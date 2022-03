Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Das war der Freitag in Baden-Württemberg

Ehrenamtliche bringen mit der Tafel to Go Lebensmittel nach Hause

20:36 Uhr

Die Tafelläden, bei denen sich Bedürftige normalerweise günstig eindecken können, waren in Zeiten des Coronavirus oftmals wochenlang geschlossen. In Murrhardt und Backnang im Rems-Murr-Kreis versuchen Helfer, die alte und die neue Not mit Lebensmittel-Lieferungen direkt nach Hause zu lindern.

20:13 Uhr

Viele Schausteller sind wegen des Verbots von Volksfesten in Corona-Zeiten verzweifelt. Ein Karlsruher Betrieb will deshalb möglichst bald einen privaten Jahrmarkt eröffnen.

19:59 Uhr

In Baden-Württemberg liegt die Zahl der derzeit offiziell mit dem Coronavirus infizierten Personen bei geschätzt 527. Das geht aus tagesaktuellen Zahlen hervor, die das Landessozialministerium am Abend bekannt gegeben hat. Demnach seien am heutigen Freitag 35 bestätigte Neuinfektionen den Behörden gemeldet worden. Die Gesamtzahl der Infizierten in Baden-Württemberg seit Ausbruch des Virus stieg damit auf mindestens 35.094 an, insgesamt 1.805 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Aufgrund eines Beschlusses der Lenkungsgruppe "SARS-CoV-2 (Coronavirus)" vom Mittwoch werden tageskatuelle Fallzahlen durch das Ministerium künftig nur noch werktags von Montag bis Freitag erfolgen, so die Verantwortlichen.

Warmes Wetter veredelt den Brückentag

19:53 Uhr

Fast alles war möglich bei Temperaturen um die 30 Grad am Freitag in Baden-Württemberg. Viele Menschen haben den Tag genossen, zum Beispiel in den wieder geöffneten Freibädern. Doch es hat sich einiges geändert im Vergleich zum vergangenen Jahr.

Ein Tagebuch schreiben erlebt in Corona-Zeiten Comeback

18:36 Uhr

Sorgen, Ängste, Nöte, aber auch Freude - jedenfalls eine Menge Gefühl stecken zwischen den Seiten eines Tagebuchs. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie erlebt Tagebuch schreiben einen echten Boom.

Coronakrise bringt Studenten um ihre Nebenjobs

18:25 Uhr

Studieren in Coronazeiten kann ziemlich anstrengend sein. Mehr Selbstorganisation und Geldsorgen waren die Folge für viele Studenten. Manch einer hatte aber Glück, wie Beispiele aus der Studentenstadt Freiburg zeigen.

18:08 Uhr

Die isolierte Station der GRN-Klinik in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) wird am Montag wieder öffnen. Nachdem am 30. Mai zwei Auszubildende positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, war die Station 4 vorsorglich geschlossen worden. Eine dritte Testreihe bei Patienten und Mitarbeitern sei negativ ausgefallen, sodass man nach einer gründlichen Reinigung und Desinfektion am Wochenende die Station wieder öffnen könne, so die Klinikleitung.

17:34 Uhr

Die Universität Ulm kündigt für den 15. Juni weitere Lockerungen an. Die Universität und der Botanische Garten sind dann wieder für die Allgemeinheit zugänglich. Die 2.400 Beschäftigten dürfen ihr Homeoffice beenden. Innerhalb der Universität muss der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten oder eine Maske getragen werden. Die niedrigen Infektionszahlen und das disziplinierte Verhalten der Universitätsmitglieder erlauben eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb in Forschung und Verwaltung, erklärte Universitätspräsident Michael Weber. Für die meisten Studenten gilt jedoch, dass die Vorlesungen online bis 21. August weitergehen.

16:05 Uhr

Nach drei Monaten Grenzkontrollen sollen die Übergänge zum Wochenbeginn nun wieder komplett geöffnet werden. Nur welches Land wann die Schlagbäume öffnet - das ist unterschiedlich. Ein Überblick.

Fragen und Antworten zur Corona-Warn-App

15:37 Uhr

Die Veröffentlichung der Corona-Tracing-App steht kurz bevor. Auch wenn die App wegen geringer Corona-Infektionszahlen vorerst kaum auf die Probe gestellt werden dürfte, wirft sie doch viele Fragen auf. Einen Überblick über die wichtigsten gibt es hier.

Neue Kampagne wirbt für Urlaub in Baden-Württemberg

15:01 Uhr

Mit einer neuen Kampagne will das Land für Urlaub in Baden-Württemberg werben. Sie richtet sich nach Angaben des Tourismusministeriums an Baden-Württemberger, die Sorgen vor Urlaubsreisen ins Ausland hätten. Mit dem Slogan "Sie haben Ihr Ziel erreicht" soll die Kampagne erfolgreich werben. Das Land investiert rund 750.000 Euro. Mit großflächigen Plakaten in 22 Städten des Landes soll für Urlaub in Baden-Württemberg geworben werden. Nachdem der Tourismus durch die Corona-Krise komplett eingebrochen war, müsse er nun wieder in Gang gebracht werden, so Tourismusminister Guido Wolf (CDU).

Brautpaare dürfen tanzen - Gäste nicht

14:29 Uhr

"Auf Hochzeiten ist der Tanz des Brautpaars erlaubt", so steht es in der seit Freitag gültigen Neuauflage der Corona-Verordnung des Landes. Allerdings nur, wenn die Tanzfläche mindestens 25 Quadratmeter groß ist. Außerdem müsse sichergestellt sein, dass das tanzende Brautpaar jederzeit einen Abstand von 2,5 Metern zu allen Teilnehmern der Festgesellschaft einhalte. Die Gäste dürfen nicht tanzen. Feiern mit maximal 99 Teilnehmenden sind in Baden-Württemberg seit kurzem wieder möglich, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden.

14:21 Uhr

In Heilbronn haben sich zwölf Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, habe sich ein Großteil der Menschen bei einer privaten Feier in einer Wohnung angesteckt. Zehn der Infizierten hatten keine Symptome. Alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Weitere 18 Kontaktpersonen wurden auf COVID-19 getestet und werden derzeit überwacht. Nach Angaben des Gesundheitsamtes ist die Entwicklung noch nicht besorgniserregend. Sie zeige aber, dass durch die Lockerungen das Risiko von Erkrankungen und Verdachtsfällen zunehme. Auch der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) rief in diesem Zusammenhang erneut alle Bürger dazu auf, weiterhin Abstand zu halten und eine Maske zu tragen.

Corona-Update für den Südwesten

12:00 Uhr

Wie wurde Fronleichnam in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in Zeiten von Corona begangen? Und warum hat eine katholische Kirchengemeinde der heiligen Corona nun eine Baumskulptur gewidmet? Das und mehr in unserem Corona-Update für den Südwesten:

11:41 Uhr

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will sich für eine rasche Wiederaufnahme des Messebetriebs mit größeren Veranstaltungen einsetzen. Dass kleinere Messen mit weniger als 500 Teilnehmern ab dem 1. August wieder stattfinden könnten, sei bereits ein erster wichtiger Schritt, sagte die Ministerin. "Ich bin zuversichtlich, dass der Weg einer schrittweisen Öffnung von Veranstaltungen nun kontinuierlich fortgesetzt werden kann und dass wir auch eine klare Perspektive für die Wiederaufnahme von größeren Messen und Veranstaltungen ab September 2020 festlegen können." Zuvor hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet. Am Dienstag solle das Thema in der Kabinettssitzung besprochen werden, teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Bahn plant flexibles 20-Fahrten-Ticket für Pendler

11:10 Uhr

Die Deutsche Bahn will mit einem neuen Pendlerticket wieder mehr Fahrgäste anlocken. Das berichtet die "Wirtschaftswoche". Demnach soll das Ticket für 20 Fahrten auf einer bestimmten Strecke gelten und bis zu einem Drittel günstiger sein als eine Monatskarte. Damit will die Bahn Berufstätigen entgegenkommen, die wegen der Arbeit im Homeoffice nicht mehr jeden Tag zum Arbeitsplatz fahren. Die Fahrgastzahlen sind in der Corona-Krise eingebrochen. Die Bahn erwartet nach eigenen Angaben aber eine schnelle Erholung im Fernverkehr.

Neckar besser nicht als Schwimmbad-Ersatz nutzen

10:33 Uhr

Immer mehr Menschen nutzen den Neckar zum Schwimmen. Sicherlich auch, weil viele Freibäder und Badeseen Corona-bedingt erst langsam wieder öffnen. Baden im Fluss ist laut Gesundheitsamt allerdings keine gute Idee:

Türkei fordert Aufhebung der Reisewarnung

10:10 Uhr

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat die Bundesregierung aufgefordert, die Reisewarnung für die Türkei so schnell wie möglich aufzuheben. Sein Land sei vorbereitet für eine sichere Einreise, sagte er dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Alle Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie würden unter anderem vom TÜV Süd überprüft. Die Verlängerung der Reisewarnung sei daher nicht nachvollziehbar. Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch beschlossen, die Reisewarnung für mehr als 160 Staaten außerhalb der EU bis mindestens Ende August aufrecht zu erhalten.

9:17 Uhr

Angesichts unterschiedlicher Corona-Regeln fürchtet der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband einen Hochzeitstourismus in Grenzregionen Bayerns. Ein Abwandern der Gäste drohe vor allem nach Baden-Württemberg, aber auch nach Österreich, sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert. Während in Baden-Württemberg seit Dienstag wieder Feiern mit bis zu 99 Gästen erlaubt sind, gebe es im Freistaat dafür noch keine Perspektive. "Das ist wirklich ein Nachteil", sagte Geppert. Ein Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg sagte, einen Hochzeitstourismus aus Bayern könne man aktuell nicht feststellen, "auch wenn es Einzelfälle dieser Art geben mag." Grundsätzlich habe Geppert aber recht: "Gleiche Wettbewerbsbedingungen für Betriebe in benachbarten Bundesländern sind anzustreben." Auch der Bund deutscher Hochzeitsplaner teilte mit, man könne bisher keinen Hochzeitstourismus beobachten.

ZF produziert in China fast im Normalbetrieb

8:57 Uhr

Die Standorte des Autozulieferers ZF Friedrichshafen in China produzieren nach der Ausbreitung des Coronavirus wieder weitgehend auf Normalniveau. Das sagte ein Firmensprecher auf SWR-Anfrage. Er bestätigte damit die Meldung der europäischen Handelskammer, wonach europäische Unternehmen in China ihren Betrieb weitgehend normalisiert hätten. China sei weltweit die Ausnahme, heißt es bei ZF. In Europa, Nordamerika oder Brasilien kämpfe das Unternehmen weiterhin mit der schlechten Konjunktur.

Corona-Untersuchungen in Kupferzell werden ausgewertet

8:07 Uhr

Mehr als 2.100 Kupferzeller sind innerhalb von 15 Tagen untersucht worden. Die Untersuchungen endeten am vergangenen Dienstagabend. Erste Ergebnisse sollen voraussichtlich in vier Wochen vorgestellt werden. Es ging vor allem darum, herauszufinden, wie hoch die Dunkelziffer bei Infektionen ist und wie viele Menschen erkrankt waren, ohne Symptome zu zeigen. Man sei auf eine große Kooperationsbereitschaft getroffen, so Thomas Lampert vom Robert-Koch-Institut (RKI).

7:32 Uhr

Die Vereinten Nationen (UN) befürchten wegen der Corona-Pandemie einen massiven Anstieg der Kinderarbeit. Gründe dafür seien die wirtschaftlichen Folgen und die in vielen Ländern geschlossenen Schulen. Die Fortschritte der vergangenen 20 Jahre könnten wegen Corona zerstört werden, so das Kinderhilfswerk Unicef anlässlich des heutiges Tages gegen Kinderarbeit. Schätzungen gehen davon aus, dass weltweit etwa 152 Millionen Kinder zwischen fünf und 17 Jahren arbeiten müssen.

6:52 Uhr

Nach rund zweieinhalb Monaten "Corona-Fahrplan" mit einem zeitweise deutlich ausgedünnten Angebot kehrt der Bahnverkehr in Baden-Württemberg am kommenden Wochenende in den Normalbetrieb zurück. Mit dem Fahrplanwechsel in der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen, von einigen Ausnahmen etwa durch Baustellen abgesehen, wieder 100 Prozent der Verbindungen im Regionalverkehr angeboten werden. Das hatten Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Vertreter der Betreiber Abellio, DB Regio, Go-Ahead und SWEG angekündigt. Es gibt außerdem einige Neuerungen: Auf der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel etwa können Fahrgäste in neuen Zügen schneller vorankommen. So sollen zum Beispiel zwischen Offenburg und Basel neue Fahrzeuge stündlich unterwegs sein. Dabei gibt es einen Wechsel zwischen einem schnelleren Regionalexpress mit weniger Haltepunkten und einer langsameren Verbindung mit mehr Zwischenstationen. Auf der Neckar-Alb-Bahn von Stuttgart nach Tübingen geht zudem mit Abellio ein neuer Betreiber an den Start. Auch hier soll es mehr Züge und einen dichteren Takt geben.

6:44 Uhr

Baden-Württemberg verzeichnet immer weniger Verstöße gegen die Corona-Verordnung, obwohl weiterhin viel kontrolliert wird. So wurden am 31. März 438 Ordnungswidrigkeiten und 24 Straftaten registriert. Am 30. April waren es 310 Ordnungswidrigkeiten und 26 Straftaten, am 29. Mai nur noch 89 Ordnungswidrigkeiten. Dabei lag die Zahl der Personenkontrollen mit 3.567 Ende Mai nach Angaben des Innenministeriums sogar leicht über der von Ende März. Die Kontrollen betreffen derzeit vor allem den Mindestabstand von 1,5 Meter, zum Beispiel auf Spielplätzen. Die sinkenden Zahlen ließen sich aber nicht nur mit dem Zuwachs an Freiheiten erklären, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Renato Gigliotti. Er meinte: "Die Menschen haben die Regelungen mehr und mehr verinnerlicht - sie gehören mittlerweile zum Alltag."

Freitag, 12.6.2020