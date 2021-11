Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Das war der Mittwoch in Baden-Württemberg

20:40 Uhr

In der Corona-Krise sind weitere Lockerungen für Baden-Württemberg angekündigt worden. Unter anderem sollen bald wieder Busreisen möglich sein. Ein Überblick über die weiteren Schritte:

19:28 Uhr

In Baden-Württemberg sollen nach den Plänen der Landesregierung ab dem 15. Juni wieder Reisebusse fahren dürfen. Das teilte ein Regierungssprecher am Abend mit. Es werde eine Verordnung angestrebt, die Busreiseunternehmen ermögliche, ihr Geschäft wieder aufzunehmen. Sozial-, Verkehrs- und Justizministerium sollen in der kommenden Woche eine entsprechende Hygieneverordnung erarbeiten. In anderen Bundesländern sind Busreisen zum Teil und unter Einhaltung der Hygieneregeln bereits wieder erlaubt - etwa im Saarland, Bayern oder in Nordrhein-Westfalen. In Rheinland-Pfalz sollen Busreisen ab dem 10. Juni wieder möglich sein.

18:15 Uhr

Das Coronavirus breitet sich in Baden-Württemberg weiterhin auf vergleichsweise niedrigem Niveau aus. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg stieg am Mittwoch um 47 auf insgesamt 34.834. Davon sind ungefähr 32.096 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind demnach noch geschätzt 966 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 12 auf 1.772. Die Reproduktionszahl wurde demnach vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,79 angegeben. Sie gibt die Anzahl der Personen an, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.

17:32 Uhr

Das Autobahndreieck im Bereich der A8/A81 bei Leonberg wird am kommenden Wochenende nicht für eine geplante Demo gegen Corona-Beschränkungen gesperrt. Die Demonstration findet an einem anderen Platz statt. Darüber hat sich die Stadt Leonberg mit den Beteiligten geeinigt.

17:26 Uhr

Bei Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Totengebeten unter freiem Himmel gilt ab morgen (4. Juni) in Baden-Württemberg eine maximale Teilnehmerzahl von 100. Eine entsprechend aktualisierte Verordnung hat das Kultusministerium am Nachmittag bekanntgegeben. Gegenstände und Flächen, die berührt werden, sind vor und nach jeder Veranstaltung in geeigneter Weise zu desinfizieren, hieß es weiter.

Schwieriger Neustart für Theater in Baden-Württemberg

15:50 Uhr

Theater in Baden-Württemberg dürfen wieder spielen - allerdings nur vor weniger als 100 Zuschauern. Besonders private Theater sind zögerlich, denn ein kleineres Publikum bedeutet für die Bühnen höhere Kosten. Für viele ist an eine Wiedereröffnung nicht zu denken, andere experimentieren mit neuen Formaten:

Minister: Mundschutz nicht in Altkleider-Container werfen

14:48 Uhr

Gebrauchte Masken und Einweghandschuhe gehören in den Restmüll und nicht in den Altkleider-Container. "Das ist schon allein aus hygienischen Gründen ein absolutes Tabu", mahnte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Mittwoch. Zuletzt seien immer mehr Masken und Handschuhe in den Sammlungen gelandet. Die Branche sei ohnehin schon stark von der Corona-Pandemie getroffen. Der Export und Absatz von Secondhandkleidung ist den Angaben zufolge eingebrochen. Es werde zunehmend schwieriger, die Sammlung von Alttextilien aufrechtzuerhalten.

Aufträge und Umsätze der Industrie im Land eingebrochen

14:45 Uhr

Die Corona-Pandemie hat die Aufträge in der baden-württembergischen Industrie massiv einbrechen lassen. Im Vergleich zum April 2019 betrug das Minus im April 2020 mehr als 43 Prozent. Der Produktionsrückgang betrug im selben Monat fast 36 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Die Umsätze der Industriebetriebe gingen um gut 35 Prozent zurück. Gleichzeitig werde bereits den vierten Monat in Folge ein Abbau der Beschäftigung verzeichnet. Der massive Rückgang der Aufträge übertreffe selbst die stärksten Einbrüche der Weltwirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009, teilten die Statistiker mit. Die Bestellungen aus dem Ausland seien mit 47 Prozent noch stärker zurückgegangen als die Inlandsaufträge (minus 38 Prozent).

12:50 Uhr

Die Grenzzäune zwischen Kreuzlingen auf der Schweizer und Konstanz auf der deutschen Seite waren nach Meinung der beiden Bürgermeister ein Fehler. "Eigentlich sind Konstanz und Kreuzlingen eine Stadt", sagte Uli Burchardt (CDU), Oberbürgermeister von Konstanz, der "Neuen Zürcher Zeitung". "Man hätte genauso gut zwischen zwei Stadtteilen von Zürich oder Stuttgart einen Zaun bauen können. Das würde ebenfalls keinen Sinn machen." Sein Schweizer Kollege Thomas Niederberger, der Stadtpräsident von Kreuzlingen, meinte: "An der Grenze darf kein Zaun mehr aufgestellt werden, falls es zu einer zweiten Welle kommen sollte - oder ein anderes Virus im Anzug ist. Wir müssen die Probleme anders lösen." Der nach den weitgehenden Grenzschließungen wegen der Corona-Pandemie zunächst von deutscher Seite gebaute Zaun hatte Schlagzeilen gemacht. Viele Anwohner waren plötzlich getrennt.

Ab 15. Juni Reisehinweise statt Reisewarnung in Europa

12:05 Uhr

Die Bundesregierung hebt die weltweite Reisewarnung ab Mitte Juni auf und plant stattdessen individuelle Hinweise für etwa 30 Länder. Bei einem Reisehinweis handelt es sich nur um eine Information über Besonderheiten in einem Land. Im aktuellen Zusammenhang: Welche Beschränkungen gibt es durch die Corona-Pandemie in den Hotels, in Zügen, am Strand oder in Museen? Werde ich am Flughafen untersucht? Welche Hygiene- und Abstandsregeln gelten? Im Artikel gibt es wichtige Tipps für Urlauber.

Corona-Update für den Südwesten

12:00 Uhr

In Berlin wird über eine Prämie für den Autokauf gerungen, möglicherweise auch für Diesel und Benziner. Die Prämie soll auch Autoherstellern und -zulieferern in Baden-Württemberg helfen und so auch Arbeitsplätze sichern. Das und mehr im Corona-Update.

11:08 Uhr

Nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg ist es mit der aktuellen Corona-Verordnung vereinbar, wenn Clubs oder Diskotheken öffnen - solange sie ausschließlich wie eine Bar oder Restaurant Essen oder Getränke anbieten und die Hygieneregeln beachtet werden. Die Stadt Stuttgart hatte die Verordnung bereits so interpretiert und den Clubs seit Samstag einen reduzierten Betrieb erlaubt.

Zu einem ähnlichen Sachverhalt hatte es vergangene Woche eine Gerichtsentscheidung gegeben: Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hatte entschieden, dass auch Bars und Kneipen Gäste im Außenbereich bewirten dürfen, wenn das Speisegaststätten bereits erlaubt ist.

10:18 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Mai deutlich gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit waren im Land rund 270.290 Menschen arbeitslos gemeldet. Das ist ein Anstieg von acht Prozent im Vergleich zum April. Im Vergleich zum Mai vor einem Jahr zählten die Arbeitsagenturen in diesem Jahr sogar rund 40 Prozent mehr Arbeitslose. Die Quote liege nun bei 4,3 Prozent, im Vorjahr hatte sie noch bei 3,1 Prozent gelegen. "Ursache sind die Auswirkungen der Corona-Krise, die eine bereits vorher gedämpfte Konjunkturentwicklung um ein Vielfaches verstärkt haben", sagte der Chef der Regionaldirektion, Christian Rauch.

Ostalbkreis baut Notfallzentren ab

9:07 Uhr

Der Ostalbkreis baut seine Notfallzentren in Aalen und Schwäbisch Gmünd ab. Sie waren im März wegen der Corona-Pandemie vorsorglich zur Behandlung von Patienten eingerichtet worden. Die 250 zusätzlichen Krankenhausbetten werden wegen der anhaltend niedrigen Zahl von Neuinfektionen nun abgebaut. Die Intensivbetten der Kliniken Ostalb würden momentan ausreichen, so das Landratsamt in Aalen.

8:12 Uhr

Im Rahmen einer Corona-Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Kupferzell (Hohenlohekreis) haben die Wissenschaftler bereits 1.200 Menschen getestet. 600 weitere Menschen hätten zudem Termine vereinbart, sagte RKI-Projektleiterin Claudia Santos-Hövener dem SWR. Zudem sei ein bislang unbekannter Infektionsfall aufgedeckt worden. Bei den Tests will das Robert-Koch-Institut herausfinden, wie viele Menschen in Kupferzell Antikörper gegen das Virus haben und wie hoch die Dunkelziffer ist. Kupferzell war eine Zeit lang ein Corona-Hotspot.

7:56 Uhr

Der Fraktionschef der Grünen im baden-württembergischen Landtag, Andreas Schwarz, fordert klare Regeln für das Lernen zu Hause in Corona-Zeiten. Damit setzt er Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) unter Druck. "Wenn das Klassenzimmer ins Netz verlegt wird, müssen dieselben Regeln gelten wie in der Schule", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Der Unterricht müsse klar definiert werden. Dazu gehöre ein interaktiver Unterricht, eine Anwesenheitspflicht von Lehrern und Schülern und eine Benotung nach einheitlichen Standards. Bislang gibt es für die Heimlernphasen keine Noten. Schwarz bezog sich auf Forderungen von Eltern, Schülern und Lehrern, die sagten, sie bräuchten klare und verbindliche Regeln.

Mittwoch, 3. Juni