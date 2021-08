Samstag, 15. August 2020

Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Reisewarnung für Spanien: Entscheidung trifft Reisebranche hart

21:21 Uhr

Während die Ferien in Baden-Württemberg noch andauern, wurde am Freitag fast ganz Spanien zum Risikogebiet erklärt. Die Tourismusbranche leidet enorm unter den neuen Maßnahmen. Diese Entscheidung sei der Todesstoß für die Touristik, sagt Thomas Barth von der Allianz selbstständiger Reisebüros.

19:04 Uhr

Am Samstag sind in Baden-Württemberg 58 neue Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Damit hat sich die Zahl der bestätigten Fälle auf 38.483 erhöht, wie aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes hervorgeht. Knapp 35.400 Menschen gelten als genesen. Demnach sind aktuell 1.224 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich nicht - sie lag weiter bei 1.859.

18:50 Uhr

Am Samstagmorgen sind am Stuttgarter Flughafen gleich drei Maschinen mit Touristen aus Spanien gelandet. Für die meisten war es das geplante Ende der Ferien. Da für Rückkehrer aus Risikogebieten eine Corona-Test-Pflicht gilt, ging es für die meisten deshalb direkt zur Teststation. Waren es letzten Samstag schon über 1.100 Menschen, die nach einer Rückkehr aus einem Risikogebiet getestet werden mussten, kam es nun zu einem richtigen Andrang, berichtete Laura Schmittinger, die für den SWR vor Ort war. Die Bundesregierung verhängte am Freitag eine Reisewarnung für fast ganz Spanien, lediglich die Kanaren sind ausgenommen.

12:20 Uhr

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Kreditwürdigkeit Baden-Württembergs leicht auf AA+ mit stabilem Ausblick herabgestuft. Zuvor war das Bundesland noch mit der Bestnote AAA bewertet worden, wie das Finanzministerium am Samstag mitteilte. In den Kategorien institutioneller Rahmen, Finanzmanagement, Wirtschaftskraft und Liquiditätslage habe die Ratingagentur weiterhin die beste Note vergeben, so Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne). Laut der international bekannten Ratingagentur sei die Herabstufung auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und nicht auf strukturelle Probleme zurückzuführen. Sitzmann (Grüne) betonte, dass es wichtig war, alles für den Schutz der Gesundheit zu tun und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie durch zusätzliche Ausgaben abzumildern.

10:15 Uhr

Nachdem die Corona-Fallzahlen in Heilbronn wieder ansteigen, appelliert der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) an die Bürger. In Heilbronn habe es 491 Corona-Infektionen bis zum 11. August gegeben und allein in den letzten Tagen acht neue Infektionen, sagte Mergel dem SWR Studio Heilbronn. Überwiegend seien Reiserückkehrer für die neuen Infektionen in der Stadt am Neckar verantwortlich. Deshalb hoffe er, dass sich alle wieder mehr an die Vorsichtsmaßnahmen halten. "Wir alle tragen Verantwortung", so Mergel.

08:10 Uhr

Zum wiederholten Mal sind junge Urlauber infiziert aus der kroatischen Partyhochburg Novalja nach Baden-Württemberg zurückgekehrt. Dieses Mal haben sich drei Abiturienten aus Fellbach während einer privat organisierten Abi-Abschlussfahrt angesteckt.

07:45 Uhr

Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat am Freitagabend in der Tübinger Innenstadt mit 300 Flaschen Freibier für die Nutzung der Corona-Warn-App geworben: Er verteilte heimisches Bier an alle, die die App auf ihrem Smartphone vorzeigen konnten. Die App helfe, einen neuen Lockdown zu verhindern - aber nur wenn möglichst viele mitmachten, begründete er die Aktion. Der Verwaltungsausschuss des Tübinger Gemeinderats unterstützte die Aktion. Die App soll informieren und helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen bei Begegnungen mit positiv getesteten Personen. Seit Mitte Juni ist die Corona-Warn-App verfügbar.

Samstag, 15. August 2020