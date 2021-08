Montag, 17. August 2020

Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Das war der Montag in Baden-Württemberg

CDU-Parteitag soll trotz steigender Corona-Zahlen stattfinden

21:44 Uhr

Der geplante CDU-Bundesparteitag im Dezember in Stuttgart soll - trotz steigender Corona-Zahlen - stattfinden. Wie aus Parteikreisen bekannt wurde, gibt es wegen der Pandemie verschiedene Szenarien für die Veranstaltung - unter anderem eine deutliche Verkleinerung der Teilnehmerzahl. Ursprünglich war vorgesehen, dass rund 1.000 Delegierte in Stuttgart einen neuen CDU-Vorsitzenden wählen.

20:56 Uhr

Curevac aus Tübingen steht kurz vor dem Abschluss der ersten Testphase des Corona-Impfstoffes. Die Testreihe dafür läuft am Institut für Tropenmedizin der Universität Tübingen. Die allermeisten Geimpften hätten bisher keine nennenswerten Nebenwirkungen gehabt, so Studienleiter Peter Kremsner. Nur ganz wenige hätten Fieber. "Es ist eine sehr gut verträgliche Impfung, nicht schlechter verträglich als die meisten anderen Impfungen, die schon auf dem Markt sind."

Freibad-Besuch im Karlsruher Turmbergbad

20:13 Uhr

Es ist eine der gefragtesten Abkühlungen jetzt in den Sommerferien: Der Besuch im Freibad. Der Weg bis ins kühle Nass ist allerdings an vielen Orten nervig. Online-Registrierung und lange Warteschlangen. Aber es gibt auch stressfreiere Tage, das zeigt ein Besuch im Karlsruher Turmbergbad.

19:22 Uhr

Die IG Metall will mit der Vier-Tage-Woche die Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie bekämpfen. Während Arbeitgeber-Verbände und -Institute den Vorschlag ablehnen, sieht Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sie als flexibles Arbeitszeitmodell.

Corona-Impfstudie der Uniklinik Tübingen: Probanden zum zweiten Mal geimpft

18:35 Uhr

Die 200 Probanden der Corona-Impfstudie des Uniklinikums Tübingen haben bereits zum zweiten Mal den Impfstoff verabreicht bekommen. Wenn alles gut läuft, beginnt im September die nächste Testphase. Entwickelt und hergestellt wurde der Impfstoff vom Tübinger Unternehmen Curevac, das am Freitag an der New Yorker Börse an den Start gegangen ist.

18:00 Uhr

Seit heute können sich Lehrer und Erzieher in Baden-Württemberg kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Nach SWR-Informationen gab es bereits am ersten Tag Probleme mit der Abrechnung. Der Grund: Nicht allen Hausärzte klar war, dass die Kosten vom Land Baden-Württemberg übernommen werden. Die Erzieherin einer Kita hat nach Angaben der evangelischen Kirche bei einem Corona-Test eine Rechnung erhalten. Dazu sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung dem SWR, es gebe mittlerweile so viele verschiedene Fälle, dass es bei den Hausärzten zu Irritationen kommen könne.

Reiserückkehrer aus Spanien: Längere Wartezeiten in Testzentren

17:54 Uhr

Nach der Reisewarnung für Spanien hat der Reiseveranstalter TUI Pauschalreisen dorthin abgesagt und will Reisende bis Ende der Woche zurückholen. Das betrifft auch den Flughafen Stuttgart. Es sei absehbar gewesen, dass sich die Zahl der Flüge verändern würde, wenn sich das Infektionsgeschehen in den einzelnen Ländern verändern würde, sagte ein Sprecher des Stuttgarter Flughafens am Montag dem SWR. In dieser Woche geht der Sprecher von 63 ankommenden Maschinen aus den betroffenen spanischen Gebieten aus. Da sich die Reisenden aus den Risikogebieten verpflichtend testen lassen müssen, wird mit längeren Wartezeiten im Corona-Testzentrum gerechnet.

Viele Arbeitsplätze im Maschienenbau gestrichen

17:48 Uhr

Im deutschen Maschinenbau seien im ersten Halbjahr 32.000 Arbeitsplätze gestrichen worden. Das teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit. Das sind rund drei Prozent aller Beschäftigten - die meisten davon arbeiten in Baden-Württemberg. Große Firmen wie Heidelberger Druck haben bereits einen Stellenabbau angekündigt. Gründe sind laut VDMA die Corona-Krise, Handelsbarrieren und der Strukturwandel in der Autoindustrie. Der Abbau sei vergleichsweise moderat, vor allem das Instrument der Kurzarbeit sei hilfreich. Deshalb begrüßt der Verband auch den Vorschlag aus Berlin, das Kurzarbeitergeld noch um ein Jahr zu verlängern.

DFB-Boss Fritz Keller: Verständnis für Fan-Absage der Politik

17:41 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie dürfen weiterhin keine Fans in die Fußball-Stadien. Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Fritz Keller, hat Verständnis für die Absage aus der Politik an eine Rückkehr der Fans. "Das war zu erwarten", so Keller. Wenn sich die Situation positiv verändere, müsse es "irgendwann mal wieder eine Normalität" geben, sagte der 63-Jährige weiter. "Nicht nur im Fußball, sondern auch in der Kultur und im sozialen Bereich."

17:07 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg ist im Vergleich zum Vortag angestiegen. Nach 32 neuen Infektionen am Sonntag vermeldete das Landesgesundheitsamt für heute 228 bestätigte neue Fälle. Das ist der höchste Tages-Wert seit Ende April. Allerdings haben die Gesundheitsämter teilweise noch Fälle vom Wochenende nachgemeldet. Die Reproduktionszahl (7-Tages-R-Wert) liegt bei 1,26. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa dreizehn Menschen anstecken. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich seit dem Wochenende nicht und liegt weiter bei 1.859. Die meisten Stadt- und Landkreise würden über eine Zunahme von Fällen berichten, die in Folge der derzeitigen Urlaubsreisen zustande gekommen wären, heißt es im Tagesbericht der Verantwortlichen weiter.

Große Nachfrage bei Corona-Tests: 4.600 Reisende an A5 getestet

16:54 Uhr

Von der Eröffnung am Freitag bis zum Sonntagabend nahmen an der Autobahn 5 bei Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) 4.600 Reisende die Möglichkeit eines Corona-Tests wahr. Das teilte das Deutsche Rote Kreuz am Montag mit. Die Testungen auf dem Parkplatz Neuenburg-Ost seien bisher problemlos verlaufen. Die Abstriche werden direkt an den Autofenstern der Reiserückkehrer genommen. Vorerst soll die Station bis zum Ende der Sommerferien betrieben werden. Der Test ist gratis, die Kosten trägt das Land. Reisende können sich auch am Stuttgarter Hauptbahnhof auf das Coronavirus testen lassen, ebenso an den Flughäfen in Stuttgart, Friedrichshafen und Karlsruhe/Baden-Baden. Urlauber aus Corona-Risikogebieten müssen sich bei der Rückkehr nach Deutschland auf das Virus testen lassen.

Überblick: So weit ist die Impfstoff-Entwicklung gerade

16:49 Uhr

Russland hat schon einen Impfstoff gegen Covid-19 zugelassen. Im September soll die Massenproduktion starten, trotz Kritik: Wissenschaftliche Standards seien laut Experten nicht eingehalten worden. Aber welche Standards müsste ein Impfstoff in Deutschland erfüllen und wie weit ist die Impfstoff-Entwicklung in Deutschland?

15:30 Uhr

Rund 20 Prozent weniger Umsatz verursache die Corona-Pandemie im Einzelhandel und der Gastronomie in Mannheim. Das teilte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim City Lutz Pauels mit. Auch die kommenden Herbst- und Wintermonate bereiten den Händlern Sorgen. Normalerweise seien das die umsatzstärksten Monate des Jahres. Um mehr Kunden in die Läden und Restaurants zu locken, seien verschiedene Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen geplant.

Die Region Neckar-Alb nimmt Teststationen in Betrieb

15:21 Uhr

Am Montagnachmittag öffnet die Drive-In-Teststelle in Münsingen (Kreis Reutlingen) - von 16 bis 20 Uhr können sich Personen im Drive-In-Testzentrum auf das Coronavirus testen lassen. Die Station soll vor allem Reiserückkehrern aus Risikogebieten oder Personen mit Corona-Symptomen als Anlaufstelle dienen. Weitere Teststationen in der Region Neckar-Alb gibt es auf dem Tübinger Festplatz und in der Kreissporthalle in Balingen (Kreis Zollernalb).

14:00 Uhr

Viele Lehrer sehen sich nicht in der Lage, im Fall einer coronabedingten Schulschließung digitalen Fernunterricht als Ersatz anzubieten. Das zeigt eine bundesweite, nicht-repräsentative Befragung des ARD-Politikmagazins "Report Mainz" von 3.000 Lehrkräften, auch aus Baden-Württemberg. 68 Prozent der Lehrer gaben an, dass an ihrer Schule kein schlüssiges Konzept für digitalen Fernunterricht existiere. Als häufigster Grund für Probleme nannten die Befragten die mangelhafte technische Ausstattung ihrer Schüler (84 Prozent) sowie der Schulen (73 Prozent). Teilweise mussten Lehrkräfte nach eigenen Angaben Hausaufgaben mit dem Auto ausfahren.

Kretschmann: Krise schweißt Grün-Schwarz zusammen

8:12 Uhr

Die Bewältigung der Corona-Krise hat die grün-schwarze Koalition aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ein Stück weit geeint. "Man ist beansprucht von der Krise und weiß: Jetzt muss man liefern und kann keine Faxen machen. Das würden die Menschen einem zu recht übel nehmen", sagte Kretschmann der Deutschen Presseagentur. In Krisen erwarteten die Leute keine Parteipolitik, sondern, dass man Probleme löse. Zum Jahresende hatte Kretschmann kritisiert, CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann befinde sich bereits im Wahlkampfmodus.

7:37 Uhr

Das Tübinger Pharma-Unternehmen Curevac strebt die Produktion von einer Milliarde Corona-Impfdosen pro Jahr an. Man peile die Zulassung für den Impfstoff für die erste Hälfte des kommenden Jahres an, sagte Curevec-Chef Franz-Werner Haas dem Finanzportal boerse-online. Danach sollen zunächst einige hundert Millionen Impfstoff-Dosen hergestellt werden. Die Produktionskapazitäten könnten aber schon bald deutlich ausgeweitet werden: bis auf eine Milliarde oder mehr im Sommer 2022, sagte der Curevac-Chef. Dafür brauche man noch eine weitere industrielle Produktionsstätte. Dem Standort Tübingen wolle das Unternehmen trotz dieser Dimensionen treu bleiben.

7:17 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will im Falle eines zweiten Lockdowns in Deutschland nicht mehr die gleichen Maßnahmen ergreifen wie beim Ersten. Das sagte er im "ZDF heute-journal". Aus seiner Sicht mache es keinen Sinn, wieder den Einzelhandel oder Frisöre zu schließen. Dort könne man mit Alltagsmaske und Hygieneregeln Ansteckungen weitestgehend vermeiden. Anders sehe das bei Feierlichkeiten aus. Dort sehe er einen Zusammenhang mit den steigenden Corona-Infektionszahlen. "Deswegen finde ich, müssen wir mit den Ländern nochmal schauen: Was sind die Grenzen, was sind die Regeln für die Größen von Veranstaltungen?"

6:57 Uhr

Ab heute können sich in Baden-Württemberg Lehrer und Erzieher kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Bis Ende September sind unabhängig von Symptomen zwei freiwillige Tests pro Person möglich. Das Testangebot gilt für rund 140.000 Lehrer und 90.000 Erzieher im Land. Daneben können sich alle Beschäftigten von Schulen und Kitas testen lassen - dazu gehören auch Hausmeister, Sekretärinnen oder Schulsozialarbeiter. Mit entsprechenden Vordrucken können sie zum Hausarzt oder in ein Abstrich-Zentrum gehen, die Kosten übernimmt das Land. Das Kultusministerium geht von einem verhaltenen Start aus, weil viele Lehrkräfte und Erzieher derzeit noch im Urlaub seien. Da die freiwilligen Tests bis 30. September angeboten werden, rechne man zum Ende der Sommerferien mit stärkerem Andrang, sagte ein Ministeriumssprecher dem SWR. Über die von Lehrergewerkschaften GEW geforderte Teststrategie hatte es wochenlang Diskussionen gegeben.

Montag, 17. August 2020