste Rückgang in diesem Corona-Jahr.

7:03 Uhr

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben 7.830 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet, mehr als je zuvor seit Beginn der Pandemie. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen hervor. In der vergangenen Woche hatte das RKI am Samstag noch 4.721 Neuinfektionen gemeldet. Experten zufolge sind die neu gemeldeten Infektionen wegen der Zeit zwischen Ansteckung, Test, Ergebnis und Meldung ein Hinweis darauf, wie stark das Virus vor etwa einer Woche in der Gesellschaft unterwegs war.

Landeskabinett berät über Pandemiestufe 3

6:55 Uhr

Baden-Württemberg steht kurz vor Ausrufung der Pandemiestufe 3. Wie der SWR aus Regierungskreisen erfahren hat, wird sich das Landeskabinett heute mit dem weiteren Vorgehen befassen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte gestern angekündigt, dass die Bürger damit rechnen müssten, dass spätestens übermorgen die dritte Pandemiestufe ausgerufen werde.

Samstag, 17. Oktober 2020