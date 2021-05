Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Das war der Montag in Baden-Württemberg

19:30 Uhr

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hat den Beteiligten eines Fleischbetriebs in Birkenfeld (Enzkreis) ein gutes Krisenmanagement bescheinigt. Dort hatten sich rund 400 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Gleichzeitig kritisierte der Minister den Vorstoß der Bundesregierung, Werkverträge und Leiharbeit in Schlachthöfen zu verbieten.

DFB-Bundestag stimmt für Fortsetzung der 3. Fußball-Liga

19:07 Uhr

Auf dem außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes wurde beschlossen, dass der Spielbetrieb der 3. Liga wieder aufgenommen wird. Wie geplant wird die Saison am 30. Mai fortgesetzt. Die Zustimmung unter den Delegierten des Bundestags für diese Entscheidung lag bei 94,87 Prozent. Der SV Waldhof Mannheim hatte sich bis zuletzt gegen eine Fortsetzung der Saison in der 3. Liga gewehrt. Als Grund nannte der Verein das achtwöchige Ausfallen des Trainings.

18:41 Uhr

Das baden-württembergische Sozialministerium meldete am Montag (25.5.) insgesamt 36 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit ist die Zahl der Infizierten auf 34.435 gestiegen. Ungefähr 31.217 Menschen sind bereits von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind schätzungsweise noch mindestens 1.511 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsministerium meldete außerdem zehn weitere Todesfälle in den Kreisen Hohenlohe, Karlsruhe, Ortenau, Reutlingen und Tübingen sowie der Stadt Stuttgart. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle auf mindestens 1.707. Das Infektionsgeschehen wird anhand der neu gemeldeten Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bewertet. Derzeit liegt diese Zahl in Baden-Württemberg im Durchschnitt bei 3,3 Fällen - 0,1 weniger als die letzten Tage. Die Reproduktionszahl wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,97 angegeben. Sie ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.

Frauen-Bundesliga nimmt Spielbetrieb wieder auf

18:17 Uhr

Die Frauen-Bundesliga soll kommenden Freitag (29.5.) fortgesetzt werden. Das hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) heute einstimmig auf einem außerordentlichen Bundestag beschlossen. Die Mehrheit der Vereine hatte sich bereits im Vorfeld dafür ausgesprochen. Lediglich der Tabellenletzte FF USV Jena kritisierte den Neustart, da in Thüringen aufgrund behördlicher Verordnungen bis zum 5. Juni kein Mannschaftstraining möglich ist. Auf dem außerordentlichen Bundestag des DFB wurde unter anderem auch die Fortsetzung der 3. Liga der Männer entschieden.

Flughafen Stuttgart wappnet sich für touristischen Flugverkehr

18:02 Uhr

Der Stuttgarter Flughafen bereitet sich auf die Wiederaufnahme des Flugverkehrs mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen vor. Geplant sind Trennscheiben für das Personal an den Check-in-Schaltern und der Bordkarten-Kontrolle sowie Abstandsmarkierungen im Gastronomie-Bereich. Im gesamten Terminalbereich soll außerdem das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht sein. Bei einigen Airlines sei es bereits Pflicht, auch an Bord eine Maske zu tragen, teilte der Flughafen mit. Reisende müssen aufgrund der Sicherheits- und Abstandsregelungen mehr Zeit mitbringen als normalerweise. Wann die touristischen Flüge wieder stattfinden können, ist nicht bekannt.

17:56 Uhr

Eine Infektion mit dem Coronavirus lässt sich Wissenschaftlern zufolge nicht immer über einen Abstrich nachweisen. Diese gängige Form des Testens könne selbst bei einer Corona-Infektion negativ ausfallen, berichteten Mediziner der Uniklinik Freiburg. Beschrieben wird der Fall eines Infizierten aus Freiburg, bei dem drei Rachenabstriche negativ ausgefallen seien. Der Mann hatte Husten und Fieber. Die Virusgene konnten schließlich in ausgehusteten Atemwegssekreten nachgewiesen werden. Es mehren sich Hinweise, dass Rachenabstriche nicht immer zuverlässig sind, so ein Arzt der Uniklinik Freiburg. Es sollte daher der Gentest beispielsweise an Atemwegssekreten oder Stuhl gemacht werden.

Erdbeben dank Corona-Stille besser messbar

17:51 Uhr

Wissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hoffen wegen des Corona-Lockdowns auf neue Erkenntnisse, unter anderem zu sogenannten Mikrobeben. Denn das durch den Menschen verursachte Rauschen in den gemessenen Signalen war zur Hochzeit der Beschränkungen deutlich reduziert, wie Joachim Ritter vom KIT erklärt. "Die Abnahme der Bodenbewegung war an vielen Stationen deutlich messbar." So waren Erdbeben-Signale besser zu erkennen, die normalerweise von dem menschlichen Rauschen übertönt wurden. Die Forscher gehen davon aus, dass sie so mehr "Mikrobeben" aufspüren, die für die Vorhersage größerer Erdbeben von Bedeutung sind.

Eine halbe Million Euro weniger Wettumsatz für Pferderennbahn Iffezheim

17:42 Uhr

Beim Frühjahrsmeeting auf der Galopprennbahn in Iffezheim (Kreis Rastatt) gab es am Wochenende einen Wettumsatz von rund 1,2 Millionen Euro. Das teilte der Veranstalter Baden Racing mit. Damit blieb der Umsatz in diesem Jahr deutlich hinter dem Vorjahreswert von etwa 1,9 Millionen Euro zurück. Wegen der Corona-Krise waren keine Zuschauer zugelassen und das Meeting wurde von drei auf zwei Renntage verkürzt. Kosten für Aushilfen wurden in diesem Jahr eingespart, indem ausnahmsweise auch Bürokräfte des Veranstalters auf dem Rennplatz eingesetzt wurden. Nun liegen alle wirtschaftlichen Hoffnungen auf der Großen Woche, einem der größten Events des deutschen Galopprennsports. Diese soll wegen der Corona-Regelungen statt Ende August erst Anfang September stattfinden.

Bundesregierung will keine Lockerung bei Kontaktbeschränkungen

17:30 Uhr

Die Bundesregierung will an den geltenden Corona- Kontaktbeschränkungen zunächst bis 5. Juli festhalten. Allerdings sind weitere, leichte Lockerungen im Gespräch. Das geht aus dem Beschlussvorschlag des Bundes für die Besprechung von Kanzleramstchef Helge Braun (CDU) mit Ländervertretern hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. So sollen ab dem 6. Juni Zusammenkünfte von bis zu zehn Personen oder den Angehörigen zweier Haushalte erlaubt sein - sowohl zu Hause als auch in der Öffentlichkeit. Bislang ist nur das Zusammenkommen mit Angehörigen des eigenen sowie eines weiteren Haushaltes erlaubt. Wo die Möglichkeit bestehe, "sollten die privaten Zusammenkünfte im Freien abgehalten werden, da hier ein erheblich geringeres Infektionsrisiko besteht". Es gilt weiterhin, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. In bestimmten öffentlichen Bereichen bleibt auch die Maskenpflicht bestehen.

14:59 Uhr

Der Landtag soll Krisen-Verordnungen der Landesregierung künftig besser kontrollieren können. Das wünscht sich die oppositionelle FDP im Stuttgarter Landtag in einem Gesetzesvorschlag.

Gastronomie beklagt unterdurchschnittlichen Umsatz

14:27 Uhr

Die Gastronomie in Baden-Württemberg verzeichnet eine Woche nach der Öffnung von Restaurants und Gaststätten weit unterdurchschnittliche Umsätze. Dies geht nach SWR-Informationen aus einer Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) hervor. Demnach teilen drei von vier Betrieben die Auffassung, dass sich mit den derzeitigen Umsätzen auf Dauer nicht wirtschaftlich arbeiten lasse.

14:10 Uhr

Elternvertreter haben in einem gemeinsamen Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) mehr Mitsprache bei den Corona-Maßnahmen in Kitas gefordert. "Die öffentliche Wahrnehmung der Politik in den zurückliegenden Wochen zeigt, dass Kinder und Familien keine nennenswerte Rolle spielten, während auf allen möglichen anderen Feldern der Politik und des öffentlichen Lebens über Lockerungen und Hilfen in den aktuellen Beschränkungen gesprochen wurde", heißt es in dem Brief. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, erneuerte ihre Kritik am Vorgehen des Kultusministeriums. Viele Eltern hätten erwartet, dass es vorwärts gehe und seien dadurch enttäuscht worden. Gerade im Kita-Bereich sei viel zu wenig Zeit für die schrittweise Öffnung und die Vorgaben des Ministeriums gewesen.

Acht Jugendherbergen öffnen an Pfingsten

13:42 Uhr

In Baden-Württemberg öffnen zu Pfingsten gemeinsam mit den Hotels und Pensionen auch acht Jugendherbergen - und zwar am Feldberg, in Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), in Bad Urach (Kreis Reutlingen), in Heidelberg, in Ravensburg, in Überlingen (Bodenseekreis), in Konstanz und in Stuttgart. Insgesamt gibt es im Land 47 Jugendherbergen, doch nicht alle konnten so schnell auf die neue Corona-Schutzverordnung und die Infektionsschutzstandards reagieren, teilte Pia Bah vom Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks mit. "Wir öffnen bisher ausschließlich Jugendherbergen, in denen die Zimmer über ein eigenes Bad und WC verfügen." Um den Gästen mehr Planungssicherheit zu geben, wurden die Stonierungsbedingungen geändert. Sie können jetzt noch bis zu 24 Stunden vor der Anreise ihre Buchung stornieren.

Freiburger Heime erhalten mehr Ausrüstung

12:52 Uhr

Der Freiburger Corona-Krisenstab hat den Pflegeheimen mehr Schutzausrüstung in den kommenden Tagen zugesagt. Zuletzt hatte es Kritik wegen mangelnder Schutzkleidung- und Masken gegeben. Allein 170 Mundschutze brauchen die Pflegeheime täglich, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Durch die Ankündigung von Care-Paketen habe sich die Lage etwas entspannt, sagte Marianna Hardt, Direktorin der Heime der Stiftungsverwaltung Freiburg. Andere Einrichtungen wollten sich auf SWR-Anfrage nicht äußern.

11:48 Uhr

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) prescht vor und will die Corona-Beschränkungen am 6. Juni aufheben. Wie das in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ankommt, erfahrt ihr in unserem Corona-Update. Außerdem gibt es immer noch Zoff um die Kita-Betreuung.

Hechinger Großbäckerei Sternenbäck wirtschaftlich angeschlagen

11:42 Uhr

Die Sternenbäckgruppe ist wegen der Corona-Krise in finanzielle Schieflage geraten. Deshalb hat das Unternehmen mit Sitz in Hechingen im Zollernalbkreis jetzt ein Schutzschirmverfahren beantragt. Die coronabedingten Schließungen von Cafés und Restaurants hätten zu "dramatischen Umsatzeinbrüchen“ geführt, teilt das Unternehmen mit. Man habe zu wenig Kaffee, Kuchen, Snacks und Kaltgetränke verkauft. Die Einbußen konnten laut Mitteilung mit dem klassischen Bäckereigeschäft nicht ausgeglichen werden. Das Schutzschirmverfahren solle Sternenbäck ein zukunftsorientiertes Geschäftsmodell für die Zeit nach Corona ermöglichen. Das Verfahren hat die Rettung des Unternehmens zum Ziel. Die Sternenbäckgruppe betreibt 220 Bäckereien in sechs Bundesländern mit insgesamt etwa 1.800 Mitarbeitern.

11:23 Uhr

Seit heute gibt es wieder Präsenzkurse in den baden-württembergischen Volkshochschulen. Dabei würden strenge Abstands- und Hygieneregeln eingehalten, teilte der Volkshochschulverband in Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen mit. Die vorübergehende Schließung aufgrund der Corona-Pandemie habe bei den Schulen Einnahmeverluste von 19 Millionen Euro verursacht. Angebote mit unvermeidlichem Körperkontakt, etwa Koch- oder Backkurse, bleiben aber bis auf weiteres untersagt.

11:10 Uhr

Der Virologe Christian Drosten hat sich im SWR dafür ausgesprochen, die Übertragung des Coronavirus über Aerosole, also über Schwebeteile in der Luft, stärker in den Blick zu nehmen. Aerosole seien, zusätzlich zur Tröpfchen-Infektion, eine deutliche Gefahr. Deshalb sollten sich die Menschen im Alltag eher aufs Lüften und weniger auf ständiges Desinfizieren konzentrieren.

Bruttoinlandsprodukt bricht ein

10:31 Uhr

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), also der Wert aller Güter und Dienstleistungen aus Deutschland, ist im ersten Quartal des Jahres um 2,2 Prozent gesunken. Die Zahl des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft wie erwartet stark trifft. Einen so großen Rückgang des BIP im Vergleich zum Vorjahresquartal gab es seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 erst ein einziges Mal. Auch die privaten Konsumausgaben und der Export brachen ein, außerdem investierten Unternehmen weniger in Maschinen und andere Ausrüstung.

10:27 Uhr

An Pfingsten müssen Autofahrer wieder mit vollen Straßen und Staus rechnen. Das prognostiziert der ADAC Württemberg. "Da Flugreisen ins Ausland aktuell keine Option sind, werden sich viele Deutsche für einen Kurztrip mit dem Auto innerhalb Deutschlands entscheiden", sagte Holger Bach von der Abteilung Verkehr und Umwelt. Durch die zunehmende Lockerung der Reiseeinschränkungen und die steigende Zahl der Angebote für Touristen, seien daher wieder mehr Fahrzeuge unterwegs. Laut ADAC-Prognose dürfte es vor allem am Freitagnachmittag, am Samstagvormittag und am Montagnachmittag auf den Straßen voller werden.

"Weiße Flotte" befürchtet Millionenschaden

9:53 Uhr

Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) haben zwar eine positive Bilanz des ersten Wochenendes der "Weißen Flotte" nach dem Corona-Restart gezogen, die Aussichten für die Jahresbilanz sind allerdings düster. "Die Verluste lassen sich im Moment noch nicht beziffern", sagte BSB-Geschäftsführer Frank Weber dem SWR, "aber wir rechnen mit einem mehrstelligen Millionenbetrag". Und das, was jetzt verloren gegangen sei, lasse sich in diesem Jahr nicht wieder aufholen. Eigentlich hätte die "Weiße Flotte" schon vor Ostern starten sollen, doch die Corona-Krise machte ihr damals einen Strich durch die Rechnung.

9:17 Uhr

Mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen reisen wieder mehr Menschen mit der Bahn - um aber zu vermeiden, dass Reisende dichtgedrängt in Zügen stehen, wird die Bahn-App, der DB-Navigator, um eine Funktion erweitert: Die App soll anzeigen, wenn der ausgewählte Zug bereits zu 50 Prozent oder mehr belegt ist. Reisende können dann auf weniger nachgefragte Verbindungen wechseln. Mehr Details wird die Bahn auf einer Pressekonferenz am Vormittag bekannt geben, unter anderem auch, wie sie ihr Angebot im Regional- und Fernverkehr weiter hochfahren möchte.

7:12 Uhr

Die Mitarbeiter der landesweit tätigen Vergiftungs-Informations-Zentrale in Freiburg verzeichnen eine steigende Zahl von Notrufen und Anfragen. Mit der Corona-Krise hätten sich zudem die Themenschwerpunkte verändert, sagte die Leiterin der Einrichtung, Maren Hermanns-Clausen. Es gehe beim Giftnotruf nun häufiger als sonst um Desinfektionsmittel, Seifen, Geschirr- und Glasreiniger und ähnliche Substanzen. Am häufigsten seien Kinder betroffen. Haushaltsprodukte wie Reiniger oder Desinfektionsmittel würden von diesen getrunken oder gelangten in die Augen. Im April habe sich die Zahl der Notrufe wegen Desinfektionsmitteln verdoppelt.

7:01 Uhr

Die medizinischen Folgen der Corona-Pandemie stehen uns allen vor Augen. Doch was macht die gegenwärtige Krise eigentlich mit unserer Gesellschaft? Antworten darauf können Fragen geben, die wir bei Google eintippen.

Erdbeben-Forscher hoffen auf neue Erkenntnisse durch Corona-Lockdown

6:51 Uhr

Der Corona-Lockdown könnte Erdbeben-Forschern neue Erkenntnisse unter anderem zu sogenannten Mikrobeben bringen. Denn das durch den Menschen verursachte Rauschen in den gemessenen Signalen war zur Hochzeit der Beschränkungen deutlich reduziert, wie Joachim Ritter vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erklärt: "Die Abnahme der Bodenbewegung war an vielen Stationen deutlich messbar." Die Folge: Dort waren Erdbeben-Signale besser zu erkennen als vor dem Corona-Lockdown. Die Forscher gehen davon aus, dass sie mehr Mikro-Beben aufspüren, die für die Vorhersage größerer Erdbeben von Bedeutung sind. Inzwischen rumort es mit der schrittweisen Rückkehr zum normalen Leben auf der Erdoberfläche wieder mehr.

6:44 Uhr

Mit Trennscheiben sollen Busfahrer künftig vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden. Damit soll die coronabedingte Sperrung des Einstiegs und des Ticketkaufs beim Fahrer für die Fahrgäste gelockert werden. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will die Schutzvorrichtung heute Mittag in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) vorstellen. Das Land Baden-Württemberg fördert deren Einbau und arbeitet laut Hermann an einer entsprechenden Richtlinie.

Montag, 25.5.2020