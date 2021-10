Sonntag, 19. April 2020

Die Auswirkungen des Coronavirus bestimmen den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog gibt es zusammengefasst die neuesten Entwicklungen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport für Baden-Württemberg.

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg:

20:06 Uhr

Das baden-württembergischen Sozialministerium teilte am Sonntagabend mit, dass im Land mindestens 28.078 Menschen (Stand: 16:00 Uhr) eine bestätigte Covid-19-Infektion aufweisen. Davon sind ungefähr 15.861 Personen wieder von ihrer Erkrankung genesen. Die Zahl der Infizierten stieg im Vergleich zum Samstag um 368 bestätigte Fälle. Die Reproduktionszahl wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 0,6 angegeben. Ein R von 0,6 bedeutet, dass im Mittel jeder mit Covid-19-Infizierte deutlich weniger als eine weitere Person ansteckt und somit die Zahl der Neuerkrankungen abnimmt. Die Zahl der Todesfälle stieg um weitere 15 auf insgesamt 965. 62 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

So kommt die Zahl der Genesenen zustande: Die Zahl der Genesenen besteht aus zwei Komponenten. Zum einen aus der Zahl der Krankenhaus-Entlassenen, die zweimal aufeinander folgend negativ getestet wurde (nachdem sie keine Symptome mehr aufwiesen). Zum anderen gelten die restlichen Infizierten mit leichtem Krankheitsverlauf und die nicht in Krankenhäusern behandelt werden müssen nach 14-tägiger häuslicher Quarantäne als genesen. Zudem gibt es keine Meldepflicht der Genesenen. Deshalb ist diese Zahl eine Schätzung. "Es handelt sich um eine konservative Schätzung, vermutlich sind bereits mehr Patienten genesen", sagt das Robert Koch-Institut.

15:42 Uhr

Angesichts des wegen der Corona-Pandemie nur digital beginnenden Sommersemesters hat die Bildungsgewerkschaft GEW vor Gefahren für die Qualität der Lehre gewarnt. Viele Hochschulen fühlten sich allein gelassen, kritisierte die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz am Sonntag. "Die Lehre darf in den nächsten Wochen nicht zur digitalen Online-Spielwiese werden."

14:34 Uhr

Am Sonntag meldete sich der Landeselternbeirat in der Sommerferien-Diskussion zu Wort. Dessen Vorsitzender Carsten Rees gab in Freiburg zu bedenken, dass eine zweiwöchige Verkürzung der Sommerferien durchaus Vorteile haben könne. Viele Familien könnten ohnehin nicht in den Urlaub fahren, unter anderem weil viele Eltern während des Corona-Lock-Downs Urlaubstage verbrauchen mussten und weil viele wegen Kurzarbeit vor finanziell schwierigen Zeiten stünden. Der Landeselternbeirat fordert, die extremen sozialen Ungerechtigkeiten, die sich in den letzten Wochen bei der nur leidlich funktionierenden "Fernbeschulung" ergeben hätten, abzumildern. Deshalb brauche es "Sommerschulkurse", die Mindestkriterien erfüllen müssten - etwa, dass sie qualifiziert, kostenlos und flächendeckend verfügbar sind. Ermöglicht werden sollte, dass Schüler verbindlich Kurse in genau jenen Fächern besuchen können, in denen sie den größten Nachholbedarf haben. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatten sich zuletzt gegen die Umwidmung eines Teils der Sommerferien als Schulzeit ausgesprochen.

7:03 Uhr

Nach den ersten Lockerungen der Corona-Auflagen fordert Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) eine schrittweise Perspektive auch für die Tourismus- und Gastro-Branche. "Ich könnte mir vorstellen, dass man Gaststätten, Hotels, Parks und Ausflugsziele zunächst mit reduzierten Kapazitäten wieder öffnet", sagte Wolf. "Die Besucher könnten sich beispielsweise zuvor anmelden, auch online, damit man einen Überblick über die Gäste hat." Auch bei Ferien auf dem Bauernhof oder auf Campingplätzen, in Ferienwohnungen oder kleineren Pensionen ließen sich Abstandsregeln gut einhalten. Es sei zu früh, die Sommersaison für die touristischen Betriebe in Baden-Württemberg abzuschreiben, sagte Wolf. "Setzt sich die Stabilisierung fort, gehe ich davon aus, dass man zunächst Ausflüge und Urlaube im eigenen Land wieder ermöglichen kann."

Sonntag, 19. April 2020