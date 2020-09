Mittwoch, 9. September 2020

Kartbahn statt Konzerte: Event-Manager aus Bühl kämpft gegen Corona

21:19 Uhr

Statt auf Veranstaltungen mit mehr als 10.000 Besuchern setzt Axel Sator coronabedingt nun auf eine Kartbahn. Trotz sechs Millionen Euro Verlust in diesem Jahr gibt der Unternehmer aus Bühl (Kreis Rastatt) nicht auf.

20:48 Uhr

Die Bundesregierung hat Reisewarnungen für weitere Teile Europas ausgesprochen. Diese wurden zudem als Corona-Risikogebiete eingestuft. Hintergrund sind die steigenden Infektionszahlen.

Neue Risikogebiete sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts:

Frankreich : Regionen Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhone-Alpes sowie Korsika

: Regionen Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhone-Alpes sowie Korsika Schweiz : Kantone Genf und Waadt (Vaud)

: Kantone Genf und Waadt (Vaud) Kroatien : Dubrovnik-Neretva und Pozega-Slavonia

: Dubrovnik-Neretva und Pozega-Slavonia Tschechien : Stadtregion Prag

: Stadtregion Prag Rumänien: Kreis Lasi

Das Oblast Dobritch in Bulgarien und die Kreise Bucau, Galati und Vrancea in Rumänien gelten nicht mehr als Risikogebiete.

19:48 Uhr

Das Land stellt zusätzlich 2,7 Millionen Euro für Corona-Teststationen bereit. Das berichten "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen". Das Geld fließt in die Corona-Teststationen am Stuttgarter Hauptbahnhof sowie an den Autobahnparkplätzen Neuenburg-Ost (A5) sowie Kemmental-Ost (A8). Diese sollen bislang Reiserückkehrer aus Risikogebieten innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Rückkehr testen.

Corona-Pandemie quasi ohne Auswirkungen auf den Klimawandel

19:31 Uhr

Trotz 17 Prozent Rückgang des weltweiten CO2-Ausstoßes im Lockdown-Monat April, gehört 2020 zu den fünf wärmsten Jahren seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Aus einem Bericht der Vereinten Nationen und der Welt-Wetterorganisation WMO geht hervor, dass die Corona-Pandemie praktisch keine Auswirkungen auf den Klimawandel hat. Trotz des Rückgangs im April, entspricht der Wert der CO2-Emissionen laut WMO immer noch dem durchschnittlichen Ausstoß im Jahr 2006.

18:40 Uhr

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Baden-Württemberg ist seit Beginn der Pandemie auf mindestens 44.388 gestiegen. Das sind 278 Menschen mehr als am Vortag, wie aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes hervorgeht. Als genesen gelten 38.828 Menschen (plus 278). Damit haben sich genauso viele Menschen neu infiziert, wie genesen sind. Seit gestern ist ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, die Zahl der Todesfälle liegt jetzt bei 1.867. Damit sind aktuell schätzungsweise 3.693 Menschen akut infiziert (Dienstag: 3.694). Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde ebenso wie gestern mit 0,99 angegeben. Der Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

Weniger Gäste in Freibädern am Bodensee

18:00 Uhr

Wegen strenger Hygiene-Auflagen dürfen die Freibäder während der Corona-Pandemie jeden Tag nur eine begrenzte Zahl an Gästen hineinlassen. Auch deshalb zählten die meisten Bäder am Bodensee und in Oberschwaben in diesem Sommer weniger Besucher als im Vorjahr.

Demo in Berlin: Veranstalter fordern Hilfe von Politik

17:15 Uhr

Unter dem Motto "Alarmstufe Rot" sind am Mittwoch in Berlin tausende Menschen aus der Veranstaltungsbranche auf die Straße gegangen - darunter Michael Brombacher. Seine Firma in Weingarten (Kreis Karlsruhe) baut normalerweise Bühnen für Konzerte in ganz Europa. Doch wegen Corona kämpft sie ums Überleben.

Fünf positive Tests im neuen Lindauer Corona-Testzentrum

17:00 Uhr

Das seit gut einer Woche geöffnete Corona-Testzentrum im Landkreis Lindau an der Grenze zu Baden-Württemberg hat ein erstes Fazit gezogen. Laut einer Mitteilung haben sich dort an den ersten sieben Tagen 773 Menschen testen lassen. Fünf Tests waren positiv. Allerdings stehe ein Testergebnis noch aus, so das Landratsamt Lindau. Vier Tage die Woche nimmt eine Allgäuer Medizin-Firma Abstriche und untersucht sie. Wegen des großen Andrangs musste sie bereits vor einer Woche ihre Kapazitäten erhöhen, das Landratsamt stellte einen zusätzlichen Container auf.

Baden-Württemberger warten unterschiedlich lange auf Corona-Testergebnisse

16:29 Uhr

Wer sich in Baden-Württemberg auf das Coronavirus testen lässt, muss unter Umständen mehrere Tage auf sein Ergebnis warten. "Wie lange es dauert, bis ein Testergebnis beim Getesteten ankommt, hängt schlichtweg vom Labor ab" erklärt Pascal Murmann vom BW-Sozialministerium gegenüber dem SWR. Unterschiedlich priorisiert würden die Tests aber nicht. Falls also ein Patient beim Hausarzt einen Test macht und das Ergebnis schon am nächsten Morgen bekommt, läge es nicht daran, dass der Test beim Arzt gemacht wurde. Ausschlaggebend sei nur die Auslastung des genutzten Labors, so Murmann. Positive Testergebnisse würde allerdings unter Umständen zuerst übermittelt werden. Im Umkehrschluss könne man also davon ausgehen, je länger man auf das Ergebnis warten müsse, desto unwahrscheinlicher sei es, dass der Test positiv ist, so Murmann.

Pandemie bringt Jugendherbergen in Not

14:55 Uhr

Keine Klassenfahrten, keine Ausflüge von Musikvereinen oder anderen größeren Gruppen: Die Corona-Pandemie bringt Jugendherbergen in eine schwierige Lage. Unter anderem Herbergen in Rottweil und Bad Urach (Kreis Reutlingen) fürchten um ihre Existenz:

Stuttgarter Handball-Coach positiv auf Corona getestet

14:40 Uhr

Der Trainer und Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart, Jürgen Schweikardt, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Trotz des Befunds müssen sich Spieler, Betreuer und Mitarbeiter des Clubs nicht in häusliche Quarantäne begeben, da sie als Kontaktpersonen zweiten Grades gelten, wie der TVB am Mittwoch nach Rücksprache mit den Behörden mitteilte. Die Stuttgarter wollen am Freitag ein Vorbereitungsspiel gegen den Liga-Rivalen HBW Balingen-Weilstetten bestreiten - ohne Schweikardt, der bis Mitte nächster Woche zu Hause bleiben muss.

12:55 Uhr

Vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga fordert die baden-württembergische Kultus- und Sportministerin Susanne Eisenmann (CDU) bundeseinheitliche Regeln für die Zulassung von Zuschauern bei Sportveranstaltungen. Sie habe kein Verständnis dafür, dass einzelne Bundesliga-Standorte mit lokalen Ausnahmegenehmigungen vorgeprescht seien. Es könne nicht sein, dass in Leipzig Zuschauer zugelassen würden und in Stuttgart nicht. Dabei gehe es nicht nur um den Profi-Fußball. Sportarten wie Handball, Basketball oder Volleyball leben von den Zuschauer-Einnahmen, dort drohe in sportlicher und finanzieller Hinsicht eine krasse Wettbewerbsverzerrung, so Eisenmann. In einem Schreiben, das dem SWR vorliegt, bittet sie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), sich auf Bundesebene für einheitliche Regeln für alle Sportarten einzusetzen.

ARD-Jugendmedientag für Schulklassen findet online statt

12:04 Uhr

Der ARD-Jugendmedientag findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie online statt. Am 10. November können Schüler bundesweit an Live-Vorträgen, Interviews, interaktiven Diskussionen und Web-Workshops mit Medienexperten teilnehmen, kündigte Intendant Tom Buhrow an. In den Web-Talks geht es unter anderem um Themen wie "Hate Speech", "Diversity in den Medien", "Verschwörungsmythen" oder "Faktencheck". Wenn es coronabedingt möglich sei, würden einzelne Landesrundfunkhäuser auch Medien-Coaches direkt in Klassen schicken, hieß es.

Bahn sieht kein erhöhtes Infektionsrisiko in Zügen

10:08 Uhr

Laut Deutsche Bahn gibt es bislang kein erhöhtes Corona-Infektionsrisiko in Zügen. Bei Zugbegleitern im Fernverkehr seien seltener entsprechende Antikörper nachgewiesen worden als bei Beschäftigten ohne Kundenkontakt, teilte das Unternehmen mit. Bundesweit liegen bislang Tests an 1.072 Mitarbeitern von Ende Juni und Anfang Juli vor. Weitere Tests sind im Oktober und Februar in der Erkältungs- und Grippesaison geplant.

Erstmals liegen wissenschaftliche Erkenntnisse zum #Corona-Geschehen in Zügen in Deutschland vor. Das Ergebnis: Es sind keine Anzeichen für eine erhöhte Corona-Gefahr beim Zugpersonal erkennbar. Mehr Infos zur #Charité-Studie der Bahn unter: https://t.co/fgcDFHDfCj https://t.co/okqScpLIFo Deutsche Bahn AG, Twitter, 9.9.2020, 9:19 Uhr

8:10 Uhr

Die Corona-Krise hat die Autobranche weltweit Milliarden gekostet und tief in die roten Zahlen gedrückt. Einer Analyse des Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) zufolge summierten sich die operativen Verluste der 17 größten Autokonzerne im zweiten Quartal auf fast elf Milliarden Euro - nach knapp 22 Milliarden Euro Gewinn im zweiten Quartal des Vorjahres. Nur sechs Hersteller mussten keine roten Zahlen verbuchen, einzig Tesla schnitt im Zeitraum April bis Juni sogar besser ab als im Vorjahr und sprang laut EY auch gleich an die Spitze der Rangliste der profitabelsten Autokonzerne.

Vor sinkenden Umsätzen konnte sich der Analyse zufolge keiner der Hersteller im zweiten Quartal retten. Zusammen büßten sie fast 177 Milliarden Euro ein. Das ist ein Rückgang um 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch hier ist die Bandbreite allerdings groß und reicht von fünf Prozent Umsatzminus bei Tesla bis zu minus 57 Prozent bei Mitsubishi. Die drei deutschen Hersteller Volkswagen (-37 Prozent), Daimler (-29) und BMW (-22) lagen im Mittelfeld.

Kaum noch freie Plätze in Frauenhäusern

7:15 Uhr

Die Frauenhäuser in Baden-Württemberg erhalten seit Ende Juli deutlich mehr Hilferufe schutzsuchender Frauen. "Mit Beginn der Sommerferien bekommen wir im Verbund der Frauenhäuser drei bis vier Anfragen am Tag, üblich ist durchschnittlich eine", sagte Heidi Graf-Knoblauch vom Stuttgarter Autonomen Frauenhaus. Derzeit sind kaum freie Plätze in Baden-Württemberg gemeldet. Das Frauenhaus in Stuttgart etwa ist voll belegt. "Wir gehen davon aus, dass sich durch die räumliche Nähe in der Corona-Krise bereits vorhandene Spannungen verschärft haben", erläuterte Graf-Knoblauch. Zugleich hätten die Frauen während des Höhepunktes der Pandemie-Einschränkungen kaum Möglichkeiten gehabt, aus gewaltgeprägten Beziehungen auszubrechen. Schon vor der Corona-Krise seien freie Plätze in den 42 Frauen- und Kinderschutzhäusern im Land Mangelware gewesen. Ein sofortiger Schutz in einer akuten Krise kann oftmals nur durch die Suche in einem anderen Bundesland ermöglicht werden - was einen enormen Aufwand für die gepeinigte Frau bedeutet.

6:17 Uhr

Das neue Schuljahr in Baden-Württemberg startet nächste Woche mit Präsenzunterricht. Was aber passiert bei einem Corona-Fall? Bei welchen Symptomen müssen Schüler zu Hause bleiben?

Mittwoch, 9. September 2020