Donnerstag, 1. Oktober 2020

Das war der Donnerstag in Baden-Württemberg

Boehringer Ingelheim forscht in Biberach an Covid-19-Medikamenten

20:26 Uhr

Das Unternehmen Boehringer Ingelheim ist Deutschlands zweitgrößter Pharmakonzern. Am Standort Biberach mit knapp 6.400 Beschäftigten konzentriert Boehringer die Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten, auch gegen Covid-19. Das Ziel: die Neutralisierung von Antikörpern gegen das Coronavirus.

Erste Hallenbäder wieder geöffnet

19:00 Uhr

In Baden-Württemberg haben heute unter anderem in Freiburg die ersten Hallenbäder wieder aufgemacht. Für die Gäste und das Personal gelten wegen der Corona-Pandemie strenge Auflagen.

18:30 Uhr

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen erneut angestiegen. Laut Landesgesundheitsamt wurden den Behörden am Donnerstag weitere 399 bestätigte Fälle gemeldet (Stand: 16 Uhr). Damit haben sich im Land seit Beginn der Pandemie insgesamt mindestens 50.097 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Als genesen gelten 43.859 Menschen, 254 mehr als am Vortag. Ein weiterer Mensch ist nach Angaben des Landesgesundheitsamts im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der verstorbenen Menschen in Baden-Württemberg steigt somit seit Beginn der Pandemie auf 1.887. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 1,06 angegeben. Der Wert zeigt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

Bundespräsident zeichnet Tübinger Notärztin aus

17:32 Uhr

Die Tübinger Notärztin Lisa Federle hat am Donnerstag in Berlin das Bundesverdienstkreuz bekommen. Sie wurde für ihren Einsatz in der Corona-Krise gewürdigt und für ihre Arbeit für Geflüchtete. Der Vorstandschef des VfB Stuttgart, Thomas Hitzlsperger, erhielt die gleiche Würdigung - für seinen Einsatz gegen Homophobie und Sexismus.

Lörracher Patientin steckt sich bei anderer Patientin an und stirbt

17:15 Uhr

Im Lörracher Krankenhaus ist in der Nacht zum Donnerstag eine 79-jährige Patientin gestorben. Sie hatte sich bei einer anderen Patientin mit dem Coronavirus angesteckt.

Stockacher Narrengericht 2021 soll stattfinden

16:46 Uhr

Trotz der Absage der großen Fastnachtsveranstaltungen in Baden-Württemberg soll das Stockacher Narrengericht stattfinden. Allerdings nicht in seiner bisherigen Form.

Stuttgarter Forscher entwickeln Desinfektionsroboter

16:33 Uhr

Forscher des Fraunhofer-Instituts in Stuttgart wollen mit einem Roboter einen Beitrag gegen die Ausbreitung des Coronavirus leisten. Dieser soll gezielt Türklinken oder Aufzugknöpfe desinfizieren. Der Vorteil im Vergleich zu bereits verfügbaren Desinfektionsrobotern sei, dass die eingesetzten Mittel nicht großflächig im Raum versprüht würden, teilte das Institut mit. Programmiert werde das Gerät, indem ein Mitarbeiter mit dem Roboterarm die gewünschten Bewegungen ausführe.

Stadt Mühlacker erwägt schärfere Corona-Maßnahmen

16:00 Uhr

Sollte die Zahl der Neu-Infizierten bis zum Wochenende nicht deutlich zurückgehen, müsse man über schärfere Maßnahmen nachdenken, sagte Mühlackers Oberbürgermeister Frank Schneider dem SWR. Möglich sei zum Beispiel, die Sporthallen für Vereine vorübergehend zu schließen oder eine Maskenpflicht für Schüler im Unterricht einzuführen. Man werde aber zunächst das "diffuse Infektionsgeschehen“ weiter beobachten und nach den Ursachen suchen. In Mühlacker (Enzkreis) war die Zahl der Corona-Fälle zuletzt deutlich gestiegen. In einem Seniorenheim haben sich zum Beispiel bisher 14 Bewohner und acht Mitarbeiter infiziert.

DEHOGA hält Ausweiskontrolle für ungesetzlich

15:53 Uhr

Thomas Aurich vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) in Heilbronn hält nichts von Ausweiskontrollen durch Gastwirte. Hintergrund ist der Corona-Beschluss von Bund und Ländern, dass Gästen bei falschen persönlichen Angaben künftig ein Bußgeld von mindestens 50 Euro droht. So wie auch Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) betone Aurich, dass Gastwirte keine "Hilfssherriffs" sein könnten. Unsere Juristen sagen, das sei verboten, so Aurich. Außerdem hätte keiner Lust, sich mit den Gästen anzulegen.

15:45 Uhr

Bei einer Schwerpunktkontrolle in den Kreisen Heilbronn, Hohenlohe und Main-Tauber haben Beamte gestern 600 Verstöße bei der Maskenpflicht festgestellt. Insgesamt seien etwa 3.800 Fahrgäste in Bussen und Bahnen überprüft worden. 57 Fahrgäste müssen mit einer Anzeige rechnen, weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Bei den Kontrollen sei klar geworden, dass viele Menschen nicht wüssten, dass sie die Masken auch an den Haltestellen tragen müssen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn.

T-Zellen zerstören Coronavirus

15:27 Uhr

Forscher der Uniklinik in Tübingen haben die Bedeutung von sogenannten T-Zellen bei einer Covid-19-Erkrankung untersucht. Diese Zellen können laut den Angaben der Forscher virusbefallene Zellen zerstören. Diese Immunantwort konnte registriert werden. Dadurch könne eine auskurierte Covid-19-Erkrankung besser nachgewiesen werden, als mit einem Antikörpertest. In der Tübinger Studie wurden 180 ehemalige Covid-19-Erkrankte untersucht. Nun forscht das Team der Uniklinik, ob aus diesen Erkenntnissen über die T-Zellen ein Impfstoff entwickelt werden kann.

14:25 Uhr

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac ist zuversichtlich, dass es in wenigen Monaten einen Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt bringt. Wenn alles optimal laufe, werde das im ersten Halbjahr 2021 der Fall sein, sagte Vorstandsvorsitzender Franz-Werner Haas. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) informierte sich heute bei Curevac über die Fortschritte der Corona-Impfstoffentwicklung. Er sei sehr beeindruckt, was das Unternehmen leiste, so Kretschmann. Er betonte allerdings auch, dass die Politik keinen Zeitdruck auf das Unternehmen ausüben werde.

Reichsflaggen und Nazibezüge bei Konstanzer Corona-Demos verboten

14:14 Uhr

Die Stadt Konstanz hat Reichsflaggen bei den für das Wochenende angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen verboten. "Reichskriegsflaggen, Kaiserreichsflaggen und Zeichen, die einen deutlichen Bezug zur Zeit oder zu den Verbrechen des Nationalsozialismus haben und eine Verbindung zu der aktuellen Corona-Pandemie herstellen", seien nicht erlaubt, teilten Stadtverwaltung und Polizei am Donnerstag mit. Ende August hatten rechte Demonstranten bei einer Corona-Demo in Berlin die Treppe des Reichstags gestürmt und dabei Reichsflaggen geschwenkt. Inzwischen wird auch über ein bundesweites Verbot der Flaggen diskutiert. In Konstanz sind für das Wochenende insgesamt 29 Veranstaltungen angemeldet, die Polizei erwartet 20.000 bis 30.000 Teilnehmer. Der größte Teil der Demos wird aber nicht von Kritikern der Corona-Regeln veranstaltet. Sie wurden angemeldet, nachdem die Initiative Querdenken angekündigt hatte, ihre nächste bundesweite Demo am kommenden Samstag am Bodensee abzuhalten.

Neun Schulklassen aus Heilbronn in Quarantäne

13:55 Uhr

In Heilbronn sind nach Corona-Infektionen derzeit neun Schulklassen in Quarantäne. Das Gesundheitsamt gab auf Anfrage des SWR an, dass zwei Schulen im Stadtgebiet Heilbronn betroffen seien. Es seien, laut Heilbronner Gesundheitsamtsleiter Peter Liebert, mehr als 200 Kontaktpersonen betroffen, von denen jede zwei Mal getestet werden müsse. Dies führte unter anderem an der Abstrichstelle auf der Heilbronner Theresienwiese zu einem verstärkten Andrang.

13:01 Uhr

Der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) lehnt verpflichtende Ausweiskontrollen in Restaurants und Kneipen ab. "Wirte sind keine Hilfssheriffs. Identitätsfeststellungen sind eine klassisch hoheitliche Aufgabe, die wir nicht auf Gastronomiebetreiber abwälzen dürfen", sagte Wolf. Er habe ernste Zweifel, ob eine solche Kontrollpflicht noch verhältnismäßig wäre. Hintergrund ist der Corona-Beschluss der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, dass Gästen bei falschen persönlichen Angaben künftig ein Bußgeld von mindestens 50 Euro droht. "Der Beschluss verlangt nur Plausibilitätskontrollen", sagte Wolf. "Darüber sollten wir in Baden-Württemberg nicht hinausgehen."

Oberbürgermeister fordern Sonntagsverkauf in der Adventszeit

12:38 Uhr

Die Oberbürgermeister Richard Arnold (CDU), Matthias Klopfer (SPD) und Boris Palmer (Grüne) aus Schwäbisch Gmünd, Schorndorf und Tübingen fordern einen Sonntagsverkauf in der Adventszeit. Man müsse alles tun, um den Einzelhandel in der Corona-Zeit zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Landesregierung müsse dem Beispiel Nordrhein-Westfalens folgen. Die drei OBs hatten zuletzt mehrfach gemeinsam Forderungen an die Landesregierung formuliert: Mal ging es um Corona-Lockerungen, mal um die Randalierer der Krawallnacht von Stuttgart.

Fastnachtsveranstaltungen in Karlsruhe auf dem Prüfstand

12:29 Uhr

Die Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Narrenverbände und Vereinigungen hat am Mittwochabend große Bälle, Partys und Fastnachtsumzüge in Baden-Württemberg für die Saison 2020/21 abgesagt. Nun prüft der Festausschuss Karlsruher Fastnacht, wie in Karlsruhe trotzdem gefeiert werden kann.

11:49 Uhr

Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gehen davon aus, dass die Wirtschaft im Land im kommenden Jahr wieder deutlich wächst. Chef-Volkswirt Uwe Burkert sagte in Stuttgart, dieses Jahr rechne man zwar noch mit einem Minus von sieben Prozent, aber 2021 sollte ein Wachstum von sechs Prozent drin sein. Burkert hält eine "V-förmige Erholung für wahrscheinlich, wenn großflächige regionale Shutdowns ausbleiben." Das neuerliche Wachstum führt er darauf zurück, dass der Staat den Unternehmen mit Finanzspritzen unter die Arme gegriffen hat, aber auch darauf, dass 2020 kein besonders gutes Jahr gewesen ist für die Wirtschaft. Nach 2021 wird es aber laut Burkert nicht so rasant weiter nach oben gehen. Für ein langfristiges Wachstum seien teils jahrzehntealte Defizite zu beseitigen, die Corona wie ein Brennglas aufgedeckt habe. Als Beispiele nannte er den schlechten Internetausbau und die veraltete Verkehrsinfrastruktur in Baden-Württemberg.

Mehr europäische Länder werden zu Corona-Risikogebieten

11:45 Uhr

Mittwochabend hat die Bundesregierung Regionen in mehreren europäischen Ländern zu Risikogebieten erklärt. Gleichzeitig wurde die pauschale Reisewarnung für Länder außerhalb der EU aufgehoben.

Altdeutscher Weihnachtsmarkt abgesagt

11:15 Uhr

Der diesjährige Altdeutsche Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) ist abgesagt worden. Man könne Hygieneanforderungen auf Grund der Enge der Altstadt nicht einhalten, so Gabriele Kellhammer, Vorsitzende des Gewerbevereins Bad Wimpfen. Auch Besucherzählungen seien nicht möglich, da der Markt in der bewohnten Altstadt stattfinden würde. Aus Gründen der Sicherheit sehe sie den Markt für nicht verantwortbar. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, dennoch musste sie laut Kellhammer getroffen werden.

Schulklassen im Alb-Donau-Kreis in Quarantäne

10:36 Uhr

Derzeit sind insgesamt neun Klassen an acht verschiedenen Schulen im Alb-Donau-Kreis in Quarantäne. Dies teilte das Landratsamt mit. Die jüngsten Fälle sind an der Grundschule Schelklingen und der Schule an der Donauschleife in Munderkingen. In Schelklingen sind 15 Schüler und 3 Lehrer vorsorglich in Quarantäne. In Munderkingen sind 43 Schüler und 8 Lehrer von den Quarantänemaßnahmen betroffen.

Donnerstag, 1. Oktober 2020