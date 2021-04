Die Auswirkungen des Coronavirus werden immer deutlicher im Alltag der Baden-Württemberger spürbar. In unserem Live-Blog verpassen Sie nichts: Jederzeit die neuesten Entwicklungen für Baden-Württemberg.

Das war der Dienstag in Baden-Württemberg:

Südwestdeutsche Medienholding führt Kurzarbeit ein

21:25 Uhr

Die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH), zu der auch die "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" gehören, trifft in der Coronavirus-Krise wirtschaftliche Schutzvorkehrungen und führt auch Kurzarbeit und einen Einstellungstopp ein. Die Kurzarbeit solle in vielen Unternehmensteilen der gesamten SWMH gelten. Noch nicht geklärt sei, ob auch Redaktionen von Kurzarbeit betroffen sein werden. Dem Konzern SWMH geht es derzeit wie vielen anderen Medienverlagen und -konzernen in Deutschland. Auch sie verzeichnen einen starken Rückgang von Anzeigen in der Corona-Pandemie mit Kontaktbeschränkungen und geschlossenen Geschäften.

20:50 Uhr

In Baden-Württemberg ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen auf 20.635 gestiegen. Das sind 606 mehr (+3,0 Prozent) als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium am Dienstagabend in Stuttgart mitteilte (Stand 16 Uhr). Das Durchschnittsalter der Infizierten beträgt 50 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 102 Jahren. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 464, das sind 37 mehr als am Vortag. Von den 20.635 Infizierten seien nachweislich 2.685 Menschen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es weiter.

Knapp 1,14 Milliarden für Soforthilfe zur Auszahlung angewiesen

19:39 Uhr

Für das Soforthilfeprogramm des Landes zur Bewältigung der Corona-Krise sind seit Programmstart 157.373 Anträge an die L-Bank übermittelt worden. Davon wurden schon 116.832 Anträge in einer Gesamthöhe von knapp 1,14 Milliarden Euro zur Auszahlung angewiesen. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sei mit dem Workflow zufrieden. Die Bearbeitung der Anträge gehe nun zügig voran und die Mittelsollten innerhalb einer Woche bei den Soloselbstständigen und Unternehmen ankommen.

Alles Wichtige vom Dienstag im Corona-Ticker

19:34 Uhr

In einem Pflegeheim in Abstatt (Kreis Heilbronn) arbeiten mit dem Coronavirus infizierte Pflegekräfte weiter, das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg fördert die Entwicklung von Schnell-Test zum Vor-Ort-Nachweis mit 6 Millionen Euro. Alle wichtigen Neuigkeiten vom Dienstag im Corona-Ticker.

19:15 Uhr

Laut einer Studie der Universität Mannheim wird die Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt durch die Corona-Krise verschärft. Vor allem Frauen in den Bereichen Gesundheit, Gastronomie und der Reisebranche seien betroffen. Da es sich hierbei um kundennahe Berufe handelt und dementsprechend viele Frauen beschäftigt sind, würden voraussichtlich mehr Frauen als Männer ihre Arbeitsplätze verlieren. Betroffen sind während der Corona-Krise vor allem Mütter, die sich um ihre Kinder kümmern müssen, die nicht mehr zur Schule gehen. Auf lange Sicht könnten sie allerdings von den Auswirkungen der Pandemie profitieren, denn Home-Office-Möglichkeiten würden jetzt mehr wahrgenommen werden. Das biete eine neue Flexibilität an.

Was über Ostern erlaubt ist

18:35 Uhr

Über 90-jähriger Corona-Patient aus Uniklinik Freiburg entlassen

18:25 Uhr

Ein über 90 Jahre alter Corona-Patient ist aus dem Freiburger Uniklinikum entlassen worden. Der Zustand des Mannes sei dem Alter entsprechend gut, sagte ein Kliniksprecher am Dienstag. Die Uniklinik hatte zuvor auf ihrer Facebook-Seite von dem Fall berichtet. Derzeit werden dem Sprecher zufolge 80 Patienten mit der Lungenkrankheit Covid-19 behandelt, mehr als 30 davon auf der Intensivstation. Mehr als 40 Patienten konnten die Klinik bislang geheilt verlassen. Der 90-Jährige war am vergangenen Donnerstag entlassen worden.

Im Kampf gegen das Coronavirus gibt es auch immer wieder kleinere und größere Erfolgserlebnisse an der Uniklinik...Gepostet von Universitätsklinikum Freiburg am Montag, 6. April 2020 Universitätsklinikum Freiburg, Facebook

Rucksack mit drei Kilogramm Kokain in Kreuzlingen entdeckt

18:06 Uhr

Ein Beamter der Schweizer Militärpolizei hat auf einem Sportplatz im schweizerischen Kreuzlingen nahe der Grenze zu Baden-Württemberg einen Rucksack mit drei Kilogramm Kokain gefunden. Demnach lag der Rucksack auf einem Fußballplatz, der unmittelbar am Grenzwall zu Konstanz liege. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau dem SWR. Drogenkuriere würden nun auch andere Wege suchen, seitdem die Grenze geschlossen sei. Wegen der Corona-Krise ist auch die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland derzeit geschlossen.

Mann bespuckt Frau nach Streit wegen Corona-Abstandsregeln

18:00 Uhr

Ein Unbekannter hat einer 40-Jährigen nach einem Streit am Böblinger Bahnhof ins Gesicht gespuckt. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, hatte die Frau den Mann aufgefordert, nicht zu ihr in den Aufzug zu steigen, um die derzeit geltenden Abstandsregeln einzuhalten. Nachdem er der 40-Jährigen ins Gesicht gespuckt hatte, habe der Mann mit einem Kinderwagen die Treppe genutzt und sei davongegangen. Die Beamten suchen nun Zeugen des Vorfalls. Es wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Oberbürgermeisterwahl in Emmendingen wegen Corona verschoben

17:48 Uhr

Zum Schutz vor dem Coronavirus wird die für den 26. April geplante Oberbürgermeisterwahl in Emmendingen bei Freiburg verschoben. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte am Dienstag eine entsprechenden Entscheidung der Kommune, wie eine Sprecherin sagte. Einen neuen Termin gebe es noch nicht. Gewählt werden könne erst, wenn Vorgaben zum Infektionsschutz eingehalten werden könnten. Dies sei derzeit nicht der Fall. Ebenfalls für den 26. April plant Rheinfelden (Kreis Lörrach) die Oberbürgermeisterwahl. Im Gegensatz zu Emmendingen will Rheinfelden an dem Wahltermin festhalten.

17:11 Uhr

Einer Studie der Landesbank Baden-Württemberg zufolge kostet die zweimonatige Corona-Zwangspause die deutsche Wirtschaft mindestens eine Viertelbillion Euro. Damit danach alles schnell wieder hochfahren kann, schlagen die Banker einen Vier-Punkte-Plan vor: Im ersten Schritt sollen Wirtschaftsbereiche mit niedriger Ansteckungsgefahr sowie großer Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft anlaufen. Zweitens müssten großflächige Screenings der Bevölkerung dann zeigen, ob dadurch die Infektionszahlen wieder ansteigen. Dann sollten Menschen am "Social Distancing" im Privatleben festhalten. Viertens müsse regelmäßig über die Bedeutung von Hygienemaßnahmen informiert werden. Ein nachhaltiger Erfolg werde aber erst ein Impfstoff, bestenfalls im ersten Halbjahr 2021, bringen, so die LBBW-Analysten.

Rund Tausend Studenten arbeiten als Hilfskräfte

15:52 Uhr

Rund 1.000 Studenten in Baden-Württemberg sind einem Aufruf des Wissenschaftsministeriums gefolgt und helfen während der Corona-Krise in Krankenhäusern, Gesundheitsämtern oder Laboren. Mehr als 5.000 hätten sich bislang gemeldet, ein Fünftel davon sei bereits im Einsatz, teilte das Ministerium am Dienstag in Stuttgart mit. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hatte am 18. März Studenten dazu aufgerufen, sich bei den medizinischen Fakultäten in Ulm, Mannheim, Tübingen, Heidelberg oder Freiburg zu melden. Viele Helfer studieren Medizin, es sind aber auch andere Fächer vertreten. Sie arbeiten in der medizinischen Versorgung, helfen Pflegern in der Patientenaufnahme oder in der Notaufnahme oder kümmern sich um die Kinderbetreuung. Sie arbeiten bei Telefon-Hotlines der Gesundheitsämter oder bei Boten- und Pfortendiensten in Laboren. In der Regel seien sie als studentische Hilfskräfte beschäftigt.

15:22 Uhr

In einem Seniorenheim in Abstatt (Kreis Heilbronn) arbeiten mit dem Coronavirus infizierte Pflegekräfte weiter. Das bestätigte das Heilbronner Landratsamt dem SWR und berief sich auf eine Sondergenehmigung des Robert-Koch-Instituts. Infizierte Pflegekräfte dürfen dann weiter eingesetzt werden, wenn die Pflege sonst zusammenbricht, heißt es demnach in der Erlaubnis. In dem Abstatter Seniorenheim sei dies der Fall, da mehr als die Hälfte der Belegschaft positiv getestet wurde, so der Sprecher des Landratsamts. Schutzkleidung solle verhindern, dass von ihnen eine weitere Gefahr ausgehe, außerdem dürften sie ausschließlich mit positiv getesteten Bewohnern in Kontakt kommen. Auch in in einem Pflegeheim in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) wird so verfahren.

Sondersendung "SWR Extra: Corona-Krise - Wie reagiert die Politik?"

14:48 Uhr

Wie geht es weiter mit der Corona-Krise in Baden-Württemberg? In einer Pressekonferenz äußerten sich die Landesregierung und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dazu. Verfolgen Sie hier noch einmal das "SWR Extra".

14:35 Uhr

Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium fördert mit sechs Millionen Euro die Entwicklung eines Schnelltests zum Vor-Ort-Nachweis des Coronavirus. Dazu gab der Wirtschaftsausschuss des Landtags am Dienstag sein Einverständnis. Das vom Hahn-Schickard-Institut für Mikroanalysesysteme in Freiburg gemeinsam mit dem Start-up Spindiag konzipierte Testverfahren soll schon im August auf den Markt kommen. Mit einem mobilen Gerät soll es innerhalb von 30 bis 40 Minuten sehr verlässliche Analysen über eine Infizierung der getesteten Personen mit dem Coronavirus ermöglichen. Die hohe Sensitivität des Tests sorge dafür, dass mit sehr wenig Material, wie etwa einem Speichelabstrich auf Wattestäbchen, sichere Testergebnisse erzielt werden können, so das Ministerium.

Sammelklage: Auch Stuttgarter schließen sich an

14:23 Uhr

Der österreichische Verbraucherschutzverband "Verein zum Schutz von Verbraucherinteressen" wirft den Tiroler Behörden vor, die Ski-Gebiete zu spät geschlossen zu haben. Der Verband bereitet deshalb eine Sammelklage vor. Allein aus Stuttgart haben sich dort schon 50 Menschen gemeldet. Es gehe nicht um Geld, sondern darum, dass die Verantwortlichen für ihr Handeln gerade stehen, sagte ein Stuttgarter dem SWR.

Diakonie Baden leistet Corona-Soforthilfe

14:18 Uhr

Einen Hilfsfonds in Höhe von einer Million Euro für Menschen am Rande des Existenzminimums hat die Diakonie Baden aufgelegt. Damit sollen Bedürftige in die Lage versetzt werden, sich mit dem Nötigsten zu versorgen, teilte das Hilfswerk am Dienstag mit. Die "Corona-Hilfe der Diakonie Baden" könne bis zu 1.000 Euro je Antrag zur Verfügung stellen. Anträge könnten die Kirchengemeinden und regionale Diakonischen Werke vor Ort stellen und dann die Hilfen weitergeben.

Umfrage: Nutzen der Beschränkungen höher als wirtschaftlichen Schaden

14:03 Uhr

Die Bevölkerung wertet den Nutzen der Corona-bedingten Beschränkungen höher als den wirtschaftlichen Schaden. Das geht aus der laufenden Corona-Studie der Universität Mannheim hervor. Demnach schätzt nur ein Viertel der Befragten den wirtschaftlichen Schaden etwa durch Geschäftsschließungen höher ein als den gesellschaftlichen Nutzen.

Bald wieder Volksfeste? Spahn macht klare Ansage

13:20 Uhr

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) greifbare Erfolge - Grund zur Entwarnung gibt es für ihn aber noch nicht. Bezüglich möglicher Lockerungen der getroffenen Maßnahmen in Zukunft würden viele Fragen eine Rolle spielen, so Spahn. Zentraler Aspekt sei, welche Elemente für den Einzelnen und die Gesellschaft am wenigsten verzichtbar seien. "Was als letztes wieder möglich ist, ist im Zweifel die Party und das Volksfest, weil hier das Ansteckungsrisiko am größten ist", sagte der CDU-Politiker. Nötig sei, dass sich die Bürger weiter an die Kontaktbeschränkungen hielten. Einer Rückkehr in die Normalität nach Ostern erteilte Spahn eine Absage. Es werde nicht sofort wieder alles so sein wie vorher. Er finde deshalb den Begriff "Exit" auch nicht passend, weil er suggeriere, dass bald alles wieder sein werde wie vorher. "Wenn, dann geht es um eine schrittweise Rückkehr in den Alltag", sagte Spahn.

In Echtzeit: Tool gibt Überblick über freie und belegte Betten in Krankenhäusern

13:15 Uhr

Baden-Württemberg will auf eine weitere Ausbreitung des Coronavirus gut vorbereitet sein und hat in den vergangenen Tagen daher nicht nur die Kapazitäten in den Kliniken erhöht, sondern auch die Koordinierung optimiert. In Echtzeit sei es jetzt möglich, mit Hilfe des "Covid-19-Ressource-Board" einen Überblick über freie und belegte Betten in Krankenhäusern in Baden-Württemberg zu bekommen, führte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Rahmen einer Pressekonferenz in Stuttgart aus. Wenn Beatmungsplätze in einem Krankenhaus knapp werden, könne man Patienten an andere Standorte verlegen, so Strobl. Dieser Überblick sei sehr wichtig "und kann in den nächsten Tagen noch wichtiger werden".

Gaststätte trotz Verbot geöffnet - Bußgeld droht

13:04 Uhr

Einem Barbetreiber in Calw droht ein Bußgeld vom mindestens 2.500 Euro. Auf seine Kundschaft kommt laut Polizei eine Strafe von mindestens 250 Euro pro Person zu. Denn der Wirt öffnete seine Kneipe in der Calwer Innenstadt am Montag trotz des Betriebsverbots sogar mehrere Male.

12:56 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat im Hinblick auf mögliche Schulöffnungen zu Geduld aufgerufen, sonst löse man wilde Spekulationen aus. Man könne bereits jetzt sagen, dass der Wiedereinstieg schrittweise erfolgen wird, so der Grünen-Politiker am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Stuttgart. Doch wie genau dieser erfolgen könne, sei ein sehr komplexer Vorgang, viele Fragen seien noch zu lösen.

Spahn: "Nicht in falscher Sicherheit wiegen"

12:44 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bevölkerung ermahnt, auch über die Osterfeiertage die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus weiter einzuhalten und zu Hause zu bleiben. Man dürfe sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, so Spahn in Stuttgart. Zwar steige die Zahl der Neuinfektionen nicht mehr so stark und auch die Zahl der Genesenen steige weiter an. Würde man die Maßnahmen aber zu schnell lockern, würde man das Erreichte aufs Spiel setzen, so Spahn. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) appellierte an die Bürger, an Ostern zu Hause zu bleiben, "auch wenn es schwer fällt". Er wünschte gerade Eltern, die sich seit Wochen um ihre Kinder kümmern müssten, starke Nerven, um weiter durchzuhalten.

12:38 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung hat am Dienstag die Beschränkungen für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen verschärft. Sie sollen die Einrichtungen wegen der Corona-Lage nur noch aus triftigen Gründen verlassen dürfen. Dies teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz mit. Zuvor hätten Angehörige immer wieder Besuchsverbote umgangen und hätten beispielsweise die Senioren aus den Heimen abgeholt - häufig ohne geeignete Schutzmaßnahmen. "Das ist zwar menschlich nachvollziehbar, aber in der Sache natürlich brandgefährlich."

12:34 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Dienstag angekündigt, im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus die Zahl der Beatmungsbetten weiter zu erhöhen. Bis Ende April wolle man 3.800 Beatmungsbetten bereit gestellt haben, so Kretschmann. Ein zentrales System der Verteilung von Patienten, die ein Beatmungsgerät benötigen, sei bereits in Betrieb gegangen.

Software aus Heidelberg hilft bei Suche nach Krankenhaus-Kapazitäten

12:17 Uhr

Ein neues Informationssystem soll seit einigen Tagen bei der Suche nach freien Intensivbetten mit Beatmungsgeräten in Krankenhäusern helfen. Das System soll in Echtzeit einen Überblick über die Belegung vorhandener Intensivbetten schaffen. Es wurde vom US-Softwareanbieter SAS, mit deutschem Sitz in Heidelberg, entwickelt. Nach Angaben des Unternehmens ist dadurch eine Vorhersage der benötigten Kapazitäten möglich. Behörden und Kliniken könnten damit Personal, Betten und Beatmungsgeräte schon im Vorfeld dem zu erwartenden Bedarf anpassen. Koordiniert wird das Projekt von Heidelberg aus.

Das Corona-Update für den Südwesten

12:00 Uhr

ADAC rechnet erstmals seit Jahren nicht mit Staus an Ostern

11:05 Uhr

Der ADAC hat erstmals seit Jahren für das Osterwochenende trotz vieler Baustellen wie beispielsweise auf der A7 von Ulm nach Würzburg und der A8 Richtung München keine Stau-Warnung herausgegeben. Stattdessen rechnet der Automobilclub wegen der aktuellen Beschränkungen während der Corona-Pandemie mit freien Autobahnen. Am meisten Verkehr werde es am Gründonnerstag und Ostermontag geben.

Wenn der Zeitungskiosk für die Bevölkerung noch wichtiger wird

10:40 Uhr

Die meisten Geschäfte haben geschlossen. Zu den wenigen, die neben Lebensmittelgeschäften geöffnet sind, gehören Zeitungskioske. Der Kiosk am Leopoldsplatz in Baden-Baden ist eine feste Institution, neben Zeitungen und Süßigkeiten gibt es dort auch soziale Kontakte.

10:12 Uhr

Viele Verbraucher haben sich aus Sorge vor dem Coronavirus mit Arzneien eingedeckt. Im März zog die Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten stark an, so unter anderem auch beim Ratiopharm-Mutterkonzern Teva in Ulm. "In den letzten Wochen mussten wir über unser gesamtes Portfolio hinweg die zum Teil dreifache Bestellmenge bewältigen", teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit. In einzelnen Fällen sei es bei der Auslieferung zu Verzögerungen gekommen, Teva habe nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Logistik auf ein Drei-Schicht-System umgestellt.

Bürgermeister ruft zum Masken-Nähen auf

10:05 Uhr

Der Bürgermeister von Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis), Stefan Schmutz (SPD), ruft die Bevölkerung dazu auf, Atemschutzmasken zu nähen. In vielen Bereichen wie Altenpflegeheimen, Arztpraxen oder Apotheken würden dringend Behelfs-Nasen-Mund-Masken benötigt, so Schmutz. Die Verwaltung stelle bei Bedarf Stoff und Nähanleitungen zur Verfügung und würde die fertigen Masken auch abholen.

Bademodenhersteller fertigt FFP2-Masken an

9:42 Uhr

Der Bademoden-Spezialist Maryan Beachwear aus Murg (Kreis Waldshut) wird ab sofort Spezialmasken zum Schutz vor Corona-Infektionen anfertigen. Nach Angaben des Unternehmens hat das Land Baden-Württemberg den Verantwortlichen dazu den Auftrag erteilt. Normalerweise werden in Murg hochwertige Bademoden herstellt. Jetzt produziere man im Schichtbetrieb FFP2-Masken.

Datenanalyse zeigt: Eingeleitete Maßnahmen im Land zeigen erste Wirkung

9:05 Uhr

Bundes- wie Landesregierungen betonten es immer wieder: Das Ziel laute, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Doch gelingt dies? Ein Indikator ist die Infektionsrate, sie liegt in Baden-Württemberg bei mehr als 181 Fällen pro 100.000 Einwohner. Hier können Sie nachvollziehen, wie stark sich die Fallzahlen der festgestellten Coronavirus-Erkrankungen im Verhältnis zur Bevölkerung erhöht haben. Verläuft die rote Linie weniger steil als die gestrichelte blaue Linie, verlangsamt sich die Steigerung der offiziell erfassten Corona-Infektionen im Vergleich zu den ersten Tagen. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten zurückgeht oder die Ausbreitung geringer voranschreitet. Experten aus Wissenschaft und Politik warnen weiterhin davor, vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Das einzige Mittel, die Ausbreitung der Epidemie auszubremsen ist, zu Hause zu bleiben. Weitere täglich aktualisierte Datenauswertungen für den Südwesten finden Sie hier.

Margarethenschlucht für Wanderer gesperrt

8:25 Uhr

Die Margarethenschlucht bei Neckargerach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ab sofort für Wanderer gesperrt. Die beliebte Schlucht war in den vergangenen Tagen Ziel für zahlreiche Ausflügler, die unter anderem auch aus Mannheim, Heidelberg und Heilbronn angereist waren. Durch die extrem schmalen Wege könne der derzeit geltende Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht gewährleistet werden, heißt es bei der Gemeinde.

7:40 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung befasst sich am Dienstag mit Ausgangsbeschränkungen für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Sie sollen die Einrichtungen wegen der Corona-Lage nur noch aus triftigen Gründen verlassen dürfen. So steht es in einer Kabinettsvorlage, die dem SWR vorliegt. Ausnahmen sind demnach Arztbesuche oder Versorgungsgänge für den täglichen Bedarf, sofern nicht durch das Pflegeheim gedeckt. Bewegung an der frischen Luft soll weiterhin möglich sein. Wenn es dafür auf dem Heimgelände genügend Platz gibt, darf die Einrichtung nicht verlassen werden. Ziel sei es, die besonders gefährdeten Bewohner von Alten- und Pflegeheimen besser vor Corona-Infektionen zu schützen.

Heidelberger Wissenschaftler dokumentieren weltweite Covid-19-Forschung

7:10 Uhr

Heidelberger Geo-Informatiker und Mediziner der Uniklinik haben eine Online-Karte entwickelt, auf die Forscher weltweit zugreifen können. Mit Hilfe der Karte können Nutzer nachvollziehen, an welchen Orten der Welt klinische Studien zu Corona durchgeführt werden - sei es in der Diagnostik, Behandlungsmethoden oder auch zum Thema Impfstoffe. Hier geht es zur sogenannten Covid-19-Karte der Hoffnung.

Findet Tour de France wie geplant statt? Ravensburger Radsportstar skeptisch

6:55 Uhr

Radsportstar Emanuel Buchmann aus Ravensburg rechnet angesichts der Corona-Krise nicht mit einer Austragung der Tour de France 2020 zum geplanten Termin. "So wie im Moment die Lage aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Tour mit Zuschauern am 27. Juni beginnt", sagte der Vorjahresvierte der Frankreich-Rundfahrt: "Und der Tourchef hat ja angekündigt, dass nur mit Zuschauern gefahren werden soll - das halte ich schon für sehr, sehr, sehr schwierig." Dennoch zeigte er sich zuversichtlich, dass die Tour nicht komplett abgesagt werden muss.

Schwäbisch-Hall rechnet mit deutlich geringeren Einnahmen

6:37 Uhr

Der Schwäbisch Haller Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim (SPD) rechnet in diesem Jahr mit etwa 20 Millionen Euro weniger Einnahmen. Schuld habe die Corona-Krise, da die Stadt besonders bei Gebühren und Steuern hohe Ausfälle habe. "Wir rechnen mit Steuerausfällen in zweistelliger Millionenhöhe und darüber hinaus auch mit entsprechenden Gebührenausfällen, Beitragsausfällen", sagte Pelgrim. Deswegen fordert er einen Rettungsschirm von Bund und Land.

5:30 Uhr

An den Grenzen zur Schweiz und Österreich dürfen wegen der Corona-Pandemie derzeit nur noch bestimmte Grenzübergänge benutzt werden. Wer die Grenze anderswo übertrete oder sich während der Überfahrt in einem Auto verstecke, müsse mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro rechnen, so die Bundespolizei Konstanz. Nicht nötige Reisen sollten weiterhin verschoben werden. Berufspendler und der Warenverkehr dürfen die Grenzen allerdings weiterhin passieren.

Dienstag, 7.4.2020