Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

21:44 Uhr

Nach Angaben des Verkehrswarndienstes Baden-Württemberg hielt sich heute das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen im Land zunächst in Grenzen. Bis zu drei Kilometer lange Staus wurden etwa auf der A6 von Mannheim nach Heilbronn am Dreieck Hockenheim/Walldorf verzeichnet. Auch auf der A8 von Stuttgart nach Karlsruhe ging es bei Pforzheim nicht ganz so zügig voran. Mehr Reiseverkehr erwartet der Verkehrswarndienst vor allem am Pfingstmontag, wenn Ausflügler auf Rückreisende treffen, deren Pfingstferien schon zu Ende sind. Der ADAC hatte zuvor vor Staus gewarnt, weil sich viele Kurzurlauber auf den Weg machen. "Da Flugreisen ins Ausland aktuell keine Option sind, werden sich viele Deutsche für einen Kurztrip mit dem Auto innerhalb Deutschlands entscheiden", sagte Holger Bach vom ADAC Württemberg. Durch die Corona-Lockerung der Reiseeinschränkungen und die steigende Zahl der Angebote für Touristen seien daher wieder mehr Fahrzeuge unterwegs.

20:39 Uhr

Wen das Fernweh diesen Sommer plagt, der muss wegen der Corona-Beschränkungen mit der Schwäbischen Alb, dem Bodensee oder dem Schwarzwald vorlieb nehmen. Dort ist der Ansturm bei Hotels und Campingplätzen groß.

Baden-Württemberg hofft auf Touristen aus dem eigenen Land

18:57 Uhr

In unsicheren Corona-Zeiten ist Urlaub im eigenen Land angesagt. Baden-Württemberg hofft so, trotz des Virus bei den Touristen-Zahlen gut durch das restliche Jahr zu kommen.

19:23 Uhr

Das Sozialministerium meldete am Abend 28 neue Corona-Infektionen im Land. Damit stieg die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen in Baden-Württemberg auf 34.736. Davon sind schätzungsweise 31.803 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Demnach sind derzeit etwa noch 1.182 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt 2 neue Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Virus bekannt. Damit sind seit Ausbruch der Epidemie in Baden-Württemberg mindestens 1.751 Menschen mit einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion verstorben. Die Reproduktionszahl in Baden-Württemberg liegt nach Berechnung des Robert-Koch-Instituts derzeit bei 1,03.

14:33 Uhr

Es ist Schluss für den Stuttgarter "UFA-Palast" - das hat die Betreiberfamilie auf der Internetseite des Kinos mitgeteilt. Als Grund nennt sie Verluste wegen der Corona-Pandemie. Die Schließung des Kinobetriebs in den letzten Monaten, verschobene Filmstarts und eine erwartbar schwierige Wiederanlaufphase - das habe zu einer wirtschaftlichen Situation geführt, die keine Alternative gelassen habe. Man verabschiede sich schweren Herzens von den langjährigen treuen Kinobesuchern: "Wir versichern Ihnen, dass uns persönlich die endgültige Schließung des Kinos sehr leid tut". Die Landesregierung hat gerade erst Lockerungen für Kinos und Theater verkündet. Ab Pfingstmontag sind in Baden-Württemberg unter Auflagen wieder Kino- und Theatervorführungen in geschlossenen Räumen möglich.

11:55 Uhr

Eine Coronavirus-Infektion erhöht einer internationalen Studie zufolge das Sterberisiko von Patienten nach einer Operation. Vor planbaren Eingriffen sollte deshalb eine Infektion mit Sars-CoV-2 möglichst ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse wurden von dem Forschungsnetzwerk CovidSurg Collaborative im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht. Beteiligt war auch das Universitätsklinikum Tübingen, das in einer Mitteilung über die Untersuchung informierte. Die Mortalität der Covid-19-Patienten war der Studie zufolge in allen Untergruppen erhöht, etwa bei Notfalleingriffen, aber auch bei kleineren OPs oder geplanten Eingriffen.

9:53 Uhr

Die Corona-Krise und der damit verbundene Lockdown hat insbesondere den deutschen Arbeitsmarkt hart getroffen. Auch in Baden-Württemberg wurde zahlreich Kurzarbeit angemeldet. Laut Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) werde die Arbeitslosenquote, soweit die Vorzeichen nicht täuschten, bereits im Mai auf über sechs Prozent steigen, die Zahl von drei Millionen rückte näher. "So hoch war sie zuletzt 2016", so Niklasch. Angesichts der zehn Millionen Menschen, für die Kurzarbeit angemeldet wurde, drohe eine weitere Welle. Vor allem das Gastgewerbe und der Einzelhandel seien gefährdet. Springe die Konjunktur nicht rechtzeitig und kräftig genug an, führe die Kurzarbeit direkt in die Arbeitslosigkeit.

8:43 Uhr

Kinobetreiber und Theaterleute stehen schon in den Startlöchern: Vom 1. Juni an sind in Baden-Württemberg Vorführungen unter Auflagen wieder möglich. Dabei sind weniger als 100 Menschen erlaubt, zudem müssen Hygiene- und Abstandsvorgaben wegen des Coronavirus eingehalten werden. Aus Sicht mancher Betreiber sind die Angaben aber noch zu ungenau. Neue Filme beispielsweise gebe es derzeit kaum, da wegen der coronabedingten Schließungen viele Filmstarts verschoben werden mussten, sagte ein Kinobetreiber in Ravensburg.

6:00 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Lockerungspläne seines thüringischen Amtskollegen Bodo Ramelow (Linke) kritisiert und ein einheitliches Vorgehen der Länder in der Corona-Krise angemahnt. "Von dem Vorstoß des Kollegen Ramelow halte ich wenig", sagte Kretschmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag). "Die Chefs der Staatskanzleien haben sich mit dem Bundeskanzleramt darauf geeinigt, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden - mindestens bis Ende Juni. Daran sollte sich auch Thüringen gebunden fühlen." Das einheitliche Vorgehen sei im Vergleich zum Beginn der Pandemie "etwas verloren gegangen". Kretschmann warnte: "Wenn jedes Land seinen eigenen Weg geht, nimmt die Akzeptanz in der Bevölkerung ab."

Samstag, 30. Mai