Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

21:26 Uhr

Nach dem Bundesliga-Aufstieg des VfB Stuttgart haben sich zahlreiche Fans der Schwaben vor dem Stadion versammelt. Mehrere Hundert Anhänger feierten die Mannschaft am Sonntag mit Sprechchören und Gesängen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen wurden sie kurz darauf per Stadiondurchsage um die Auflösung der Versammlung gebeten. "Bitte seid vernünftig und löst die Ansammlung vor den Stadiontoren auf", hieß es. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo äußerte dagegen Verständnis für die Anhänger. "Wenn Emotionen im Spiel sind, hat man einen Tick weit weniger Kontrolle über sich selbst", sagte der 42-Jährige.

12:19 Uhr

Trotz der Auflagen zur Bekämpfung des Coronavirus haben in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) etwa 200 Menschen in einer Disko gefeiert. Nach Polizeiangaben trugen weder die Gäste noch das Personal einen Mund-Nasen-Schutz. Auch der Mindestabstand von 1,50 Meter sei wegen der Enge nicht eingehalten worden. Daher sei die Disko in der Nacht zum Sonntag geräumt worden. Der Betreiber muss mit einer Anzeige rechnen.

10:53 Uhr

Im Kreis Göppingen sind an insgesamt fünf Schulen je ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Das Gesundheitsamt hat mit den jeweiligen Schulen Kontakt aufgenommen und die Schüler und Lehrkräfte der betroffenen Klassen in Quarantäne versetzt", hieß es einer Mitteilung. Auch weitere Kontaktpersonen sollen getestet werden. Eine Grundschule soll bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben.

