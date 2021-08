Freitag, 14. August 2020

Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Das war der Freitag in Baden-Württemberg

So hat der Hohenlohekreis das Corona-Virus eingedämmt

20:36 Uhr

Zu Beginn der Corona-Pandemie war der Hohenlohekreis ein Hotspot - die Infektionszahlen waren teilweise höher als in Italien. Doch die Behörden haben die Pandemie erfolgreich eingedämmt.

ARD-Korrespondentin: "Curevac hat einen furiosen Start hingelegt"

20:14 Uhr

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet, ist am Freitag mit einem Preissprung an der Börse in New York gestartet. Der erste Kurs lag an der Technologiebörse Nasdaq bei 44 Dollar. Dabei hatte Curevac die Aktie zuvor für 16 Dollar an die Investoren ausgegeben. Christiane Meier aus dem ARD Studio New York ordnet den Börsengang ein.

Was Spanien-Urlauber aus Baden-Württemberg jetzt wissen müssen

20:07 Uhr

Die Bundesregierung stuft ganz Spanien - mit Ausnahme der Kanaren - als Corona-Risikogebiet ein. Was Spanien-Urlauber jetzt wissen müssen, erklärt Claudia Kornmeier aus der SWR Redaktion Recht und Justiz.

Neue Corona-Teststation an der Autobahn A5 nahe Neuenberg

20:03 Uhr

Etwa eine Woche schon sind Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten Pflicht. Am Donnerstag wurde die neue Teststation am Stuttgarter Hauptbahnhof geöffnet. Seit Freitag gibt es auch eine an der Autobahn A5 im südbadischen Neuenberg.

18:58 Uhr

Die Bundesregierung hat das spanische Festland und die Balearen offiziell als Corona-Risikogebiet eingestuft. Das gab das staatliche Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagabend auf seiner Webseite bekannt. Ausgenommen sind lediglich die Kanaren. Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet unter anderem, dass Urlauber sich nach ihrer Rückkehr verbindlich auf Corona-Testen lassen oder für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Noch am selben Abend gab das Außenministerium eine offizielle Reisewarnung heraus. Dadurch haben Urlauber unter anderem das Recht, ihre Reise kostenfrei zu stornieren.

Corona-Polizei: Beamte in Göppingen prüfen Quarantäne-Vorgaben

18:54 Uhr

Wer positiv auf das Coronavirus getestet ist oder Kontakt zu Infizierten hatte, der muss zuhause bleiben. Auch Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich ohne gemachten Corona-Test in Quarantäne begeben. In Göppingen überprüft die Ortspolizei, ob sich die Betroffenen auch wirklich an diese Vorgaben halten.

152 neue Corona-Infektionen in Baden-Württemberg

18:22 Uhr

Das Landesgesundheitsamt (LGA) hat am Freitag 152 neue Corona-Infektionen in Baden-Württemberg gemeldet. Seit Pandemie-Beginn waren daher mindestens 38.425 mit dem Coronavirus SARS-VoV-2 infiziert. Da das Gesundheitsamt davon ausgeht, dass mittlerweile 35.322 Personen wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen sind, rechnet das LGA mit aktuell 1.244 Infizierten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Reproduktionszahl (7-Tages R-Wert) für Baden-Württemberg aktuell mit 1,18 an.

16:37 Uhr

Das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärt fast ganz Spanien wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen zum Risikogebiet. Das hat das ARD Hauptstadtstudio aus Regierungskreisen erfahren. Einzig die Kanaren sind demnach von der Entscheidung ausgenommen. Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet unter anderem, dass Urlauber sich nach ihrer Rückkehr verbindlich auf Corona-Testen lassen oder für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Die Angaben sind jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Bereits am Dienstag hatte das RKI Madrid und das Baskenland zu Risikogebieten erklärt. Die Regionen Navarra, Aragón und Katalonien sind bereits seit Ende Juli auf der Liste. Das Auswärtige Amt hat für Madrid und Katalonien ebenfalls eine Reisewarnung herausgegeben. Dadurch haben Urlauber unter anderem das Recht, ihre Reise kostenfrei zu stornieren.

SV Sandhausen kündigt Ende der Kurzarbeit an

15:48 Uhr

Im Zuge der Corona-Krise hatte auch der SV Sandhausen Kurzarbeit angemeldet. Doch bis zum Start der neuen Saison am 18. September will der Zweitligist wieder zum Normalbetrieb auf der Geschäftsstelle zurückkehren. Die Spieler erhalten seit dem Trainingsauftakt wieder ihr volles Gehalt. "Bis zum Auftakt werden wir die Kurzarbeit sukzessive zurückfahren", sagte Präsident Jürgen Machmeier.

Landeselternbeirat fordert digitale Schulplattform

15:13 Uhr

Während der Corona-Krise hat sich gezeigt, welche Schulen bereit für digitalen Unterricht sind, und welche diesbezüglich noch Nachholbedarf haben. Der Landeselternbeirat hat seine Bilanz bereits gezogen und fordert unter anderem eine einheitliche digitale Schulplattform für Baden-Württemberg. Nach dem Treffen der Bildungsminister von Bund und Ländern und der Ankündigung weiterer Maßnahmen zur Digitalisierung - unter anderem Dienst-Laptops für Lehrer - sagte der Beiratsvorsitzende Michael Mittelstaedt im Radioprogramm SWR Aktuell, es sei "gut, dass es endlich passiert, aber eindeutig zu spät." Die Maßnahmen würden jetzt "übers Knie gebrochen", sagte er: "Uns fehlt immer noch eine Art Schul-Cloud oder eine Lernplattform. Solange keine Inhalte verfügbar sind, auf die man zugreifen und mit denen man arbeiten kann, ist das nur eine Infrastruktur ohne Leben." Mittelstaedt forderte, es müsse "mindestens eine Plattform geben, die unseren Lehrplänen entspricht."

Verfassungsgericht lehnt Eilantrag auf verbindliche Triage-Regeln ab

14:31 Uhr

Wer darf leben und wer muss sterben, wenn es im Zuge der Corona-Krise mehr Schwerkranke als Beatmungsplätze gibt? Diese Entscheidung ist weiterhin den Ärzten vor Ort vorbehalten. Denn das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat einen Eilantrag abgelehnt, womit mehrere Kläger verbindliche Regeln für die "Triage" erzwingen wollten. Es stammt vom französischen Verb "trier", das "sortieren" oder "aussuchen" bedeutet. Entscheidendes Kriterium soll danach sein, welcher Patient die größeren Überlebenschancen hat. Eine Einstufung nach Alter, Vorerkrankungen oder Behinderungen soll es ausdrücklich nicht geben dürfen. Die neun Klägerinnen und Kläger - überwiegend Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen - befürchten, im Ernstfall trotzdem auf der Strecke zu bleiben. Statistisch gesehen hätten sie schlechtere Aussichten zu überleben. Mit ihrer Verfassungsklage wollen sie erreichen, dass der Gesetzgeber die Entscheidungskriterien vorgibt. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich bereits im April gegen gesetzliche Regeln für die Triage ausgesprochen. Der Eilantrag ist damit zwar gescheitert, die Verfassungsklage ist aber weiter anhängig.

Auch Heilbronn verbietet die Sexarbeit

14:02 Uhr

Nach Karlsruhe und Stuttgart hat am Freitag auch Heilbronn aufgrund der Corona-Pandemie sämtliche Prostitution verboten. Das Verbot betrifft Anbieterinnen ebenso wie Freier. Rechtlich sei dies durch das Infektionsschutzgesetz abgesichert, sagte eine Sprecherin der Stadt am Freitag. Werde das Verbot missachtet, könne das Prostituierte wie Kundschaft teuer zu stehen kommen. Damit reagierte die Stadtverwaltung auf eine Lücke in der Corona-Verordnung der Landesregierung. Demnach ist der Betrieb von Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen sowie jede sonstige Ausübung des Prostitutionsgewerbes bereits seit einiger Zeit verboten. Kommunen hatten das als Komplettverbot ausgelegt - und saßen damit einem Missverständnis auf. Denn das Verbot in der Verordnung gilt nicht für selbstständige und allein tätige Prostituierte. Die Branche hatte das Verbot kritisiert. Es gebe keine wirksamen Hilfen für Prostituierte, die vornehmlich selbstständig seien und kaum finanzielle Rücklagen hätten.

VfB-Testspiel gegen Olympique Marseille abgesagt

13:56 Uhr

Wegen eines Corona-Verdachts im Team hat Olympique Marseille das für Freitagabend geplante Testspiel gegen den VfB Stuttgart abgesagt. Das teilte der französische Erstligist am späten Donnerstagabend mit. Der Test war ursprünglich für 17 Uhr angesetzt.

13:19 Uhr

Bei Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr wurden fast 1.000 Verstöße gegen die Maskenpflicht registriert. Jeder Dritte trug die Maske nicht korrekt. Die Kontrollen fanden am Donnerstag durch das Polizeipräsidium Aalen in den Landkreisen Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und im Landkreis Schwäbisch Hall statt. Das teilte das Innenministerium Baden-Württemberg am Freitag mit. Maskenverweigerer hätten fast immer einsichtig reagiert und anschließend ihre Mund-Nasen-Bedeckung ordentlich aufgezogen, so Innenminister Thomas Strobl (CDU). Bei sieben Fällen seien jedoch Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten aufgegeben worden, einmal wurde wegen der Beleidigung eines Busfahrers eine Strafanzeige aufgegeben. Wer ohne Maske im Bussen und Bahnen unterwegs ist, riskiert seit dem 1. Juli ein Bußgeld von bis zu 250 Euro.

12:08 Uhr

In Kupferzell im Hohenlohekreis hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagvormittag die Ergebnisse seiner Corona-Studie vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass 7,7 Prozent der Testpersonen bereits Antikörper entwickelt haben. Die Studie wies 3,9-mal mehr Infektionen nach als bislang bekannt. Diese Dunkelziffer lasse sich aber nicht auf andere Städte und Gemeinden übertragen, betont Projektleiterin Claudia Santos-Hövener. Insgesamt wurden mehr als 2.100 Kupferzeller untersucht. Ein weiterer Befund zeigt zudem, dass 16,8 Prozent der Personen mit positivem Antikörper-Nachweis keine Symptome hatten.

Stadt Kirchheim schließt Sperrung der Bürgerseen nicht aus

11:42 Uhr

Wegen Verstößen gegen die Abstandsregeln am vergangenen Wochenende droht die Stadt Kirchheim (Kreis Esslingen) mit einer Sperrung der Bürgerseen. Marcus Deger, Leiter des Sachgebiets Ordnung und Verkehr der Stadtverwaltung, appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Besucher. Wenn die Parkplätze voll sind, sei es auch an den Bürgerseen zu voll. Notfalls werde der Zugang zu den Seen gesperrt, so die Stadtverwaltung.

Stadt Stuttgart erinnert an Maskenpflicht: Kunststoff-Visiere reichen nicht

11:29 Uhr

Vor dem Hintergrund der steigenden Fallzahlen hat die Stadt Stuttgart zur Einhaltung der Hygieneregeln aufgerufen. Insbesondere die Maskenpflicht im Einzelhandel, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und bei bestimmten Dienstleistungen ist von Bedeutung. Dabei sei es nicht ausreichend, nur ein Visier aus Kunststoff als Spuckschutz zu tragen. Zudem solle die Maske auch die Nase bedecken. Für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen von der Maskenpflicht befreit sind, gelte dies nicht, so die Stadt.

11:09 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt in mehr als einem Dutzend Fälle wegen möglichen Betrugs bei staatlichen Corona-Hilfen. Landesweit wird in rund 300 Fällen ermittelt. Die genaue Zahl der Fälle lässt sich allerdings nur schätzen. Denn bei Fällen von Subventionsbetrug werden die Fälle der Corona-Hilfen nicht gesondert ausgewiesen, hieß es auf Anfrage des SWR.

Pressekonferenz zu den Ergebnissen der RKI-Studie in Kupferzell

10:52 Uhr

Vom 20. Mai bis zum 9. Juni waren vom Robert-Koch-Institut (RKI) in Kupferzell (Hohenlohekreis) mehr als 2.100 Einwohner auf das Coronavirus untersucht und dazu befragt worden - um 11 Uhr werden die Ergebnisse vorgestellt. Wir übertragen die Pressekonferenz hier live.

9:38 Uhr

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac geht heute in New York an die Börse. Mit dem Schritt soll unter anderem Geld für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes eingesammelt werden. Der Börsengang an der Technologiebörse "Nasdaq" soll Curevac rund 245 Millionen Dollar einbringen. Hauptinvestor von Curevac ist der Mitbegründer des Walldorfer Software-Konzerns SAP, Dietmar Hopp. Dieser will auch nach dem Börsengang die Kontrolle über das Tübinger Unternehmen behalten.

8:00 Uhr

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen hat nach Teststationen an den Flughäfen in Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen und am Hauptbahnhof in Stuttgart nun auch eine Station an der Autobahn in der Rheinebene ihren Betrieb aufgenommen. "Die ersten Autofahrer sind durch, die Tests wurden genommen", sagte Karin Bundschuh, Sprecherin des Badischen Roten Kreuzes, das das Testcenter auf dem Parkplatz Neuenburg-Ost (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) an der Autobahn A5 führt. Die Abstriche werden direkt an den Autofenstern der Reiserückkehrer genommen. Das Angebot besteht sieben Tage die Woche von 6 bis 22 Uhr und soll vorerst nur bis zum Ende der Sommerferien betrieben werden. Der Test ist gratis, die Kosten trägt das Land.

Testspiel des VfB Stuttgart gegen Marseille fällt aus

7:28 Uhr

Der VfB Stuttgart muss auf den für heute Abend geplanten Test gegen Olympique Marseille wegen eines Corona-Verdachtfalls beim französischen Erstligisten verzichten. Marseille teilte die Entscheidung zur Absage am späten Donnerstagabend mit. Geplant war das Testspiel für 17.00 Uhr in Marseille. Ob der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga kurzfristig Ersatz findet, steht noch nicht fest.

Freitag, 14. August 2020