Freitag, 24. Juli 2020

Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Das war der Freitag in Baden-Württemberg

20:54 Uhr

Das Tübinger Biotechnologie-Unternehmen Curevac macht mit seinen Börsenplänen in den USA ernst. Curevac reichte am Freitag den Entwurf für seinen Börsenprospekt bei der US-Wertpapieraufsicht SEC ein, die Voraussetzung für ein Listing an der Technologiebörse Nasdaq. Dem 283-seitigen Dokument zufolge wird der Börsengang federführend von den Investmentbanken Bank of America (BoFA Securities), Jefferies und Credit Suisse (CS) begleitet. Reuters hatte berichtet, dass der Börsengang im September oder Oktober stattfinden könnte. In dem Prospekt ist noch kein Zeitpunkt vermerkt. Das Unternehmen arbeitet - wie zahlreiche Rivalen - an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus Covid-19, der im besten Fall bis Mitte 2021 auf den Markt kommen könnte.

Wissenschaftler arbeiten an zweiter Generation Corona-Impfstoff

20:46 Uhr

Weltweit arbeiten Forscher an einem Mittel gegen Corona. In Tübingen gibt es Wissenschaftler, die an diesem ersten Wettrennen nicht mitmachen. Sie arbeiten an einer zweiten Generation von Impfstoffen. Ein Mittel, das uns noch besser vor einer Corona-Ansteckung schützen soll.

Bundesgesundheitsminister: Vorsicht auch mit Corona-Tests an Flughäfen

19:38 Uhr

Nach der Entscheidung, Corona-Teststellen an deutschen Flughäfen einzurichten, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor Leichtsinn gewarnt. Ein Test sei kein Freifahrschein, sondern immer nur eine Momentaufnahme, sagte er. Auch mit einem negativen Corona-Test sollten Reiserückkehrer auf den Infektionsschutz achten. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Nachmittag beschlossen, dass sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten künftig an Flughäfen freiwillig und kostenlos testen lassen können. Durch einen negativen Test kann die 14-tägige Quarantäne umgangen werden.

Warum manche Corona-Infizierten keine Antikörper bilden

19:20 Uhr

Bislang haben offenbar nur 5 bis 20 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das Coronavirus gebildet. Auch zwei Beschäftigte einer Apotheke in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) haben Covid19 überstanden, ohne es zu wissen - sind aber dennoch nicht immun.

18:22 Uhr

87 weitere bestätigte Neuinfektionen sind dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium seit gestern gemeldet worden. Demnach stieg die von den Verantwortlichen geschätzte Zahl der derzeit aktuell Infizierten auf 881 an, am Vortag waren es noch 839. Nachdem den Behörden heute zwei weitere Todesfälle aus dem Rems-Murr-Kreis gemeldet wurden, stieg die Zahl der Todesfälle in Baden-Württemberg auf insgesamt 1.841 an.

26 Neuinfektionen: Gesundheitsamt sucht nach Kontaktpersonen

17:52 Uhr

Im Zusammenhang mit 26 Corona-Neuinfektionen nach einer privaten Veranstaltung in Schwäbisch Gmünd sucht das Gesundheitsamt weiter nach Kontaktpersonen. Es sei keineswegs auszuschließen, dass weitere Gemeinschaftseinrichtungen im Raum Schwäbisch Gmünd betroffen sind, so das Landratsamt gegenüber dem SWR.

17:03 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat sich besorgt über den Anstieg der neu gemeldeten Coronavirus-Fälle in den vergangenen Tagen gezeigt. "Diese Entwicklung ist sehr beunruhigend und wird vom RKI weiter sehr genau beobachtet", teilte eine RKI-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Am Freitag habe die Zahl der deutschlandweit neu übermittelten Corona-Fälle mit 815 deutlich höher als in den Vorwochen gelegen. "Zuvor lag die Zahl bei um die 500 übermittelten Fällen pro Tag, zeitweise auch deutlich darunter", so die Sprecherin. Mehr als 60 Prozent der neuen Fälle seien jedoch auf Anstiege in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zurückzuführen.

Sozialminister appelliert: "Rückkehrer aus Risikogebieten unbedingt testen lassen"

16:48 Uhr

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen mehr Corona-Tests für Reiserückkehrer. "Es wäre verheerend, wenn durch die anstehende Reisezeit eine zweite Corona-Welle bei uns im Land losgetreten würde. Deshalb sollten sich alle Rückkehrer aus Risikogebieten unbedingt testen lassen", sagte Sozialminister Manne Lucha (Grüne). Auch für Menschen, die mit dem Bus oder dem Auto nach Deutschland kommen oder per Zug, sollen im grenznahen Bereich verstärkt Informationen über mögliche Quarantäneverpflichtungen und Testmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Eine gesetzliche Verpflichtung für einen Test werde noch geprüft. Lucha hält dies jedoch für einen "sehr großer Eingriff". Es sei keine Petitesse und werde nicht schnell umzusetzen sein.

Verstärkte Kontrollen an Badeseen

16:44 Uhr

Extrem viele Besucher hatten vor einer Woche teilweise für Verkehrsprobleme, Ruhestörungen und Müll an den Ufern der Badeseen in Baden-Württemberg gesorgt. Diese Lage soll sich nicht wiederholen, zumal es nahe liegt, dass bei hohem Besucheraufkommen auch die Abstandsregeln nicht immer eingehalten werden. Jetzt wird mehr kontrolliert.

16:42 Uhr

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat im SWR-Sommerinterview Kritik an ihrem Kurs in der Coronakrise erneut zurückgewiesen. Es sei darum gegangen, Gesundheitsschutz und Schulpflicht miteinander zu vereinbaren. Auch ohne Präsenzpflicht habe es für alle Schüler Lernangebote gegeben.Gleichzeitig räumte die CDU-Politikerin ein, dass man vielleicht in manchen Punkten schneller oder früher auf die Corona-Krise hätte reagieren können.

15:05 Uhr

Rückkehrende Urlauber aus Risikogebieten können sich künftig bei ihrer Ankunft an deutschen Flughäfen auf eigenen Wunsch hin auf das Coronavirus testen lassen. Das geht aus dem Beschluss hervor, auf den sich die Gesundheitsminister der Länder am Nachmittag geeinigt haben. Reisende aus Staaten mit einem hohen Infektionsrisiko sollen die Möglichkeit bekommen, sich direkt am Flughafen testen zu lassen - auf freiwilliger Basis. Wer allerdings positiv getestet werde, müsse in häusliche Quarantäne, so Dilek Kalayci (SPD). Für alle Reiserückkehrer seien die Tests kostenlos. Die Frage nach der Bezahlung der Tests war bis zuletzt ein Streitpunkt der Konferenz.

Ergebnisse der Corona-Studie des RKI verzögern sich

15:00 Uhr

Die Ergebnisse der Corona-Studie in Kupferzell (Hohenlohekreis) verzögern sich. Ursprünglich sollten sie noch diesen Monat bekannt gegeben werden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab als Grund für die Verzögerung ausstehende virologische Tests an, die für wissenschaftlich eindeutige Ergebnisse wichtig seien. Die Ergebnisse dieser sogenannten Neutralisationstests würden nun aber vorliegen, so dass die Auswertungen in Kürze abgeschlossen werden können. Mitte August sollen die ersten Ergebnisse nun vorgestellt werden. In Kupferzell waren vom RKI vom 20. Mai bis zum 9. Juni mehr als 2.100 Einwohner untersucht und befragt worden.

Trotz Absagen in China: 2020 kein Tennis-Turnier in Stuttgart

14:37 Uhr

Die frei gewordenen Wochen im Herbst wollen die Veranstalter des Stuttgarter WTA-Tennisturniers nicht dafür nutzen, den Porsche Grand Prix doch noch nachzuholen. "Kurzfristig wäre das sehr schwierig. Für dieses Jahr ist das Thema durch", sagte Stuttgarts Turnierdirektor Markus Günthardt der Deutschen Presse-Agentur. Der Schweizer verwies auch darauf, dass die Hallenkapazität voraussichtlich nicht gegeben wäre. Weil die geplanten Turniere in China aufgrund der Coronavirus-Krise abgesagt wurden, muss die Profiorganisation einen neuen vorläufigen Kalender erstellen. Die hochklassig besetzte Sandplatz-Veranstaltung hätte vom 20. bis 26. April in Stuttgart stattfinden sollen.

Heftige Kritik an Landesregierung wegen Rekordschulden

14:16 Uhr

Der Bund der Steuerzahler und Oppositionsparteien haben heftige Kritik an den geplanten Rekordschulden von zehn Milliarden Euro geäußert. Der Chef des Steuerzahlerbundes, Zenon Bilaniuk, sagte: "Natürlich muss das Land die Personalkosten senken. Der Stellenaufbau der letzten Jahre muss gestoppt werden, insbesondere in der Ministerialverwaltung. Darüber hinaus müssen die ständig steigenden Pensionslasten im Landeshaushalt in den Blick genommen werden." FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sprach von einer "haushalterischen Bankrotterklärung". Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) drücke sich vor dem, was in Kommunen und privaten Haushalten geschehe: mit kritischem Blick durch die Haushalte zu gehen und sich von nicht unbedingt Nötigem zu trennen. Der AfD-Politiker Rainer Podeswa sagte: "Haushaltsseriosität geht anders als dieses schwarz-grüne Finanzchaos."

26 Corona-Infektionen nach privater Veranstaltung

13:51 Uhr

In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) haben sich in den vergangenen beiden Tagen 26 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Einer Mitteilung des Landratsamts zufolge seien sie in Zusammenhang mit einer privaten Veranstaltung aufgetreten. Das Gesundheitsamt sucht nun intensiv nach weiteren Kontaktpersonen, derzeit werden in einer Grundschulklasse im Stadtteil Bettringen Abstrichuntersuchungen vorgenommen. Anfang nächster Woche sollen außerdem Schüler einer Klasse des Parler-Gymnasiums untersucht werden. Ein Kindergarten war zudem wegen eines positiv getesteten Kindes zeitweise geschlossen.

13:35 Uhr

Württembergs Protestanten dürfen von Sonntag an wieder gemeinsam Abendmahl feiern. Dabei müssen sie allerdings strenge Hygieneregeln zum Schutz gegen Corona einhalten, teilt die Evangelische Landeskirche in Württemberg auf ihrer Internetseite mit. So sollen die Teilnehmer unmittelbar vor Empfang von Brot und Wein ihre Hände an Desinfektionsstationen reinigen. Die Kirche hält weiterhin am Sicherheitsabstand von zwei Metern zwischen den Gottesdienstbesuchern fest. Die Distanz muss auch beim Warten auf dem Weg zum Altar eingehalten werden. Hin- und Rückweg bleiben getrennt, damit es nicht zu unnötigen Begegnungen zwischen den Gläubigen kommt. Beim Verteilen des Brots müssen die Spendenden Einmalhandschuhe oder Zangen benutzen. Wein oder Traubensaft kommen aus geschlossenen Gefäßen, die ebenfalls nur mit Handschuhen geöffnet werden. Die Austeilenden müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Wieder Kurzarbeit bei Evobus in Neu-Ulm

13:03 Uhr

Beim Reisebushersteller Evobus in Neu-Ulm (Bayern) ist wegen der Corona-Krise der Absatz eingebrochen. Im August und September werden die 3.900 Beschäftigten des Neu-Ulmer Werkes wieder tageweise in Kurzarbeit geschickt. Das berichten die "Neu-Ulmer Zeitung" und die "Südwest Presse". Die Stimmung in der Belegschaft ist demnach angespannt. Im zweiten Quartal seien kaum mehr Aufträge hereingekommen, wird die Geschäftsleitung zitiert. Der Absatz an Reisebussen sei von April bis Juni um mehr als 60 Prozent eingebrochen und damit noch stärker als im ersten Quartal. Nach einem zweiwöchigen Produktionsstopp Mitte März und Kurzarbeit im April hatten die Beschäftigten im Mai zunächst wieder angefangen voll zu arbeiten.

Weniger Verkehrsunfälle wegen Corona

12:40 Uhr

Auf den Straßen in Baden-Württemberg hat es im Mai vor allem wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Verkehrsunfälle gegeben als im Vorjahresmonat. Die Zahl ging nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um knapp 7.900 auf 20.822 zurück. Das entspricht einem Rückgang von 27,5 Prozent. Laut Statistik starben vier Menschen weniger als im Mai 2019 und die Zahl der Verletzten sank von rund 4.100 auf rund 3.250. Wegen Homeoffice und Fernunterricht seien weniger Menschen auf den Straßen, erklärte das Amt. Mit 23 Prozent weniger Unfällen als im Vorjahr zeichnet sich dieser Trend auch bundesweit ab.

35.000 Mitarbeiter bei Bosch arbeiten weniger

11:58 Uhr

Für 35.000 Mitarbeiter des Technologiekonzerns Bosch in den Bereichen Entwicklung, Forschung, Vertrieb und Verwaltung im Großraum Stuttgart endet nächste Woche die Kurzarbeit. Ab Anfang August verringert sich dann die wöchentliche Arbeitszeit, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter einigten sich auf eine entsprechende Regelung, um die Kosten weiterhin senken zu können. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen stellen Bosch wie andere Unternehmen weiterhin vor große Herausforderungen. "Auch wenn sich die Nachfrage inzwischen langsam erholt, ist die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens nach wie vor stark belastet", teilte eine Sprecherin mit. Für Tarifbeschäftigte mit einer Arbeitszeit von mehr als 35 Stunden verringert sich die Wochenarbeitszeit infolge der neuen Regelung um zehn Prozent. Bei Arbeitsverträgen mit 35 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit und darunter sinkt die Arbeitszeit um 8,57 Prozent. Es kommt zu entsprechenden Gehaltskürzungen.

11:03 Uhr

Nicht jeder Fahrgast im öffentlichen Nahverkehr hält sich an die Maskenpflicht. Deshalb haben Polizei und Mitarbeiter der Stuttgarter Straßenbahnen am Donnerstagmorgen Überprüfungen durchgeführt. Kontrolliert wurden die Fahrgäste an den Haltestellen Hauptbahnhof und Charlottenplatz. Und zwar in der Zeit von 6:45 Uhr bis 9 Uhr. In dieser Zeit, sprich der Stoßzeit für den öffentlichen Nahverkehr, waren das 18.000 kontrollierte Fahrgäste. Nach Angaben der Stuttgarter Straßenbahnen trugen 117 Menschen keine Maske. Die Meisten davon wurden auf dem Bahnsteig ohne Maske angetroffen. In den Fahrzeugen war die Bereitschaft größer einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Nur 0,5 Prozent der Fahrgäste wurden 'ohne' angetroffen. Seit Bestehen der Maskenpflicht muss ab Betreten des Bahnsteigs eine Schutzmaske getragen werden.

Zwei Jahre Sicherheit für ZF-Mitarbeiter

10:51 Uhr

Die rund 50.000 Tarifbeschäftigten beim Autozulieferer ZF Friedrichshafen sind bis Ende 2022 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Management, Gesamtbetriebsrat und die IG Metall einigten sich auf einen entsprechenden Tarifvertrag, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Stellen können in Deutschland aber trotzdem gestrichen werden, etwa über Abfindungen oder Altersteilzeitregelungen. Personalvorständin Sabine Jaskula sagte: "Die neue Vereinbarung gibt uns die nötige Flexibilität, um unsere Kapazitäten schnell und sozialverträglich an die dauerhaft gesunkene Nachfrage aus dem Markt anzupassen." Angaben über eine mögliche Höhe eines Stellenabbaus machte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage nicht. ZF will früheren Angaben zufolge in den nächsten Jahren bis zu 15.000 Stellen weltweit streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Wegen des Umbruchs in der Autoindustrie sowie der Corona-Krise befindet sich das Stiftungsunternehmen mit Sitz am Bodensee wie andere Zulieferer auch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und muss die Kosten senken.

Marburger Bund: Reiserückkehrer im Flugzeug befragen

10:02 Uhr

Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen noch im Flugzeug zu ihren Kontakten befragt werden. Das hat die Bundesvorsitzende des Ärzteverbandes "Marburger Bund", Susanne Johna, vorgeschlagen. Man könne beispielsweise "einen Zettel an alle Mitreisenden verteilen und bitten, ihn auszufüllen", sagte sie im SWR. Anhand der erhobenen Fragen könnten die Abstrichzentren Risikopersonen dann besser erkennen. Johna sprach sich dafür aus, dass sich Reisende nach der Ankunft drei oder vier Tage in Quarantäne begeben. Danach müsse es einen weiteren Test geben. Jedem müsse jedoch klar sein, so Johna, "dass es eine hundertprozentige Sicherheit gar nicht geben kann, aber es würde ja schon helfen, wenn wir zumindest eine höhere Sicherheit haben". So wüssten dann beispielweise die Gesundheitsämter, "wer eingereist und wer gegebenenfalls noch eine engere Kontaktperson ist". Corona-Tests an den Flughäfen sollten nur durch "medizinisch geschultes Personal" erfolgen, sagte Johna. Hier müssten beispielsweise die Labore dafür sorgen, dass Fachkräfte zur Verfügung stünden. "Der öffentliche Gesundheitsdienst kann das sicher zusätzlich nicht leisten."

9:35 Uhr

Die grün-schwarze Landesregierung will infolge der Corona-Krise neue Kredite in Rekordhöhe aufnehmen, um Investitionen und laufende Ausgaben zu stemmen. "Wir werden wahrscheinlich in einer Größenordnung von mehr als zehn Milliarden Euro Schulden machen müssen", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) der "Stuttgarter Zeitung" (Freitag). Man könne gegen eine Krise nicht ansparen, sonst untergrabe man die Quellen des Wohlstands. Der Grünen-Politiker bestätigte, dass das Land die für den laufenden Haushalt 2020/2021 prognostizierten Steuerausfälle in Höhe von 6,8 Milliarden Euro vollständig über Kredite kompensieren wird. Nach den Regeln der Schuldenbremse wären konjunkturbedingt sogar 7,2 Milliarden Euro neue Schulden möglich.

Gemeinden suchen Lösungen für Baggersee-Ansturm

9:23 Uhr

Wegen des Ansturms auf Baggerseen im Großraum Karlsruhe suchen viele Gemeinden nach Lösungen. Die Stadt Bruchsal (Kreis Karlsruhe) wird kommendes Wochenende am Baggersee Untergrombach die Zahl der Parkplätze halbieren. Einmal voll, dürfen nur noch Anlieger die Zufahrtstraßen benutzen. So sollen weniger Menschen an den See kommen und die Abstandsregeln eingehalten werden. Der Oberbürgermeister von Rheinstetten (Kreis Karlsruhe), zu dem der Epplesee gehört, fordert die Landesregierung auf, über die bestehende Regelungen für Schwimmbäder nachzudenken.

8:56 Uhr

Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall eröffnen am Freitagabend die 95. Spielzeit mit der Komödie "Eine Sommernacht". Unter Corona-Auflagen werden auf der Großen Treppe und auf zwei Bühnen bis zum 5. September rund 80 Vorstellungen gegeben. Zwar gibt es in diesem Jahr nur 12.000 Eintrittskarten, aber Intendant Christian Doll ist froh, überhaupt spielen zu können. "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir eine Notspielzeit haben, sagte Doll. "Man merkt, dass alle Kollegen gerade einfach darauf brennen, zu spielen und Lust haben, zu spielen. Ich glaube, das wird diese Spielzeit auch ausmachen." Die meisten anderen professionellen Freilichttheater bleiben in diesem Sommer geschlossen, so wie auch die Burgfestspiele Jagsthausen (Kreis Heilbronn).

Bruchsaler Schüler feiern Abitur im Autokino

8:07 Uhr

In Zeiten von Corona ist an eine gewöhnliche Abifeier natürlich nicht zu denken. Schüler des Bruchsaler Gymnasiums St. Paulusheim (Kreis Karlsruhe) haben jetzt etwas Besonderes auf die Beine gestellt: einen Abiball im Autokino. In Baden-Württemberg dürfen seit dem 1. Juli Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen stattfinden. Das würde für die Bruchsaler Schüler reichen, für deren Eltern allerdings nicht. Also sitzen die Schülerinnen und Schüler mit ausreichendem Abstand auf Stühlen, während die Eltern dahinter in ihren Autos über das Autoradio die Feier verfolgen können.

6:59 Uhr

Die "Große Woche" auf der Galopprennbahn in Iffezheim (Kreis Rastatt) wird im kommenden September wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich ohne Zuschauer stattfinden. Lediglich die Besitzer von Rennpferden dürfen zu den Rennen kommen. Nach Mitteilung von Rennsportveranstalter Baden-Racing ist es das erste Mal in der 160-jährigen Geschichte der Rennbahn, dass die "Große Woche" ohne Publikum auskommen muss. Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister kritisierte die Entscheidung des baden-württembergischen Kultusministeriums. Es sei nicht zu akzeptieren, dass beispielsweise der Europapark Rust täglich 10.000 Gäste begrüßen dürfe, die Iffezheimer Galopprennbahn hingegen lediglich 500. Hofmeister sagte, sie rechne mit hohen finanziellen Einbußen.

6:51 Uhr

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen heute erneut über eine Corona-Teststrategie für Reiserückkehrer aus Risikogebieten beraten. Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wäre nach eigenen Angaben auf ein solches Szenario vorbereitet. Man könnte dort innerhalb weniger Stunden eine Corona-Kontrollstation einrichten. Die logistischen Möglichkeiten seien vorhanden. Nach Angaben des Flughafen-Chefs Manfred Jung werde man aber erst aktiv, wenn konkrete Verordnungen vorlägen. Vor allem die Kostenfrage müsse geklärt sein, so Jung gegenüber dem SWR. Derzeit gibt es vom Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden Verbindungen in sechs Länder, die als Risikogebiet gelten, darunter auch Serbien. Von dort kehren derzeit die meisten Infizierten nach Baden-Württemberg zurück.

Freitag, 24. Juli 2020