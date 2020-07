Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Corona-Warn-App verwirrt

21:57 Uhr

Seit gut zwei Wochen können wir die deutsche Corona-Warn-App installieren. Mehr als 14 Millionen Mal wurde sie bereits heruntergeladen. Manchmal stiftet sie mit ihren Meldungen Verwirrung bei den Nutzern. IT-Experte Alexander Winkler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion erklärt, was dagegen hilft:

19:54 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist seit gestern um 25 gestiegen. Das waren halb so viele neue Infektionen wie am Vortag. Insgesamt steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 35.780. Davon sind ungefähr 33.412 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Aus dem Landkreis Emmendingen wurde dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Baden-Württemberg auf insgesamt 1.839. Die Reproduktionszahl wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 0,96 angegeben.

Bundestag beschließt freiwillige Gutschein-Lösung für Pauschalreisen

19:33 Uhr

Der Bundestag hat eine freiwillige Gutscheinlösung für Pauschalreisen beschlossen, die wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sind. Falls Kunden von ihrem Reiseveranstalter einen Gutschein akzeptieren, sichert der Staat diese Gutscheine gegen eine Insolvenz des Unternehmens ab. Reisende sind aber nicht verpflichtet den Gutschein anzunehmen und können ihr Geld zurück verlangen. Ursprünglich wollten Union und SPD verpflichtende Gutscheine durchsetzen. Die EU-Kommission erhob jedoch Einspruch dagegen.

17:36 Uhr

In Mannheim ist eine Schülerin der 5. Klasse eines Gymnasiums positiv auf das Coronavirus getestet worden. 14 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrer und eine Praktikantin, die alle unmittelbaren Kontakt mit der Schülerin hatten, seien in Quarantäne, teilte die Stadt mit. Das Gesundheitsamt ermittele nun weitere Kontaktpersonen. Diese würden unabhängig von Krankheitssysmptomen auf das Virus getestet. Das Gesundheitsamt und die Schulleitung stünden in engem Austausch.

17:21 Uhr

Das Erzbistum Freiburg reagiert auf die Kritik von Kirchenmusikern und lockert die Coronaregeln für die Gottesdienste, den Gemeindegesang und die kirchlichen Chöre. Der Mindestabstand beim Singen werde auf zwei Meter reduziert, hieß es. Das hatten zwei Dutzend katholische Kirchenmusiker in einem Brief gefordert und gegen die bestehende Drei-Meter-Abstandsregel protestiert. Sie warfen dem Bistum vor, die staatlichen Corona-Bestimmungen zu "übererfüllen". Übermäßige Vorsicht erzeuge übermäßige Angst.

17:04 Uhr

Regelmäßige Corona-Tests für Lehrer sind in Baden-Württemberg weiterhin nicht vorgesehen. Dies zeichnet sich nach einem Gespräch zwischen der Landesregierung und Lehrerverbänden ab. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lehnt nach SWR-Informationen freiwillige Corona-Tests für Lehrer weiter ab, weil die Tests allein nicht vor Infektionen schützen würden. Denkbar seien allerdings stichprobenartige Tests am Ende der Sommerferien, sagte eine Sprecherin des Staatsministeriums.

16:34 Uhr

Die Lehrergewerkschaft GEW fordert auch angesichts des Coronavirus, die Hygienestandards an den Schulen einzuhalten. Landeschefin Doro Moritz sagte am Donnerstag in Stuttgart: "Die Corona-Pandemie hat die Hygienemängel an Schulen aufgezeigt und Versäumnisse deutlich gemacht." Das sei auch das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Instituts Civey für die GEW.

Fünf Fälle in Mannheim - auch Schülerin infiziert

15:26 Uhr

In Mannheim gibt es fünf neue nachgewiesene Corona-Fälle, darunter ist auch eine Schülerin eines Mannheimer Gymnasiums. Wie das Gesundheitsamt der Stadt mitteilte, seien einige ihrer Mitschüler und mehrere Lehrer in häusliche Quarantäne geschickt worden. Einige der Infizierten seien nach der Rückkehr von einer Reise in ein Risikogebiet positiv getestet worden. Die Schülerin sei eine enge Kontaktperson von zuvor positiv getesteten Familienangehörigen. Sie hatte bis Ende vergangener Woche die Schule besucht. Für die übrigen Schüler und Lehrer gelte kein erhöhtes Infektionsrisiko.

14:29 Uhr

In den vergangenen Wochen sind immer mehr gefälschte Corona-Schutzmasken nach Baden-Württemberg eingeschleust worden. Die Fälschungen kommen vor allem aus China, erklärte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Tübingen, das für Produktüberwachung zuständig ist.

13:38 Uhr

Zwei Dutzend Kirchenmusiker protestieren in einem Brief gegen die neuen Hygieneregeln für Chöre im Erzbistum Freiburg. Demnach müssen Chorsänger beim Singen untereinander einen Mindestabstand von drei Metern in alle Richtungen, auch im Freien, einhalten. Die Kirchenmusiker fordern einen Mindestabstand von nur zwei Metern. "Wir sind zunehmend irritiert darüber, dass die kirchlichen Verordnungen der letzten Wochen die staatlichen Bestimmungen regelmäßig übererfüllen", heißt es in dem Schreiben. Die Haltung der Kirche trage dazu bei, dass Singen in Corona-Zeiten in der Gesellschaft das Etikett "gefährlich" trage, kritisieren die Sänger. Faktisch bedeutet der Mindestabstand beim Singen, dass selbst große Pfarrsäle für Proben oder Auftritte zu klein seien.

Caritas wirbt für Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst

13:31 Uhr

Die Caritas in Baden-Württemberg wirbt in der Corona-Krise für soziales Engagement im Bundesfreiwilligendienst oder bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). Ein solcher Dienst in Altenpflege, Kindergärten, Behindertenarbeit oder Flüchtlingshilfe könne eine gute Alternative und sinnvolle Überbrückung für Schulabgänger sein, wenn geplante Reisen nicht möglich seien oder kein passender Ausbildungsplatz gefunden werde, betonte die Caritas am Donnerstag in Freiburg.

Bischof July hält nichts vom Begriff "systemrelevant"

12:52 Uhr

Dem Begriff der "Systemrelevanz" kann der evangelische Landesbischof Frank Otfried July nichts abgewinnen. Im Gegenteil: Er hält ihn nach seinen bisherigen Erfahrungen in der Corina-Krise sogar für riskant. "Wer diesen Begriff verwendet, der begreift eine Gemeinschaft gewissermaßen als eine Maschine, für deren Funktionieren es bestimmte Teile braucht. Nur diese werden dann als 'systemrelevant' beschrieben", sagte der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum Auftakt der Landessynode am Donnerstag in Stuttgart.

Corona-Infektionen an fünf Schulen im Kreis Göppingen

11:12 Uhr

Im Landkreis Göppingen haben insgesamt fünf Schulen neue Corona-Fälle gemeldet. Laut Landratsamt wurden bislang 450 Tests unter den Kontaktpersonen durchgeführt, alle fielen negativ aus. Angesteckt haben sich die fünf Schülerinnen und Schüler nach aktuellen Erkenntnissen bei einer privaten Grillparty.

11:10 Uhr

Trotz Corona-Pandemie wollen offenbar viele Deutsche im Sommer doch lieber ins Ausland fahren, statt in heimischen Gefilden Urlaub zu machen. Das zeigen zumindest die Zahlen des Deutschen Reiseverbands.

10:02 Uhr

Zwei Kindergärten in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) sind vergangene Woche vorübergehend geschlossen worden, weil ein Kind zunächst positiv auf Corona getestet worden war. Es gebe Entwarnung, sagte eine Sprecherin des Landratsamts am Donnerstag dem SWR. Das Kind ist offenbar doch nicht infiziert. Das haben zwei weitere Tests ergeben, so die Sprecherin. In dem zweiten Kindergarten arbeitet die Mutter des Kindes als Erzieherin.

Weinheim muss wegen Corona mehrere Projekte verschieben

9:48 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie liegen in zahlreichen Kommunen in Baden-Württemberg Projekte auf Eis. So auch in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Wie der Gemeinderat in einer Sitzung gestern informierte, fehlen wegen der Corona-Krise 16,7 Millionen Euro im Stadthaushalt. Renovierungsmaßnahmen am Rathaus, ein behindertengerechter Aufzug am Schloss, Umbaumaßnahmen am Werner-Heisenberg-Gymnasium und der weitere barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen werden unter anderem aufs nächste Jahr verschoben. Außerdem ist in diesem Jahr kein Geld für die Erschließung eines Neubaugebiets vorhanden.

9:43 Uhr

Nach dem Angriff auf Teilnehmer einer Demonstration gegen Corona-Beschränkungen im Mai in Stuttgart hat die Polizei am Morgen einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 21-Jährige wird wegen versuchten Totschlags dem Haftrichter vorgeführt.

9:26 Uhr

Seit der Coronavirus-Pandemie sind sogenannte Antikörper-Tests in alles Munde. Doch wie funktioniert das mit den Antikörpern genau? Und was sagen solche Tests eigentlich aus?

Dauer 1:30 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Körpereigene Abwehr: Wie Antikörper Viren bekämpfen Seit der Coronavirus-Pandemie sind sogenannte Antikörper-Tests in alles Munde. Doch wie funktioniert das mit den Antikörpern genau? Und was sagen solche Tests eigentlich aus? Video herunterladen (4 MB | MP4)

7:22 Uhr

Lehrerverbände kritisieren die Corona-Teststrategie der Landesregierung, weil Lehrkräfte und Erzieher in Baden-Württemberg nicht regelmäßig getestet werden sollen. Heute soll es darüber ein Spitzengespräch mit der Landesregierung geben.

Immer mehr Menschen spielen Lotto im Internet

6:55 Uhr

Die Corona-Krise hält die Baden-Württemberger nicht davon ab, ihr Glück im Lottospiel zu suchen. In den ersten sechs Monaten des Jahres sind die Einsätze trotz Pandemie und geschlossener Annahmestellen deutlich gestiegen. Ein Grund: Immer mehr spielen Lotto im Internet.

Brettener Gymnasium öffnet wieder

6:26 Uhr

Nachdem die Gemeinde Bretten (Kreis Karlsruhe) ein Gymnasium wegen fünf Corona-Infektionen geschlossen hatte, startet am Vormittag wieder der Unterricht. Unklar ist bislang noch, ob die Infektionen der Lehrerin und der Schüler in Zusammenhang stehen.

6:15 Uhr

Die Spendenbereitschaft der Deutschen hat auch in der Corona-Krise nicht nachgelassen. In den Monaten Februar bis Mai 2020 spendeten die Bundesbürger mehr Geld an gemeinnützige Organisationen als im Vorjahreszeitraum, wie Zahlen des Marktforschungsinstituts GfK zeigen. "Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten, die die Corona-Krise für viele Menschen mit sich bringt, hätte man durchaus erwarten können, dass es einen Spendeneinbruch gibt", so Max Mälzer, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrats. Zu Beginn der Krise hätte so manche Hilfsorganisation mit einem Spendenrückgang von bis zu 90 Prozent gerechnet. Insgesamt kamen den Angaben zufolge im Jahr 2020 bislang rund 31 Millionen Euro mehr zusammen als im Vorjahreszeitraum. Demnach stieg das Gesamtspendenvolumen im Februar gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 um sechs Prozent, im März um 13 Prozent, im April um fünf Prozent und im Mai um sieben Prozent.

Donnerstag, 2.7.