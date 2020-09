Freitag, 4. September 2020

Das war der Freitag in Baden-Württemberg

Auch Kretschmann mahnt einheitliches Vorgehen bei Fan-Frage an

20:20 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den Fußball bei der Frage der Wiederzulassung von Zuschauern zu einem gemeinsamen Vorgehen aufgefordert. Er erinnerte bei einem Termin mit DFB-Präsident Fritz Keller daran, dass eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien Vorschläge erarbeiten soll. "Wenn jetzt jeder voran prescht, was Einzelne schon machen, ist das gefährdet", sagte Kretschmann. Es komme auch darauf an, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Vorschläge machten, die ein einheitliches Vorgehen ermöglichten. Er stellte eine Lösung weit vor dem angepeilten Stichtag 31. Oktober in Aussicht. Für ein einheitliches Vorgehen hatte sich unter anderem auch Baden-Württembergs Sportministerin Susanne Eisenmann (CDU) ausgesprochen.

DFB-Chef Keller verwies dagegen auf regionale Unterschiede bei den Corona-Infektionszahlen und Hygienekonzepte von DFL und DFB. "Wenn irgendwo im bayerischen Wald oder sonst wo ein Hotspot ist, muss ich in Leipzig keinen Shutdown machen", sagte Keller. Die Gesundheit der Menschen stehe aber über allem.

Comeback für Musiker: Open-Air-Konzert auf dem Killesberg

20:05 Uhr

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie konnte auf dem Killesberg in Stuttgart wieder ein Chor-Konzert abgehalten werden - mit drei Chören aus der Region.

Fotoserie über "Die Rückkehr der Musik"

19:10 Uhr

Mit seinem Projekt "Die Rückkehr der Musik" dokumentiert der Fotograf Reiner Pfisterer musikalische Veranstaltungen in der Region. Damit wolle er zeigen, dass man trotz der schlechten Vorausetzungen das Beste aus der aktuellen Situation machen könne.

Gemeinsames Musizieren bleibt schwierig

18:40 Uhr

In den Schulen Baden-Württembergs darf wieder gesungen werden, Blasmusiker dürfen dort auch wieder spielen. Aber ganze Chöre können immer noch nicht gemeinsam Musik machen - es sei denn, im Freien.

Ist Stuttgart auf mehr Abstriche und steigende Zahlen vorbereitet?

18:31 Uhr

In einer Woche sind die Ferien in Baden-Württemberg zu Ende. Spätestens dann werden die letzten Sommerurlauber zurückkommen. Ist die Stadt Stuttgart auf mehr Abstriche und eventuell steigende Zahlen vorbereitet? Ein Gespräch mit dem Leiter des Gesundheitsamtes, Stefan Ehehalt:

18:05 Uhr

Das Landesgesundheitsamt hat heute 333 neue Corona-Infektionen für Baden-Württemberg gemeldet (Donnerstag 311). Schätzungsweise sind somit 3.685 Menschen aktuell infiziert (Donnerstag 3.560). Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 43.251 Menschen mit dem Virus infiziert. Etwa 37.702 Menschen sind wieder genesen - 208 mehr als gestern. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt unverändert bei 1.864. Der 7-Tages-R-Wert, also die Anzahl der Personen, die ein Infizierter statistisch gesehen ansteckt, wird mit 0,89 angegeben. In der Stadt Heilbronn ist die Anzahl der Corona-Neuinfektionen mit 37,3 wieder über die kritische Marke der Vorwarnstufe von 35 gestiegen - gestern lag sie mit 34,1 noch knapp darunter.

Landkreistag fordert genaue Corona-Leitfäden für Schulen und Betriebe

17:05 Uhr

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat der Landkreistag Baden-Württemberg vom Sozialministerium bessere Handlungskonzepte nicht nur für Schlachthöfe und Betriebe, sondern auch für Schulen und Kindergärten gefordert. Die Gesundheitsämter im Land müssten bei einem Infektionsgeschehen möglichst einheitlich verfahren, sagte der Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, Landrat Joachim Walter (CDU), in Tübingen. Die Menschen wollten die Abfolge kennen, wenn es etwa in einem Kindergarten oder an einer Schule einen Corona-Fall in einer Klasse gebe. Auch das Landesgesundheitsamt sei hier gefragt. Ein Sprecher des Sozialministeriums sagte, die Forderung des Landkreistages könne man nicht nachvollziehen, zumal sich dieser hier quasi selbst kritisiere. "Die Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz werden von den Gesundheitsämtern, die in aller Regel in die Landratsämter integriert sind, veranlasst." Das Vorgehen in Gemeinschaftseinrichtungen sei Routineaufgabe der Gesundheitsämter.

Curevac erhält 252 Millionen vom Bund

15:55 Uhr

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hat vom Bundesforschungsministerium 252 Millionen Euro für die schnellere Entwicklung eines Corona-Impfstoffes erhalten. Das teilte das Unternehmen mit. Das Geld ist Teil eines 750 Millionen Euro schweren Sonderprogrammes des Bundesforschungsministeriums für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes. Curevac ist eines von drei Unternehmen, das davon profitiert. Mit den 252 Millionen Euro hat Curevac jetzt die erste große Finanzspritze des Bundes erhalten.

Bodensee-Airport braucht Millionen-Zuschuss

14:29 Uhr

Laut dem Gutachten einer Unternehmensberatung benötigt der Flughafen am Bodensee einen Millionen-Zuschuss. Im Oktober soll der Kreistag des Bodenseekreises gemeinsam mit dem Friedrichshafener Gemeinderat darüber entscheiden. Landrat Lothar Wölfle (CDU) sagte gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“, dass der Flughafen aktuell nicht vor einer Pleite stehe. Das bestätigte das Landratsamt auch dem SWR. Entscheidend sei nun, ob der Flughafen eine schwarze Null schreiben könne, wenn er von den Gesellschaftern mehr Geld bekommt, so Wölfle. Die Hauptgesellschafter sind mit jeweils knapp 40 Prozent die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis. Laut einem Flughafensprecher sei das Gutachten in Auftrag gegeben worden, weil die Corona-Pandemie zu großen Einbußen beim Bodensee-Airport geführt habe.

11:56 Uhr

Trotz neuer Hygieneregeln für Klassenzimmer und Unterricht sind Kinder und Jugendliche nach Ansicht der Gymnasiallehrer zum Schulstart nicht gut genug vor Corona-Infektionen geschützt. Fenster ließen sich oft aus Sicherheitsgründen nicht vollständig oder gar nicht öffnen, kritisierte der Philologenverband Baden-Württemberg. Deshalb müssten Raumluftreiniger beschafft werden, um die Aerosolkonzentration niedrig zu halten. Die winzigen Tröpfchen gelten als Hauptgrund für die Ansteckung mit Covid-19.

Eisbahn in Sigmaringen abgesagt

11:27 Uhr

In Sigmaringen wird es in diesem Winter keine Eislaufbahn vor dem Rathaus geben. Das teilte die Stadt mit Verweis auf die Corona-Pandemie mit. "Eine Eisbahn mit nur 20 Eisläufern und ohne Zuschauer wollen wir nicht" so Bürgermeister Marcus Ehm (CDU). Im vergangenen Advent hatte die Sigmaringer Eisbahn rund 13.000 Besucher angelockt.

"Wild Wings" sind für Fan-Rückkehr

11:26 Uhr

Der DEL-Club der Schwenninger Wild Wings hat nach dem Einreichen seines Hygienekonzepts erneut die Relevanz einer Fan-Rückkehr für das Eishockey angemahnt. "Ein Spielbetrieb ohne Zuschauer ist für uns nicht darstellbar oder finanzierbar", sagte Geschäftsführer Christoph Sandner. Es sei für die Wild Wings und für die Nachwuchsabteilung "essenziell", dass die Deutsche Eishockey Liga (DEL) "zumindest mit einer reduzierten Anzahl an Zuschauern in die neue Saison ab dem 13. November" starten könne. Der Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt habe gezeigt, dass das Hygienekonzept der Wild Wings "eine gute Grundlage für den Spielbetrieb in der kommenden Saison sein" könne.

Die Wild Wings auf Twitter Schwenninger Wild Wings, Twitter, 4.9.2020, 9:31 Uhr

"Querdenken"-Demo in Konstanz offiziell angemeldet

10:55 Uhr

Die Konstanzer "Querdenken"-Initiative hat für den 3. Oktober eine Veranstaltung bei der Stadt Konstanz mit bis zu 4.500 Menschen angemeldet. Geplant ist auch eine Menschenkette von Vaduz (Liechtenstein) über Bregenz (Österreich) und Kreuzlingen (Schweiz) bis Konstanz. Diese sei bereits beim "Guinness Buch der Rekorde" als längste Friedensmenschenkette durch vier Länder angemeldet, so die Verantwortlichen.

10:49 Uhr

Maskenverweigerern in Baden-Württemberg droht ab sofort auch auf dem Schulhof ein Bußgeld. Das geht aus dem neuen Strafkatalog hervor, den die Landesregierung nach den jüngsten Vereinbarungen von Bund und Ländern angepasst hat. Demnach drohen zwischen 25 und 250 Euro Bußgeld, wenn keine Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Unterrichts getragen wird. Der sogenannte Regelsatz liegt bei 35 Euro. Der Schutz ist ab Klasse fünf und an den weiterführenden Schulen auf den sogenannten Begegnungsflächen wie den Fluren, der Aula, dem Schulhof und den Toiletten vorgeschrieben. Im Klassenraum wird es an baden-württembergischen Schulen nach den Sommerferien dagegen keine Maskenpflicht geben.

Innenminister Strobl für einheitliche Regelung bei Fan-Rückkehr

10:34 Uhr

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) strebt in der Debatte um eine Teil-Rückkehr von Fans in die deutschen Fußball-Stadien eine einheitliche Lösung an. Zudem hat er sich erneut für die Einführung personalisierter Tickets ausgesprochen, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. "Natürlich können wir ein Fußballstadion in diesen Zeiten nicht voll besetzen - mehrere tausend Zuschauer können in einem großen Stadion an der frischen Luft durchaus einen sehr guten Abstand halten", sagte der 60-Jährige am Freitag.

Heizpilzverbot in immer mehr Städten gelockert

9:56 Uhr

Immer mehr Städte lassen die umstrittenen Heizpilze wieder zu. Städte wie Schwäbisch Gmünd, Ellwangen, Aalen (alle Ostalbkreis) und Ulm wollen damit die Außenbewirtschaftung der Gastronomie verlängern. Abstandsregeln könnten so besser eingehalten werden. Heizpilze waren in Aalen mit 3.500 Außensitzplätzen bislang kein Thema. Jetzt werden sie geduldet, so eine Sprecherin der Stadt. Derzeit werde der Brandschutz geprüft, weil die Pilze große und ringsum geschlossene Überdachungen beheizen sollen. Am Mittwoch hatte die Landesregierung die Städte aufgefordert, Beschränkungen für Heizpilze zurückzunehmen.

9:47 Uhr

Gestern wurde bekannt, dass auch Pflegekräfte in Kliniken mit besonderen Belastungen wegen der Corona-Krise eine Bonuszahlung bekommen sollen. Der Gewerkschaft Verdi reicht dies aber nicht. Sie fordert die baden-württembergische Landesregierung zur Aufstockung der Prämie auf. "Wir begrüßen, dass es endlich Bewegung bei der Prämie für weitere systemrelevante Bereiche gibt. Allerdings darf nicht nur der Einsatz ausgewählter Pflegekräfte, sondern auch anderer Beschäftigter in den Krankenhäusern honoriert werden", so Irene Gölz vom Landesbezirk Baden-Württemberg. Beispielsweise hätten auch Reinigungskräfte und Beschäftigte im Labor eine Prämie von 1.500 Euro für ihren Einsatz in der Pandemie mehr als verdient. Daher solle die Landesregierung dafür sorgen, dass das, was in der Altenpflege möglich war, auch in den Krankenhäusern umgesetzt werde, nämlich eine Aufstockung des Betrags und eine Erweiterung des Personenkreises, so Gölz weiter.

Landkreistag fordert genaue Leitfäden für Schulen

8:26 Uhr

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat der Landkreistag Baden-Württemberg bessere Handlungskonzepte für Schulen gefordert. "Die Menschen wollen wissen, was die Abfolge ist, wenn es etwa in einem Kindergarten oder an einer Schule einen Corona-Fall in einer Klasse gibt", sagte Landkreistags-Präsident Joachim Walter der "Südwest Presse". "Wird dann gleich die ganze Schule geschlossen oder nur die Klasse des Schülers nach Hause geschickt?" Unterschiedliche Entscheidungen bei identischen Fallkonstellationen würden für Verunsicherung sorgen und nicht für Akzeptanz, warnte Walter weiter. Grundsätzlich müssten Bund und Länder mehr Rücksicht auf die Praxis nehmen, "sonst schaffen wir nur Politikverdruss".

08:19 Uhr

Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac arbeitet derzeit an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Im Interview mit dem "Handelsblatt" sagte der Curevac-Haupteigner Dietmar Hopp, das Unternehmen rechne damit, dass der Wirkstoff im Frühjahr oder Sommer des kommenden Jahres zugelassen werden könnte. In eingeschränkter Form könne er aber vielleicht schon in diesem Jahr zugelassen werden, um besonders gefährdete Berufsgruppen zu schützen oder ihn in Risiko-Regionen einzusetzen, fügte Hopp hinzu. Curevac plane, bis Ende 2020 bereits mehr als 100 Millionen Dosen seines potenziellen Impfstoffs zur Verfügung zu haben.

7:23 Uhr

Heilbronn ist bei den Corona-Infektionen wieder unter die kritische Marke von 35 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gerutscht. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt liegt nach den neuesten Angaben des Landesgesundheitsamtes nur noch bei 34,1. Ab 35 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gilt eine sogenannte Vorwarnstufe. Heilbronn hatte diesen Wert am 23. August als erste Kommune in Baden-Württemberg seit Monaten wieder überschritten und seitdem auch stets über dieser Marke gelegen.

Vergnügungspark in Göppingen startet

7:11 Uhr

In Göppingen öffnet heute ein Vergnügungspark. Bis zum kommenden Dienstag sind auf dem Gelände an der EWS Arena mehr als 30 Schausteller mit Buden und Karussells vertreten. Erlaubt sind maximal 500 Besucher. Das Leben in der Stadt dürfe nicht über Gebühr beeinträchtigt werden, meinte Oberbürgermeister Guido Till (CDU). Die Initiative dazu war von Schaustellern ausgegangen, die von der Pandemie heftig betroffen sind. Auf dem Festgelände gelten strenge Hygieneregeln. Ein Bierzelt gibt es nicht; Alkohol wird nicht ausgeschenkt. Es gilt überall der Mindestabstand, in Warteschlangen etwa muss ein Mundschutz getragen werden. Von 10. bis 13. September soll der Vergnügungspark nochmals öffnen.

6:33 Uhr

Gesundheitspolitiker aus mehreren Fraktionen haben sich dafür ausgesprochen, die Quarantänezeit bei Corona-Verdachtsfällen zu verkürzen. "Ich halte es für sehr sinnvoll, die Quarantänezeit auf fünf Tage zu begrenzen", sagte beispielsweise der SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach der "Welt". "Wir wissen, dass die allermeisten Menschen fünf Tage nach Beginn der Symptome nicht mehr ansteckend sind, auch wenn der PCR-Test noch ein positives Ergebnis ausweist." Auch die gesundheitspolitischen Sprecher von FDP, Grünen und AfD sprachen sich dafür aus.

Freitag, 4. September 2020