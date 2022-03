Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Das war der Donnerstag in Baden-Württemberg

21:25 Uhr

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist seit Beginn der Pandemie in Baden-Württemberg auf mindestens 36.741 gestiegen. Das waren 94 mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium in Stuttgart mitteilte. 34.063 Menschen gelten als genesen. Derzeit seien geschätzt 839 Menschen im Land mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Corona-Toten gab die Behörde mit insgesamt 1.839 an, das ist ein Todesfall mehr als gestern. Die Reproduktionszahl wurde vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,98 angegeben. Sie besagt, wie viele Personen im Durchschnitt von einem Infizierten angesteckt werden.

Kinderarzt schlägt Corona-Abstrich-Zentren für Kinder vor

19:05 Uhr

Kinderarzt Klaus Rodens aus Langenau (Alb-Donau-Kreis) warnt: Wenn hinter jedem Schnupfen und Husten eines Kindes ein Covid-19-Fall vermutet werde, breche das System im Herbst zusammen. Rodens ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.

Finanzielle Unterstützung für Schausteller, Taxifahrer und Eventbranche

17:50 Uhr

Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium will die finanziell schwer angeschlagenen Schausteller und Taxifahrer sowie die Eventbranche mit mehr als 92 Millionen Euro unterstützen. Das geht aus einer Kabinettsvorlage hervor, die nach dem Willen von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am kommenden Dienstag beschlossen werden soll.

Fachgespräch zu Erkältungen in Kitas und Schulen

17:05 Uhr

Der Umgang mit Erkältungssymptomen während der Corona-Pandemie bei Kindern in Kitas und Schulen war nach SWR-Informationen am Nachmittag Thema einer nicht-öffentlichen Expertenanhörung. Das Sozial- und das Kultusministerium wollen aus der Anhörung eine gemeinsame Regelung ableiten. Ziel des Fachgesprächs mit Vertreten von Ärzteschaft, Kommunalverbänden und Gewerkschaften ist nach Angaben des Sozialministeriums eine konkrete Empfehlung für ein einheitliches Vorgehen. Die Ministerien wollen Handreichungen erarbeiten, damit Erzieher, Lehrer und Eltern wissen, wie mit Erkältungssymptomen umzugehen ist. Bisher wird das an Kitas und Schulen unterschiedlich gehandhabt, häufig werden Kinder mit Schnupfen nach Hause geschickt.

Innenminister will Ehrenamtliche im Bevölkerungsschutz stärken

16:45 Uhr

Baden-Württemberg will ehrenamtliche Helfer im Bevölkerungsschutz stärker unterstützen und das Landeskatastrophenschutzgesetz entsprechend ändern. Das hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Landtag angekündigt. Damit wolle man sicherstellen, dass ehrenamtlichen Helfern keine finanziellen Nachteile entstehen. Das Land ersetze Kosten für Aufwendungen, Verdienstausfall und eingetretene Schäden - und zwar nicht mehr nur bei Katastrophen, sondern auch bei anderen außergewöhnlichen Einsatzlagen. Dazu zählt, wenn Ehrenämtler im Zusammenhang mit einer Pandemie helfen oder bei einem langen Stau im Winter Autofahrer mit Decken und heißen Getränken versorgen. Nächsten Dienstag soll das Kabinett die Gesetzesänderung beschließen. Zudem soll ein Corona-Hilfspaket für Vereine geschnürt werden.

Keine weiteren Seesperrungen im Kreis Heilbronn geplant

14:14 Uhr

Nach der angekündigten Sperrung des Breitenauer Sees bei Obersulm sollen andere Badeseen im Kreis Heilbronn trotz Corona-Verordnung vorerst geöffnet bleiben. Zugänglich bleiben zum Beispiel die Badeseen Ehmetsklinge bei Zaberfeld sowie die in Pfaffenhofen und Eppingen. Die Ehmetsklinge ist bei heißem Wetter ein besonders beliebter Anziehungspunkt in der Region. Ähnlich wie zum Breitenauer See strömte am vergangenen Wochenende viele Besucher zum Abkühlen und Sonnenbaden dorthin. Die Gemeinde setzt nach eigenen Angaben auf Vernunft und Disziplin der Menschen, werde sich aber auch nicht scheuen, den See zu sperren, wenn es zu voll werde.

Umfrage: Hohe Akzeptanz der Corona-Regeln

13:45 Uhr

Laut einer Studie der Universität Heidelberg akzeptieren fast drei Viertel der Deutschen die begrenzten Grundrechtseinschränkungen wegen der Corona-Pandemie. 80 Prozent versicherten, die geltenden Corona-Regeln zu Abstand, Maske und Kontaktbeschränkungen immer oder meistens zu befolgen. Nur vier Prozent der Befragten halten sich danach kaum an die Hygieneregeln. Allerdings gab nur etwas mehr als Hälfte an, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, wenn ein Impfstoff entwickelt werde.

12:55 Uhr

Grüne und CDU im Landtag wollen die Schulden der Corona-Pandemie langsamer tilgen als bisher geplant. Statt einer Rückzahlung binnen zehn Jahren sind nun bis zu 25 Jahre im Gespräch, wie die "Südwest Presse" berichtet. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern, hat das Land bislang einen Kredit über fünf Milliarden Euro aufgenommen. Ab 2024 sollen diese Schulden eigentlich über zehn Jahre abgezahlt werden - 500 Millionen pro Jahr. Dies würde aber "an die Substanz des Landes" gehen.

Palmer will Au-Pairs den Aufenthalt erleichtern

11:59 Uhr

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat die Bundesregierung aufgefordert, die Aufenthaltserlaubnis für Au-Pairs ausnahmsweise zu verlängern, um die Kinderbetreuung zu gewährleisten. Mit dieser Bitte schrieb er Briefe an den Innen- und Arbeitsminister, teilte die Stadtverwaltung mit. Wegen der Corona-Pandemie können neue Au-Pairs aus dem Ausland derzeit nur erschwert einreisen.

11:05 Uhr

Die Formel 1 fährt in diesem Jahr nicht auf dem Hockenheimring. Dies erklärte Veranstalter Jorn Teske: "Wir haben immer versucht, eine Lösung zu finden. Wir sind aber immer bei unserer Maßgabe geblieben, dass wir nicht auf Kosten sitzen bleiben dürfen", sagte Teske. "Wir sind am Ende nicht zusammengekommen." Der Traditionskurs in Nordbaden war zuletzt Ersatzkandidat für den Notkalender der Formel 1 infolge der Corona-Pandemie. Die Königsklasse des Motorsports habe dem Hockenheimring zudem signalisiert, dass man einen Grand Prix in Europa zumindest vor einigen Zuschauern stattfinden lassen wolle. "Mit den Verordnungen in Baden-Württemberg ist das nicht machbar", bedauert Teske.

Viele Urlaubsrückkehrer vom Balkan infiziert

10:57 Uhr

Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus sind in Baden-Württemberg nach wie vor recht niedrig, auch wenn sich in den vergangenen Tagen ein leichter Anstieg abzeichnet. Ein Grund dafür könnten Urlauber sein, die das Virus aus dem Ausland mit nach Hause bringen. Die meisten Rückkehrer aus Urlaubsländern, die sich mutmaßlich dort mit dem Coronavirus infiziert haben, kommen aus den Balkanländern zurück, zum Beispiel aus Serbien, dem Kosovo, Bosnien-Herzegowina und Kroatien.

Gartengerätehersteller Gardena erhöht Umsatz deutlich

10:41 Uhr

In Lockdown-Zeiten haben viele Menschen offensichtlich das Arbeiten im Garten neu entdeckt: So hat der Ulmer Gartengeräte-Hersteller Gardena im ersten Halbjahr seinen Umsatz um 60 auf rund 630 Millionen Euro gesteigert. Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen von der Corona-Pandemie profitiert. Die Nachfrage nach Gartengeräten sei in der Pandemie gestiegen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Gardena beschäftigt 90 Mitarbeiter mehr als zum Jahreswechsel - vor allem im Bereich Logistik und Produktion.

8:04 Uhr

Die ersten Corona-Tests bei den Mitarbeitern eines Schlachthofes in Crailsheim (Kreis Schwäbisch-Hall) sind laut Landratsamt negativ ausgefallen. Insgesamt seien in der vergangenen Woche über 1.200 Abstriche genommen worden. Nach einer Landesverordnung müssen Schlachtbetriebe mit mehr als 100 Mitarbeitern ihre Beschäftigten zweimal wöchentlich testen lassen.

Kreis Heilbronn: Badeseen bleiben weiter geöffnet

7:39 Uhr

Nach der angekündigten Sperrung des Breitenauer Sees bei Obersulm sollen andere Badeseen im Kreis Heilbronn vorerst geöffnet bleiben, darunter die Ehmetsklinge bei Zaberfeld sowie die Seen in Pfaffenhofen und Eppingen. "Wir haben unseren Vollzugsdienst mit einer privaten Einheit verstärkt und wir hoffen auf Vernunft, auf Disziplin, auf Verantwortungsbewusstsein. Aber wir werden uns auch nicht scheuen den See zu sperren, wenn es einfach zu voll wird", so Zaberfelds Bürgermeisterin Diana Kunz (parteilos) gegenüber dem SWR.

Rollende Teststation im Bodenseekreis im Einsatz

7:23 Uhr

Im Bodenseekreis ist ein alter Rettungswagen zu einem mobilen Corona-Testzentrum umgebaut worden. Es soll zum Einsatz kommen, wenn bei mehreren Personen in einem Gebäude Verdacht auf eine Covid-19-Infektion besteht.

Heidelberg kämpft mit Millionen-Loch im Haushalt

6:55 Uhr

Trotz der Corona-Hilfen durch das Land Baden-Württemberg kämpft die Stadt Heidelberg mit einem großen Haushaltsloch. Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) erklärt. Die Stadt müsse erstmals Schulden machen, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Dank der bisherigen Bundeshilfen und der nun zugesagten Landesmittel könnten die finanziellen Verluste zwar deutlich reduziert werden, trotzdem fehlten im Haushalt alleine für dieses Jahr immer noch mehr als 50 Millionen Euro. Deshalb müsse man die Kreditaufnahme mehr als verdoppeln, so Würzner weiter.

Schausteller und Markthändler protestieren gegen Auflagen

6:35 Uhr

Nichts geht mehr für die Schausteller in Baden-Württemberg. Seit Monaten stehen Achterbahnen, Kettenkarusselle und Autoscooter still. Deshalb machen die Betreiber jetzt mobil und gehen in Stuttgart am Mittag auf die Straße.

Corona-Tests: Flughafen-Betreiber haben Bedenken

6:21 Uhr

Die deutschen Flughafen-Betreiber sehen bei den angestrebten Corona-Tests an Flughäfen noch viele offene Fragen. Sollten die Gesundheitsbehörden einen Schnelltest für Rückkehrer aus Risikogebieten anordnen, müssten sie ihn auch selbst durchführen, so die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen. Flughafen-Mitarbeiter seien dazu nicht befugt. Die Gesundheitsminister der Länder wollen Tests an Flughäfen ausweiten, haben das aber noch nicht formal beschlossen.

Donnerstag, 23.7.