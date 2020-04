Die Auswirkungen des Coronavirus sind deutlich im Alltag der Baden-Württemberger spürbar. In unserem Live-Blog verpassen Sie nichts: Jederzeit die neuesten Entwicklungen für Baden-Württemberg.

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

19:20 Uhr

Das baden-württembergische Sozialministerium hat aktualisierte Fallzahlen für das neuartige Coronavirus veröffentlicht. Nach aktuellem Stand weisen 24.431 Menschen im Land eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus auf. Damit ist die Zahl um 493 Fälle gegenüber dem Vortag gestiegen. Besonders deutlich fiel die Veränderung in den Landkreisen Esslingen (+ 58) und Ludwigsburg (+ 45) aus. Von der gesamten Anzahl an Infizierten sind ungefähr 10.488 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Nach offiziellen Angaben sind zudem 669 Menschen an Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus verstorben. Damit sind in den vergangenen 24 Stunden 28 weitere Todesfälle hinzugekommen. Zwölf Gesundheitsämter haben heute keine Daten an das Landesgesundheitsamt übermittelt.

15:26 Uhr

Die "Corona-Streifen" im Zuständigkeitsgebiet des Mannheimer Polizeipräsidiums haben von Samstag bis in die Nacht zum Sonntag 209 Fahrzeuge und 1.912 Menschen kontrolliert und dabei 142 Verstöße festgestellt. Dabei kamen dieses Mal über 90 zusätzliche Streifen zum Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber und Polizeipferde sowie Boote der Wasserschutzpolizei waren mit Schwerpunkten Heidelberg und Mannheim in den Einsatz eingebunden. Am Sonntagvormittag kamen mehrere Hinweise über geöffnete Bäckereien und Konditoreien. Überprüfungen in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis ergaben, dass viele Betreiber in Unkenntnis der neuen Corona-Regelungen, die über das übliche Ladenöffnungsgesetz hinausgehen, ihre Geschäfte geöffnet hatten.

13:16 Uhr

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bewohner in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen (Ostalbkreis) ist auf 244 gestiegen. Die Erkrankten seien in einem separaten Quarantäne-Bereich häuslich isoliert, teilte das Landratsamt mit. In der kommenden Woche sollen alle negativ getesteten Bewohner und Beschäftigten erneut getestet werden, um so festzustellen, welche Personen sich in den vergangenen Tagen zusätzlich infiziert haben. In der Einrichtung leben laut Landratsamt 567 Menschen. Seit Anfang April gilt in der LEA eine Ausgangs- und Kontaktsperre. Gestern waren bereits zwei Frauen und drei Kinder von Ellwangen in ein neu geschaffenes Quarantäneheim in Althütte (Rems-Murr-Kreis) verlegt worden.

100-Jahr-Feiern Internat Schloss Salem auf 2021 verschoben

9:42 Uhr

Die 100-Jahr-Feier des Eliteinternats Schloss Salem ist wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben worden. "Wir wollen unbeschwert und ohne Angst feiern. Daher begehen wir nun an Pfingsten 2021 unseren 101. Geburtstag", sagte Schulleiter Bernd Westermeyer. Für das gesamte Jahr ist ein umfassendes Jubiläumsprogramm geplant, unter anderem ein Festakt mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die vor 100 Jahren gegründete Schule ist eines der bekanntesten Internate Deutschlands. Hauptsitz der Schule ist der Barockbau des früheren Zisterzienserklosters Salem. Die weitläufige Anlage nahe des Bodensees zwischen Überlingen und Friedrichshafen war seit der Säkularisierung im Besitz der Markgrafen von Baden. 2009 ging der Besitz an das Land Baden-Württemberg über.

Osternacht vor leeren Kirchenbänken

8:40 Uhr

Die katholische Kirche in Baden-Württemberg hat mit Gottesdiensten und Andachten die traditionelle Osternacht gefeiert - wegen des Coronavirus jedoch vor leeren Bänken. Die kirchlichen Feiern wurden vielerorts live im Internet übertragen. In der Barockkirche in St. Peter bei Freiburg zum Beispiel organisierte Pfarrer Klemens Armbruster eine Feier mit Orgelmusik, Gebeten und geistlichen Texten. Auch die Osternachtsfeiern im Freiburger Münster mit Erzbischof Stephan Burger und im Dom St. Martin in Rottenburg am Neckar mit Bischof Gebhard Fürst wurden live im Internet übertragen.

Sonntag, 12.4.2020